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Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor

Turkcell, fiber internette 1 milyon abone barajını geride bıraktı. Kutlamayı abonelerinin hızını 100 Mbps yaparak kutluyor. Üstelik TV+’ta da tüm kanallar ücretsiz! İşte detaylar:
2 yıl
8,8b
1
250
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor
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Fiber yatırımlarını müşteriye dönüştürme oranında Avrupa ülkelerini bile geçerek yüzde 40,2’yi yakalayan ve lider olan Turkcell 1 milyonuncu fiber müşteriye ulaştı. Turkcell Superonline’ın ilk fiber müşterisi Bülent Solakoğlu ve 1 milyonuncu fiber müşterisi Onur Yalçın’ın katıldığı kutlama töreninde Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, fiber müşterilerine 100 Mbps hız müjdesi verdi.

Aralık Ayında Koşulsuz Şartsız Herkesin Hızı 100Mbps

Erkan, 1 milyona ulaşmanın mutluluğunu müşterileriyle birlikte yaşamak istediklerini ifade ederek, “Bugün hem fiberde hem de Turkcell TV+’da 1 milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çifte mutluluğu müşterilerimizle paylaşmak istedik. Fiber müşterilerimizin hızlarını hiçbir koşul olmaksızın Aralık ayı boyunca 100 Mbps’e yükseltiyoruz. * Yine Aralık ayı boyunca fiber altyapımız üzerinden televizyon hizmeti alan müşterilerimiz en üst TV+ paketinden yararlanarak tüm kanalları izleyebilecek” dedi.

* Hız 125GB adil kullanım kotasına kadar 100Mbps olacaktır. 

TV+ Kullanıcı Sayısı 1 Milyonu Aştı

Turkcell’in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, Ekim sonu itibariyle toplam 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 4.5G ile birlikte Turkcell TV+’ta cepten televizyon izleme oranı günlük 28 dakikaya yükselirken mobil uygulamanın indirilme sayısı 2.5 milyona ulaştı. Premier Lig ve NBA’in resmi yayıncısı Turkcell TV+, 4K Ultra HD teknolojisini destekleyen TV+ kutuları sayesinde kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü içerikler sunuyor.

ADSL’e Rakip Olacak

4.5G ihalesinde Turkcell’in en fazla sayıda frekansı aldığını sözlerine ekleyen Erkan, “4.5G teknolojisi aslında birçok bakımdan bir dönüm noktası niteliğinde. Yüksek hız ve kapasiteler sayesinde servislerimizde sağladığımız kullanıcı deneyimini bir üst aşamaya geçirdik. Artık daha çok sayıda kullanıcımız istediği yerden dilediği zaman TV+, fizy, BiP, Dergilik ve lifebox gibi servislerimizi kullanıyor. Buna ek olarak sahip olduğumuz frekanslar sayesinde mobilde yüksek hız ve kapasite sunabilmemiz, ADSL’e alternatif arayan müşterilerimiz için de yeni çözümler geliştirmemizi sağlıyor. ADSL’de hızlar daha düşük olduğu için WTTH teknolojisi evlere 4.5G hızında interneti getirme olanağı tanıyor. Böylece hızlı ve kolay kullanımlı mobil internet ile daha yüksek hızlara erişilebiliyor” şeklinde konuştu.

Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor
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Evlere Havadan 4.5G Hızında İnternet

Turkcell’in fiber altyapı kurulumunda yaşanan tüm zorluklara rağmen en yüksek müşteri sayısına ulaştığını ve yeni fiber illeri Tekirdağ, Denizli ve Manisa’yla birlikte Türkiye’nin 18 kentine ışık hızında interneti götürdüklerini belirten Erkan, “Fiberi olmayan evlere de havadan 4.5G hızında internet götürmek için test çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de fiber yatırımların Turkcell Superonline’ın olduğu illere yapıldığını görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz.

Mayıs ayında yayınlanan BTK il raporuna baktığımızda, Türkiye’de eve kadar giden toplam fiber yatırımlarının bizim olduğumuz illere yapıldığını görüyoruz. Toplam fiber kullanıcılarının yüzde 88.6’sı bizim yatırım yaptığımız illerde bulunuyor. Biz Türkiye’de çeşitli nedenlerle fiber götürülemeyen evlere de ulaşmanın peşindeyiz. Bunun için evlere havadan 4.5G hızında internet sağlayacak WTTH (Wireless to the home) teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Erkan bugüne kadar fibere 4.2 milyar TL yatırımla 36 bin 300 kilometreyi aşan fiber ağına ulaştıklarını ve 2.6 milyon hanenin kapısına ışık hızında interneti götürdüklerini sözlerine ekledi.

WTTH teknolojisinin Turkcell’in güçlü altyapısını kullanarak hanelere ulaşan 4.5G kapsamasını ev içerisinde Wi-Fi ile dağıtabileceğini ve ADSL’den daha hızlı olacağını ifade eden Erkan şunları söyledi: “Modemin üzerinde bir SIM kart olacak. Son kullanıcı başka herhangi internet şebekesine ihtiyacı olmadan SIM takılı WTTH modem üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti alabilecek.”


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eAkman 2 yıl en beğenilen
Demek ki bir ay boyunca tam kapasite çalışabilen bir altyapı var. Kota niye var?
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mkyb 2 yıl
Hız testi yapayım desen AKK dolar.
2 Yanıt Yanıtla +62
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asiruhh1903 2 yıl Tugrul_512bit
Ve sonra bir mesaj AKK'niz dolmuştur.
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borukuzen 1 yıl
Birinin altyapısı iyi ama her yerde yok olan yer de pahalı (örn;kablonet ya da fiber). Birinin fiyatları diğerlerine göre düşük ama internetinde kopmalar var. Birinin teknik desteği kötü, müşteri mağduriyeti söz konusu. Sonuç olarak türkiyede hangi servis sağlayıcı olursa olsun hiç kimse internetten memnun değil.
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Erdo4 2 yıl
25 Mb S/O sınırsız paketim var.
Bana hala 130 Mb hız veriyorlar.

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umurcan 2 yıl Erdo4
Erdo4
25 Mb S/O sınırsız paketim var.
Bana hala 130 Mb hız veriyorlar.

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1 ay 100Mbit Akk'siz kullandık.25'e nasıl alışıcaz bilmiyorum :)
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SkeironnWH 2 yıl Erdo4
masallah hocam ülkenin %95 inden hızlısın geri kalan %5 kim acaba
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gzegen 2 yıl
Turkcell 100e cikardi bizde anca tv+ nasil oluyo onu nasil izliyoz uye degilim zira ona
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tutankenshta 2 yıl gzegen
TURKCELL hattın varsa cepten abone olunca izletiyor...
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cocarca33 2 yıl
telekomdan yaptim 22 mbps cikti ayni speedtestle
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nuwanda87 2 yıl
ben speedtest'ten test yapınca 30mb civarı alıyorum ama türktelekomun testini yapınca 90mb çıkıyor hız.
enteresan oluyor..
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ogulcanbb 2 yıl
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Pacey57 2 yıl
Bu 100mbit kandırmacadan başka bir şey değil. Bırak 100mbit hızı, taahhütümüzde yazılı olan 25 mbit interneti görmüyor çoğu zaman. Kimi zaman 5mbit, kimi zaman 10 mbit altını görüyor. Madem 100mbit vermeyeceksin niye reklam yaparsın. Verdikleri Huawei modem desen rezalet.
Müşteri hizmetlerine şikayet kaydı oluşturuyorsun, aramadan veya bakmadan şikayeti kafalarına göre kapatıp,talebiniz çözülmüştür mesajı gönderiyorlar. Zaten müşteri temsilcilerinin çoğu eğitimsiz ve bilgisiz. Piyasadaki diğer internet servis sağlayıcılarının çöp olması yüzünden bu kadar kasıyorlar bu sene kendilerini.
Geçen senelerdeki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında çok uçurum var bu sene fiyatlarda da hiç esneme yapmıyorlar. Hem hız ve akk düşük, hemde fiyatlar çok yüksek. Kablonet desen taahhüt bozma bedelleri ağır, Ttnet belki de alyyapısı bu kadar iyi olup en kötü hizmet veren servis sağlayıcı.
Kaldı 1 ay taahhütüm iki arada bir derede kalmış durumdayım.
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strongergo 2 yıl Pacey57
Pacey57
Bu 100mbit kandırmacadan başka bir şey değil. Bırak 100mbit hızı, taahhütümüzde yazılı olan 25 mbit interneti görmüyor çoğu zaman. Kimi zaman 5mbit, kimi zaman 10 mbit altını görüyor. Madem 100mbit vermeyeceksin niye reklam yaparsın. Verdikleri Huawei modem desen rezalet.
Müşteri hizmetlerine şikayet kaydı oluşturuyorsun, aramadan veya bakmadan şikayeti kafalarına göre kapatıp,talebiniz çözülmüştür mesajı gönderiyorlar. Zaten müşteri temsilcilerinin çoğu eğitimsiz ve bilgisiz. Piyasadaki diğer internet servis sağlayıcılarının çöp olması yüzünden bu kadar kasıyorlar bu sene kendilerini.
Geçen senelerdeki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında çok uçurum var bu sene fiyatlarda da hiç esneme yapmıyorlar. Hem hız ve akk düşük, hemde fiyatlar çok yüksek. Kablonet desen taahhüt bozma bedelleri ağır, Ttnet belki de alyyapısı bu kadar iyi olup en kötü hizmet veren servis sağlayıcı.
Kaldı 1 ay taahhütüm iki arada bir derede kalmış durumdayım.

benimde hız 25 mbit ama son zamanlarda 20 yi bile bulmuyor bazen, bazende 15 mbit.
üstelik CGN(carrier grade nat) dedikleri duruma 3 KEZ düştüm.
CGN yüzünden bırak online oyunda ping lag gibi durumları online oyunlara girş bile yapamıyorum. ilk seferinde pek uğraştırmadan CGN den çıkardılar ip adresimi. 2. kez CGN de olunca 4 güne yakındır beni uğraştırdılar.
bugün gene CGN ye girdi ip adresim. superonline tüketici bölümünden yazdım bana verdikleri cevap şu :
Merhaba ---- Bey,
Talebinizi detaylı inceledim. Teknolojinin getirdiği yeniliklere bağlı olarak internet bağlantı şekliniz bu şekildedir, hukuki olarak ta sözleşmemizde bu değişiklik hakkı madde ile belirtilmiştir. Dilerseniz statik ip satın alarak durumunun tamamen düzelmesini sağlayabilirsiniz. Yardımcı olabileceğim farklı bir konu olur ise memnuniyetle yardımcı olmak için buradayım.
İyi günler dilerim.
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radko 2 yıl
Ben 25mbps aldığma şükrediyom gerisi boş
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Gaara34 2 yıl
Ayın 5'i oldu hala 100Mbps göremedik.
İşin komik tarafı müşteri hizmetleri ile bu sıkıntıyı 3 gündür görüşüyorum, az önce arayan eleman "100Mbps hızı veriyoruz ama yer yer değişkenlik gösteriyor 10 ile 100Mbps arasında hız değerleri alabiliyorsunuz" gibisinden bir cümle kullandı zaten o lafın üzerine uzatmadım tamam dedim kapa arıza kaydını. Loto mu arkadaş bu? Adama diyorum paket hızım olan 25Mbps'yi alıyorum, modemi resetledik bir kaç kez öylede düzelmedi bari teknik servisten bir arkadaş yollayın yok buradan bir sıkıntı gözükmüyor gelen arkadaşta bir şey yapamaz.
Velhasıl superonline ile yaşadığım bir sıkıntı daha çözüme kavuşmadan kapatıldı. Eskiden şöyle şöyle bir sıkıntım var dediğim an, aynı gün teknik ekip evime gelir ilgilenirdi.
Müşteri destek biriminin iyice b*ktan bir hal almış... Zaten daha önce defalarca görüştüğüm müşteri temsilcilerine de söyledim.
Türkiye şartlarında kötünün iyisi bunlar pek bir alternatifimiz yok.
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cocarca33 2 yıl Gaara34
Gaara34
Ayın 5'i oldu hala 100Mbps göremedik.
İşin komik tarafı müşteri hizmetleri ile bu sıkıntıyı 3 gündür görüşüyorum, az önce arayan eleman "100Mbps hızı veriyoruz ama yer yer değişkenlik gösteriyor 10 ile 100Mbps arasında hız değerleri alabiliyorsunuz" gibisinden bir cümle kullandı zaten o lafın üzerine uzatmadım tamam dedim kapa arıza kaydını. Loto mu arkadaş bu? Adama diyorum paket hızım olan 25Mbps'yi alıyorum, modemi resetledik bir kaç kez öylede düzelmedi bari teknik servisten bir arkadaş yollayın yok buradan bir sıkıntı gözükmüyor gelen arkadaşta bir şey yapamaz.
Velhasıl superonline ile yaşadığım bir sıkıntı daha çözüme kavuşmadan kapatıldı. Eskiden şöyle şöyle bir sıkıntım var dediğim an, aynı gün teknik ekip evime gelir ilgilenirdi.
Müşteri destek biriminin iyice b*ktan bir hal almış... Zaten daha önce defalarca görüştüğüm müşteri temsilcilerine de söyledim.
Türkiye şartlarında kötünün iyisi bunlar pek bir alternatifimiz yok.

ayin 9 u oldu birak 100 u 50yi bile goremedik hala 25mbps geliyor
gerci bi ara telefondan olctum 46 mbps cikmisti
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exterminant 2 yıl
göstermelik hareket olmuş 1 ay akk kaldırsalar daha iyi
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Çikizen 2 yıl exterminant
Orijinalden alıntı: exterminant
göstermelik hareket olmuş 1 ay akk kaldırsalar daha iyi

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Gün itibariyle kalan "sözde" adil kullanım kotam, özde hiç adil olmadığı için, 25 gün boyunca 3 mbit internete 65 TL ödüyorum.

Edit : AKK 100 GB
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