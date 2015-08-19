Türk yapımı Overfall oyunu Kickstarter'da destek arıyor

Yıllardır pek çok ilginç fikre ev sahipliği yapan ve bunları günlük hayata kazandıran Kickstarter'da yavaş yavaş Türk girişimciler de boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi Overfall.





İstanbul merkezli Pera Games tarafından geliştirilen Overfall, strateji ve aksiyon ögelerini harmanlıyor. Oyun gerekli bağış seviyesini geçerse PC ve OS X platformları için yayımlanacak.





Fantastik bir dünyada geçen Overfall, 9 kişilik bir tayfayla okyanuslarda çeşitli yerleri keşfettiğiniz ve sıra tabanlı savaşlar yaptığınız bir hikaye ortaya koyuyor. Oyuncular yeni ırklarla gerekirse savaşıyor, gerekirse diplomasi kurarak işbirliği yapıyor.





Tamamen el çizimi ile hazırlanan grafikler beğeni toplarken, oyunda 9 ırk, 36 savaş yardımcısı, 80'den fazla düşman, 80'den fazla NPC, 100'den fazla mekan yer alıyor. Dinamik olarak değişen harita sayesinde her seferinde farklı bir ortam oyuncuları bekliyor.





Overfall'ı destekleyenler 10$ civarında bir bağış ile erken dağıtım sürümüne erişebilecek. 60 000$ bağışa ihtiyacı olan oyun tamamlanırsa Aralık 2015 tarihi itibari ile destekçilere dağıtılmaya başlanacak.







https://www.kickstarter.com/projects/peragames/overfall/description