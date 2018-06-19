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Turkcell ve Ericsson'un Akıllı Otopark Projesi'ne Londra'dan büyük ödül

Turkcell ve Ericsson ortaklığı ile geliştirilen Akıllı Otopark Projesi, London Tech Week kapsamında düzenlenen Iot World Europe Ödülleri'nin Iot Çözüm Sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell ve Ericsson'un Akıllı Otopark Projesi'ne Londra'dan büyük ödül
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Turkcell ve Ericsson, ortak olarak geliştirdikleri “Akıllı Otopark Projesi” ile önemli bir ödülün sahibi oldu. Geliştirdikleri proje ile dünyanın en itibarlı platformlarından biri olan London Tech Week’te boy gösteren ikili, “Iot World Europe Ödülleri”nin Iot Çözüm Sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
Alınan ödülle ilgili konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları kaydetti; “Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini şebekesinde sunabilen dünyadaki ilk operatörlerinden biri olarak bu alandaki çözümlerimiz ile dünya çapında adımızdan söz ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli çözümümüz Akıllı Otopark’ın IoT World Europe etkinliğinde büyük ödülü almış olması bu alanda gelmiş olduğumuz noktayı ve yakaladığımız başarıyı tescilliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin en yeni teknolojilerde söz sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Akıllı Otopark Projesi nedir?

Turkcell'in Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında hayata geçirilen Akıllı Otopark Projesi Dar Bant Nesnelerin interneti alanında devreye alınan dünyadaki ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman kaybını ve yakıt masrafını azaltmaya yönelik geliştirilen Akıllı Otopark, iOS ve Android terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirmesine imkan veriyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otoparka giriş-çıkış yapabiliyor. Üstelik araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.

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FrknEgeOztrk 11 ay
Yok hocam otopark ücretini düşüyor
ama işin aslı turkcell bu komisyon almadan günahını vermez hizmet mi verecek

bi kazançları olacak tabi taş yemesinler sonuçta
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FrknEgeOztrk 11 ay
Sistemi küçükyalı genel müdürlükte denemişlerdi sanırım. O sistemde yer kontrolü konum kaydı ve rezervasyon sistemi var. Otoparktan çıkarken de paycell altyapısıyla ücreti düşüyor. Tabi telefon şarjı yeterse ve enerji dağıtımında tedaş-teiaş kesinti yapmazsa
1 Yanıt Yanıtla
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Father Torque 11 ay FrknEgeOztrk
Sistem ücretli mi olacak? Ben o kısmını kaçırmışım
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Father Torque 11 ay
Eğer doğru anladıysam sistem bir otoparktaki boş yerleri her giren araca otomatik olarak rezerve ediyor ve siz direkt size bahsedilen kısmı gidip aracınızı park ediyorsunuz. Böylece AVM'lerde baze yarım saati bulan boş otopark bulma gibi sorunları ortadan kaldıracaklarsa çok güzel olur. Yoksa öteki türlü bana aracımı parkettiğim yeri cep telefonunda gösterecekse boş bir proje olmuş olur, böylesi basit bir şeye sadece lisede bilişim ödülü verirler.
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ssuqunet 11 ay
bence basit bir fikir olmus, oduldeki ayraclar nedir bilemedim. buyuk sehirlerde otopark ciddi sorun ok fakat genelleme yapacak olursak ne kadar yaygınlastırılacak acaba? iot un kullanım alanları daha genis, heralde issizlik artacagından buna yonelik projeler yapılmıyor. Gediz Bey de yeni Turkiye ye uyum saglamıs sakal bırakmıs.
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Ve yine aras kargo rezaleti
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