Turkcell, 4.5G kullanımına ilişkin rakamları paylaştı

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İlk 3 dakika içinde 1 milyondan fazla aktif 4.5G kullanıcısına ulaşmayı başaran Turkcell, 1 Nisan 2016 itibariyle aynı anda 81 ilde 4.5G’yi hazır etmişti. Aradan geçen bir haftalık süreçte önemli rakamlara ulaşan Turkcell bazı ilgi çekici istatistikleri bizlerle paylaştı.

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun aktardığı bilgilere göre an itibariyle Turkcell’in 2.8 Milyon aktif 4.5G abonesi bulunuyor. Geçen bir haftalık süreçte Turkcell kullanıcılarının gerçekleştirdiği veri transferi oranı ise 1 Milyon 257 Bin 190 GB seviyesini aşmış durumda. Bu istatistik ile birlikte data kullanımındaki artış oranı %11 olarak gerçekleşmiş durumda.

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4.5G’nin Turkcell baz istasyonlarındaki toplam trafik içindeki payı ise %21 olarak gerçekleşmiş durumda. 1 haftalık süreç için aslında hiç de fena bir rakam değil. Bilindiği üzere Turkcell abonelerine 3 aylık dönem için mevcut data paketleri kadar kotayı 4.5G’ye geçişte hediye olarak sunduğunu açıklamıştı.