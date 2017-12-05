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Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi

Yerli üretim elektrikli şarj istasyonu G-Charge ile ülkemizde hızlı şarj istasyonları kurma adımını atan Gersan Elektrik, şimdi de Tesla ile ilgi çekici bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi

Ülkemizde İspark’lar başta olmak üzere önemli noktalara hızlı araç şarj istasyonları kurma atılımını yapan, yerli üretim akıllı ve güvenli şarj istasyonlarını geliştiren Gersan Elektrik, Tesla ile bir gizlilik anlaşması imzaladı. 22KW ile 125kW seviyesine kadar farklı çözümler üreten Gersan’ın bu hamlesi ülkemizdeki elektrikli şarj noktaları atılımı adına önemli bir dönüm noktası olabilir.


Tesla Motors Netherlands B.V. ile imzalanan anlaşma kapsamında şu ifadelere yer verilmiş;


Şirketimiz ile Tesla Motors Netherlands B.V. ("Tesla") arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır. 

Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.


Gersan’ın şarj istasyonları şimdiden bazı noktalarda hizmet vermeye başlamış durumda ancak Tesla ile yapılan işbirliği, Tesla’nın ülkemize resmen adım atması adına önemli bir hamle olabilir. 3 yıldan beri ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon, Antalya, Konya gibi bölgelerde hızlı şarj istasyonları kurma planı olduğu bilinen Tesla’nın Türkiye'deki şarj istasyonlarının kurulumu ve hatta işletilmesi konusunu Gersan Elektrik'in üstlenmesi beklenebilir.



http://www.gersan.com.tr/statics/news/tesla_gersan_arasi_yeni_is_iliskisi/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 1 yıl en beğenilen
Kaça dolduracaklar? Ben en çok bunu merak ediyorum.
4 Yanıt Yanıtla +28
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BekirTemel 1 yıl
30 bin euro'luk teslayı Türkiye'de sürmek için 200 bin Euro ya alırsam istasyonunu da alırım
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NKFPK 2 ay
Yıl 2019 varmı bi gelişme
Allah nasip ederse
2021 de yine yazarım
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LambayaFunfDe 1 yıl
Şu araba Türkiye'ye 50bin eurodan gelse de hem güzel hem ucuz araba kullansak. Ya da ellerini çabuk tutsalar da artık bi yerliye binsek
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-alpinist- 1 yıl
Her benzin istasyonuna 2 adet koyma zorunluluğu getirin bu iş huzur içinde çözülür. hatta istasyonlar yavaş yavaş Amerika'da ki yol kenerı ucuz hotellere dönüşürse mükemmel olur. Elektriksiz araca ihtiyaç kalmaz.
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BekirTemel 1 yıl
30 bin euro'luk teslayı Türkiye'de sürmek için 200 bin Euro ya alırsam istasyonunu da alırım
Yanıtla +13
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EfsaneFocus 1 yıl
Tesla nın yıllık satış rakamı nedir ?
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TetraYazilim 1 yıl
Benim çözemediğim petrol şirketlerine ne olduda seslerini çıkarmıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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-Lanaya- 1 yıl TetraYazilim
TetraYazilim

Benim çözemediğim petrol şirketlerine ne olduda seslerini çıkarmıyorlar.

Onlar da Elektrige geciyorlar. Shell dünya kadar yatirim yapiyor mesala elektrikli sarjlara.
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KURSAD. 1 yıl
Şimdi senin aklında 2 soru var şuan enayilik mi yapıyoruz ( kendimizin elektrikli araç üretimine gaz vermişken böyle bir atılım bizim atlımımızın önünü kesicektir) yoksa başarıılı bir anlaşma mı yenilikçi ve ucuza vergisiz satış yaparak cevreye ve bütçeye duyarlı bir yaklaşım mı sergileyecekler ?
1. Secenek ise bunun rüşvetini kim yiyecek
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lazer__ 1 yıl
ben hep 50 tl ald......
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mokinto 1 yıl
Tesla'ya yapıyorlar arkadaşlar. Supercharger Tesla'nın sistemi. Bu demek oluyor ki Tesla 2019 da burada.
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Kerim5100 1 yıl mokinto
mokinto
Tesla'ya yapıyorlar arkadaşlar. Supercharger Tesla'nın sistemi. Bu demek oluyor ki Tesla 2019 da burada.

Zaten burada. Büyükşehir Belediyesi 200 adet Model S sipariş etti. Capitol AVM çekilişle Model X hediye ediyor.
3 Yanıt Yanıtla
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MustafaC53 1 yıl
Acilen kurumsal kimliğini düzeltmesi lazım, başarılar ve tebrikler kendilerine.
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