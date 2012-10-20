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Turkcell Müzik uygulaması BlackBerry App World üzerinde yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in 3 milyondan fazla şarkıyı müzikseverlere sunduğu Turkcell Müzik platformu şimdi de BlackBerry cihazlarında yerini aldı. 

BlackBerry App World mağazasında indirmeye sunulan Turkcell Müzik uygulaması ile kullanıcılar dinledikleri parçaları BlackBerry Messenger üzerinden arkadaşları ile de paylaşabiliyor. Bu haliyle Turkcell Müzik, BBM bağlantılı Türkiye'deki ilk müzik uygulaması olma özelliğine de sahip.

Turkcell Müzik uygulaması ile sanatçı, şarkı veya albüm arama, çalma listeleri oluşturma, şarkıları doğrudan telefona indirebilme, farklı tarzdaki 16 radyo kanalını dinleyebilme, SoundHound ile birkaç saniye içerisinde çalan şarkının ne olduğunu öğrenebilme şeklinde özellikler sunuluyor.

Turkcell Müzik uygulaması standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.


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BERK BEY 7 yıl
Kablosuzdan girmiyo illa paket yiyecek tuh allah belami vermesin turkcell
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alican09turk 7 yıl BERK BEY
TurboS
Kablosuzdan girmiyo illa paket yiyecek tuh allah belami vermesin turkcell

iOS'ta Wifi üzerinden dinleyebilmeniz için telefon numarası ve süper şifre girmeniz gerekiyor. Bir kere girdiğinizde zaten bir daha sormuyor. İlla 3G'den dinleme zorunluluğu yok yani.
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BERK BEY 7 yıl
App worlde turkcell yazınca cıkıyo
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DSGNRY 7 yıl
Kota problemleri ülkemizin yaygın sorunu fakat Turkcell in bu uygulama hazırlayan ekibini taktir ediyorum hiçbir platformu bir diğerinden ayırmıyorlar diğer operatörleri b konuda tokatlar yani
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Merto 7 yıl
Bulamadık ki. Nasıl aratıyoruz?
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BERK BEY 7 yıl
Super olmus
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Layblood 7 yıl
Bisten mi kullanıyor kotayı ?
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Bir türlü kullanamadım.
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