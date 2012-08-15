Turkcell Superonline iPhone uygulaması üzerinden kredi kartı ile fatura ödeme mümkün hale geliyor

Türkiye'de fiber internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Turkcell Superonline, abonelerinin online işlemlerini diledikleri yerde rahatça yapabilmelerini sağlayan yeni uygulamasını iPhone ve iPad kullanıcılarının hizmetine sundu.





Turkcell Superonline aboneleri, yenilenen iPhone uygulaması ile son 12 dönem faturalarını görüntüleyip kota ve kullanım bilgilerini kolayca sorgulayabilecek ayrıca kredi kartı ile fatura ödemelerini de bu uygulama üzerinden yapabilecekler.

Türkiye'de mobil cihazla hem sabit internet kotasını sorgulama hem de kredi kartı ile online fatura ödeme imkanını ilk kez bir arada sunan Turkcell Superonline iPhone uygulamasını kullanan aboneler, fatura ve abonelik bilgileri görüntüleme, detaylı ses ve data kullanım bilgisi, kota sorgulama, ürün ve servis detayları, Online İşlem Merkezi şifre değişikliği gibi pek çok işlemi kolayca yapabilecekler.

Bu uygulama sayesinde birçok online işlemi iPhone ile diledikleri yerde ve zamanda gerçekleştirebilecek olan Turkcell Superonline aboneleri, böylece hem zamandan kazanacak hem de ses ve data kullanımlarını kontrol altında tutabilecekler.





http://itunes.apple.com/tr/app/turkcell-superonline/id477996302?l=tr&mt=8