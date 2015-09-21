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Turkcell, Avrasya faaliyetlerindeki ortağı TeliaSonera'nın hisselerini satın almak üzere

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell, Avrasya faaliyetlerindeki ortağı TeliaSonera'nın hisselerini satın almak üzere

Ülkemizin abone sayısı bakımından en büyük operatörü konumundaki Turkcell, sadece ülkemizde değil Avrasya ülkelerinde de aktif olarak faaliyet gösteriyor ve genelde bu bölgede ortaklık şeklinde çalışıyor. Bir süre önce Ukrayna'da Life operatör hizmetlerinde ortak olarak çalıştığı SCM Holdings firmasının tüm hissesini satın alarak tek başına hizmet vermeye başlayan Turkcell, Avrasya bölgesinde de dev bir adım atmak üzere. 

Firma yaptığı açıklamada, Fintur operatör hizmetlerinde ortağı olan TeliaSonera'nın yüzde 58.55'lik hissesini satın almayı planladığını dile getirdi. Fintur ortaklığı Moldova'da Moldcell, Azerbaycan'da Azercell, Kazakistan'da Kcell ve Gürcistan'da Geocell isimleri altında hizmet vermekteydi. Yine bu operatörlerde de Fintur'un yarı hisseli ortaklığı sözkonusuydu. TeliaSonera tüm ağırlığını Avrupa'ya kaydırmak istediği için ortaklıktan çıkma kararı almıştı. 

Eğer Turkcell hisseleri satın alırsa Avrasya bölgesinde Fintur'un yerine hisselerin tek başına ortağı olacak veya tamamen kendisi hizmet verecek. Satın alma işlemlerinde yardımcı olması açısından Turkcell stratejik ve mali bir danışman arayışına girmiş durumda. Sonrasında ise TeliaSonera ile görüşmeler başlayacak. Satın alma görüşmelerinin 550 milyon dolar civarında bir bedel etrafında gerçekleşmesi bekleniyor.  

http://www.telecompaper.com/news/turkcell-to-consider-bid-for-teliasonera-stake-in-fintur--1103388 Yorum Yaz
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canguler917 4 yıl en beğenilen
hep bizi söğüşlemesinler birazda yabancıları söğüşlesinler
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Morphinz 4 yıl
Yalnız bu Telia firması isveç'de 40 mbit down/up hızları sunuyor tüketicisine. TR alırsa şimdiden geçmiş olsun diyorum bir daha nah görürler o hızları :)
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wolf silver 4 yıl
500 dk heryöne+2Gb interneti 35 Tl olursa bu gidişle teliaSonera yi da alırlar...
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alemburda34 4 yıl
Turkcell ve hisseleri arap saçı gibi karmakarışık. Sanırım artık kendi içlerindeki hisse muhabbetini hallettiler.
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kadirirdem 4 yıl
birazda yabancılara sarsınlar :D...
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canguler917 4 yıl en beğenilen
hep bizi söğüşlemesinler birazda yabancıları söğüşlesinler
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Farwynd 4 yıl
Abartı fiyatlı 4G ihalesinden sonra bir de bunlara para gidecek, bayaa bir nakit boşalımı olacak firmadan sanıyorum.
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