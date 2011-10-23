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Turkcell ve Vodafone iPad 2 modellerini müşterilerine sunmaya başladı

7 yıl
5,7b
1
25
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın tablet piyasasını ayağa kaldıran iPad modelinin devamı niteliğinde Mart 2011 tarihinde piyasaya sürülen iPad 2, geçtiğimiz bahar aylarında Bilkom tarafından resmi olarak ülkemize getirilmişti.

Şimdi ise iki büyük cep operatörü Vodafone ve Turkcell, farklı kampanyalı paketlerle iPad 2 WiFi+3G modellerini Türk müşterilerine sunuyor.

Operatörlerimizin 24 aylık abonelik üzerinden düzenledikleri kampanyaları şu şekilde:

Turkcell:

250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 81TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 88TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 103TL. 

1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 88TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 99TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 110TL.

4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 98TL, iPad 2 32GB WiFi+3G 109TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 120TL.

Vodafone(sadece RED abonelerine özel+yurtdışı Vodafone operatörlerinde 50MB internet)) :

250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 80TL.

1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 32GB WiFi+3G 95TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 105TL.

4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 64GB WiFi+3G 115TL.


iPad 2 hatırlanacağı üzere 1GHz hızında çift çekirdekli A5 işlemci, 9.7 inç 1024 x 768 piksel çözünürlükte LED ekran, WiFi, iOS 5 işletim sistemi, Bluetooth, 3G, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, GPS, ön/arka kamera gibi özellikler sunuyor.

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Sunstorms 7 yıl en beğenilen yogitech
yogitech

Forumda Apple haberleri sıktı artık valla. Günde 20 haber yayınlanıyor.

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yogitechForumda Apple haberleri sıktı artık valla. Günde 20 haber yayınlanıyor.Sıkıldıysan okuma kimse seni zorlamıyor ...
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Seckin_08 7 yıl
fiyatlar hemen hemen aynı. cekim kalitesi dusunuldugunde Turkcell daha cazip sanki
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StephenSaunders 7 yıl
Satışını yaptığımız tüm iPad 2 + 3G ürünlerimiz sıfır, orjinal ambalajında 2 yıl resmi ithalatçı garantisi altındadır.
Ürünler Turkcell ve Vodafone Kaynaklıdır. Dolayısıyla kaçak, göçek, 2 gün sonra batacak bir paralel ithalat firmasınsan sağlanmamıştır.

fiyatlarımız ;

ipad 2 16GB + 3G (Siyah-Beyaz) : 1550 TL
iPad 2 32GB + 3G (Siyah-Beyaz) : 1800 TL
iPad 2 64GB + 3G (Siyah-Beyaz) : 2000 TL

50 TL Fark ile bonus karta 12 taksit ve 4 ay erteleme sağlanmaktadır.

Ürünler adınıza ya da firmanıza faturalı olarak verilecektir. Siz nereye fatura kesmemizi isterseniz oraya keseceğiz. Faturadaki ve cihazın üzerindeki imeiler eşleşmektedir. Kaçak ürün satışımız yoktur.

PM ve cepten ulaşabilirsiniz.

İstanbul içi elden teslimat noktaları : Bakırköy/Taksim/Bostancı/Eminönü

tel: 0532 448 0008
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alpa07 7 yıl
Az önce reklam geçti vodafone iyi tanıtmışlar
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crtasus 7 yıl
ozgurr84
TURKCELL DAHA UCUZ

Turkcell'demi çalışıyon
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Gibson Les Paul 7 yıl
Çok geç kalındı.
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Batuist 7 yıl
kotalar ve rakamlar şaka gibi.. hala 250MB kota deniyor.. sanki afrikada balta girmemiş ormana kurulu bir ülkede yaşıyoruz.. o kota hemde sadece download değil upload verilerinide içeriyor..
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yogitech 7 yıl
Forumda Apple haberleri sıktı artık valla. Günde 20 haber yayınlanıyor.
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TuffkiLLe 7 yıl
2. el en mantıklısı gibi duruyor.. cihaz alıp 1 hafta sonra satılığa çıkan birsürü insan var piyasada.. o arkadaşlardan alınır, para cepte kalır
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Sunstorms 7 yıl yogitech
yogitech

Forumda Apple haberleri sıktı artık valla. Günde 20 haber yayınlanıyor.

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VeZiLay 7 yıl
Turkcell:
250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 81TL
1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 32GB WiFi+3G 99TL iPad 2 64GB WiFi+3G 110TL.
4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 64GB WiFi+3G 120TL.
Vodafone:
250MB data kotasıyla birlikte iPad 2 16GB WiFi+3G 80TL.
1GB data kotasıyla birlikte iPad 2 32GB WiFi+3G 95TL, iPad 2 64GB WiFi+3G 105TL.
4GB data kotasıyla birlikte iPad 2 64GB WiFi+3G 115TL.
acaba sende rakamlar farklımı gözüküyor anlayamadım?
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racaerme 7 yıl
Sözleşmesiz satılıyor mü acaba ipad2?
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ozgurr84 7 yıl
VeZiLay
ozgurr84TURKCELL DAHA UCUZ
matematik sende yok heralde?burada küçük sayı ucuz oluyor.

gözün kör galiba şu fiyatlara ii bak
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CeSiN 7 yıl ozgurr84
ozgurr84

VeZiLay

ozgurr84TURKCELL DAHA UCUZ
matematik sende yok heralde?burada küçük sayı ucuz oluyor.


gözün kör galiba şu fiyatlara ii bak

1-5 tl arası farklarla da olsa vf un fiyatları turkcellden ucuz.Siz yanlış şeyleri karşılaştırdınız sanırım.
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VeZiLay 7 yıl
ozgurr84
TURKCELL DAHA UCUZ

matematik sende yok heralde?
burada küçük sayı ucuz oluyor.
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theyapici 7 yıl
pahalı gibi sanki veri olayı 24 taksit olması güzel ama zaten distribitöründeki fiyatı bilehttp://store.bilkom.com.tr/Apple-Apple-iPad-2-32GB-Wi-Fi-3G-Beyaz-_3328.html#0
bu 1912 tl 32 gb 3g li versiyon 1gb lık internetle vodafone den alsan yakşaşık 2400 avantajlı gibi ama cart vergisi curt vergisi deyip bu fiyatın da üzerine çıkarsa uzak durmak lazım
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