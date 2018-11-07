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Google Haritalar'a kaza ve radar bilgisi özelliği geliyor

Teknoloji devi Google, Haritalar servisine iki yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Haritalar'da artık kaza ve radar bilgilerini alabileceğiz.
6 ay
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28
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her ne kadar ikisinin de sahibi Google olsa da, Google Haritalar ve Waze arasındaki temel farklardan biri de Waze uygulamasında sürücüler için yararlı ve önemli bilgilerin ayrıntılı olarak sunulması diyebiliriz. Örneğin Waze kullanıcıları kazaları rapor edebiliyor ve buna göre diğer kullanıcılar trafik tıkanıklığına girmeden kendilerine başka bir rota belirleyebiliyorlar.

Şu an test aşamasında

Google'ın Haritalar servisini kullananlar ek olarak Waze uygulamasından da bu tür bilgiler için destek alıyor. Ancak gelen haberlere göre Google, kaza ve radar bilgisinin kullanıcılar arasında raporlanmasına olanak sağlayan bir özelliği test ediyor.
Google Haritalar'a kaza ve radar bilgisi özelliği geliyor
Yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı şimdilik belli değil ancak, çok yakında Google Haritalar üzerinden trafikte işinize yarayacak önemli bilgileri alabileceğinizi belirtelim. Bu yenilikler Waze uygulamasına kıyasla çok zengin olmasa da birçok kullanıcıyı memnun edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.androidpolice.com/2018/11/06/google-testing-crash-speed-trap-reporting-maps/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 ay en beğenilen
google emlak piyasasına bi giriş yapsa da !
şu emlakçı denilen oturduğu yerde 2-3 bağlantı üzerinden iş yapan
bu komisyoncu simsarlar artık tarihe karıştı desek bizde !
teknoloji ilerliyor bir çok meslek tarih oldu ama hala daha emlakçılara hiç bir şey olmadı ! emlakçılık işini artık tarihe gömülmesi gerekiyor !
bir an önce google bu işi çöz !
google emlak piyasasına bi giriş yapsa da !şu emlakçı denilen oturduğu yerde 2-3 bağlantı üzerinden iş yapanbu komisyoncu simsarlar artık tarihe karış...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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deoks 6 ay aca-n
Görüntü kalitesi devletin isteğiyle o şekilde. Terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla yapılmıştı geçen senelerde.
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khaos 6 ay
Yandex daha iyi diyen arkadaşların görüşüne saygı duyuyorum ama tecrübemle sabit iş anadolu'nun ücra köşelerine/köylerine kadar hizmeti genele yayma anlamında google haritalar gerçekten 1 numara durumda
Yandex daha iyi diyen arkadaşların görüşüne saygı duyuyorum ama tecrübemle sabit iş anadolu'nun ücra köşelerine/köylerine kadar hizmeti genele yayma anlamında ...
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Umutcan 6 ay
Kaza tamam da radar yerlerini paylaşmak neden? Kullanıcıların radar korkusu olmadan illegal hız yapmasına dolayısıyla kaza yapmasına yardımcı olmak mı?
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9unkarekoku 6 ay
Toplu taşıma özelliği de gelse çok iyi olur.
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MRTCVK 6 ay 9unkarekoku
Bu zaten var.
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DH Misafiri 6 ay
Türkiye'de radar sinyalini algılayan cihazlar yasaktır ancak harita üzerinde radarların yerlerini gösteren programlar henüz yasal değildir.
Yolda polis kontrolu veya seyyar radarları haber veren programların ise durumunu bilmiyorum.
İsmet Üstüner
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khaos 6 ay
Yandex daha iyi diyen arkadaşların görüşüne saygı duyuyorum ama tecrübemle sabit iş anadolu'nun ücra köşelerine/köylerine kadar hizmeti genele yayma anlamında google haritalar gerçekten 1 numara durumda
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Emin KOÇ 6 ay
İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hayat kurtaran bir program kaza bilgileri çok güzel olur.
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x X x 6 ay
Radar ekleme özelliğinin trafik cezalarının arttığı bir dönemde gelecek olması.. Kullanım açısından TR'de herhangi bir probleme yol açacağını sanmıyorum.
Yandex denildiği gibi poi'ler hariç Google Haritalar'dan daha iyi durumda, kaza&yorum ekleme ve park yeri bulma gibi özellikleri zaten vardı. Radar ekleme özelliğini eklemeyi düşünürseler yine Google Haritalar'dan daha iyi çalışacağını sanıyorum.
Google'a göre eksik olan bir şey var dikkatimi çeken, şehirler arası bir yolculuk için rotayı girdiğinizde, Google Haritalar size yol üzerindeki şehirlerin bulunduğu haritaları çevrimdışı olarak indirmeyi teklif ediyor, bu çok kullanışlı bir özellik bence. Yandex'te ise bu şehirleri tahmin ederek tek tek elle indirmeniz gerekiyor. Küçük ama varolan bir sorun.
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Omisis046 6 ay
Arkadaşlar bu google trafik sıkışıklığını nasıl biliyor birisi anlatabilir mi? Geçen köy yolundaydım, dar biryerde arabanın biri kenara çekmiş, haritada tam o bölgeyi turuncu olarak gösteriyordu, köyün ortasında bile biliyor, nasıl oluyor bu işler arkadaşlar
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artvinli0852 6 ay Omisis046
Orada bulunan Android telefon yoğunluğuna göre tespit ediyorlar diye biliyorum.
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midd 6 ay Omisis046
yandex için yazılım geliştirilmesinde çalışmıştık. Benim bildiğim iki yöntem ile karar veriliyor. Birincisi kullanıdığın uygulama hız verilerini gönderiyor, ikincisi ise birçok taksi ile anlaşılmıştı anlık hız verilerini gönderiyordu. Sistem de bu hız verilerine göre trafik durumunu tahmin ediyor diyebiliriz.
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Zorkof 6 ay
Hayatı trafikte geçen ve devamlı navigasyon kullanan biri olarak Yandex tartışmasız şekilde önde navigasyon anlamında. Google ın önde olduğu tek konu poi ler. Bazı noktaları yandex te bulamıyorsunuz ama google maps ten bulup sokak ismini aldıktan sonra Yandex te aratmak işi çözüyor.
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eScapeeXc 6 ay
Yerel kanunlar sebebiyle radar özelliği eklense, hatta süper çalışsa bile Türkiye'ye gelmez.
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SEO-Uzmanı 6 ay en beğenilen
google emlak piyasasına bi giriş yapsa da !
şu emlakçı denilen oturduğu yerde 2-3 bağlantı üzerinden iş yapan
bu komisyoncu simsarlar artık tarihe karıştı desek bizde !
teknoloji ilerliyor bir çok meslek tarih oldu ama hala daha emlakçılara hiç bir şey olmadı ! emlakçılık işini artık tarihe gömülmesi gerekiyor !
bir an önce google bu işi çöz !
1 Yanıt Yanıtla +17
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idombayci 6 ay SEO-Uzmanı
Bir de devlet asayiş işi kontrol etse. imarı olmayan, elektriği kaçak binayı bilmeden tutanda var. Ayrıca sahte ev sahibine para kaptıran ve 6 aylık depozito isteyenide halletmeli.
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HABERİN ETİKETLERİ
google haritalar, waze ve
6 etiket daha trafik kaza radar Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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