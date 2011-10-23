Turkcell ve Vodafone iPad 2 modellerini müşterilerine sunmaya başladı

Haber Editörü
Apple'ın tablet piyasasını ayağa kaldıran iPad modelinin devamı niteliğinde Mart 2011 tarihinde piyasaya sürülen iPad 2, geçtiğimiz bahar aylarında Bilkom tarafından resmi olarak ülkemize getirilmişti.
Şimdi ise iki büyük cep operatörü Vodafone ve Turkcell, farklı kampanyalı paketlerle iPad 2 WiFi+3G modellerini Türk müşterilerine sunuyor.
Operatörlerimizin 24 aylık abonelik üzerinden düzenledikleri kampanyaları şu şekilde:
Turkcell:
250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 81TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 88TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 103TL.
1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 88TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 99TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 110TL.
4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 98TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 109TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 120TL.
Vodafone(sadece RED abonelerine özel+yurtdışı Vodafone operatörlerinde 50MB internet)) :
250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 80TL.
1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 32GB WiFi+3G 95TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 105TL.
4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 64GB WiFi+3G 115TL.
iPad 2 hatırlanacağı üzere 1GHz hızında çift çekirdekli A5 işlemci, 9.7 inç 1024 x 768 piksel çözünürlükte LED ekran, WiFi, iOS 5 işletim sistemi, Bluetooth, 3G, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, GPS, ön/arka kamera gibi özellikler sunuyor.
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