Turkcell ve Ericsson'un Akıllı Otopark Projesi'ne Londra'dan büyük ödül

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Turkcell ve Ericsson, ortak olarak geliştirdikleri “Akıllı Otopark Projesi” ile önemli bir ödülün sahibi oldu. Geliştirdikleri proje ile dünyanın en itibarlı platformlarından biri olan London Tech Week’te boy gösteren ikili, “Iot World Europe Ödülleri”nin Iot Çözüm Sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Alınan ödülle ilgili konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları kaydetti; “Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini şebekesinde sunabilen dünyadaki ilk operatörlerinden biri olarak bu alandaki çözümlerimiz ile dünya çapında adımızdan söz ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli çözümümüz Akıllı Otopark’ın IoT World Europe etkinliğinde büyük ödülü almış olması bu alanda gelmiş olduğumuz noktayı ve yakaladığımız başarıyı tescilliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin en yeni teknolojilerde söz sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Akıllı Otopark Projesi nedir?

Turkcell'in Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında hayata geçirilen Akıllı Otopark Projesi Dar Bant Nesnelerin interneti alanında devreye alınan dünyadaki ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman kaybını ve yakıt masrafını azaltmaya yönelik geliştirilen Akıllı Otopark, iOS ve Android terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirmesine imkan veriyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otoparka giriş-çıkış yapabiliyor. Üstelik araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.