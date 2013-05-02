Turkcell, ABD'de MTN Group'a açtığı 4.2 milyar dolarlık davayı geri çekti





İran'ın ülkedeki ilk özel operatörün oluşturulması için 2004'te açtığı ihaleyi kazanmasına karşın bir süre sonra kararın iptal edilip lisansın Güney Afrikalı MTN Group'a verilmesi üzerine birkaç yıl süren araştırmaları sonucu geçen sene ABD Washington Federal Mahkemesi'ne 4.2 milyar dolarlık bir tazminat davası sunan Turkcell, bugün avukatları aracılığıyla milyar dolarlık davasını geri çekti. %70'ine sahip olacağı Irancell konsorsiyumuyla 300 milyon avro karşılığında İran'ın ilk özel operatör lisansını kazanan Türkiye'nin en büyük operatörü, İran'ın memnuniyetsizliği sonrası 2005'te Irancell'deki payını %49'a kadar düşürmek zorunda kalmış ve sonrasında gerekli ödemeyi gerçekleştirmişti. Ancak takip eden dönemde alınan kararı yok sayan devlet, lisansı ihalede ikinci olan MTN Group'a verdiğini açıklayarak İstanbul merkezli haberleşme şirketini şaşkına uğratmıştı.





Yoğun uğraşlar sonucu MTN Group ve İran hükümeti arasındaki gizli görüşmeleri de içeren yüzlerce belgeyi gün yüzüne çıkaran Turkcell, ABD'deki mahkemeye Birleşik Devletler'in insan hakları kanunundan faydalanmak amacıyla rüşvet, savaş gereçleri satışı gibi suçlamalarla MTN'yi dava etmişti. Gerek Güney Afrika gerekse İran'daki otoriteler tarafından kesin bir dille yalanlanan bu iddiaların dayanak oluşturduğu belge ve görüşmeler, Mart sonunda açılan davayı takip eden aylarda Reuters haber ajansı tarafından da sızdırılmıştı. Silah, helikopter satışı, ambargo altındaki İran'a ABD menşeli ürünlerin ithal edilmesi gibi birçok gizli anlaşmayı sızdıran Turkcell'in davası, dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Mobil operatör lisansı için açılan bir ihaleden çıkıp Güney Afrika ve İran arasındaki bir dizi anlaşmalara kadar uzanan bu dava ile lisansı usulsüz olarak kazanan MTN Group'tan 4.2 milyar dolar talep eden Turkcell'in geri çekme kararının ise; firmanın faydalanmak istediği kanunda gerçekleştirilen bir değişikliğe dayandığı belirtiliyor.

Nisan'da yürürlüğe giren yeni bir düzenleme, gerçekleşen ihlalin ABD ile güçlü bağları olmadığı sürece yabancı davacıların Birleşik Devletler insan hakları kanunuyla elde ettikleri hakların sınırlanmasına sebep olmuştu. Turkcell, zaten geçtiğimiz Ekim ayında mahkemenin kararıyla askıya aldığı davadan ümidini kesmiş olacak ki Federal Mahkeme'ye davasını geri çekmek istediği teklifini götürmüş. Turkcell - MTN Group arasındaki 4.2 milyar dolarlık davanın akıbeti hakkında gün içerisinde yeni detayların yayınlanması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2013/05/01/us-mtn-turkcell-lawsuit-idUSBRE94014G20130501