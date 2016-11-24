Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor

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Fiber yatırımlarını müşteriye dönüştürme oranında Avrupa ülkelerini bile geçerek yüzde 40,2’yi yakalayan ve lider olan Turkcell 1 milyonuncu fiber müşteriye ulaştı. Turkcell Superonline’ın ilk fiber müşterisi Bülent Solakoğlu ve 1 milyonuncu fiber müşterisi Onur Yalçın’ın katıldığı kutlama töreninde Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, fiber müşterilerine 100 Mbps hız müjdesi verdi.

Aralık Ayında Koşulsuz Şartsız Herkesin Hızı 100Mbps

Erkan, 1 milyona ulaşmanın mutluluğunu müşterileriyle birlikte yaşamak istediklerini ifade ederek, “Bugün hem fiberde hem de Turkcell TV+’da 1 milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çifte mutluluğu müşterilerimizle paylaşmak istedik. Fiber müşterilerimizin hızlarını hiçbir koşul olmaksızın Aralık ayı boyunca 100 Mbps’e yükseltiyoruz. * Yine Aralık ayı boyunca fiber altyapımız üzerinden televizyon hizmeti alan müşterilerimiz en üst TV+ paketinden yararlanarak tüm kanalları izleyebilecek” dedi.

* Hız 125GB adil kullanım kotasına kadar 100Mbps olacaktır.

TV+ Kullanıcı Sayısı 1 Milyonu Aştı

Turkcell’in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, Ekim sonu itibariyle toplam 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 4.5G ile birlikte Turkcell TV+’ta cepten televizyon izleme oranı günlük 28 dakikaya yükselirken mobil uygulamanın indirilme sayısı 2.5 milyona ulaştı. Premier Lig ve NBA’in resmi yayıncısı Turkcell TV+, 4K Ultra HD teknolojisini destekleyen TV+ kutuları sayesinde kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü içerikler sunuyor.

ADSL’e Rakip Olacak

4.5G ihalesinde Turkcell’in en fazla sayıda frekansı aldığını sözlerine ekleyen Erkan, “4.5G teknolojisi aslında birçok bakımdan bir dönüm noktası niteliğinde. Yüksek hız ve kapasiteler sayesinde servislerimizde sağladığımız kullanıcı deneyimini bir üst aşamaya geçirdik. Artık daha çok sayıda kullanıcımız istediği yerden dilediği zaman TV+, fizy, BiP, Dergilik ve lifebox gibi servislerimizi kullanıyor. Buna ek olarak sahip olduğumuz frekanslar sayesinde mobilde yüksek hız ve kapasite sunabilmemiz, ADSL’e alternatif arayan müşterilerimiz için de yeni çözümler geliştirmemizi sağlıyor. ADSL’de hızlar daha düşük olduğu için WTTH teknolojisi evlere 4.5G hızında interneti getirme olanağı tanıyor. Böylece hızlı ve kolay kullanımlı mobil internet ile daha yüksek hızlara erişilebiliyor” şeklinde konuştu.

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Evlere Havadan 4.5G Hızında İnternet

Turkcell’in fiber altyapı kurulumunda yaşanan tüm zorluklara rağmen en yüksek müşteri sayısına ulaştığını ve yeni fiber illeri Tekirdağ, Denizli ve Manisa’yla birlikte Türkiye’nin 18 kentine ışık hızında interneti götürdüklerini belirten Erkan, “Fiberi olmayan evlere de havadan 4.5G hızında internet götürmek için test çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de fiber yatırımların Turkcell Superonline’ın olduğu illere yapıldığını görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz.

Mayıs ayında yayınlanan BTK il raporuna baktığımızda, Türkiye’de eve kadar giden toplam fiber yatırımlarının bizim olduğumuz illere yapıldığını görüyoruz. Toplam fiber kullanıcılarının yüzde 88.6’sı bizim yatırım yaptığımız illerde bulunuyor. Biz Türkiye’de çeşitli nedenlerle fiber götürülemeyen evlere de ulaşmanın peşindeyiz. Bunun için evlere havadan 4.5G hızında internet sağlayacak WTTH (Wireless to the home) teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Erkan bugüne kadar fibere 4.2 milyar TL yatırımla 36 bin 300 kilometreyi aşan fiber ağına ulaştıklarını ve 2.6 milyon hanenin kapısına ışık hızında interneti götürdüklerini sözlerine ekledi.

WTTH teknolojisinin Turkcell’in güçlü altyapısını kullanarak hanelere ulaşan 4.5G kapsamasını ev içerisinde Wi-Fi ile dağıtabileceğini ve ADSL’den daha hızlı olacağını ifade eden Erkan şunları söyledi: “Modemin üzerinde bir SIM kart olacak. Son kullanıcı başka herhangi internet şebekesine ihtiyacı olmadan SIM takılı WTTH modem üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti alabilecek.”