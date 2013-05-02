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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell, ABD'de MTN Group'a açtığı 4.2 milyar dolarlık davayı geri çekti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Turkcell, ABD'de MTN Group'a açtığı 4.2 milyar dolarlık davayı geri çekti

İran'ın ülkedeki ilk özel operatörün oluşturulması için 2004'te açtığı ihaleyi kazanmasına karşın bir süre sonra kararın iptal edilip lisansın Güney Afrikalı MTN Group'a verilmesi üzerine birkaç yıl süren araştırmaları sonucu geçen sene ABD Washington Federal Mahkemesi'ne 4.2 milyar dolarlık bir tazminat davası sunan Turkcell, bugün avukatları aracılığıyla milyar dolarlık davasını geri çekti. %70'ine sahip olacağı Irancell konsorsiyumuyla 300 milyon avro karşılığında İran'ın ilk özel operatör lisansını kazanan Türkiye'nin en büyük operatörü, İran'ın memnuniyetsizliği sonrası 2005'te Irancell'deki payını %49'a kadar düşürmek zorunda kalmış ve sonrasında gerekli ödemeyi gerçekleştirmişti. Ancak takip eden dönemde alınan kararı yok sayan devlet, lisansı ihalede ikinci olan MTN Group'a verdiğini açıklayarak İstanbul merkezli haberleşme şirketini şaşkına uğratmıştı.

Yoğun uğraşlar sonucu MTN Group ve İran hükümeti arasındaki gizli görüşmeleri de içeren yüzlerce belgeyi gün yüzüne çıkaran Turkcell, ABD'deki mahkemeye Birleşik Devletler'in insan hakları kanunundan faydalanmak amacıyla rüşvet, savaş gereçleri satışı gibi suçlamalarla MTN'yi dava etmişti. Gerek Güney Afrika gerekse İran'daki otoriteler tarafından kesin bir dille yalanlanan bu iddiaların dayanak oluşturduğu belge ve görüşmeler, Mart sonunda açılan davayı takip eden aylarda Reuters haber ajansı tarafından da sızdırılmıştı. Silah, helikopter satışı, ambargo altındaki İran'a ABD menşeli ürünlerin ithal edilmesi gibi birçok gizli anlaşmayı sızdıran Turkcell'in davası, dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Mobil operatör lisansı için açılan bir ihaleden çıkıp Güney Afrika ve İran arasındaki bir dizi anlaşmalara kadar uzanan bu dava ile lisansı usulsüz olarak kazanan MTN Group'tan 4.2 milyar dolar talep eden Turkcell'in geri çekme kararının ise; firmanın faydalanmak istediği kanunda gerçekleştirilen bir değişikliğe dayandığı belirtiliyor.
Nisan'da yürürlüğe giren yeni bir düzenleme, gerçekleşen ihlalin ABD ile güçlü bağları olmadığı sürece yabancı davacıların Birleşik Devletler insan hakları kanunuyla elde ettikleri hakların sınırlanmasına sebep olmuştu. Turkcell, zaten geçtiğimiz Ekim ayında mahkemenin kararıyla askıya aldığı davadan ümidini kesmiş olacak ki Federal Mahkeme'ye davasını geri çekmek istediği teklifini götürmüş. Turkcell - MTN Group arasındaki 4.2 milyar dolarlık davanın akıbeti hakkında gün içerisinde yeni detayların yayınlanması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2013/05/01/us-mtn-turkcell-lawsuit-idUSBRE94014G20130501 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oguz6577 6 yıl
Turkcell e herşey müstahaktır... Adamlar 2012 yılında 10 Milyar Dolar kar elde ediyor ve bunu açıklıyorlar nerden geliyor bu değirmenin suyu diye sorarlar adama...
Ahhh koyun halkım yontulmaya devam edin zorla kazandığınız üç kuruşluk paranızla adamlar milyar dolarlık olsunlar :)))) Bu ülke sevilmezmi bee....
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wolf silver 6 yıl
Turkcell turkiyede yeterince kazik atti sıra yurt disina geldi.. bi ara turkcell de 250 mb internet 14 tlydi .. sen yurt disinda bu parayla sinirsiz alirsin veya 1-2 gb verirler. ...
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KUM23 6 yıl
bizim başarılı markalarımız ancak burda at koşturur hiç bir zenginimiz Türkiye yi düşünmüyor hepsi taşeron Türkcell başındaki Türk'ü haketmiyor çoğu yabancı satılmış sadece ülkemize pahalı hizmet sunan bi operatör.
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Avienova 6 yıl
Bu acemleri hic sevmiyorum, isleri gucleri palavra
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ST4LK3R 6 yıl
faydasizfasulye
adamlar haklı memnun olmamakta bizim millet kazığı seviyo tabi o yüzden bizim en büyüğümüz

Nick yorum uyumu...
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Proximity 6 yıl
Türkiye, İran ve G.Afrika arasındaki bir olay hakkında Amerika'da neden dava açılır? Ne olacaktı yani, Amerika İran'a Turkcell haklı derhal tazminat ödeyin mi diyecekti? İran'da parayı peşin çatır çatır verecek miydi ?
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sis651 6 yıl
İran'da mı dava açmalıydı Turkiye'de mi? :) Ödemek istemeyene ne davasi açarsan aç boş, anca savaş çıkarman lazım.
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darkaura 6 yıl
iran gibi ulkelerin niye gelisip kalkinamiyacaginin acik nedeni. sozlesme anlasma yapilip adam yatirimini yaptikdan sonra keyfi iptal ediyorsun. adam sana nasil guvenip yatirim yapsin. bunu sadece yabanci sirketler icin soylemiyorum yerli sirketlerin durumlarida cok farkli degildir.
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depeche35 6 yıl
Yani tekelcilik her toplumun çıbanıdır.
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Lord Melkor 6 yıl
adamlar haklı memnun olmamakta bizim millet kazığı seviyo tabi o yüzden bizim en büyüğümüz
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