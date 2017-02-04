Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı

4.5G teknolojisinin ilk yılı geride bırakılırken Turkcell 5G teknolojisi için hazırlıklara başladı. Yoğun alanlara yüksek hız sunmak için geliştirilen ''Massive MIMO'' tekniği test edildi.
2 yıl
279
1
3
Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı
Tam Boyutta Gör
 

Turkcell geçtiğimiz hafta, 4.5G kullanıcılarının data kullanımı mart ayında 5,1GB’ye ulaştığını açıklamış ve 5G teknolojisi için çalışmalara hız verileceğini duyurmuştu. Şirket şimdi ise şebekesini

geleceğini teknolojisi 5G’ye hazır hale getirmek için önemli bir testi tamamladı. 5G ile birlikte yoğun alanlardaki yüksek hız deneyimini karşılamak amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini 4.5G şebekesinde test eden Turkcell, bu sayede 5G ile birlikte müşterilerine beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 



Türkiye'deki İlk Test 

Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği test ile Turkcell, Massive MIMO tekniğinin Türkiye'de gerçek şebekesinde test eden ilk mobil operatör olurken test, 2.6 GHz (Gigahertz) TDD (Zaman bölmeli çoklama) frekans bandı üzerinde yapıldı. Yapılan test sonucu saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızları 6 katına kadar çıkarıldı.



5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen ve mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanıyan  ‘Massive MIMO’ teknolojisinin kullanıcıların yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızda internet kullanmasını sağlayacak. Turkcell de yaptığı test ile 5G kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların yoğunluk nedeniyle hız düşüşü yaşamamaları için önemli bir tekniği deneyimlemiş oldu.



Türkiye'de ilk kez gerçekleşen test ile ilgili açıklamalar yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in yenilikçi çözümler sunarak kullanıcıları için geleceğin teknolojilerini hazırladıklarını belirterek 5G kullanıma sunulduğu zaman olmazsa olmaz uygulamalardan biri haline gelecek olan Massive MIMO teknolojisini ile kalabalık ortamlarda kullanıcılara hızlı internet deneyimi sunacaklarını dile getirdi.



''Türkiye'yi Teknoloji Üreten Ülke Konuma Getirmek İstiyoruz'' 

Son 1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynadıklarının altını çizen Sezgin, amaçlarının 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmekülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna getirebilmek olduğunu ifade etti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
irish 2 yıl
Bu kadar olan bitenden sonra bize 4g bile fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 yıl
Massive MIMO desteği 4G telefonlarda ne kadar var ya da olacak bilmem ama iyi bir teknoloji. Yalnız bu tür testler vs. teknoloji testinden ziyade reklam amaçlı. Sonuçta Turkcell'in geliştirdiği bir şey yok, teknoloji belirlenmiş standartlara göre Huawei tarafından geliştirmesi yapılıp sistemlerine uygulanmış. Bunları test ediyor operatörler de.
Forumda sanırım konusu açılmadı ama Vodafone da Huawei ile 900 MHz'de 2G, 4G arasında esnek spektrum paylaşımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri söylenmişti uluslararası iletişim ile ilgili portallarda. Yalnız test noktası Diyarbakır imiş ki, bu bölgelerdeki 900 MHz Vodafone 4G kullanıcılarının hızını merak ettim. Hani diğer bölgelerdeki 900 MHz hızdan yana çok olumlu bir sonuç vermiyor.
Gördüğünüz üzere ülkemiz operatörleri adeta Dünya'da ilkler gerçekleştiriyor. :D Huawei'nin donanımlarını alıp test uygulamalarını gerçekleştiriyorlar altüstü. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
200 mbps ye varan limitsiz hız derler
Altında da 4 gigabyte sonrası hız 128 kbps dır. Diye küçük küçük yazarlar artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye'de drone savar kullanımı başladı 2 yıl Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in fiyatı sızdırıldı 2 yıl Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı 2 yıl Lady Gaga'nın Super Bowl gösterisinde yüzlerce drone kullanılacak 2 yıl Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X 2 yıl Geçen yıl yarı iletkenlere en fazla parayı Samsung ve Apple harcadı 2 yıl Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek 2 yıl Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı! 2 yıl GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak 2 yıl Google: Pixel serisinin üretimi durmadı 2 yıl Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor 2 yıl Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek 2 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına 10 saniye ileri-geri alma özelliği geldi 2 yıl Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet 2 yıl Çift kenarı kavisli ekrana sahip Galaxy Tab S3'ün görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Apple'ın Hindistan'daki fabrikası iPhone üretimine başlıyor 2 yıl Medium'a ücretli abonelik sistemi geliyor 2 yıl Micron 2017 yol haritasını açıkladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı Sonraki Firefox OS yolun sonuna geldi 2 yıl LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı 2 yıl PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor 2 yıl 2si1 "Ağırlığı 2 ton" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia 2 yıl PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor 2 yıl Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek 2 yıl İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor! 2 yıl Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 bataryaları Japonya’dan 2 yıl Çizim yapabilen robot kol 2 yıl Chrome’a Web Apps için yeni özellikler geldi 2 yıl Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor 2 yıl Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu! 2 yıl Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar 2 yıl Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu 2 yıl Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı! 2 yıl Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu 2 yıl GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı 2 yıl "2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim