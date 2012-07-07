Turkcell, Galaxy SIII paketlerini güncelledi

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII modelini Türkiye'de ilk kez tüketicilerle buluşturan firmalardan birisi olan Turkcell, sadece internet paketleriyle satışa sunmuştu.





Tarifelerde güncellemeye giden Turkcell, internet paketlerinin yanında tarifeye ek paketleri de müşterilerinin beğenisine sundu.





İnterneti içinde paketler ile birlikte Galaxy S3'ün 12/24 aylık kontratlarla 250MB internet ile 107TL/191TL, 1GB internet ile 117TL/201TL, 4GB internet ile birlikte 126TL/210TL şeklinde satışı bulunuyordu.





30 Eylül'e kadar sürecek kampanyada Full paket için 79TL, Gold paket için 75TL, Gold Plus paket için 67TL ek ödeme 24 aylık taahhütlerde geçerli olacak.





Samsung Galaxy S3; 4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunuyor .