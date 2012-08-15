Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Superonline iPhone uygulaması üzerinden kredi kartı ile fatura ödeme mümkün hale geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
11
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye'de fiber internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Turkcell Superonline, abonelerinin online işlemlerini diledikleri yerde rahatça yapabilmelerini sağlayan yeni uygulamasını iPhone ve iPad kullanıcılarının hizmetine sundu.

Turkcell Superonline aboneleri, yenilenen iPhone uygulaması ile son 12 dönem faturalarını görüntüleyip kota ve kullanım bilgilerini kolayca sorgulayabilecek ayrıca kredi kartı ile fatura ödemelerini de bu uygulama üzerinden yapabilecekler.
Türkiye'de mobil cihazla hem sabit internet kotasını sorgulama hem de kredi kartı ile online fatura ödeme imkanını ilk kez bir arada sunan Turkcell Superonline iPhone uygulamasını kullanan aboneler, fatura ve abonelik bilgileri görüntüleme, detaylı ses ve data kullanım bilgisi, kota sorgulama, ürün ve servis detayları, Online İşlem Merkezi şifre değişikliği gibi pek çok işlemi kolayca yapabilecekler.
Bu uygulama sayesinde birçok online işlemi iPhone ile diledikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebilecek olan Turkcell Superonline aboneleri, böylece hem zamandan kazanacak hem de ses ve data kullanımlarını kontrol altında tutabilecekler.

http://itunes.apple.com/tr/app/turkcell-superonline/id477996302?l=tr&mt=8


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chifawan1001 7 yıl
çok sevdiğim bir telefondu taki çalınana kadar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 7 yıl
nerde android versiyonu.. türkselde tam bir fanboy çıktı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barlas_dnz 7 yıl
İnternet tarayıcımızdan ilgili siteye girip aynı işlemleri yapabiliyoruz zaten. Ama olsun insanlık için küçük türkcell için büyük bir adım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
Reklama bak be, yakışır :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoxeD 7 yıl
Gerçekten ne büyük bir haber, anasayfada daha çok böyle haber yayınlayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 7 yıl
garanti cep şubesiyle zaten bütün faturalar ödeniyor, hadi şimdi söyle türksell kaç para verdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 7 yıl
Android de isteriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
2004 yılında siemens C55 telefonumla, tüm faturalarımı ödüyor, fon ve döviz alıp satıyor, kontör alıp hattıma yükleyebiliyordum.. bırakta iphone ile daha fazlasını yapalım ama görünen o ki haberde anlatılanlar çok büyük marifetmiş gibi abartılmakta.. altta gördüğünüz şu telefonla o yukarıda yazılanlardan daha fazlasını yapıyordum.. çok sevdiğim bir telefondu taki çalınana kadar.. :((

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
Birde android li cihaz satıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 7 yıl
Birde android li cihaz satıyorlar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +84 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +46 WB +46 deoks +43 interwap +34 unknownartist +32 Askaparta +31
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2490 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, turkcell superonline
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme 7 yıl EXPER XCELLERATOR SX75 video inceleme "Türk Oyun Severlere Özel Oyun Bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim