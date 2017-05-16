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Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler

Türk savunma sanayiinin kalbi geçtiğimiz hafta IDEF 2017’de attı. Fuar kapsamında çektiğimiz bazı fotoğrafları ve bu fotoğraflardaki ürünlerin neler olduğunu galerimizde bir araya getirdik.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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IDEF 2017, hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden önemli katılımlara sahne oldu. Bunun yanı sıra fuar kapsamında hem katılımcı Türk şirketleri yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli anlaşmalara imza attı hem de ziyaretçiler, bugüne kadar fotoğraflarını veya videolarını gördüğü birçok ekipmana daha yakından bakma şansı buldu.

Fuar kapsamında biz de bu ürünleri geliştiren mühendislerle ve yöneticilerle bir dizi röportaj gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu videoları sizlerle buluşturacağız. Öncesinde fırsat bulup çektiğimiz kareleri sizlerle buluşturmak istedik.

Çektiğimiz her fotoğraftaki araçların ve silahların neler olduğunu da eklemeye çalıştık. Roketsan’ın füzelerinden, Atak helikopterine ve zırhlı kara araçlarına kadar birçok ürün galerimizde sizleri bekliyor.


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İl teber 2 yıl en beğenilen
Artık üst sınıfa giriyoruz yavaş yavaş.
Şimdi mesele bunları satabilmek.
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tekirkara 2 yıl
Bu platforma farklı özelliklerin entegre edilebilir oluşu gerçekten güzel.
Yanıtla +13
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hanox 2 yıl
Oh be her gün yeni bir icat .Şımarasım geldi valla. Süper gelişmeler bunlar =)
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Merkur 2 yıl
Daha çıkmamış ama yakında çıkacakmış!
Işık hızında bomba
Son güncelleme: 17 Mayıs 2017 06:38
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Şimdi ben desem ki, “e-water” yani elektronik su yapıldı. “Hadi canım sen de” diyecekler. Duymamışlar ya. Kimi de “onu da mı yaptılar” diyecek. Ama bir süre sonra herkes duyacak ve bilecek..
Birilerinin hayal bile edemediği gerçekler var.
Maden suyu ya da hani şu bildiğiniz serum fizyolojik, tuzlu suya daha yüklenebiliyor..
Diyeceksiniz ki, “yükleniyor da ne oluyor?”
Ne mi oluyor. Özel bir bilgisayar marifeti ile, yüklenen bu bilgiler, ağız yolu ile içildiğinde, yüklenen bilgileri beyne gönderebiliyorsunuz..
“Zaman gelecek ayran için dil öğreneceksiniz” desem inanır mısınız?
Ha! Bu arada benim oğlum bundan 20 sene önce, uyku halinde İngilizce öğrendi. Hem de kasetli bilgisayar teknolojisi ile..
yeniakit.com.tr/...
twitter.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Quard 2 yıl
Nazar değmesin inşallah,maşallah(maşaallah) :)
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cübbesiz gandalf 2 yıl
AK Parti'nin bilime ve eğitime yaptığı yatirimların meyvelerini yiyoruz,birde imam hatip hede hödö diyordunuz!!!
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10ff 2 yıl cübbesiz gandalf
cübbesiz gandalf
AK Parti'nin bilime ve eğitime yaptığı yatirimların meyvelerini yiyoruz,birde imam hatip hede hödö diyordunuz!!!

bu haberin savunma sanayisi oldugunu bilemeyecek adamlarsiniz iste. son yillarda yapilan (!) egitime yatiriminiz sayesinde listelerin sonunu cekiyoruz dimi?
not: makarnayi azalt
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Giresunlufuk 2 yıl
Kim ne derse desin, güzel gelişmeler bunlar. Bazıları hoşlanmasa da ülkemiz gelişiyor.
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derepaca 2 yıl
Altı dozer üstü tank olan araç tam Türk mantığı olmuş:)
Ucu silgili tahta kalemden buralara geldik vayyy be:)
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Sekai 2 yıl derepaca
derepaca
Altı dozer üstü tank olan araç tam Türk mantığı olmuş:)
Ucu silgili tahta kalemden buralara geldik vayyy be:)

Tank şehir savaşları için düşünülmüş ve ona göre tasarlanmış.
Fırat kalkanı harekatında elimizde bu tanktan olsaydı çok iş yapardı.
Kepçe sayesinde önündeki engelleri kaldırır hatta belki mevzi kazmada yardımı da dokunabilirdi. Mevzi içindeyken arkadaki uzayan goruntuleme sistemi ile hedef olmadan etrafı gozetleyebilirdi. Yan taraflara da ek zirh konulmuş böylece atgm saldırılarına karşı güçlendirilmiş.
Bana kalirsa otokar nelerin gerek olduğunu görmüş ve ortaya çok güzel bir tank çıkarmış.
Tabi her tank bu şekilde olmaz ama bir miktar meskun mahal için bu tip tanklardan elde bulundurmak iyi olur.
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asker1695 2 yıl
Her yerde siyaset yapmaya çalışan küçük beyinlerin yazısı gene yorum okumamam engel oldu...
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firat_kilic 2 yıl
Asgari ücret fuarı yok mu?
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artenis 2 yıl firat_kilic
firat_kilic

Asgari ücret fuarı yok mu?

Açlık sınırının altında aileye maaş verip buna rağman ondan oy aldığına göre

Hadi bu mühendis hesaplarını saymayalım biz bir de ramazanda oruç fidyesi 15 TL bir kişiyi doyurmak için. Çarpalım 3 ile 45 TL günlük 3 kişilik aile. 45TL yi 30 günle çarpalım 1.350 TL... kira? yol? elektrik? su?
Bu adamlar NE MÜHENDİSLİKLE ne de DİNLE bu işi götürüyorlar... nedir inandıkları ŞEY bilinmez...
-
Aşağıdaki arkadaşlarada yorum yapmam lazım yanlış anlamasınlar beni. '' çohh ilerledihh, siz gısganıyorsunuz '' vb. vesveseler... Durum yukarıda açık net ! Türkiyenin yarısından fazlası bu şekilde yaşıyor...
'' eee bu tehhnolojihh gelişmeler daha önce hiç bu kadar olmadıyydııhhhh '' ÖRNEK: HİNDİSTAN... Uzayda önemli bir yeri var ülkenin teknolojisi de çok iyi PEKİ YA H A L K ! ! !.
bu da cevabıydı
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murat1981pls 2 yıl
adlarının türkçe olması güzel
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hanox 2 yıl
Oh be her gün yeni bir icat .Şımarasım geldi valla. Süper gelişmeler bunlar =)
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İl teber 2 yıl en beğenilen
Artık üst sınıfa giriyoruz yavaş yavaş.
Şimdi mesele bunları satabilmek.
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