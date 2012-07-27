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Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Bucketz, iOS oyunlarını bir adım öteye taşıyor

6 yıl
11,6b
1
55
Oyunlar
Shady
Haber Editörü
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Merkezi İstanbul'da bulunan Picnic Hippo Oyun Stüdyosu'nun iOS'in oyun dünyasına yeni bir soluk getiren yeni oyunu Bucketz (Kovalar) 26 Temmuz itibariyle App Store üzerinden tüm dünyadaki oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Picnic Hippo Oyun Stüdyosu'nun Los Angeles, San Francisco, Shanghai ve İstanbul'daki toplam 41 kişilik bir ekibin imzasını taşıyan Bucketz, grafik tasarımlarından animasyonlarına, diyalog seslerine kadar her konuda dikkat çekici bir geliştirme süreci geçirmiş bir oyun olarak dikkat çekiyor. Bucketz'ın yazılımları Türkler tarafından; Retina Ekran destekli grafik tasarımları Rus Art Direktör, animasyon altyapı hazırlıkları Çin ve Türk ekipler tarafından hazırlanırken; oyuna bir sitcom tadı veren parodiler ise Hollywood'da profesyonel aktör ve aktristlerin seslendirmesiyle toplam 2 aya yakın bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Öte yandan oyunun müzikleri de aralarından Warner Bros., Lucas Film, Sony Pictures gibi önemli prodüksiyon şirketleriyle çalışan Rahman Altın imzası taşıyor.

Bucketz, temelde denge kurallarını konu alan bir oyun. Fiziğin denge kurallarını eğlenceli şekilde iOS platformuna taşıyan oyunda; karakterleri ve renkleri birbirinden farklı 9 kovanın içerisine mikro organizmalardan meyvelere kadar ekrandaki yüzlerce nesnenin dengeli şekilde istiflenmesi gerekiyor. Buraya kadar her şey kolay gibi gözükse de asıl zorluk; kovaları kaçırmaya çalışan uzaylılar, içerisinde ne olduğu belli olmayan hediye paketleri, ekrandaki her şeyi içine çekebilecek olan kara delikler ile savaşmak. Ancak hemen belirtelim; oyunda kovalara yardım edebilen birçok unsur da bulunuyor.

5 ayrı kısım, 74 ayrı bölüm ile ek oyun modlarının bulunduğu Buckbetz'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve 1,99 dolar karşılığında oyunu iOS'li cihazına indirebilirsiniz.
Bucketz Tanıtım Videosu


 
Bucketz Karakter Videosu



 
Bucketz Oyun içi Videosu


 

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Guest-C3B427E7B 6 yıl en beğenilen
silinebilir
1 Yanıt Yanıtla +18
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Düzgün bir oyun içi videosu olsaydı keşke , karmaşadan başka bir şey olmamış o video.
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Sam.Fisher 6 yıl
Zevkliye benziyor ama tabi güzel oyunların yüzde 95i gibi Bada'ya gelmiyor.
Yanıtla +5
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2 Avatar Avatar
Contra30 5 yıl
çok güzel
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Götterfunken 5 yıl
Ben beğenmesem de destekliyorum şirin olmuş vasat olsa da.
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TipsizSap 5 yıl
adı neden yabancı :(
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Zenci Forvet 5 yıl
Hortlamış.
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Krone 6 yıl
desteklenmeli
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TipsizSap 6 yıl
iyi iyi güzel Türk oyunları çoğalsın oyun dünyaında türklerinde adı olsun
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Morgue 6 yıl
Türkçe olmadığı için satın almayı düşünmüyorum..
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papatya1907fb 6 yıl
çok tatlı almam lazım hemen hemde çıldırıcam ya çoooooook tatlı bir telefon yani canımın içi
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
Oyun nasıl deneyen var mı ?
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farego 6 yıl
Türkçe dil desteği veren oyunlar artmalı
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umut_baris 6 yıl
-mehmet-
Merkezi istanbulda diye türk stüdyosu demek yanlış bence. Baksanıza stüdyonun ismi, oyunun ismi, içeriği vs... ben türkçe biryer yada bi seçenek göremiyorum.

yakın zamanda türkçe dil desteği gelebilir belki talep olursa?
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Deníz 6 yıl
Mmorpg yapsınlar da oynasak
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Byabsnn 6 yıl
Fragmanda 2 tane Türk gördüm. Bence Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen ibaresi biraz yanlış olmuş.
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marfoglu 6 yıl
Kimse bana Turkiyede firsat yok oyun cikmaz vs demesin yapan yapiyor iste onemli olan yetenek ve inanmak.Oyunda oek zevkli durmuyor ama destek icin indirebilirim birde onda Turkler yaptigi iicn turk oyunu denmis ki hq neredeyse sirkette oralidir yani Turkiyede bir sirket isterse full yabanci olsun Turkiye sinirlari icerisinde bir sirket olur kaldimi Turk cogu kisi bipu sirkette kuranda Turk yani tam Turk sirketi oyuna opTurkce sonra eklenebilir ama simdi bence kazanci bekliyorlar aknra ekleyeceklerdir ama turkce bekleyenlerde indirmeden beklemesin sirf Turk siye turkce ekleyecekler diye bir kural yok Turkce eklemek icin calismalari lazim ve birkac problem cikmisti bpyapimciyla daha once baska oyun yapan Atudk arkadasla yani zor dil eklemek bazen.Oyunda Turkce olamali cok sacma cunku ilgi cok dusecektir arkadas gliba dunyanin merkezi saniyor kendini Turkceye cevirilsin neden turkce degil diye sen dilini yayamadiysan ingiliz aldigi her bolgeye yaydiysa bu onlarin basarisidir o yuzden anadil oldu sonra neden arkce yok Turkceye neden cevrilmiyor deme dilimizin dunyada onemi yok cunku sirf sen istiyorsun diye turkceye cevirilmez hersey.Oyun pek guzel degil ama dedigim gibi destek icin indirecegim.Dedigim gibi turkceyi koruyun ama ingilziceye dusman olmak cahilliktir ingilice bilmek sart artik yardimini bilenler bilir ancak.Turkce eklemek bazen kolay olmayabiliyor daha ince sorun yasayan oldu o yuzden zaman gecip ilk updateler talebler karsilaninca yapabilirler diye dusunuyorum a drodiede gelebiir o zaman.Anc destek vermeyip sirf turk diye turce yapacaklari gorunce turkce cikmasin siyorum destek verme adam sirf Turk diye milliyetcilik bekle adam orada Tuekce icin para dokuyor ama oyunu indirme sadeçe laf et ki adamlar destekte istememistidh destek drmek icin yayinlamistir adamlarin kac yerde studyosu var reklamini yapmislardir.
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
Yine bizim ay yıldız timimiz gelmiş neden Türkçe değil diye adamlara bomba fırlatıyor

"Nereden bilecem Türk olduğunuzu" hahahahah işte buna bittim.
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