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Turkcell, Galaxy SIII paketlerini güncelledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII modelini Türkiye'de ilk kez tüketicilerle buluşturan firmalardan birisi olan Turkcell, sadece internet paketleriyle satışa sunmuştu.

Tarifelerde güncellemeye giden Turkcell, internet paketlerinin yanında tarifeye ek paketleri de müşterilerinin beğenisine sundu.

İnterneti içinde paketler ile birlikte Galaxy S3'ün 12/24 aylık kontratlarla 250MB internet ile 107TL/191TL, 1GB internet ile 117TL/201TL, 4GB internet ile birlikte 126TL/210TL şeklinde satışı bulunuyordu.

30 Eylül'e kadar sürecek kampanyada Full paket için 79TL, Gold paket için 75TL, Gold Plus paket için 67TL ek ödeme 24 aylık taahhütlerde geçerli olacak.

Samsung Galaxy S3; 4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunuyor .

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Samsung-Galaxy-S3.aspx Yorum Yaz
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CihanKaygusuz 7 yıl en beğenilen
Tarifeli paket soru 1:
Gold Plus: 186 x 24 = 4.464 TL (Toplamda ödenecek para)
4.464 - 1.999 = 2.465 TL (24 ay boyunca ödeyeceğiniz toplam görüşme ücreti)
2.465 / 24 = 102.7 TL (aylık görüşme ücreti)
Amma velakin Gold Plus paketini fiyatının 119 lira olduğu belirtiliyor.
Aradaki 17 lira nedir? Bu hesaba göre gold plus paketinin ücreti 119 değil 102 liradır. Gel gör ki işin aslı böyle değil.
24 ay da bu 17 liranın toplamı 408 lira yapıyor. Bu miktar 3.5 aylık (hadi 3 ay de) fazladan aylık görüşme ücretine bedel.
İnterneti içinde paketi soru 1:
210 x 12 = 2.520 TL (Toplamda ödenecek para)
2.520 - 1.999 = 521 TL (12 ay boyunca internet kullanımı için vereceğiniz para)
521 / 12 = 43.4 TL (aylık internet ücreti)
Yine bir cin ali'lik...
4 GB kotalı internet paketi turkcell'de 39 TL'dir. Hal böyle olunca interneti içinde paketle alınan Galaxy S3 için her ay 4.4 TL fazladan ödemiş olursunuz. Bu da toplam da (12 ayda yani) 52.8 TL yapar kapaca 1.5 aylık fatura fiyatıdır.
Sonuç? telefon + interneti içinde paket ile 12 aylık sözleşme yaptığınız netice de 13 ay internet kullanmış gibi ücret ödemiş olursunuz.
Kimse bana demesin ki ama hiçbiryer 24 ay taksit yapmıyor. Bak arkadaş ben 24 ayında değilim şu interneti içinde hesabı yaptığım paket 12 aylık.
Kaldı ki sırf 24 ay taksit yapıyorlar diye gsm operatöründen cep telefonu almak ahmaklık olur. Kimse şunun farkında değil ya da salağa yatıyorlar gsm operatörleri sizi kendilerine 24 ay kenetliyor, bağlıyor. Ayrıca telefonu 12 taksitle birbaşka yerden alıp istediğiniz operatörden 12 ay taahütlü bir faturalı paket seçebilirsiniz. Faturasız da seçebilirsiniz. Totalda cebinizden çıkacak para her halukar da daha az olacaktır.
Son olarak belirtmek isterim ki hiç bir gsm operatörü cep telefonlarına yönelik tüketiciye fırsat sunma yolunda adım atmıyor. Tam aksine operatörler sizlere paketlerini satmanın peşinde, telefonu satmanın değil. 119 liralık gold plus paketi normal şartlar da geniş kitleye hitap etmiyor fakat burada gold plus paketini alırsan bak sana Galaxy S3'ü 67 liradan veririm tarzı ekşınlara giriyorlar ki aradaki ücret farkını zaten şişirilmiş olan gold plus paket ücretinden çıkartıyorlar. İnsanları salak yerine koyup "ayda 59 lira, ayda 67 lira" tarzı eblekliklerine bir son vermesi gerek tüm operatörlerin.
Laf uzar...
Tarifeli paket soru 1:Gold Plus: 186 x 24 = 4.464 TL (Toplamda ödenecek para)4.464 - 1.999 = 2.465 TL (24 ay boyunca ödeyeceğiniz toplam görüşme ücreti...
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mert1907 7 yıl
İnsanları kazıklamanın adı son zamanlarda hep güncelleme olarak geçiyor !
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myhotyro 7 yıl
TheLoft
sanırım kimse yazılanı okumuyor. en pahalı fiyatla turkcell full paketle birlikte 24 taksit 1896 tl ye geliyor telefon. zaten bu tarifeyi kullanıyorsan onunda parasını ekle 148 tl.bir çok mağaza ve web sitesinde 12 taksit 1999tl.misal ben gold plus paket kullanıyorum normalde;turkcell ile paketin üstüne 1608 tl ye 24 taksitle almış oluyorum bu fiyata göre telefonu. dışarıdan alsam telefon için extra 300-400 tl daha fazla ödemiş oalcağım.1608 tl ye yurtdışı olmayan garantili ve 24 taksit galaxy s3 çok mu piyasa da ki kazık diyorsunuz hiç anlamadım.nasıl kazık yediyseniz arkadaş, göz bebeklerinize kadar etkilemiş, bi okuyun şu yazılanları da anlayın..

Aah saftirik kardeşim ah. Yurt dışında sen o tarifere denk tarife aldığında telefonu beşte biri fiyatına veriyorlar. Burada %5-10 ucuz alınca büyük karda sayıyorsun kendini. Hakkaten zekana hayran kaldım.
TheLoftsanırım kimse yazılanı okumuyor. en pahalı fiyatla turkcell full paketle birlikte 24 taksit 1896 tl ye geliyor telefon. zaten bu tarifey...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben Turkcellden T20 Almıştım.24 ay dediler sonra 6 taksite böldüler neymiş tarifemiz uymuyormuş aman kardeşim biz kazık yedik siz yemeyin paranız çoksa kredi kartınızla özgürce uygun yerden alın bide telefonuna turkcele özel programlar koymuş başka bir mobil hatta geçsen çalışmıyor resmen kepazelik adam sömürme
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TheMidnight 7 yıl
mert1907
İnsanları kazıklamanın adı son zamanlarda hep güncelleme olarak geçiyor !

Aynen öyle...
Bir benzetme vardır bir kurbağayı sıcak suya atarsan anında kaçar ama suyun içindeyken suyu ısıtırsan buna güncelleme denir :)
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Mr.Rottweiler 7 yıl
kredi kartı imkanı olan arkadaşlar için zaten turkcellden almak akıl mantık işi degil.fakat cihaza sahip olmak isteyen herkesin kredi kartı ya da nakit imkanı olmuyor..aylık gelir seviyesine göre kullanıcılar kendi bütcelerinden para ayırabiliyor.tarifesi şartlara uyan,özellikle kredi kartı imkanı olmayan arkadas ben her ay 150tl öderim diyebilir.bize pek bir sey söylemek düşmez,herkesin imkanı farklıdır.90 küsür tl cihaz+20tl internet paketi diye düşünürsek 1gb 117tl paketini,bunu alanlar her ay cihazın ve internetin taksidini oduyorum diye düşünebilir huzurla kullanabilir.ha 24 ay uzun bir vakit o ayrı..başkalarına da pek güven olmuyor açıkcası kredi kartı konusunda,insanlar vermeyebilir,kartı veren şahıs sıkıntı yaratabilir,ya da direk kredi kartı imkanı olmayabilir..fiyatların yüksekligi konusunda buraya yazı yazmış bütün arkadaslar haklıdır ona da kimsenin lafı olamaz.insanlar müşteri tutmak için hele hele 2 sene boyunca sözlesme yaptırmak için cihaz fiyatını düşükten verir ki tüketicinin aklına yatsın,taahhüt bittiginde duruma bakıp yeni telefonu da 2 senelik alsın.bizimkiler sag olsn uc bes şişirme tarife yapıp sömür babam sömür..
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Vedpla 7 yıl
Bu nedir ya 2000 liraya millet zaten kazık yerken birde çok saçma olmuş Kadıköyde filan 1350 :D 1500 saçmalık
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
1500 liraya 12 ay taksitli yurtdısı cihazı veya 1650 liraya vatandan teb bonus cardla 10 taksit almak su anda en mantıklısı.
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Pardus Linux 7 yıl
Allah akıl fikir versin Türkiye operatörlerinden kontratlı cihaz alana kimse almasa adamlar böyle paket yapar mı ama yurdum insanı kazık yemeyi çok seviyor.
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myhotyro 7 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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tarkowskitat 7 yıl
Ama halen ben kendimi Turkcell'e opturecem diyen var ise, bize laf düşmez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Bulgariatan da Globul Telecom dan Galaxy III ü 500 MB lık internet tarifeli paket ile alınca peşin fiyatı 1200 Leva (1250 TL) taksit ile alınca 1200 Leva yı 12 yada 24 e bölüyorlar. Yani medei bir ülkede olması gerektiği gibi. Operatör ayrıca kar etmeye çalışmıyor vatandaştan. Haa bu şirket yunan şirketi ve batmakta olan bir şirket.
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myhotyro 7 yıl
Alın size 1800 TL. Hemde Darty gibi güvenilir bir mağazada. Taahütsüz, taksitle. Peşin fiyatına 8 taksitlre anılabilen kartda var.
darty.com.tr/...
Daha uyguna bulunacak yerlerde olabilir. Bir iki aya kadar piyasa doyumu artınca daha uyguna satılan kampanyalarda olacaktır.
Ama halen ben kendimi Turkcell'e opturecem diyen var ise, bize laf düşmez.
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Virtual Reality 7 yıl
Yurt dışında ki operatörler müşteri benden kaçmasın diye konuşma paketinin yanında ek ücret almadan sim kilitli olarak bu tür telefonları verirler. Türkiyede ki üç kağıtçı, telefon satışından da kar elde etmek isteyen operatörler ise ekstra uçuk ücretlerle telefon satışı yapıyorlar. Ayıp denen bir şey var ya
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YGA 7 yıl
Alan çok ki demişsiniz de arkadaşlar Türkcell bize ne kadar cihaz sattığını söylemiyor.Adamların stoğu 10 adettir.10 tane bilgisiz arkadaşa ürünü satarlar,stok bitti derler.
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