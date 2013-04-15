Turkcell ve Belsan, Şanlıurfa'da ulaşımda cepten ödeme uygulamasını hayata geçirdi





Ülkemizin en büyük operatörü olan Turkcell ve Şanlıurfa belediyesinin toplu taşıma faaliyetlerini yürüten Belsan, Turkcell Cüzdan ve Urfakart entegrasyonuyla, Türkiye'de ilk kez toplu taşıma araçlarında akıllı telefonlardan ödeme yapma uygulamasını hayata geçirdi.





Turkcell müşterileri Urfakart'larını Turkcell Cüzdan'a ekleyerek, ister kartlarına lira dolumu yapabiliyor, isterlerse NFC özellikli telefonlarıyla biniş ücretlerini temassız olarak ödeyebiliyorlar.





Genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in yerinde takip ettiği etkinlik, Şanlıurfa Hilton Garden Inn Otel'de, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Fakıbaba, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve BELSAN Genel Müdürü Cengiz Konur'un katılımıyla gerçekleşti.





İşbirliği sayesinde akıllı telefonlarla toplu taşıma araçlarında temassız ödeme yapmak, herhangi bir dolum noktasına gitmeye gerek kalmadan Urfakart'lara yükleme yapmak ya da bakiye sorgulamak gibi işlemler yapılabilecek.





Akıllı telefon sahipleri App Store (iOS) ya da T-market.com (Android) üzerinden Turkcell Cüzdan uygulamasını indirdikten sonra Urfakart'larını sisteme tanımlayabiliyor. Bu andan itibaren, kredi kartı veya mobil ödeme ile Urfakart dolumu yapmak, NFC özelliği ile temassız Urfakart sayesinde toplu taşıma araçlarında temassız ödeme ve güncel bakiye bilgilerini sorgulamak mümkün hale geliyor.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-ve-belsan-ulasimda-cepten-odeme-donemini-baslatti-bulten_4304.html