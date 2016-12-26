Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor

Haber Editörü
2016 yılı içerisinde kullanıma sunulan 4,5G bağlantısına yönelik yatırımlarına devam eden Turkcell, 2G ve 3G şebekelerini en yeni teknolojiler ile yenileyerek diğer taraftan önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan 5G için şimdiden önemli düzenlemelere imza atıyor.
Başlatılan çevreci modernizasyon projesi kapsamında altyapıda kullanılan bileşenler yerine artık tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler tercih ediliyor. Böylelikle günde 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh gibi önemli oranda enerji tasarrufu sağlayacak olan Turkcell, altyapısını gelecek nesil iletişim teknolojilerine yönelik hazırlıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, başlatılan çevreci yenilenme sürecinin aynı zamanda 5G’ye doğru giden önemli bir yol olduğunu ve kullanılan cihazların, sensörlerin ve altyapıdaki kritik modüllerin artık daha az enerji tüketeceğini, bu sayede yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanacağını ifade etti.
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biri ülkenin dört bir yanını fiber ağlarla ördük fiber ağımızı 250 bin km ye ulaştırdık diye övünür
diğeri 4,5G için baz istasyonlarımızın %95 ini fiberle buluşturduk der
turkcell in tüm bazlarını fiber ile buluşturması için 1 milyon km fiber yatırım yapması gerekiyormuş. Şu an 50 bin km fiber ağı var yok.
öte yandan 250 bin km fiber ağa ulaştık diye övünen Türk Telekom un 6 milyon km bakır alt yapısı var.
yüz ölçümü olarak 7 kat büyük olduğumuz güney kore'nin fiber alt yapı uzunluğu Türkiye'nin iki katı.
yaptıklarını değil de, yapmadıklarını bilsek fiber sözü geçen reklam yapmaya yüzleri olmazdı bu oparatörlerin. Anca böyle kwh reklamı yapabilirlerdi