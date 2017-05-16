Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler





IDEF 2017, hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden önemli katılımlara sahne oldu. Bunun yanı sıra fuar kapsamında hem katılımcı Türk şirketleri yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli anlaşmalara imza attı hem de ziyaretçiler, bugüne kadar fotoğraflarını veya videolarını gördüğü birçok ekipmana daha yakından bakma şansı buldu.

Fuar kapsamında biz de bu ürünleri geliştiren mühendislerle ve yöneticilerle bir dizi röportaj gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu videoları sizlerle buluşturacağız. Öncesinde fırsat bulup çektiğimiz kareleri sizlerle buluşturmak istedik.

Çektiğimiz her fotoğraftaki araçların ve silahların neler olduğunu da eklemeye çalıştık. Roketsan’ın füzelerinden, Atak helikopterine ve zırhlı kara araçlarına kadar birçok ürün galerimizde sizleri bekliyor.