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Turkcell ve Belsan, Şanlıurfa'da ulaşımda cepten ödeme uygulamasını hayata geçirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell ve Belsan, Şanlıurfa'da ulaşımda cepten ödeme uygulamasını hayata geçirdi

Ülkemizin en büyük operatörü olan Turkcell ve Şanlıurfa belediyesinin toplu taşıma faaliyetlerini yürüten Belsan, Turkcell Cüzdan ve Urfakart entegrasyonuyla, Türkiye'de ilk kez  toplu taşıma araçlarında akıllı telefonlardan ödeme yapma uygulamasını hayata geçirdi.

Turkcell müşterileri Urfakart'larını Turkcell Cüzdan'a ekleyerek, ister kartlarına lira dolumu yapabiliyor, isterlerse NFC özellikli telefonlarıyla biniş ücretlerini temassız olarak ödeyebiliyorlar. 
 

Genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in yerinde takip ettiği etkinlik, Şanlıurfa Hilton Garden Inn Otel'de, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Fakıbaba, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve BELSAN Genel Müdürü Cengiz Konur'un katılımıyla gerçekleşti.

İşbirliği sayesinde akıllı telefonlarla toplu taşıma araçlarında temassız ödeme yapmak, herhangi bir dolum noktasına gitmeye gerek kalmadan Urfakart'lara yükleme yapmak ya da bakiye sorgulamak gibi işlemler yapılabilecek.

Akıllı telefon sahipleri App Store (iOS) ya da T-market.com (Android) üzerinden Turkcell Cüzdan uygulamasını indirdikten sonra Urfakart'larını sisteme tanımlayabiliyor. Bu andan itibaren, kredi kartı veya mobil ödeme ile Urfakart dolumu yapmak, NFC özelliği ile temassız Urfakart sayesinde toplu taşıma araçlarında temassız ödeme ve güncel bakiye bilgilerini sorgulamak mümkün hale geliyor.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-ve-belsan-ulasimda-cepten-odeme-donemini-baslatti-bulten_4304.html Yorum Yaz
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Beyaz Kartal 6 yıl en beğenilen
Her büyükşehirde olmalı, örnek alsın hepsi. Bulunduğum ilde olsa sırf bunu kullanmak için Turkcell'e geçebilirim.
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neoAyhan 6 yıl
Umutcan
Urfada nfc özellikli telefon kullanım oranı yaygın mı ki ?

urfadaki kaçak tel türkiyenin başka hiçbir yerinde yok.galaxy s3 ü bile 700 tlye satıyolar.yanyana 100lerce telefon dukkanı var.binlerce model.hepsi de piyasa fiyatının yarı fiyatına. 4 sene urfada kaldım.neredeyse herkeste son model tel vardı
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rorschach_ 6 yıl
Cuzdan ve telefon her zaman yanimizda tasidigimiz seyler. Sahsen cuzdani telefondan kolay cikariyorum cebimden :D teknolojik olarak guzel bir gelisme.
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MyhM66 6 yıl
Akıllı telefonun yoksa otobüse binemezsin zamanı gelicek gibi gözüküyor. Askeri ücret ile çalışan kardeşim ekmek yerine akıllı telefon taksiti öder. Otobüse binmek için.
Telefon şirketleri de parayı indirir cebe.
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Umutcan 6 yıl
Urfa'da nfc özellikli telefon kullanım oranı yaygın mı ki ?
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MrSilence 6 yıl
Ah birde istanbul'da yapsalar, tamam ibb işin rant kısmında biliyoruz ama Turkcell istese yapar gibime geliyor... haydi turkcell :P
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Beyaz Kartal 6 yıl
Her büyükşehirde olmalı, örnek alsın hepsi. Bulunduğum ilde olsa sırf bunu kullanmak için Turkcell'e geçebilirim.
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BeYaBaN. 6 yıl
Şanlıurfa Beledeyesini bu gelişmeden dolayı tebrik ediyorum. Ankara belediyesi de hala dandik kağıt bilet ile devam etsin. Hiç mi sağından solundan örnek almazlar ya.
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