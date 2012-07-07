Türk tasarımcıdan Kickstarter projesi; dijital pusulalı seccade

Haber Editörü
Pek çok girişimcinin projelerine yatırım amaçlı bağış toplamaya çalıştığı Kickstarter platformu, önemli yeniliklere sahne oluyor. Bunlardan birisi dijital pusulalı seccade.
İngiltere'de yaşayan Türk tasarımcı Soner Özenç tarafından geliştirilen seccade dijital pusulaya ve bir aydınlatmaya sahip. Seccadenin adı EL Sajjadah. Başındaki EL elektrikli ışıldak anlamına geliyor.
Ürünün en önemli özelliği kıbleye doğru çevirdiğinizde ışıklarının yanarak doğru yönü bulduğunuzu belirtmesi. Hafif malzemeler kullanılan seccade, yanınızda taşıyacağınız kadar da esnek. Ürün dahili bataryası veya adaptör ile kullanılabiliyor.
Standart bir seccadeden farkı olmayan ürün isterseniz duvara da asılabiliyor. Serkan Özenç, sayısı 2 milyara yaklaşan İslam dünyası için projenin büyük bir kazanım olacağı düşüncesinde.
EL Sajjadah, aslında 2005 yılından bu yana üzerinde çalışılan bir proje. Prototip haliyle bile pek çok ödül alan ürün için bugüne kadar 30 000$ finansman ayrılmış. Ancak yeterli yatırımı bulamayan Serkan Özenç, Kickstarter ile gerekli desteği almayı umuyor.
Projenin 14 Ağustos tarihine kadar 100 000$ toplaması gerekiyor. Şu ana kadar 6000$ toplandı. 500$ ve üzeri bağışlara, ürün hediye edilecek.
http://www.kickstarter.com/projects/1977708783/illuminating-prayer-mat-lights-up-facing-mecca Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sadece gülüyorum... dünyanın düz olmadığı zaten islamiyetin kuruluşundan bu yana bilinen birşeydir... müslümanlarda dünyayı düz zannederekmi namaz kılıyor zannediyorsun...? eğer öyle olsaydı bütün namaz vakitleri dünyanın her yerinde aynı anda başlar aynı anda biterdi... dünya yuvarlak olduğu ve sürekli döndüğü için vakitler bölgelere göre değişiyor... belkide bu durumu ALLAH kendine yeryüzünde 1 sn ye bile secde edilmeyen yer kalmasın diye tayin etmiştir.... örn. ankarada ezan okunmaya başlıyor ezan susmadan 1 dk sonra daha batıdaki bir şehirde okunmaya başlıyor, o ezan susmadan 1 dk batıda başka bir ezan başlıyor namaz yer yüzünde bu şekilde sürekli devir daim gibi tekrarlanıp duruyor.... ayrıca kılınan namazın geçerliliği dünyanın düz yuvarlak olması ile alakalı değil ALLAH rızası ila alakalıdır... biz sadece kıblenin olduğu tarafa yönelip üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz... taktir ve rıza ALLAH tandır...
yani şöyle bir mantık olamaz... ankarada oturuyorsun farzedelim... biri sana gelse ve ben almanyaya gideceğim ne taraftan gitmeliyim dese sen batıyı mı gösterirsin...? yoksa almanyaya kadar gidemezsin uzay boşluğuna çıkarsın mı dersin...? böyle birşey olabilirmi... yukarıdaki mantık tamamen deli saçmasıdır.... bu iddaayı ortaya atan islama o kadar düşman ve kin dolu bakıyor olacak ki kiniyle ve düşmanlığı ile körleşmiş şuuru bu kadar saçma bir mantık kurma garabetinde bulumuş... bunun arkasından gidipte buraya mesaj atanlarda cahillerin ta kendileridir......bir takım şeylerden habersiz kervana havlayan köpek gibi havlıyorlar....