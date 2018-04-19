Turkcell, e-Şirket platformunu hayata geçirdi

Dijital operatör Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yeni hizmeti e-Şirket platformunu hayata geçirdi. 6 farklı ürünü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket platformuyla işletme maliyetlerinin düşürülmesi, zamandan tasarruf sağlanması ve şirketlerin çalışma hızının artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.
e-Şirket platformu içerisinde Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünleri yer alıyor. Birbirine entegre çalışan bu ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. e-Şirket, işletmelerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde saklayarak 7/24 servis desteği sağlıyor. Turkcell tarafından belirtilene göre herhangi bir versiyon yenileme ücreti de talep edilmiyor.
Hangi hizmetler sunuluyor?
IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birinciliği bulunan Turkcell e-Şirket platformunda aşağıdaki hizmetler sunuluyor:
- Muhasebe ürünü ile hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi yapılabilir; mizan, bilanço ve gelir tablosu raporları alınabilir, fiş yönetimi modülü içerisine entegre e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri kullanılabilir.
- e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır.
- e-Defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alır ve zaman damgası ile imzalanabilir.
- Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan, her yerden faks alıp gönderilebilir.
- e-Posta ile maillere erişim sağlanıp gönderim yapılabilir.
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fax gelince Mail geliyor, gönderirkende Mail olarak gönderiyorsunuz.Güzel uygulama, diğerlerini hiç denemedim.