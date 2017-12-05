Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi





Ülkemizde İspark’lar başta olmak üzere önemli noktalara hızlı araç şarj istasyonları kurma atılımını yapan, yerli üretim akıllı ve güvenli şarj istasyonlarını geliştiren Gersan Elektrik, Tesla ile bir gizlilik anlaşması imzaladı. 22KW ile 125kW seviyesine kadar farklı çözümler üreten Gersan’ın bu hamlesi ülkemizdeki elektrikli şarj noktaları atılımı adına önemli bir dönüm noktası olabilir.





Tesla Motors Netherlands B.V. ile imzalanan anlaşma kapsamında şu ifadelere yer verilmiş;





Şirketimiz ile Tesla Motors Netherlands B.V. ("Tesla") arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır.

Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.





Gersan’ın şarj istasyonları şimdiden bazı noktalarda hizmet vermeye başlamış durumda ancak Tesla ile yapılan işbirliği, Tesla’nın ülkemize resmen adım atması adına önemli bir hamle olabilir. 3 yıldan beri ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon, Antalya, Konya gibi bölgelerde hızlı şarj istasyonları kurma planı olduğu bilinen Tesla’nın Türkiye'deki şarj istasyonlarının kurulumu ve hatta işletilmesi konusunu Gersan Elektrik'in üstlenmesi beklenebilir.





http://www.gersan.com.tr/statics/news/tesla_gersan_arasi_yeni_is_iliskisi/