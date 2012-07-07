Türk tasarımcıdan Kickstarter projesi; dijital pusulalı seccade

Pek çok girişimcinin projelerine yatırım amaçlı bağış toplamaya çalıştığı Kickstarter platformu, önemli yeniliklere sahne oluyor. Bunlardan birisi dijital pusulalı seccade.





İngiltere'de yaşayan Türk tasarımcı Soner Özenç tarafından geliştirilen seccade dijital pusulaya ve bir aydınlatmaya sahip. Seccadenin adı EL Sajjadah. Başındaki EL elektrikli ışıldak anlamına geliyor.





Ürünün en önemli özelliği kıbleye doğru çevirdiğinizde ışıklarının yanarak doğru yönü bulduğunuzu belirtmesi. Hafif malzemeler kullanılan seccade, yanınızda taşıyacağınız kadar da esnek. Ürün dahili bataryası veya adaptör ile kullanılabiliyor.





Standart bir seccadeden farkı olmayan ürün isterseniz duvara da asılabiliyor. Serkan Özenç, sayısı 2 milyara yaklaşan İslam dünyası için projenin büyük bir kazanım olacağı düşüncesinde.





EL Sajjadah, aslında 2005 yılından bu yana üzerinde çalışılan bir proje. Prototip haliyle bile pek çok ödül alan ürün için bugüne kadar 30 000$ finansman ayrılmış. Ancak yeterli yatırımı bulamayan Serkan Özenç, Kickstarter ile gerekli desteği almayı umuyor.





Projenin 14 Ağustos tarihine kadar 100 000$ toplaması gerekiyor. Şu ana kadar 6000$ toplandı. 500$ ve üzeri bağışlara, ürün hediye edilecek.