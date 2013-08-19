Turkcell yarın sabah gizemli bir ürün için büyük bir etkinlik gerçekleştirecek





Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, önemli bir yeniliği tanıtmak amacıyla yarın saat 09.30'da yapacağı etkinliği işaret eden bir geri sayım sayfasını yayına soktu.





Tarihe tanıklık etmek şeklinde bir slogan belirlenen etkinlikte ses getirecek bir ürününü tanıtımının yapılması planlanıyor. Bunun Turkcell tarafından kendi markası altında satışa sunulan Maxi mobil cihazlarından birisinin olması beklenmiyor. Aksine firmanın MWC 2013 fuarında ilk işaretlerini verdiği Gebze projesinin detaylanması bekleniyor.





Gebze projesi, Turkcell'in ilk yüzde 100 yerli cep telefonunu geliştirme çalışmalarını kapsıyor. Geliştirme süreci firmanın Gebze'de bulunan merkezi Turkcell Teknoloji'de gerçekleştirilecek.





Cihazın yongaseti çözümü Qualcomm'dan karşılanırken, diğer iş ortakları da katkıda bulunacak. Projesi için 700 kişilik Ar-Ge ekibi Turkcell Teknoloji'de görevlendirildi





Cihazın ilk üretimi yurtdışında yapılacakken, yıl sonuna doğru ise Türk şirketleri tarafından ülkemizde üretim başlayacak. Proje sayesinde ülkemizde satılan her bir milyon cep telefonunda 500 milyon TL ülkemizde kalacak. Ayrıca ürünler bölgedeki diğer ülkelere de ihraç edilebilecek. Cihazın yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyordu.





Yarın yapılacak etkinlikle Turkcell'in tarihe geçecek nasıl bir yenilik ile karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

http://gerisayim.turkcell.com.tr/