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Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat

Turkcell, çocuklar için hem güvenli hem de eğitici iletişim hattı hazırladı. Ebeceynler ‘Lifecell İlk Hattım’ sayesinde çocuğunun internet ve iletişim kullanımlarını yönetebilecek.
4 hf.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, alt şirketi Lifecell bünyesinde çocuklara özel bir iletişim hattı hazırladı. ‘Lifecell İlk Hattım’ olarak adlandırılan paket, bünyesindeki ücretsiz güvenlik önlemleri ve eğitici servisleriyle öne çıkıyor.

Ebeveynler, Lifecell İlk Hattım sayesinde çocuklarını, teknolojinin neden olabileceği negatif etkilerden bir nebze de olsa koruyabilecek. Çocuklarının internet kullanımına müdahale edip, kimlerle konuşabileceğini belirleyebilecek.

Lifecell İlk Hattım’da iki farklı abonelik paketi bulunuyor. Her iki pakette de her yöne 500 dakika ve 100 SMS bulunurken internet içermeyen paket 25 TL’ye, 2 GB internet içerin ise 29 TL’ye alınabiliyor.

İlk Hattım paketinde ücretsiz reklam engelleme servisi bulunuyor. Bu sayede çocuğunuz yanıltıcı reklamlardan uzaklaştırılmış olacak. Reklam engelleme özelliği, talep ettiğiniz takdirde devreye giriyor.

Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden bir diğeri de yabancı dil eğitimi. Çocuklar Turkcell Akademi kapsamındaki Khan Academy Online İngilizce derslerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

İlk Hattım paketinde bulunan diğer ücretsiz özellikler şöyle:

Aile Profili Güvenli İnternet: Çocukların internetteki risklerden ve zararlı içeriklerden korunmasını sağlayan bir servis. Ek olarak tercihen oyun, sohbet ve sosyal medya kullanımını sınırlamak için 3 profil seçeneği sunuyor.

Çocuğum Güvende: Çocukların çağrıları yönetilerek tanımadığı kişilerle konuşması engellenebiliyor. Ayrıca anne babalar çocuklarının kullanımlarını inceleyebiliyor. Bu servisle çocuğun nerede olduğu da rahatlıkla öğrenilebiliyor.

Zaman Yönetimi Özelliği: Belirlenen 4’er saatlik zaman dilimlerinde arama veya internet kullanımını sınırlayabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı seçim yapılabiliyor.

Akıllı Fatura: Pakette sınır aşılması engelleniyor.

İlk Hattım Ek Kontrolü: Çocuklar ücretli ek paket veya servis almak istediğinde, ebeveyn onayı istenerek çocukların kontrolsüz kullanımı engelleniyor.

Tek Fatura: Ebeveynler Tek Fatura özelliği sayesinde kendi Turkcell faturalı hattını çocuğun kullandığı faturalı hattıyla birleştirerek tek seferde ödeme yapabilir. Tek Fatura’dan yararlanmak için talimat vermek yeterli olacak.

İlk Hattım Dergilik 1 GB Kampanyası: Pakette çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir de kampanya var. İlk Hattım kullanıcıları Dergilik uygulamasında bulunan Çocuk kategorisinden 1 ay içerisinde 3 dergi okuduklarında aylık her yöne 1 GB internet kazanıyor.

Digital Zeka: Geleceğin mimarları çocuklar, dijital dünyanın bilinçli bireyleri olmaları için oyunlaştırılmış online eğitim platformundan yararlanabiliyor.

Paycell Kart: Ebeveynler Paycell kart ile çocuklarının harçlığını nakit para taşımadan hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirler.



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CWaRRioR 4 hf. en beğenilen
"Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat"
Ensar ihbar hattı?
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DH Misafiri 4 hf.
Çocukların güvenliğine katkı sunmak istiyor iseniz, Ensar ve benzerlerine sponsorluğu ve her türlü desteği kesin.
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Witcher3 4 hf.
Nerede boş iş orada turkcell !
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HakanG22 4 hf.
Kalsın ensarcım sana para kazandırmak istemiyorum
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Askaparta 4 hf.
Güzel, geç bile kalındı.
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asusokan 4 hf.
Adı da ENSARCELL olacakmış
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Mobil Uzman 4 hf. asusokan
EnsarCell muhabbeti nedir?
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Galatas4ray 4 hf.
Turkcell nasıl geçirecegini şaşırmış🤣
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Mobil Uzman 4 hf.
Tebrik ve takdir ederim. İyi düşünüşler,yerinde bir planlama. Turkcellde 25 TL'ye 500 dakika içeren paket alabilmek iyi.
Madem çocuklar için,eğitim için yapıyorsun deyip 20 TL yap,Dergilik'e 5GB ver diyebiliriz belki de. Turkcell işte,her zaman duygusal düşünür.
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zaferq 4 hf.
Ensar sponsorluğu devam ediyor mu ?
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Bay Robot 4 hf.
Çöp. TT 29 liraya 10 gb 750dk 5000sms veriyor gençlere.
Not: isteyen de güvenli internet ve saire aktifleştiebiliyor hat için.
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DH Misafiri 4 hf.
Çocukların güvenliğine katkı sunmak istiyor iseniz, Ensar ve benzerlerine sponsorluğu ve her türlü desteği kesin.
Yanıtla +12
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CWaRRioR 4 hf. en beğenilen
"Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat"
Ensar ihbar hattı?
Yanıtla +21
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