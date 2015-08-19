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Türk yapımı Overfall oyunu Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
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10
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk yapımı Overfall oyunu Kickstarter'da destek arıyor

Yıllardır pek çok ilginç fikre ev sahipliği yapan ve bunları günlük hayata kazandıran Kickstarter'da yavaş yavaş Türk girişimciler de boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi Overfall. 

İstanbul merkezli Pera Games tarafından geliştirilen Overfall, strateji ve aksiyon ögelerini harmanlıyor. Oyun gerekli bağış seviyesini geçerse PC ve OS X platformları için yayımlanacak. 

Fantastik bir dünyada geçen Overfall, 9 kişilik bir tayfayla okyanuslarda çeşitli yerleri keşfettiğiniz ve sıra tabanlı savaşlar yaptığınız bir hikaye ortaya koyuyor. Oyuncular yeni ırklarla gerekirse savaşıyor, gerekirse diplomasi kurarak işbirliği yapıyor. 

Tamamen el çizimi ile hazırlanan grafikler beğeni toplarken, oyunda 9 ırk, 36 savaş yardımcısı, 80'den fazla düşman, 80'den fazla NPC, 100'den fazla mekan yer alıyor. Dinamik olarak değişen harita sayesinde her seferinde farklı bir ortam oyuncuları bekliyor. 

Overfall'ı destekleyenler 10$ civarında bir bağış ile erken dağıtım sürümüne erişebilecek. 60 000$ bağışa ihtiyacı olan oyun tamamlanırsa Aralık 2015 tarihi itibari ile destekçilere dağıtılmaya başlanacak.  
Türk yapımı Overfall oyunu Kickstarter'da destek arıyor
 



https://www.kickstarter.com/projects/peragames/overfall/description Yorum Yaz
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Eskiden Battle for Wesnoth diye açık kaynaklı bir oyun vardı, gerçi hala vardır. Oynayanlar bilir cidden zevkli bir oyundu. Bu da aynı tarzda bir oyun gibi görünüyor.
Bu tarz oyunları dokunmatik ekranda oynamak zevkli olabilir.
Eskiden Battle for Wesnoth diye açık kaynaklı bir oyun vardı, gerçi hala vardır. Oynayanlar bilir cidden zevkli bir oyundu. Bu da aynı tarzda bir oyun gibi görü...
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apodur 4 yıl
nerden indirecem bunu çok güzel oyun yaaa
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icais 4 yıl
magic of heroes tarzında olmuş, çok emek olduğu ortada fakat oyun fena olmamış denebilecek düzeyde bence.
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siberarmi 4 yıl
KS kampanyasının bitmesine 3 gün kaldı ve hala 5.000 dolara ihtiyaçları var sonuca ulaşabilmek için. Desteklerinizi esirgemeyin oyunsever olarak.

kickstarter.com/...
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volverine_007 4 yıl
oo cok guzel olmus begendım valla
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hikmet548 4 yıl
2 günde 400 founder 15k bulmuşlar. İnşallah rahatlıkla fund bulucaklar gibi gözüküyor. Tanıtımlar cidden güzel Oyun ios ve windows için söz verilmiş. İstediklerinden çok daha fazla fund bulucaklar. Belirli para miktarlarına Android/ios içinde geliştireceklerine söz verirlerse çok daha fazla fund bulabilirler.
Yapımda emeği geçen herkesi tebrik ederim.
Kolay gelsin.
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kadirirdem 4 yıl
Destek çıkalım arkadaşlar Türk yapımı oyun belki dünya çapında bir ün yapar.
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Miasmus 4 yıl
Kickstarter: Go Fund Yourself!
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javaprof 4 yıl
güzel görünüyor
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Eskiden Battle for Wesnoth diye açık kaynaklı bir oyun vardı, gerçi hala vardır. Oynayanlar bilir cidden zevkli bir oyundu. Bu da aynı tarzda bir oyun gibi görünüyor.
Bu tarz oyunları dokunmatik ekranda oynamak zevkli olabilir.
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