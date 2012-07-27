Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Bucketz, iOS oyunlarını bir adım öteye taşıyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Picnic Hippo Oyun Stüdyosu'nun iOS'in oyun dünyasına yeni bir soluk getiren yeni oyunu Bucketz (Kovalar) 26 Temmuz itibariyle App Store üzerinden tüm dünyadaki oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Picnic Hippo Oyun Stüdyosu'nun Los Angeles, San Francisco, Shanghai ve İstanbul'daki toplam 41 kişilik bir ekibin imzasını taşıyan Bucketz, grafik tasarımlarından animasyonlarına, diyalog seslerine kadar her konuda dikkat çekici bir geliştirme süreci geçirmiş bir oyun olarak dikkat çekiyor. Bucketz'ın yazılımları Türkler tarafından; Retina Ekran destekli grafik tasarımları Rus Art Direktör, animasyon altyapı hazırlıkları Çin ve Türk ekipler tarafından hazırlanırken; oyuna bir sitcom tadı veren parodiler ise Hollywood'da profesyonel aktör ve aktristlerin seslendirmesiyle toplam 2 aya yakın bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Öte yandan oyunun müzikleri de aralarından Warner Bros., Lucas Film, Sony Pictures gibi önemli prodüksiyon şirketleriyle çalışan Rahman Altın imzası taşıyor.

Bucketz, temelde denge kurallarını konu alan bir oyun. Fiziğin denge kurallarını eğlenceli şekilde iOS platformuna taşıyan oyunda; karakterleri ve renkleri birbirinden farklı 9 kovanın içerisine mikro organizmalardan meyvelere kadar ekrandaki yüzlerce nesnenin dengeli şekilde istiflenmesi gerekiyor. Buraya kadar her şey kolay gibi gözükse de asıl zorluk; kovaları kaçırmaya çalışan uzaylılar, içerisinde ne olduğu belli olmayan hediye paketleri, ekrandaki her şeyi içine çekebilecek olan kara delikler ile savaşmak. Ancak hemen belirtelim; oyunda kovalara yardım edebilen birçok unsur da bulunuyor.

5 ayrı kısım, 74 ayrı bölüm ile ek oyun modlarının bulunduğu Buckbetz'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve 1,99 dolar karşılığında oyunu iOS'li cihazına indirebilirsiniz.

Bucketz Tanıtım Videosu







Bucketz Karakter Videosu











Bucketz Oyun içi Videosu





