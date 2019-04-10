Turkcell, Yaani'nin dijital asistan özelliğini tanıttı

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Turkcell bugün gerçekleştirdiği Teknoloji Zirvesi etkinliğinde Yaani’nin yapay zeka destekli dijital asistan özelliğini tanıttı. Yaani, bu özelliği sayesinde Türkçe komutlar ile pek çok işlemi gerçekleştirebilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İstanbul’da düzenlenen Teknoloji Zirvesi etkinliğinde Yaani’nin dijital asistan özelliğinin sunumunu yaptı. Yaani’nin bu özelliği sayesinde gündelik işlemlerinizi sesli komutlar ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Turkcell’in dijital asistanı, Turkcell’in uygulamaları ve akıllı ev ürünleri ile iletişim kurabiliyor. Murat Erkan’ın gerçekleştirdiği sunumda “Fizy’den şarkı aç”, “Kahve hazırla” gibi komutları yerine getirebildiğine şahit olduk.

Akıllı ev ürünleri ve Turkcell uygulamaları ile iletişiminin yanında Türkiye’ye özgü birtakım yeteneklere de sahip. Örneğin hastaneden randevu alma ve yemek siparişi verme özelliklerini bulunduruyor. Öğrenen bir yapay zekaya sahip olduğundan dolayı asistana “Tost sipariş et” komutunu verdiğinizde önceki siparişlerinizi gözden geçirip “Her zamankinden mi?” yanıtını verebiliyor.

Önümüzdeki hafta Yaani'ye mail özelliği geliyor

2017 yılında arama motoru olarak karşımıza çıkan Yaani, dijital asistan özelliğinin yanında mail özelliğine kavuşacak. Önümüzdeki haftalarda bireysel ve kurumsal müşteriler Yaani’nin e-posta servisini kullanabilecek. Yaani'nin mail özelliği sayesinde Türkiye'nin mailleri aracı yabancı bir şirket olmadan Türkiye'de tutulacak.