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Turkcell, Yaani'nin dijital asistan özelliğini tanıttı

Turkcell, yapay zeka destekli dijital asistan özelliğini tanıttı. Yani'ye entegre edilen bu özellik sayesinde gündelik işlemlerinizi sesli komutlar ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.
1 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, Yaani'nin dijital asistan özelliğini tanıttı
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Turkcell bugün gerçekleştirdiği Teknoloji Zirvesi etkinliğinde Yaani’nin yapay zeka destekli dijital asistan özelliğini tanıttı. Yaani, bu özelliği sayesinde Türkçe komutlar ile pek çok işlemi gerçekleştirebilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İstanbul’da düzenlenen Teknoloji Zirvesi etkinliğinde Yaani’nin dijital asistan özelliğinin sunumunu yaptı. Yaani’nin bu özelliği sayesinde gündelik işlemlerinizi sesli komutlar ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Turkcell’in dijital asistanı, Turkcell’in uygulamaları ve akıllı ev ürünleri ile iletişim kurabiliyor. Murat Erkan’ın gerçekleştirdiği sunumda “Fizy’den şarkı aç”, “Kahve hazırla” gibi komutları yerine getirebildiğine şahit olduk.

Akıllı ev ürünleri ve Turkcell uygulamaları ile iletişiminin yanında Türkiye’ye özgü birtakım yeteneklere de sahip. Örneğin hastaneden randevu alma ve yemek siparişi verme özelliklerini bulunduruyor. Öğrenen bir yapay zekaya sahip olduğundan dolayı asistana “Tost sipariş et” komutunu verdiğinizde önceki siparişlerinizi gözden geçirip “Her zamankinden mi?” yanıtını verebiliyor.

 

Önümüzdeki hafta Yaani'ye mail özelliği geliyor 

2017 yılında arama motoru olarak karşımıza çıkan Yaani, dijital asistan özelliğinin yanında mail özelliğine kavuşacak. Önümüzdeki haftalarda bireysel ve kurumsal müşteriler Yaani’nin e-posta servisini kullanabilecek. Yaani'nin mail özelliği sayesinde Türkiye'nin mailleri aracı yabancı bir şirket olmadan Türkiye'de tutulacak.



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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Verilerin yabancı bir şirket olmadan Türkiye'de tutulmasinin neresi avantajli? Hak, huk ve adaletin sorgulandigi bir ulkede...
1 Yanıt Yanıtla +21
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galaxyg 1 ay
Gizliliğine güvenip , turkcelle bilgilerini paylaşıcak enayi var mı ? Yerli firmalara güvenen kaldı mı ?
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Mobil Uzman 1 ay
Turkcell'in boş işlerinden bir tanesi. Yerli diyerek de milletin milli duygularını kullanıp "Yerli malı yurdun malı,herkes onu kullanmalı" motivasyonuyla kullanıcı çekmeye çalışıyorlar. Ruslar eğer Türkse yerlidir. Değilse neresi yerli kardeşim.
Ayrıca Yaani tutmadı,sorunlu ve vasat. Dünyaca tanınan ve en iyisi olan bir arama motoru varken senin şanzımanı kaymış tamponu sallanan Torosunu neden kullansın millet. Millet yararını,kaliteli yaşamı düşünüyor,VolksWagen,Mercedes,Toyota kullanıyor. Millet yerli Vestel Venüs dalgasına kanmayıp Aliexpress ile yurt dışından telefon getirtiyor artık. Millet kaliteyi nasıl uyguna kullanırım hesabını yapıyor. Senin fake yerli ürün pazarlamana kanmıyor millet. Ha gerçekten yerli bir ürün,yerli bir buluş olursa bu millet sahip çıkar merak etme. Ne Vestel Venüs yerli,ne Yaani yerli. Millet araştırıp öğreniyor gerçekleri.
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galaxyg 1 ay
Gizliliğine güvenip , turkcelle bilgilerini paylaşıcak enayi var mı ? Yerli firmalara güvenen kaldı mı ?
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Askaparta 1 ay
Yavaş yavaş oluyor yani.
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Hayaletcasper 1 ay
Turkcell önce koyu tema getirsin. Kör edici beyazlıkla sörf yapın diyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 ay
telefonumda artık paket kullanmıyorum
6 ayda bi ; 30 TL yüklüyorum !
zaten konuşacağım kişilerde düzenli paket veya faturalı hat kullanmıyor lar mı
genelde müsait olduklarında dönerler diye çağrı atıyorum, %95 geri dönüş oluyor zaten :)
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Part Of The Nature 1 ay
2 yıldır mail çıkıcak bekliyoruz ve açılsada kullansak yaw
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Verilerin yabancı bir şirket olmadan Türkiye'de tutulmasinin neresi avantajli? Hak, huk ve adaletin sorgulandigi bir ulkede...
Yanıtla +21
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