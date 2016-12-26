Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor

2016 yılı içerisinde kullanıma sunulan 4,5G bağlantısına yönelik yatırımlarına devam eden Turkcell, 2G ve 3G şebekelerini en yeni teknolojiler ile yenileyerek diğer taraftan önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan 5G için şimdiden önemli düzenlemelere imza atıyor.

Başlatılan çevreci modernizasyon projesi kapsamında altyapıda kullanılan bileşenler yerine artık tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler tercih ediliyor. Böylelikle günde 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh gibi önemli oranda enerji tasarrufu sağlayacak olan Turkcell, altyapısını gelecek nesil iletişim teknolojilerine yönelik hazırlıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, başlatılan çevreci yenilenme sürecinin aynı zamanda 5G’ye doğru giden önemli bir yol olduğunu ve kullanılan cihazların, sensörlerin ve altyapıdaki kritik modüllerin artık daha az enerji tüketeceğini, bu sayede yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanacağını ifade etti.