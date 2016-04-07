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Turkcell, 4.5G kullanımına ilişkin rakamları paylaştı

1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G hayatımıza girdi. Zaten bir çok kullanıcının mevcut cihazları ile hazır olduğu 4.5G için Turkcell kullanımlara ilişkin bazı ilgi çekici rakamlar paylaştı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, 4.5G kullanımına ilişkin rakamları paylaştı
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İlk 3 dakika içinde 1 milyondan fazla aktif 4.5G kullanıcısına ulaşmayı başaran Turkcell, 1 Nisan 2016 itibariyle aynı anda 81 ilde 4.5G’yi hazır etmişti. Aradan geçen bir haftalık süreçte önemli rakamlara ulaşan Turkcell bazı ilgi çekici istatistikleri bizlerle paylaştı.

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun aktardığı bilgilere göre an itibariyle Turkcell’in 2.8 Milyon aktif 4.5G abonesi bulunuyor. Geçen bir haftalık süreçte Turkcell kullanıcılarının gerçekleştirdiği veri transferi oranı ise 1 Milyon 257 Bin 190 GB seviyesini aşmış durumda. Bu istatistik ile birlikte data kullanımındaki artış oranı %11 olarak gerçekleşmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu?"

4.5G’nin Turkcell baz istasyonlarındaki toplam trafik içindeki payı ise %21 olarak gerçekleşmiş durumda. 1 haftalık süreç için aslında hiç de fena bir rakam değil. Bilindiği üzere Turkcell abonelerine 3 aylık dönem için mevcut data paketleri kadar kotayı 4.5G’ye geçişte hediye olarak sunduğunu açıklamıştı.


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Aslanhan. 3 yıl
Bütün hatlarımı Turkcell'den taşıdım.

Ve vicdanen, az da olsa rahatladım.

O "45" tane çocuğa kurban olun.



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mu5tafa 3 yıl
Turkcell ile turk telekom sınıfı geçti vodafone çakıldı..
1 Yanıt Yanıtla +24
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spenx01 3 yıl
9 yıllık turkcell hattımı bırakıp vodafona geçtim. şu an memnunum, ilerde sıkıntı olacaksa bile, çocuk tecavüzcülerini desteklemek istemem.
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~Lion King~ 3 yıl
Çocuk tecavüzcülerine destek iddiasından ötürü turkcell çok kan kaybetti. Çevremden gördüğüm herkes hattını bir başka operatöre taşıyor.
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gurayk 3 yıl
Yıllar önce vodafone hat alarak tecavuzcell den kurtulmustum. taahhütüm biter bitmez superonline aboneliğimi de kapatacağım. Hiçbir ürünlerini kullanmak istemiyorum bu pedofili destekçilerinin.
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korcekmez 3 yıl
2 hattım var 2side turkcell bi tanesini hemen turk telekoma geçiriyorum. ammmaaa önce avans tl üyesi olacam. -8 liralık konuşma yapacam. sonra turkcell müşteri hizmetleri web sayfasına girecem. turkcelli bi güzel sövecem. sonra tlekoma geçecem. o eksiye düştüğüm para da artık ne olacaksa turkcelle mi kitlerler o parayı turk telekomamı .
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mcrew 3 yıl
Iki gundir turk telekomda konusma yaparken surekli kesiliyor. Ses gidiyor. Sadece bende olan bir sorun mu merak ediyorum.
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leigh_hunt 3 yıl
Aynı hastalık sizde de var dostum, imzamdan yola çıkıp arabamdaki sticker ı tahmin ettiniz...

Yıllar boyunca niyet okudunuz, yaftaladınız. Hayatın gerçeklerinden öylesine uzak kaldınız ki, sindirim problemleri ve hazımsızlık baş gösterdi. Akparti iktidarda,halkın yarısının oyunu almış vaziyette, bunu ayak oyunlarıyla, hele ki çarpıtmalarla önleyemezsiniz. Saygılı olacaksınız, hem halka, hem hükümete, hemde cumhurbaşkanına...

Meydanı boş bulup internette sallamak bir yere kadar, gerçek hayat buradan çok farklı. Foruma baksan herkes chp yada mhp li, pekiyi akparti bu kadar oyu nerden alıyor?
(Makarna, kömür ve kedi giren trafo masalları bayatladı artık)

Saygılar, sevgiler...
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SIRADANUS 3 yıl leigh_hunt
Süper cevap gerçekten de.
Elli tane cümle içinden sadece son cümleme cevap verip geçiştirme yoluna gitmişsiniz. Demek ki genelleme yapmak, kendine benzemeyenleri yaftalamak o başkalarını üzüyormuş değil mi? Ötekileştirme çok kötü birşey değil mi? Bu halk son 14 yılda olduğu kadar hiç kutuplaşmadı farkında mısınız?

Diğer cümlelerime cevap vermek yerine hemen son cümlemdeki kasıtlı hatama yüklenmişsiniz. Tıpkı son zamanlarda 45 çocuğa tecavüz edildiğinde ses çıkarmak yerine, Kılıçdaroğlu'nun söylediği "önüne yatma" sözünü "altına yatma" demiş gibi çevirip mağdur edebiyatı yapmaları gibi.

Allah kimseyi, bir dediğini kısa sürede yanlış çıkaranları savunmak zorunda bırakmasın.

Önceki mesajda kurduğum hiçbir cümleye cevap veremezsiniz. Haklı olduğumu bildiğiniz halde hem de. Bu da ülkemiz insanlarının çoğunda olan bir hastalık aslında. "Ben bu arabayı aldım, en iyi marka bu", "Ben bu telefonu aldım en iyi marka bu" gibi.

Oy oranı sadece yöneticileri belirler, fikirlerinin doğru olduğunu göstermez. Tarih, rekor düzeyde oy almış diktatörlerle doludur.

Verilen oylara tabiki saygı duyuyorum. Zaten muhalefet olarak halkı bilgilendirmemiz, aydınlatmamız şart.

"eğitim seviyesi arttıkça bize güven azalıyor. onları ikna etmemiz lazım."
Taner Yıldız

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ozkn_s 3 yıl
Turkcell in yeni reklam sarkisinin sozlerini siz degerli forum arkadaslarima sunuyorum. Ayrica eklemeler yaparak katkida bulunablirsiniz.
Reis'e saray'a bagliyiz biz
Ensar' a kaimder' e bagliyiz biz
Herkesin onune yatariz biz
Turkcelle darlan hayata
Hayatta olmaz turkcelle
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leigh_hunt 3 yıl
Genel itibariyle gülümseyerek okudum yorumunuzu, lakin Baykalla görüşüp aday olmayacağını açıklayan, ertesi gün ise adaylığını açıklayan lider sizin kriterlerinize göre dürüstse bence mesele yok...
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SIRADANUS 3 yıl leigh_hunt
leigh_hunt

Genel itibariyle gülümseyerek okudum yorumunuzu, lakin Baykalla görüşüp aday olmayacağını açıklayan, ertesi gün ise adaylığını açıklayan lider sizin kriterlerinize göre dürüstse bence mesele yok...

Acaba genel başkan olmayı kendi mi o kadar çok istedi? Genel başkanlık serüvenini ile ilgili birşeyler okudunuz mu?
Gülmeye devam edin bence.
Kılıçdaroğlu'nun beyaz dediğine bir süre sonra siyah dediğini duyamazsınız.
"Beyaz demedim, aksini ispat edemeyen şerefsizdir" dedikten bir süre sonra "beyaz dedim" dediğini de duyamazsınız.
Hadi bir defa duydunuz diyelim, onlarca defa kendini yalancı çıkardığını asla duyamazsınız.
Birine dini, mezhebi veya ırkı için laf ettiğini duyamazsınız.
Birine hakaret ederken bir ırkı söz öbeği içinde kullanıp, sonra o ırkın mensuplarıyla masaya oturduğunu göremezsiniz.
Gayet naif bir şekilde arkalarını dönerek protesto eden kadınlara "affedersiniz edebim müsaade etmiyor tabi de, sırtlarını dönerek işaret yapıyorlar" dediğini duyamazsınız.
Sigara içiyor diye terbiyesiz dediğini duyamazsınız.
"kız mıdır kadın mıdır bilemem" dediğini duyamazsınız.
Senelerdir iktidara gelmemiş partileri durmadan suçladığını duyamazsınız.
"Kabataşta bacımaaaaa" veya "camide içki içtiler" gibi aslı astarı olmayan bir kısım medyanın haberlerini temcit pilavı gibi sunduğunu duyamazsınız.
vs.vs.vs...

Gerçi belli olduğu kadarıyla, kendi lider(ler)inizin hiç hatasını duy(a)mazsınız değil mi?

leigh_hunt
Böyle saçma bir mantığa cevap mı vereyim?


Mantığı boşverin, sadece çocuğununuz bu vakfa emanet edip edemeyeceğinizi söyleyin yeter.

Bu arada imzanız (ya sev, ya terket) süpermiş, arabanın arkasında da tuğra vardır muhtemelen

Size "bunlaaar" dermiş gibi genelleme ve algı operasyonu yaptım
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spenx01 3 yıl
karsigazete.com.tr/...
turk telekoma geçmeyin. O da aynı zihniyetin yeşil sermayesi.
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KimkiF 3 yıl
Birde telefonumuz uysa
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İstan34bul 3 yıl
Ee
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ozkanwap 3 yıl
gecen bir turkcell videosu görmüştüm roportajda yalamanın incelikleri anlatılıyordu da neyse , o sonuçlar her aklına geldiğinde speedtestte hız testi yapanlara ait sonuçta normal kullanımda biraz artış olacak yalnız bişeyin yüzünden kağıt üztünde 4g ye yalandan 4.5 attıranlar gerçekte genel durumda 3g yi hızları en fazla ikiye katladılar , hatta benim iş ve evimin çevresinde 0.21mbps ile en düşük hız rekorunu kırdı türk telekom, kötü denilen vodafone 100-150mbps , aga hattı denilen turkcell 3g 40mbps civarı( turkcel bi açıklama yapmıştı hatırlıyorum 5 yıldırmı ne 4g yi test ediyomuş beyefendiler, helall be...
) .
birşey nedeniyle ara yol bulunup 4g ye 4.5 g dediler yalnız o 5 in afişlerde 4 den 2 katı büyük yazması bile algı operasyonu. lan adı bile doğru dürüst bilinmeyen ülkelrde 4g bizden daha önce kullanılmaya başlandı, nirdeeen nireye ...
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Nétwork 3 yıl
GB sonuçlarının yarısı hız testlerinin meyvesi.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Turkcell de akp nin Turk telekom da akp nin vodafone gavurun Türk operatörü var mı ona geçelim.
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