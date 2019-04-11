Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi

2019 Turkcell Teknoloji Zirvesi etkinliği İstanbul'da düzenlendi. Etkinliğin ana odağı 5G ve otonom sürüş teknolojileri oldu. Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde neler gördük?
1 ay
2,9b
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi
Tam Boyutta Gör

Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi etkinliğinin 10 Nisan Çarşamba günü  Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ana odağı 5G ve otonom sürüş teknolojileri oldu.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Teknoloji Zirvesi’ne 10 bin ziyaretçi katıldı. Turkcell’in açıkladığı istatistiğe göre etkinliği 500 bin kişi sosyal medyadan canlı olarak takip etti.

Etkinlik boyunca alanında öncü isimler teknoloji hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. Firmaların stantlarında yenilikçi teknolojiler sergilendi.

Sürücüsüz minibüs

Etkinlik alanında sergilenen en ilginç teknolojik gelişmelerden birisi sürücüsüz araç oldu. 5G teknolojisi ile birlikte otonom araçlar yaygınlaşacak. Otonom araç örneği olarak EasyMile EZ10 sergilendi. Katılımcılar aracın içerisine binerek, sürücüsüz yolculuk deneyimi yaşadı.

 

5G ile kontrol edilen araç                               

5G teknolojisi, yüksek hıza ek olarak gecikmeyi oldukça düşük seviyeye çekiyor. Düşük gecikme sayesinde 5G, uzaktan kontrol teknolojilerinin önünü açıyor. Bunun bir örneği olarak Ericsson standında ziyaretçiler, İsveç’teki gerçek bir aracı 5G bağlantısı üzerinden tıpkı bilgisayar oyunu oynar gibi uzaktan kontrol edebildi.

Huawei Mate X

Katlanabilir ekranı ve 5G desteği ile dikkat çeken Huawei’in yenilikçi telefonu Huawei Mate X'i yakından görme fırsatı elde ettik.

5G Testi Gerçekleştirildi

Teknoloji Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4.5G frekansları üzerinden 5G sinyali verildi.

Turkcell’in sergilediği teknolojiler

Turkcell standında firmanın teknolojik ürünleri sergilendi. Uçan baz istasyonu Dronecell, 5G’li drone, Arıkovanı bünyesinde geliştirilen fiziksel ürünler ve Turkcell Chatbot, pasaport doğrulama, yüz tanıma, Hesapp ve Kopilot yazılımları kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Yaani Asistan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli dijital asistan Yaani Asistan’ı tanıttı. Yaani Asistan ile gündelik işlemlerinizi sesli komutlarla yerine getirebilmemizin yanında hastaneden randevu alma ve yemek siparişi verme özellikleriyle Siri ve Google Asistan’ın önüne geçiyor.

Konuşmacılar

Teknoloji Zirvesi’nde 20 oturumda 70’in üzerinde konuşmacı sektör hakkında önemli görüşlerini ziyaretçiler ile paylaştı. iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, yapay zekanın hayatımızdaki önemi hakkında görüşlerini paylaştı. Huawei Küresel Mobil Marka Sorumlusu ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mohamed Madkour mobil teknolojinin geleceği hakkında konuşurken Ericsson Şebeke Teknolojileri Pazarlama ve İletişim Bölümü Başkanı Cecilia Atterwall, 5G’nin önemine dikkat çekti.

Zirvede ana salondaki konuşmaların yanı sıra Pazarlama, İş, Yaşam, Toplum ve Bugün başlıklı 5 ana paralel salon yer aldı. 70’in üzerinde yönetici ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde büyük veriyi görselleştirme ve anlamlandırma, içeriğin dünyası nereye gidiyor, veri güvenliği, dijitalleşen iş süreçleri, akıllı enerji ve endüstri, akıllı ev ve binalar, akıllı çevre, güçlendirilmiş zekâ ile hayata dokunan uygulamalar, aile için teknoloji, insan için teknoloji, Türk sporu, dijital insan, tech-fin ve dijital eğlence gibi teknoloji dünyasını 360 derece kapsayan konular derinlemesine masaya yatırıldı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayugur 1 ay
5g için hala bir tarih yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
5G ilk Türkiye’ye yine Türkcell getirecek anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zebvural 1 ay
Bu kazık fiyatlar varken 4g 5g ne gelirse gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jazzalyn 1 ay
Radyasyon gelmeden biz kaçalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krkmz1666 1 ay
Reklamları izlediniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Ülkede hala, 4G adam akıllı çalışmazken, 5G nereye geliyor muş ? Hangi Teknoloji zirvesinden bahs ediliyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sounderland 1 ay
Telekom'dan bahsediyorsan doğrudur hala 4G yok. :) Turkcell Trabzo'nun yayların da yani kırsal bölgelerin de bile 4G bağlantı sağlıyor. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 ay DH Misafiri
Turkcell'in 3g bile tam hızını verebiliyor, Ben Vodafone 4G'de Gebze'de 15 mbps zor alırken, Turkcell 3G ile 35 mbps hız alıyordum (3G'nin max hızı 42 mbps). 4G'de zaten Turkcell kendini aştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı 1 ay Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu 1 ay LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi Sonraki Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor 1 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi) 1 ay Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek 1 ay Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 1 ay Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu 1 ay Android casus yazılımı Exodus’ın iOS versiyonu bulundu 1 ay Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı 1 ay Lenovo Legion markası mobile geliyor 1 ay Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz 1 ay Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu 1 ay Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz 1 ay Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor 1 ay LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor 1 ay Değer mi? "Samsung Galaxy S10+ incelemesi" 1 ay Honor 20i resmi görselleri tanıtım öncesi ortaya çıktı 1 ay Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar 1 ay Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi 1 ay Şarap üreticileri Mars’ta üzüm yetiştirmenin yollarını arıyor 1 ay Bir kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı: İşte tarihi görüntü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim