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Turkcell, 275 Milyon TL yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı

Turkcell Gebze’de Türkiye’nin en büyük veri merkezini hizmete açtı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle hizmete giren veri merkezi, 275 Milyon TL yatırımla Türkiye'ye kazandırıldı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, 275 Milyon TL yatırımla Türkiye'nin en büyük veri merkezini açtı
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Üçüncü Havalimanı ile İstanbul dünyanın bağlantı noktası olmaya hazırlanırken, Turkcell ise bilgi teknolojileri alanında Türkiye’yi dünyanın önemli merkezlerinden birisi haline getirdi. Daha önce yaptığı veri merkezi yatırımlarıyla Deutsche Telekom, KPN, Tata Communications, GTT, Telekom Italia gibi küresel operatörleri Türkiye’ye getirmeyi başaran Turkcell şimdi de 3 yıl içerisinde toplamda yaklaşık 275 milyon TL’lik yatırım yapacağı Gebze veri merkezini hizmete açtı. 33 bin metrekarelik alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezinin hizmete girmesiyle YouTube, Google ve Facebook gibi içerik sağlayıcıların da verisini Türkiye’de tutmasının yolu açılacak. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin verisinin de Türkiye’de kalmasını sağlayacak.
Türkiye’yi veri saklama alanında dünyanın önemli merkezlerinden birisi yapan ve Türkiye’nin en büyüğü olan Turkcell Gebze Veri Merkezi’nin açılışı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; “Bilgi teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalar için Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yol göstericiliği bizim için çok önemliydi. Teknolojilerin tüm sektörlerdeki kullanımı farklı uzmanlıkların gelişmesine, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına imkan tanıyor. Bu anlamda en fazla katkı değer sağlayan sektör ise Bilgi ve iletişim teknolojileridir. Türkiye’nin en etkili olduğu alanların başında gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinde elimizden geleni yapacağız. Veri hacmi arttıkça gelişmiş veri merkezlerine olan ihtiyaç daha da artıyor. Veri merkezindeki siber güvenlik hem kullanıcıların hem kamunun güvenliği açısından çok önemli. Bilginin üretilmesi kadar bilginin ülkemizde kalması konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Burada Turkcell’in yaptığı çalışmayı çok önemsiyoruz. Bilginin ülkemizde kalması için gerçekten çok çalışmalıyız ki zira %96’sı yurtdışında saklanıyor. Böyle büyük bir veri merkezinin ülkemize kazandırmış olması dolayısıyla Turkcell ailesini kutluyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘Turkcell’in hedeflerini artık Türkiye sınırlarının ötesine taşıdık’

Türkiye’nin en büyük veri merkezinin açılışında bir konuşma yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça şunları söyledi:

“Bugün, Turkcell olarak Türkiye’nin en fazla veri trafiği üreten özel sektör kurumuyuz. Ancak bununla yetinmiyoruz. Turkcell’in hedeflerini artık Türkiye sınırlarının ötesine taşıdık. Türkiye’deki hedeflerimizin ötesinde, kültürel ve coğrafi yakınlığımız bulunan bölgelerde genişlemek için tüm fırsatları değerlendiriyor, ayrıca milyonlarca insanın kullandığı küresel ürün ve servislerle Turkcell müşterilerinin sayısını hızla artırmak için canla başla çalışıyoruz. Veri depolama konusunda bölgemizin en güçlü şirketlerden birisi olmaya kararlıyız. Bu hedefin ilk adımı olarak bugün açılışını yapacağımız veri merkezini kamu kurumlarımızın ve özel sektörün hizmetine sunuyoruz. Gebze’nin ardından Ankara ve İzmir’de açacağımız yeni veri merkezleri ile birlikte Fiber İpekyolunun yeni kervansarayları Türkiye’de Turkcell veri merkezleri olacaktır.“

Ahmet Akça konuşmasını şöyle sürdürdü: “Verinin sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi, taşınabilmesi için gerekli en önemli ihtiyaç şüphesiz fiber altyapının sağladığı yüksek hızdır. Biz bu noktada da devletimizden bir düzenleme bekliyoruz. Nasıl ki bugün gelişmiş ülkelerde fiber altyapı faaliyetleri elektrik, su, doğalgaz gibi öncelikli ihtiyaçlardan kabul edilerek kanuni düzenlemelerle tatbik ediliyorsa, biz de ülkemiz için böyle bir ihtiyacın hasıl olduğu kanaatindeyiz. Nasıl ki deprem açısından daha güvenli, şehircilik açısından daha estetik ve yaşanabilir mekanlar inşa etmek adına Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılmışsa, bu konuda da bir Fiber Dönüşüm Yasası ihtiyacının olduğu açıktır.”

‘Türkiye’nin en büyük veri merkezi ile Türkiye’nin veri açığını kapatacağız’

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise veri merkezi sayesinde Türkiye’nin bilgilerinin Türkiye’de kalacağını ifade ederek, “Almanya, Avustralya gibi ülkeler bilgilerin güvenliğini korumak amacıyla verinin kendi ülkelerinde tutulmasını sağlayacak yasalar çıkarıyor. Almanya bir şirketinin ya da kamu kurumunun bilgilerini kendi ülkesinde tutmayı tercih ediyor. Bugün Türkiye’de tükettiğimiz verinin yüzde 96’sı yurtdışındaki veri merkezlerinde bulunuyor. Bu açıdan baktığımızda en büyük sorunlarımızdan biri veri açığı olarak görülüyor. Örneğin yapılan her Google aramasında veri ithali gerçekleştiriliyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye olarak bugünün petrolü olan verimize sahip çıkmamız gerekiyor. Turkcell’in bu alanda yaptığı yatırımların öncelikli amacı Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de saklanmasına katkı sağlayarak veri açığını en aza indirmek.

Türkiye bugün uluslararası şirketlerden daha iyi, daha güvenli bir veri merkezine kavuştu. Bugün açılışını yaptığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezi ile birlikte Turkcell olarak veri depolama kapasitemizi yüzde 150 büyütüyoruz. Bu alandaki yatırımlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Önümüzdeki 18 ayda Ankara ve İzmir’de iki veri merkezi daha açmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla birlikte Bunlarla birlikte toplam 107 bin metrekarelik bir alana ulaşacağız” dedi.

Kapılar 120 dakika yanmıyor

Gebze Veri Merkezi, 9 büyüklüğündeki depremde bile aralıksız çalışabilecek. Kapıların ve duvarların yangına 120 dakika boyunca dayanıklı olduğu veri merkezi Avrupa ve Uzakdoğu arasındaki veri trafiğinde geçiş noktası olacak. Veri Merkezi’nin haftanın 7 günü 24 saat askeri standartlara göre fiziki olarak korunduğunun da altını çizen Kaan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gebze’deki Veri Merkezi 6400 sensör ile sürekli izleniyor. Isıdan yangına, fiziki durumdan yağmura kadar bina her türlü etkiyi algılıyor ve kendi önlemini alıyor. Retina taramalı özel kapılardan giriş yapılan Gebze Veri Merkezi, askeri termal kameralarla sürekli izleniyor. Özel eğitimli güvenlik uzmanları tarafından korunan merkezde dijital güvenlik de en üst seviyede tutuluyor.”

Veri merkezi olarak tasarlandı ve inşa edildi

Gebze Veri Merkezi’nin yeri belirlenirken lojistik ve altyapı kaynaklarına yakın olması gibi çok sayıda faktörün göz önüne alındığını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, veri merkezinin 20 odadan oluştuğunu belirterek, “Her bir oda 500 metrekareden oluşuyor. Her odada ise 192 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 3840 olacak. Gebze Veri Merkezi Türkiye’nin en büyüğü olmasının yanı sıra tamamıyla veri merkezi olarak tasarlandı ve inşa edildi. İnşaat aşamasında uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Bu büyüklükte veri merkezi hizmeti sunan Tier3 belgeli tek işletmeci Turkcell. Yine yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen Leed Gold Sertifikası da sadece Turkcell Gebze Veri Merkezi’nde bulunuyor” diye konuştu.

Gebze'ye giden %50 tasarruf sağlayacak

Türkiye’de 100 kişiyi aşan bir şirketin tüm teknoloji ve sistem altyapısı için kendi veri merkezini kurması, tüm giderleri de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon TL’ye mal oluyor. Veri merkezinin kurulması hizmetin ömür boyu sağlanacağı anlamına gelmiyor. Veri merkezi için çalışacak personel gideri, teçhizatın amortismanı gibi harcamalar maliyetleri sürekli yukarı çekiyor. Tüm bu harcamalar da yılda ortalama 1 milyon liraya denk geliyor. Aynı hizmetin Turkcell’den alınması durumunda şirket yılda yüzde 50 gibi bir oranda tasarruf sağlıyor. Gebze veri merkezinin kullanılması durumunda bilgilerin güvenliği, yedeklenmesi gibi hizmetleri de işletme düşünmek zorunda kalmıyor. Tüm hizmetleri opex (gider) hizmet kalemi şeklinde aldıkları gibi maliyetlerini ölçeklenebilir kullanarak tüm ihtiyaçları olan sunucu lisanslarını da kiralayabiliyorlar. Şirketin verisinin kurum içinde saklanması durumunda, oluşabilecek yangın, deprem gibi durumlarda veri merkezinin zarar görmesi bilgilerin kökten kaybolmasına sebep olabiliyor. Hizmetin Turkcell’den alınması durumunda ise bu gibi doğal afetler için yedekleme olduğundan şirketin verileri zarar görmüyor. Turkcell hizmet alan müşterisine, veri depolama, sunucu barındırma hizmetlerinin yanı sıra sanal sunucular, yedekleme, yönetim, donanım hizmetleri ve bulut servisleri hizmetleri sunacak.


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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Bana mı yatırım yapıyor sanki. Tarifeleri şişirip parasını yine kullanıcılardan çıkarırlar bir şekilde
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ozkn_s 2 yıl
Akhaber com'un ak muhabiri diyorum inanmiyorlar.
Canim bakanim ne buyurmus
Turkiyenin etkili olduğu alanların başında gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinde

He gardaşım he.
Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?” Mevlana,

O kadar etkiliyiz o kadar uzmanlik sahibiyiz ki 70 milyonun kimlik bilgileri sagda solda
her yerde cirit atiyor.

Türkiye’nin bilgileri Türkiye’de kalacak !

Nasil bir orgazm nasil bir zevk anlatamam
ve hemen ardindan bir keyif cigarasi
Turkcel bu yatirimi para kazanmak icin yapti.bundan dogal birsey yok.
Lakin ulke guvenligi masalini benim kulahim bile dinlemez.
Bizim bu çaylak bakana birkac sorumuz olacak

Ulkenin verileri bu kadar muhim ve hassas konu ise 13 yildir bu konuda ne yaptiniz.

Bu verilerin buyuk bir kisminin turkcelde olmasi dogru bir tercih mi?
Gelelim turkcele
Turkiye'nin verileri Turkiye'de degil turkcellde
Turkcel isterse bu verileri dolara cevirebilecek
Yani hoppi paraciklar paraciklar hoppi

Veri acigi var kardesimmmm
Ulkenin guvenligi soz konusu kardesimmmm!
Diyenlere onemli bir bilgi
Turkcelin ortaklik yapisina bakacak olursak sozum ona bu hassas bilgilerin
sadece adı turk kalmis bir sirkette bulunmasi
ne kadar guvenli

Neymis efendim Almanya bir şirketinin ya da kamu kurumunun bilgilerini kendi ülkesinde tutmayı tercih ediyormus ediyor da bu depolamayi kime yaptiriyor acaba diye merak ediyor insan.
Bu haberin en can alıcı noktasi
Turkcel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılmışsa, bu konuda da bir Fiber Dönüşüm Yasası ihtiyacının olduğu açıktır.”

Fiber ağlarla örmüstük ya anayurdu dört baştan
Allalh allah dili sürçtü herhalde
sarayın kulağına gitmesin çekerler fişini ona göre
Akhaber com'un ak muhabiri diyorum inanmiyorlar.Canim bakanim ne buyurmusTurkiyenin etkili olduğu alanların başında gelen bilgi ve iletişim teknol...
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metinolmetin 2 yıl
Tecavüz cell ile bağlan Ensarcell'e
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slckaydemir 2 yıl
Bu veri merkezi umarım fiyatlara yansımaz
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DH Misafiri 2 yıl
yutubu feysi şunu bunu bıraksınlar direkt olarak paypalla anlaşsınlar.
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engink 2 yıl
yalan dolan ya, yok merkez açmışta kim inanır lan buna. rakibin peering yapman gereken Turk Telekom seni takmıyor bile. sen hiç bir şey değilsin zavallı batacak bir şirketsin inş.
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MegaWolt38 2 yıl
9 şiddetinde depreme dayanıklı olsa bile veri merkezleri deprem, sel vb. doğal afet riskinin yüksek olduğu yerlere yapılmaz. Git Konya'ya kur ya da daha sağlam bir yere.
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Master_Evil 2 yıl
trakya tarafına yapsalar daha iyi olurdu gebze zaten karışık
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ozkn_s 2 yıl
Öncelikle tüm donanım haber ekibinin sonra değerli donanım haber üyelerinin ramazan ayı mubarek olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanı kapıda.
Bu ay bütün gönüller ibadetten yana,
bütün yürekler aynı çatı altında.
Hz.Muhammed (s.a.v) bu ay sizin kapınızda.
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Blue_Low 2 yıl
Turkcell'e vericek param yok
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V4LKyR 2 yıl
Bizi de alsınlar işe lütfen...
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C.CEMİL 2 yıl
Türkcell soymayacağı eşeğin önüne ot atmaz :)
verilerimiz ülkede ve emniyette olacakmış
bugüne kadar tüm verilerimizi Türkcell zaten bütün firmalara çoktan sattı bile
yurtdışında dahi bilgilerimiz ortalıkta dolanıyor
gerçi ha Türkcell ,ha yabancılar ne farkı var ?
ben google güvenirim ama yurtiçindekilere asla
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ozkn_s 2 yıl
Paypal ulkeden cikmak zorunda birakilirken hemen ardindan turkcel veri merkezi acilisi

bu iki olay aslinda birbiriyle cok alakali.

Paypal olayında once teb bankasina çöktüler
Teb bankasinin isini bitirdikten sonra

Paypal'a dediler ki

Bak kardesimm artik teb bankasi yok
Senin bu islem trafigini takip etmemiz lazim
Ya server kurarsin ya da turkcele haracini vereceksin!

Aslinda veri trafigi falan palavra sarayin eline gecmis nerdeyse aile sirketi olan turkcele
rant saglama operasyonu

Paypal''a dedi ki ben santaja boyun egmem
Harac' ta vermem.ceker giderim.

Biz bu milli şeytanları iyi biliriz


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heathrow is humanist 2 yıl
Anladığım kadarıyla haberi Turkcell servis etmiş, editörler hazırlamamış
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HDWaTCHeR 2 yıl
Paypal geliyor demek gençler bu :D
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sis651 2 yıl HDWaTCHeR
Direk olarak Paypal gelecek diye bir anlam çıkarmamalı bu haberden. Türkiye'de zaten pekçok veri merkezi var. Turkcell'in başka veri merkezleri de var. Paypal istese bir tanesi ile anlaşır, iş yapar. Direk bu veri merkezine özel bir şey yok hani.
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xabc 2 yıl
bu ülkeye yatırım yapmayın, hiçbir şey yapmayın. içimizdeki solcular ve kemalistler rahatsız oluyor. heykel dikin, gece klubü yapın, meyhane yapın, tapınsınlar ve eğlensinler. başka bir şeye gerek yok
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eozenir 2 yıl
ensar vakfının genel merkezi.hükümetin tek elinde olan şebekeden ne beklersiniz? Çukurova holdingde iken ne iyid
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