Turkcell, Galaxy SIII paketlerini güncelledi

Haber Editörü
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII modelini Türkiye'de ilk kez tüketicilerle buluşturan firmalardan birisi olan Turkcell, sadece internet paketleriyle satışa sunmuştu.
Tarifelerde güncellemeye giden Turkcell, internet paketlerinin yanında tarifeye ek paketleri de müşterilerinin beğenisine sundu.
İnterneti içinde paketler ile birlikte Galaxy S3'ün 12/24 aylık kontratlarla 250MB internet ile 107TL/191TL, 1GB internet ile 117TL/201TL, 4GB internet ile birlikte 126TL/210TL şeklinde satışı bulunuyordu.
30 Eylül'e kadar sürecek kampanyada Full paket için 79TL, Gold paket için 75TL, Gold Plus paket için 67TL ek ödeme 24 aylık taahhütlerde geçerli olacak.
Samsung Galaxy S3; 4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 1.4GHz hızında çalışan Exynos Quad 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi gibi önemli özellikler sunuyor .
http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Samsung-Galaxy-S3.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gold Plus: 186 x 24 = 4.464 TL (Toplamda ödenecek para)
4.464 - 1.999 = 2.465 TL (24 ay boyunca ödeyeceğiniz toplam görüşme ücreti)
2.465 / 24 = 102.7 TL (aylık görüşme ücreti)
Amma velakin Gold Plus paketini fiyatının 119 lira olduğu belirtiliyor.
Aradaki 17 lira nedir? Bu hesaba göre gold plus paketinin ücreti 119 değil 102 liradır. Gel gör ki işin aslı böyle değil.
24 ay da bu 17 liranın toplamı 408 lira yapıyor. Bu miktar 3.5 aylık (hadi 3 ay de) fazladan aylık görüşme ücretine bedel.
İnterneti içinde paketi soru 1:
210 x 12 = 2.520 TL (Toplamda ödenecek para)
2.520 - 1.999 = 521 TL (12 ay boyunca internet kullanımı için vereceğiniz para)
521 / 12 = 43.4 TL (aylık internet ücreti)
Yine bir cin ali'lik...
4 GB kotalı internet paketi turkcell'de 39 TL'dir. Hal böyle olunca interneti içinde paketle alınan Galaxy S3 için her ay 4.4 TL fazladan ödemiş olursunuz. Bu da toplam da (12 ayda yani) 52.8 TL yapar kapaca 1.5 aylık fatura fiyatıdır.
Sonuç? telefon + interneti içinde paket ile 12 aylık sözleşme yaptığınız netice de 13 ay internet kullanmış gibi ücret ödemiş olursunuz.
Kimse bana demesin ki ama hiçbiryer 24 ay taksit yapmıyor. Bak arkadaş ben 24 ayında değilim şu interneti içinde hesabı yaptığım paket 12 aylık.
Kaldı ki sırf 24 ay taksit yapıyorlar diye gsm operatöründen cep telefonu almak ahmaklık olur. Kimse şunun farkında değil ya da salağa yatıyorlar gsm operatörleri sizi kendilerine 24 ay kenetliyor, bağlıyor. Ayrıca telefonu 12 taksitle birbaşka yerden alıp istediğiniz operatörden 12 ay taahütlü bir faturalı paket seçebilirsiniz. Faturasız da seçebilirsiniz. Totalda cebinizden çıkacak para her halukar da daha az olacaktır.
Son olarak belirtmek isterim ki hiç bir gsm operatörü cep telefonlarına yönelik tüketiciye fırsat sunma yolunda adım atmıyor. Tam aksine operatörler sizlere paketlerini satmanın peşinde, telefonu satmanın değil. 119 liralık gold plus paketi normal şartlar da geniş kitleye hitap etmiyor fakat burada gold plus paketini alırsan bak sana Galaxy S3'ü 67 liradan veririm tarzı ekşınlara giriyorlar ki aradaki ücret farkını zaten şişirilmiş olan gold plus paket ücretinden çıkartıyorlar. İnsanları salak yerine koyup "ayda 59 lira, ayda 67 lira" tarzı eblekliklerine bir son vermesi gerek tüm operatörlerin.
Laf uzar...
Aah saftirik kardeşim ah. Yurt dışında sen o tarifere denk tarife aldığında telefonu beşte biri fiyatına veriyorlar. Burada %5-10 ucuz alınca büyük karda sayıyorsun kendini. Hakkaten zekana hayran kaldım.