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Turkcell yarın sabah gizemli bir ürün için büyük bir etkinlik gerçekleştirecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell yarın sabah gizemli bir ürün için büyük bir etkinlik gerçekleştirecek

Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, önemli bir yeniliği tanıtmak amacıyla yarın saat 09.30'da yapacağı etkinliği işaret eden bir geri sayım sayfasını yayına soktu.

Tarihe tanıklık etmek şeklinde bir slogan belirlenen etkinlikte ses getirecek bir ürününü tanıtımının yapılması planlanıyor. Bunun Turkcell tarafından kendi markası altında satışa sunulan Maxi mobil cihazlarından birisinin olması beklenmiyor. Aksine firmanın MWC 2013 fuarında ilk işaretlerini verdiği Gebze projesinin detaylanması bekleniyor.

Gebze projesi, Turkcell'in ilk yüzde 100 yerli cep telefonunu geliştirme çalışmalarını kapsıyor. Geliştirme süreci firmanın Gebze'de bulunan merkezi Turkcell Teknoloji'de gerçekleştirilecek. 

Cihazın yongaseti çözümü Qualcomm'dan karşılanırken, diğer iş ortakları da katkıda bulunacak. Projesi için 700 kişilik Ar-Ge ekibi Turkcell Teknoloji'de görevlendirildi

Cihazın ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak. Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Ayrıca ürünler bölgedeki diğer ülkelere de ihraç edilebilecek. Cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyordu.  

Yarın yapılacak etkinlikle Turkcell'in tarihe geçecek nasıl bir yenilik ile karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://gerisayim.turkcell.com.tr/ Yorum Yaz
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inexo 6 yıl en beğenilen
kapağı çıkarsa prc yazıları ortaya çıkar
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Volkanbaba 6 yıl
Arkadas islemcin qualcomm dan ekran tayvan veya guney koreden diger bilesenler cinden ordan burdan. Su Dunyada boyle insan kaziklanan bir ulke yok. Elin Samsungu Sonysi demiyor %100yerli diye sen nasil diyorsun. He Turkiyede uretilecek ilk telefon de eyvallah diyelim sirf tuzak.
Arkadas islemcin qualcomm dan ekran tayvan veya guney koreden diger bilesenler cinden ordan burdan. Su Dunyada boyle insan kaziklanan bir ulke yok. Elin Samsun...
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Turkforce 6 yıl
Gizem nerede anlamadım ? Turkcell yerli cep & Gebzede Ar-ge çalışması.. Tasarımı Türkiyede yapılan bir cep telefonu tanıtılacağı belli. Gizemli kısmı neresi?
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YediGüzelAdam 6 yıl
4 çekirdek bir cihaz değilse t 80 olsa fayda etmez.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
parçaları cinde üretip birleştirmişler arka kapağı burda takmışlar al sana %100 yerli üretim :D
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mkyb 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

parçaları cinde üretip birleştirmişler arka kapağı burda takmışlar al sana %100 yerli üretim :D

İlginç gelecek ama adamlar sunumda.Türk mühendislerinin tasarladığı telefon demişler sadece.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Septams 6 yıl
interneti hızlandırcağına fiyatları azaltsın razıyım
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romeo6464 6 yıl
arkanıza bakmadan kaçınnnnnnn
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YediyuzYetmisYedi 6 yıl
Tasarimi %100 yerli:) uretimi %100 degil

Bende tasarlarim bi telefon biraz apple dan biraz samsungtan biraz lg den kirpariz olur biter
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LilTunechi 6 yıl
Turkcellin kazık gücü.Son zamanlarda yeni moda Türk mali diye montajlari millete kakalamak oldu hayırlısı.
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cryzboy43 6 yıl
alican09turk
Ürün zaten giriş ve orta seviye cihaz alacakları hedefliyor, tüm T serilerinde olduğu gibi hemen hemen. Zaten üst seviye cihaz alacak adam marka değeri daha yüksek, kalitesi, müşteri memnuniyeti daha yüksek ürünlere yönelir. O cihazı alacak adam genellikle araştırma yapar, o adama gel sana T serisi cihaz verelim diyemezsin. Daha doğrusu fikrini değiştirip, kandıramazsın. Hepsi çok bilinçlidir diyemem, ama en azından araştıran bir kitledir sonuçta. Gider Apple, Samsung, HTC alır. Bir cihaza dört çekirdekli işlemci, 2 GB ram, 13 megapiksel kamera, HD ekran koyarsın da maliyet artar, maliyet artınca fiyat artar. Kalkıp 1000 TL fiyat koyunca o zaman o fiyatı vereceksem bari Samsung alayım der.

bu mantıkla gıdersekte bir adım ılerlıyemeyız ...
ben acıkcası karlılıkta bankalarla yarısan bı fırmadan premıum bı tel beklerdım bole ucuz cın ısı benzerı cıhazlar deyıl....
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alican09turk 6 yıl
Evet haklısınız, ama diğer markalarla yarışabilecek düzeye gelmesi için daha var. Bu daha başlangıç. 1-2 yıl sonra üst seviye telefon da yaparlar belki o zaman tekrar konuşuruz.
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xridvanx 6 yıl
Dağ fare doğurdu.700 kişilik ar ge biriminin ortaya çıkardığı cihaza bakın.Adamlar o kadar iddalı bir reklam yaptılar ki bi an ben bile inandım doğru düzgün bir alet çıkaracaklarına.Makus talihimize tanıklık etmeye devam.
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forumlarabak 6 yıl
Turkforce
Gizem nerede anlamadım ? Turkcell yerli cep & Gebzede Ar-ge çalışması.. Tasarımı Türkiyede yapılan bir cep telefonu tanıtılacağı belli. Gizemli kısmı neresi?

Gizemli kısmı.., donanımı kıs, fiyatı daya, teknoloji harikası diye herkese sat.
Turkcell in General Mobile Discovery tarzında fiyatı uygun donanımı çok iyi, tasarım ve malzeme yönünden yeterli olan bir cihazı bizlere sunacağını hatta avantajlı konuşma, mesajlaşma ve internet paketleriyle destekleyeceğini hayal eden kaç kişi var acaba..?
Bir ısınamadım şu Turkcell e..
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alican09turk 6 yıl
Ürün zaten giriş ve orta seviye cihaz alacakları hedefliyor, tüm T serilerinde olduğu gibi hemen hemen. Zaten üst seviye cihaz alacak adam marka değeri daha yüksek, kalitesi, müşteri memnuniyeti daha yüksek ürünlere yönelir. O cihazı alacak adam genellikle araştırma yapar, o adama gel sana T serisi cihaz verelim diyemezsin. Daha doğrusu fikrini değiştirip, kandıramazsın. Hepsi çok bilinçlidir diyemem, ama en azından araştıran bir kitledir sonuçta. Gider Apple, Samsung, HTC alır. Bir cihaza dört çekirdekli işlemci, 2 GB ram, 13 megapiksel kamera, HD ekran koyarsın da maliyet artar, maliyet artınca fiyat artar. Kalkıp 1000 TL fiyat koyunca o zaman o fiyatı vereceksem bari Samsung alayım der.
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dragonlevent 6 yıl
Ben daha çok fiyatını merak ediyorum. Eğer 1000 liranın üstünde bir fiyat verilirse bence tutmaz. Ben şahsen 1000 üzerine bu cihazı alacağıma daha ucuza samsung, sony, htc gibi aynı özelliklere sahip marka desteği olan bir cihazı alırım.
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