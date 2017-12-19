Türkçe korku oyunu Layers of Fear ücretsiz

Son günlerde peş peşe başarılı yapımları ücretsiz vererek atağa kalkan Humble Store, bu defa Layers of Fear oyunun Steam kodunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bloober Team'in geliştirmiş olduğu korku oyunu Layers of Fear ve oyunun soundtrack paketini ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

İlgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Layers of Fear 20 Aralık 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Humble Store'da ücretsiz üyelik açıp ürünü sepete ekleyerek herhangi bir ücret ödemeden Steam kodunu edinebilirsiniz.

Layers of Fear, Steam'de 31 TL'ye satılıyor ve oyunun resmi Türkçe dil desteği bulunuyor. Oyun hakkındaki inceleler ve yorumlar gayet olumlu. Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.