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Turkcell, e-Şirket platformunu hayata geçirdi

Kurumların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Turkcell, 6 farklı ürünü içinde bulunduran e-Şirket platformunu hayata geçirdi. Platformda muhasebe ve e-Fatura gibi hizmetler sunuluyor.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell, e-Şirket platformunu hayata geçirdi
 

Dijitalleşme günümüzün en büyük trendlerinden biri. Aynı zamanda şirketler arasındaki rekabetin artmasındaki en büyük etkenler arasında gösterilebilir. Bunun farkında olan işletmeler, geleneksel yöntemlerle ilerlemeyi bırakıp dönüşmek ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak istiyor. Turkcell de e-Şirket platformuyla bu işletmelerin işini kolaylaştırmaya çalışıyor.

Dijital operatör Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yeni hizmeti e-Şirket platformunu hayata geçirdi. 6 farklı ürünü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket platformuyla işletme maliyetlerinin düşürülmesi, zamandan tasarruf sağlanması ve şirketlerin çalışma hızının artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

e-Şirket platformu içerisinde Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünleri yer alıyor. Birbirine entegre çalışan bu ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. e-Şirket, işletmelerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde saklayarak 7/24 servis desteği sağlıyor. Turkcell tarafından belirtilene göre herhangi bir versiyon yenileme ücreti de talep edilmiyor.

Hangi hizmetler sunuluyor?

IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birinciliği bulunan Turkcell e-Şirket platformunda aşağıdaki hizmetler sunuluyor:

  • Muhasebe ürünü ile hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi yapılabilir; mizan, bilanço ve gelir tablosu raporları alınabilir, fiş yönetimi modülü içerisine entegre e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri kullanılabilir.
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır.
  • e-Defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alır ve zaman damgası ile imzalanabilir.
  • Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan, her yerden faks alıp gönderilebilir.       
  • e-Posta ile maillere erişim sağlanıp gönderim yapılabilir.

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kimmerya 11 ay
Akıllı Faksı biz de kullanıyoruz. Hatlarımızı superonline’a taşıdık. Digital olarak portaldan ve mobil uygulamadan faks alıp gönderiyoruz. Çok faydalı bir servis.
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N20 1 yıl
akıllı fax'ı kullanıyoruz.
fax gelince Mail geliyor, gönderirkende Mail olarak gönderiyorsunuz.Güzel uygulama, diğerlerini hiç denemedim.
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Piêr Dé Sans 1 yıl N20
Norton WinFax bu işi yıllardır başarılı şekilde yapıyor. TUrkcell ne derece sağlıklı bilmiyorum ama yeni bir sistem değil.
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