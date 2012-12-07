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Turkcell, kontratsız iPhone 5 fiyatlarını açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
18,2b
1
711
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Turkcell, kontratsız iPhone 5 fiyatlarını açıkladı
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14 Aralık günü ülkemizde tüketiciyle buluşacak olan iPhone 5'in satış fiyatları netleşmeye başladı. 
Turkcell Mağaza üzerinden ön satışa sunulan iPhone 5 için Turkcell'in belirlediği kontratsız satış fiyatları şöyle: 
  • iPhone 5 16GB: 2149 TL
  • iPhone 5 32GB: 2479 TL
  • iPhone 5 64GB: 2829 TL
Öte yandan Turkcell, telefonun kontratlı paketleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirtelim.
Turkcell, kontratsız iPhone 5 fiyatlarını açıkladı
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oray 6 yıl
Simdi 16GB'in Amerika fiyati 600-650$ yani 1100TL iken nasil bir vergi ile bu fiyat Turkcell'e 2150TL olarak yansiyor? Bunu biri bana aciklayabilir mi? 1100TL diyen adam da kar ediyor bunlar da ediyor, ama bunlarin kar marji sanki birazcik fazla yuksek...
Simdi 16GB'in Amerika fiyati 600-650$ yani 1100TL iken nasil bir vergi ile bu fiyat Turkcell'e 2150TL olarak yansiyor? Bunu biri bana aciklayabilir mi? 1100TL d...
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4 Yanıt Yanıtla +94
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pxcnsRy 6 yıl
512 mb yokmu :(
3 Yanıt Yanıtla +39
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Sedat. 6 yıl

1 ay önce falan şirketteyken Abim geldi ve Yeni bir telefon almak istiyorum ne alayim dedi.. Alacaksan Samsung Galaxy S 3 veya yeni çikan Note 2 al çok işine yarar dedim... Iphone almada ne alacaksan al, Hee yok illa ergenler gibi '' alacam alacam alacam Iphone alacam '' diyosan Sakin gidip Iphone 5 alma yazik edersin, 4S ile hiçbir farki yok dedim.. Tamam bi bakayim telefonlara Note 2'ide inceleyeyim dedi gitti..

Her neyse arkadaşlar gel zaman git zaman 5 yaşinda Ufak yegenimi özledim aradim dedim akşam gelinde eşşegi bi seveyim.. Akşam oldu geldiler ve Abim eve girer girmez odama geldi '' Bak Iphone 5 aldirdim güzel mi lan dedi.. ! '' Bi baktim harbiden Iphone 5.... Abim denen Teknoloji cahili herif (41 yaşinda) gitmiş bi arkadaşinin gaziyla yurt dişindan getirtmiş Iphone 5'i.... Hay dedim senin yapacagin işe alacağin telefona be abi yaa.. Bu ulan dedim bune.. Verdigin parayada mi acimadin dedim... Başladi Yok olm Ucuz aldim cart yaptim curt ettim güzelmiş falanmiş filanmiş dediler aldim bende vidi vidi................. Dedim al götür gözümün önünden sakin bana gelipte Iphone lafini bile etme gibisinden kizdim çikti odamdan.... Tabi aptalligina doymasin Hava atacak ya keriz kullanmayi bilmez Iphone 5 aldi.. Bi 30 dk - 1 saat sonra yanima geldi Bana Program bulabilirmisin falan demeye getirdi telefonu masama birakti içeri kaçti..

Sonra Durdum Telefona baktim şöyle... Ne kadar Kendimden ve biraz sonra Göreceklerimden Emin olursam olayim, dedim ki kendi kendime '' Ya Sedat önyargili olma abi.. önyargilarini bi kenara birak, bak kasada değiştirmiş adamlar, BELKİ gerçekten bi farklilik yapmiştir, bişiyini değiştirmiştir, yani Bişey Değişmiş olmali ki Kasa uzamiş yeni kasa 5 kasa çikmiş O kadar çilginlar gibi beklendi falan v.b.v.b.vb.v.b. '' kendi kendimle fikir alişverişi yaptim.. Gittim akabinde yengemin Iphone 4s'ni aldim.. İkisinide yanyana böyle masaya koydum tepkimeleri hizlari uygulama açma hizlarini Wifi baglanma çekim güçleri kamera kalitesi fotoğraf netligi v.b.v.b.v.b.v.b. aklima o an ne geldiyse ne varsa eş zamanli test ettim ne yapilabiliyorsa..

Uzun lafin kisasi Arkadaşlar Size Hiiiiiiiiç lafi uzatmicam..... Beni bu forumda az veya çok taniyan eden arkadaşlarim dostlarim muhabbet ortaklarim vardir.. Sizlere Namusum Şerefim üzerine Yemin ediyorum ki Ha Iphone 4s ha Iphone 5... Ekranin uzatilmiş olmasi ve Milisaniyelerle ölçülebilecek bir hizlanma dişinda Zerre kadar bi fark yok... Zerre kadar bir fark yok... Var diyen gelsin '' bak şurda şu fark '' desin nede olsa artik Iphone 4s'de Iphone 5'de bi nevi elimin altinda sayilir, gelsin beraber test edelim Kapim açik... Yazik Iphone 5'e verilen ve verilecek paralara Yazik.. Bu yüzdendir ki Iphone 4s piyasaya 2.700 TL gibi rakamlara girmişken Iphone 5 insanlara 2.100 TL'den girecek.. Arada Kazik boyunun Dikine uzamasi dişinda bi fark yok çünkü..

Not:Öncelikle bu yorumumu okuyup Aklinca tepki vermeye çalişacak, Boş yere benle Tartişma ortami yaratacak olanlara yazayim ZERRE kadar, Kesip attigim tirnak kadar bile umurumda değilsiniz onu önce bi bilin... Ben yaşadiklarimi gördüklerimi ve En önemlisi Fikirlerimi Düşüncelerimi yazdim.. Bana ve yazmiş olduğum yoruma Saldirmadan, Daha Görmediginiz-Kullanmadiginiz Telefonu beğenebilir, Ve burada methiyeler düzebilirsiniz Bunda özgürsünüz..


Hepinize Hayirli forumlar arkadaşlar..


1 ay önce falan şirketteyken Abim geldi ve Yeni bir telefon almak istiyorum ne alayim dedi.. Alacaksan Samsung Galaxy S 3 veya yeni çikan Note 2 al çok ...
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7 Yanıt Yanıtla +39
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alican09turk 6 yıl
Benim cihazımda herhangi bir sorun yok. Hatta şu ana kadar kullandığım en sorunuz iPhone diyebilirim. Siyah rengini kullanıyorum. Herhangi bir boya atması ya da soyulma da yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Slm arkadaşlar 4 tane iPhone 5 aldım 3 arızalı çıktı bunlar pıyasadan toplanacak sakın almayın ben pişman oldum siz olmayın sahip çıkanda yok ellimde kaldı ne yapacagımıda bilmiyorum yetkili falanda yok
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blackirons 6 yıl
Arkadaşlar merhaba nasipse perşembe günü abdeden sim kilitsiz iphone gelecek bana ama henüz pasaport bulamadım , telefonun tr ye geldikten sonra belli bir süre zorunluluğu varmı pasaport kaydı yapılması için yoksa 2 ay sonrada olsa pasaport bulsam kayıt yaptırabilirmiyim?
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namre3kutuk 6 yıl blackirons
blackirons

Arkadaşlar merhaba nasipse perşembe günü abdeden sim kilitsiz iphone gelecek bana ama henüz pasaport bulamadım , telefonun tr ye geldikten sonra belli bir süre zorunluluğu varmı pasaport kaydı yapılması için yoksa 2 ay sonrada olsa pasaport bulsam kayıt yaptırabilirmiyim?

Önemli olan pasaport sahibinin geriye dönük 1 ay içinde yurtdışından gelmiş olması.. Telefonun kullanılma tarihiyle ilgili sıkıntı yok.
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alican09turk 6 yıl
Kontratlı fiyatlar cidden pahalı. 59 TL'ye Full Paket kullanıyorum. 16 GB'lık model bile 2400 TL'ye geliyor. Üstelik bir de 24 ay bağlanmış oluyoruz. Daha ucuza gelmesi gerekirken daha pahalıya gelmesi cidden komik.
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WTF Viqqy 6 yıl
Biraz pahalı geldi bekleyeceğim.
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alican09turk 6 yıl
Bağdat Caddesi Tim şu an baya kalabalık. Kontratsız şatışlar da gece yarısı başlayacakmış. Fiyatlar Turkcell Mağaza ile aynı. Kredi kartına taksit seçeneği de mevcutmuş. Bağdat Caddesi'nin neredeyse tüm kalabalığı Turkcell'e toplanmış :) Vodafone ve Avea bayilerinde bir hareketlilik yok.
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samtual 6 yıl alican09turk
alican09turk

Bağdat Caddesi Tim şu an baya kalabalık. Kontratsız şatışlar da gece yarısı başlayacakmış. Fiyatlar Turkcell Mağaza ile aynı. Kredi kartına taksit seçeneği de mevcutmuş. Bağdat Caddesi'nin neredeyse tüm kalabalığı Turkcell'e toplanmış :) Vodafone ve Avea bayilerinde bir hareketlilik yok.

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alican09turk 6 yıl
Bugün Bağdat Caddesi TİM yine baya hareketli olur. 20 Adet iPhone 5 az değil sonuçta :)
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tcsayan 6 yıl
iphone 4s white 16gb satılık pm
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
kaziklamaya devam
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer cidden bu salak telefona bu kadar çok verebilecek olan varsa 200-300 lira aşağı bana versin. Ben gidip ona Amerika'dan sim kilitsiz 650 dolarlıktan alıp getireyim. Benim uçak biletim de bedavaya gelsin. Vizem ve pasaportum bulunmaktadır. Hem de 15 tatilde şöyle 5-10 günlüğüne Amerika turu yapmış olurum. Şaka değil, ciddiyim.
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sericik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eğer cidden bu salak telefona bu kadar çok verebilecek olan varsa 200-300 lira aşağı bana versin. Ben gidip ona Amerika'dan sim kilitsiz 650 dolarlıktan alıp getireyim. Benim uçak biletim de bedavaya gelsin. Vizem ve pasaportum bulunmaktadır. Hem de 15 tatilde şöyle 5-10 günlüğüne Amerika turu yapmış olurum. Şaka değil, ciddiyim.

Bende ciddi bir cevap vereyim size
Memnuniyetle kabul ederdim fakat o kadar bekleyemem
şu anda 200-300 diyorsunuz ,fakat bundan bir-birbuçuk ay evvel bunu yapmaya kalkanlar bizlerden
1000 lirayı aşan karlar istediler
sonuçta bugünlere geldik
yarın gecenin ayazı saat 00 da sıraya gireceğiz mecburen
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