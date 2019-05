Türkçe FIFA 17’yi ilk kez Xbox One S ve Xbox One sahipleri oynayacak!

Tam Boyutta Gör



Oyun severler sadece Xbox One S’e özel EA Access özelliğini kullanarak dünyanın en popüler futbol oyunu FIFA 17’yı herkesten önce deneme fırsatını yakalayacak. Xbox One S ve Xbox One S kullanıcıları, 29 Eylül 2016 tarihinde raflarda yerini alacak olan FIFA 17’ya diğer tüm platformlardan bir hafta önce, 22 Eylül 2016’da tam sürüm olarak oynayabilecek.





Xbox One S’e özel FIFA 17 paketleri

Xbox One S sahibi olmak isteyenler FIFA 17’ye özel iki farklı özel paketle satın alabiliyor. 1 TB kapasiteli Xbox One S FIFA 17 paketinin tavsiye edilen tüketici fiyatı KDV dahil 1699 TL. Bu pakette 14 günlük Xbox Live üyelik, 1 aylık EA Access üyeliği, 3 adet Kiralık Efsaneler Paketi ve 1 adet Nadir Oyuncu Paketi yer alıyor. Ayrıca EA Access ile EA oyunlarını piyasaya sürülmeden oynama fırsatı ve The Vault’taki oyunlara ücretsiz erişim imkanı veriliyor. Xbox One S’in FIFA 17’ye özel 500 GB’lik paketi ise 1299 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Bu paketi satın alanlar oyuna ücretsiz olarak sahip olabildikleri gibi yine 14 günlük Xbox Live üyeliği ve 1 aylık EA Access üyeliğine de erişim hakkı kazanıyorlar.

Xbox One S için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşıldı

Xbox One markası yeni Xbox One S konsolunun gelişi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ile bir işbirliğine girdi. 1 TB’lık özel paketi satın alan tüketiciler, paketlerin içlerinden çıkan hediye kodları ile www.fifaxboxonedaoynanir.com adresine kayıt olup ücretsiz Türkiye Milli Futbol Takımı resmi formasına sahibi olabilecekler.

Yeni nesil oyun motoru

Oyun endüstrisinin lider oyun motorlarından Frostbite, FIFA 17'nin, oyuncuları yeni futbol dünyalarına götürüp derinliği ve duyguları olan karakterlerle tanıştırarak gerçeğe uygun, özgün bir deneyim sunuyor. Futbolcuların düşünce ve hareketlerinde, rakiplerle fiziksel etkileşimlerinde ve hücum etkinliklerinde devrim yaratan yeniliklerle sahadaki her ana hakim olacaksınız. Yeni oyunda serbest vuruşlar, penaltılar, köşe vuruşları; bütün ölü topları özel bir tarzla ve tam kontrolle kullanabilme imkanı veriliyor.

Aktif zeka sistemi

Oyuna yeni eklenen aktif zeka sistemi ile sürekli mekansal analiz yaparak, topsuz alan aktivitesini artırılıyor. Bu sayede oyuncuların hareket etme, olacakları tahmin etme ve tepki verme biçimi de değiştirildi ve geliştirildi.

FIFA 17’de sahanın her noktasında oyuncuların fiziksel etkileşimlerinde de büyük değişiklikler yapıldı. Artık toplu ve topsuz mücadelelerde kontrol tamamen oyuncuda olacak. Ataklardaki yeni seçeneklerle oyuncular, fırsat yaratmak ve kale önünde bitirici vuruşlar yapmak için yeni yollara sahip olabilecekler.

Yeni The Journey (Yolculuk Modu)



FIFA tarihinde bir ilk olarak The Journey (Yolculuk) modu sayesinde, Premier League'in yeni yıldızlarından Alex Hunter ile saha içinde ve dışında kendi hikayenizi yaşayabiliyorsunuz. Premier League'de istediğiniz kulüpte oynayın, gerçek teknik direktörler ve dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte sahaya çıkabiliyorsunuz. FIFA 17'de yepyeni dünyalar keşfedip, duygularla dolu bu Yolculuk'ta inişleri de çıkışları da yaşayabiliyorsunuz.

Premier League'de yeni bir yıldız parlıyor

Ümit vadeden genç bir yetenek olan Alex Hunter, Premier League'de kendini kanıtlamak için bir yolculuğa çıkıyor. Akademiden en iyi futbolcular arasında mezun olan bu genç adamdan beklentiler büyük. Alex, dünyanın en büyük liginde oynama şansını da yakalıyor. Beklentileri karşılayabilecek misiniz?

Yolculuk modunda, Alex Hunter'ın Premier League kariyeri, sahada sizin sergilediğiniz performansa ve saha dışında sizin aldığınız kararlara göre şekilleniyor. Oyun boyunca aldığınız kritik kararlar, bir sonraki adımda ne olacağını ve diğer karakterlerin size verdiği tepkiyi belirleyecek. Benden önce takımın başarısı mı diyeceksiniz? Seçim sizin.

Xbox One S ile 4K ve HDR desteği geldi

Microsoft’un Ağustos ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu Xbox One S’te 4K ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği bulunuyor. Oyunculara kusursuz bir görüntü kalitesi sunan Xbox One S, Bluetooth özelliğine sahip yeni kumandası ile kullanıcılara hem konsolda hem PC’de harika bir kablosuz deneyim fırsatı sağlıyor. Önceki model Xbox One’a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini Microsoft ‘’robot beyazı’’ olarak tanımlıyor.