Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkçe korku oyunu Layers of Fear ücretsiz

Son günlerde başarılı yapımları ücretsiz olarka dağıtan Humble Store bu defa Layers of Fear oyununu ücretsiz olarak veriyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunun Steam kodunu ücretsiz edinebilirsiniz.
1 yıl
4,7b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son günlerde peş peşe başarılı yapımları ücretsiz vererek atağa kalkan Humble Store, bu defa Layers of Fear oyunun Steam kodunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bloober Team'in geliştirmiş olduğu korku oyunu Layers of Fear ve oyunun soundtrack paketini ücretsiz olarak edinebilirsiniz.
İlgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Layers of Fear 20 Aralık 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Humble Store'da ücretsiz üyelik açıp ürünü sepete ekleyerek herhangi bir ücret ödemeden Steam kodunu edinebilirsiniz.
Layers of Fear, Steam'de 31 TL'ye satılıyor ve oyunun resmi Türkçe dil desteği bulunuyor. Oyun hakkındaki inceleler ve yorumlar gayet olumlu. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Johny Constantine 1 yıl en beğenilen
Konusunu açmışım bakabilirsiniz burada. Daha ne açıyorsunuz? Haber editörü böyle yaparsa ..
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
limpony 1 yıl
ekledim teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 1 yıl
Oyun gercekten farkli ve orjinal ..siradan bir oyun degil ..sizofreni hastasi olmus bir ressamin dunyasina giriyorsunuz ..
UyAri ; epilepsi ya da beyninde noral bir hastalik olan arkadaslar kesinlikle oynamasin Kesinlikle...! Ciddiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
johnymu 1 yıl
soundtrack ne işe yarar. ayrı bir key var da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 1 yıl
ekledim teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
epica06 1 yıl
kaptım harika teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mose17 1 yıl
Ben de kaptim. Haber veren arkadasa tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07kubi07 1 yıl
sağolsun konuyu uplamasanız görmeyecektim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asite06 1 yıl
Dlcler dahil mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johny Constantine 1 yıl en beğenilen
Konusunu açmışım bakabilirsiniz burada. Daha ne açıyorsunuz? Haber editörü böyle yaparsa ..
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MertMeteAlp 1 yıl

Johny Constantine
Konusunu açmışım bakabilirsiniz burada. Daha ne açıyorsunuz? Haber editörü böyle yaparsa ..
forum.donanimhaber.com/...

Burası dh
Burda emek hırsızları, başkasının linkini alıp ref takarlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl
eee 12$ diyor .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 1 yıl ssbrutality
ssbrutality
eee 12$ diyor .

Hayır , bedava.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pc oyun, ücretsiz oyun ve
9 etiket daha bedava oyun layers of fear layers of fear indir layers of fear ücretsiz humble store Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S9+ benchmark skoru belli oldu 1 yıl Kargo devi UPS'ten 125 adet Tesla Semi siparişi geldi 1 yıl Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu 1 yıl Resmi olarak açıklandı: Bosch, IOTA’ya yatırım yapacak 1 yıl Samsung Galaxy S9 sızıntıları daha da netleşmeye başladı 1 yıl Microsoft, Chrome indirme uygulamasını mağazaya yüklendikten hemen sonra kaldırdı 1 yıl Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak 1 yıl Çatlayan ekranınızı baskı uygulayarak tamir edebileceksiniz 1 yıl Ocean's 8'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi 1 yıl Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek 1 yıl Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı 1 yıl Adidas, dijital spor bölümünü kapatıyor 1 yıl Yılın en kötü şifreleri listelendi: İlk sırada "123456" yer alıyor 1 yıl Bu devasa otonom helikopter sadece bir tabletle kontrol edilebiliyor 1 yıl Huawei, 15 yıldan beri Türkiye’de yatırımlarını sürdürüyor 1 yıl Silikon Vadisi’nin gözü otonom araçla hız rekoru kıran Türk’ün üzerinde 1 yıl Samsung Galaxy A8 (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl 2019 Volkswagen Touareg kamuflajsız olarak görüntülendi 1 yıl Google, mobil aramadaki sıralamayı sitelerin mobil sürümüne göre belirleyecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkçe korku oyunu Layers of Fear ücretsiz Sonraki Çinli Tesla'dan Model X'e yarı fiyatlı rakip geldi: NIO ES8 1 yıl Cam filmi yasağında son karar belli oldu 1 yıl Peter Jackson’un senaryosunu yazdığı Mortal Engines’den ilk fragman geldi 1 yıl Twitter nefret odaklı içerikleri azaltmak için yeni kurallarını yürürlüğe koydu 1 yıl AirPods stokları tükendi 1 yıl iPhone X’te kaşınızla oyun oynayın 1 yıl Alibaba'dan CES Fuarı'na: Fikirden ürüne gitmek 1 yıl Sürekli beğeni isteyen gönderilere Facebook’tan geçit yok 1 yıl Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor 1 yıl İlk yerli güneş enerji paneli üretim tesisinin temeli bu hafta atılıyor 1 yıl Google, ARCore Developer Preview 2'yi yayınlandı 1 yıl e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi 1 yıl CRISPR alanındaki ilk klinik deneme 2018’de yapılabilir 1 yıl Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak 1 yıl Gece uyurken vücuttan enerji üretmek mümkün mü? 1 yıl Kamikaze İHA’ların TSK’ya teslimatı gerçekleştirildi 1 yıl Filminden önce Jumanji: Vahşi Orman'ın mobil oyunu geldi 1 yıl Bloodhound SSC dünya kara hız rekorunu kırmaya hazırlanıyor 1 yıl Lockheed Martin süpersonik yolcu jeti üretecek 1 yıl Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim