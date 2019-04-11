Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi

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Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi etkinliğinin 10 Nisan Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ana odağı 5G ve otonom sürüş teknolojileri oldu.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Teknoloji Zirvesi’ne 10 bin ziyaretçi katıldı. Turkcell’in açıkladığı istatistiğe göre etkinliği 500 bin kişi sosyal medyadan canlı olarak takip etti.

Etkinlik boyunca alanında öncü isimler teknoloji hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. Firmaların stantlarında yenilikçi teknolojiler sergilendi.

Sürücüsüz minibüs

Etkinlik alanında sergilenen en ilginç teknolojik gelişmelerden birisi sürücüsüz araç oldu. 5G teknolojisi ile birlikte otonom araçlar yaygınlaşacak. Otonom araç örneği olarak EasyMile EZ10 sergilendi. Katılımcılar aracın içerisine binerek, sürücüsüz yolculuk deneyimi yaşadı.

5G ile kontrol edilen araç

5G teknolojisi, yüksek hıza ek olarak gecikmeyi oldukça düşük seviyeye çekiyor. Düşük gecikme sayesinde 5G, uzaktan kontrol teknolojilerinin önünü açıyor. Bunun bir örneği olarak Ericsson standında ziyaretçiler, İsveç’teki gerçek bir aracı 5G bağlantısı üzerinden tıpkı bilgisayar oyunu oynar gibi uzaktan kontrol edebildi.

Huawei Mate X

Katlanabilir ekranı ve 5G desteği ile dikkat çeken Huawei’in yenilikçi telefonu Huawei Mate X'i yakından görme fırsatı elde ettik.

5G Testi Gerçekleştirildi

Teknoloji Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4.5G frekansları üzerinden 5G sinyali verildi.

Turkcell’in sergilediği teknolojiler

Turkcell standında firmanın teknolojik ürünleri sergilendi. Uçan baz istasyonu Dronecell, 5G’li drone, Arıkovanı bünyesinde geliştirilen fiziksel ürünler ve Turkcell Chatbot, pasaport doğrulama, yüz tanıma, Hesapp ve Kopilot yazılımları kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Yaani Asistan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli dijital asistan Yaani Asistan’ı tanıttı. Yaani Asistan ile gündelik işlemlerinizi sesli komutlarla yerine getirebilmemizin yanında hastaneden randevu alma ve yemek siparişi verme özellikleriyle Siri ve Google Asistan’ın önüne geçiyor.

Konuşmacılar

Teknoloji Zirvesi’nde 20 oturumda 70’in üzerinde konuşmacı sektör hakkında önemli görüşlerini ziyaretçiler ile paylaştı. iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, yapay zekanın hayatımızdaki önemi hakkında görüşlerini paylaştı. Huawei Küresel Mobil Marka Sorumlusu ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mohamed Madkour mobil teknolojinin geleceği hakkında konuşurken Ericsson Şebeke Teknolojileri Pazarlama ve İletişim Bölümü Başkanı Cecilia Atterwall, 5G’nin önemine dikkat çekti.

Zirvede ana salondaki konuşmaların yanı sıra Pazarlama, İş, Yaşam, Toplum ve Bugün başlıklı 5 ana paralel salon yer aldı. 70’in üzerinde yönetici ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde büyük veriyi görselleştirme ve anlamlandırma, içeriğin dünyası nereye gidiyor, veri güvenliği, dijitalleşen iş süreçleri, akıllı enerji ve endüstri, akıllı ev ve binalar, akıllı çevre, güçlendirilmiş zekâ ile hayata dokunan uygulamalar, aile için teknoloji, insan için teknoloji, Türk sporu, dijital insan, tech-fin ve dijital eğlence gibi teknoloji dünyasını 360 derece kapsayan konular derinlemesine masaya yatırıldı.