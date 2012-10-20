Turkcell Müzik uygulaması BlackBerry App World üzerinde yerini aldı





Turkcell'in 3 milyondan fazla şarkıyı müzikseverlere sunduğu Turkcell Müzik platformu şimdi de BlackBerry cihazlarında yerini aldı.





BlackBerry App World mağazasında indirmeye sunulan Turkcell Müzik uygulaması ile kullanıcılar dinledikleri parçaları BlackBerry Messenger üzerinden arkadaşları ile de paylaşabiliyor. Bu haliyle Turkcell Müzik, BBM bağlantılı Türkiye'deki ilk müzik uygulaması olma özelliğine de sahip.





Turkcell Müzik uygulaması ile sanatçı, şarkı veya albüm arama, çalma listeleri oluşturma, şarkıları doğrudan telefona indirebilme, farklı tarzdaki 16 radyo kanalını dinleyebilme, SoundHound ile birkaç saniye içerisinde çalan şarkının ne olduğunu öğrenebilme şeklinde özellikler sunuluyor.





Turkcell Müzik uygulaması standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.



