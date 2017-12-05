Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi

Tesla Motors Netherlands B.V. ile imzalanan anlaşma kapsamında şu ifadelere yer verilmiş;
Şirketimiz ile Tesla Motors Netherlands B.V. ("Tesla") arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır.
Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.
Gersan’ın şarj istasyonları şimdiden bazı noktalarda hizmet vermeye başlamış durumda ancak Tesla ile yapılan işbirliği, Tesla’nın ülkemize resmen adım atması adına önemli bir hamle olabilir. 3 yıldan beri ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon, Antalya, Konya gibi bölgelerde hızlı şarj istasyonları kurma planı olduğu bilinen Tesla’nın Türkiye'deki şarj istasyonlarının kurulumu ve hatta işletilmesi konusunu Gersan Elektrik'in üstlenmesi beklenebilir.
http://www.gersan.com.tr/statics/news/tesla_gersan_arasi_yeni_is_iliskisi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allah nasip ederse
2021 de yine yazarım
Onlar da Elektrige geciyorlar. Shell dünya kadar yatirim yapiyor mesala elektrikli sarjlara.
1. Secenek ise bunun rüşvetini kim yiyecek
Zaten burada. Büyükşehir Belediyesi 200 adet Model S sipariş etti. Capitol AVM çekilişle Model X hediye ediyor.
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gersan elektrik, gersan ve