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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor

Çevre dostu dönüşüm projesi kapsamında altyapıda kullandığı ürünlerini yenileme kararı alan Turkcell, bu sayede bir yılda yaklaşık 73 milyon kWh gibi önemli oranda enerji tasarrufu sağlıyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2016 yılı içerisinde kullanıma sunulan 4,5G bağlantısına yönelik yatırımlarına devam eden Turkcell, 2G ve 3G şebekelerini en yeni teknolojiler ile yenileyerek diğer taraftan önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan 5G için şimdiden önemli düzenlemelere imza atıyor.
Başlatılan çevreci modernizasyon projesi kapsamında altyapıda kullanılan bileşenler yerine artık tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler tercih ediliyor. Böylelikle günde 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh gibi önemli oranda enerji tasarrufu sağlayacak olan Turkcell, altyapısını gelecek nesil iletişim teknolojilerine yönelik hazırlıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, başlatılan çevreci yenilenme sürecinin aynı zamanda 5G’ye doğru giden önemli bir yol olduğunu ve kullanılan cihazların, sensörlerin ve altyapıdaki kritik modüllerin artık daha az enerji tüketeceğini, bu sayede yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanacağını ifade etti.

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mcrew 2 yıl en beğenilen
hep şişirme haberler
biri ülkenin dört bir yanını fiber ağlarla ördük fiber ağımızı 250 bin km ye ulaştırdık diye övünür
diğeri 4,5G için baz istasyonlarımızın %95 ini fiberle buluşturduk der
turkcell in tüm bazlarını fiber ile buluşturması için 1 milyon km fiber yatırım yapması gerekiyormuş. Şu an 50 bin km fiber ağı var yok.
öte yandan 250 bin km fiber ağa ulaştık diye övünen Türk Telekom un 6 milyon km bakır alt yapısı var.
yüz ölçümü olarak 7 kat büyük olduğumuz güney kore'nin fiber alt yapı uzunluğu Türkiye'nin iki katı.
yaptıklarını değil de, yapmadıklarını bilsek fiber sözü geçen reklam yapmaya yüzleri olmazdı bu oparatörlerin. Anca böyle kwh reklamı yapabilirlerdi
hep şişirme haberlerbiri ülkenin dört bir yanını fiber ağlarla ördük fiber ağımızı 250 bin km ye ulaştırdık diye övünürdiğeri 4,5G için baz istasyonla...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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WHITE_Wolf 2 yıl
Reklam ibaresi yokmu bildiğin reklam.
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mkyb 2 yıl
Bana faydası yok. O yüzden banana.
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St Batuhan 2 yıl
2g şebekesine yatırım yapmayı bırakıp devrimsel nitelikte o şebekeleri 4,5 g ye ve şehirdekileri de 5g ye güncellese önümüzdeki sene içinde ve biz de bir şeyi yakalasak artık geriden takip edip emily'nin bilmem kaç g'sinden seneler sonra daha iyiyiz diyeceğimize.
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yadigarocak42 2 yıl
Valla ben ömrü hayatımda hiçbir özel şirketin çalışan bir aleti daha tasarruflusu var diye yenisiyle değiştirdiğini görmedim. Hele Turkcell? İmkanı yok. Bozulanların yerine daha tasarruflularını takıyorlardır. Sanki yaptığı tasarruftan bana indirim yapıyor gibi reklamını yapıyor bir de.
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sis651 2 yıl
Hiç sevinmeyin, bu enerji tasarrufu fiyatlarınıza indirim olarak yansımayacak!!!
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ceo-tr 2 yıl
yok aslında dolaylı yoldan daha fazla enerji tasarrufu yapıyorlar. AKK sayesinde internet eziyet olduğu için kapatılan bilgisayarlardan 2 -3 kat fazla enerji tasarrufu yaptırıyorlar.
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BekirARSLAN 2 yıl
Turkcelli bir kere kullandım tövbe ettim... isterse beni aya çıkaracağını vaat etsin yine kullanmam abartılı reklamlar vs hiç biri gerçeği yansitmiyor...
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arel.gr 2 yıl
12TL 'lik 1GB haftalik VINN paketini alternatifsiz 8GB 49TL 'ye ayligi zorla kakalayarak tasarruf sağladığı ortada.
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mkyb 2 yıl
Bana faydası yok. O yüzden banana.
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mcrew 2 yıl en beğenilen
hep şişirme haberler
biri ülkenin dört bir yanını fiber ağlarla ördük fiber ağımızı 250 bin km ye ulaştırdık diye övünür
diğeri 4,5G için baz istasyonlarımızın %95 ini fiberle buluşturduk der
turkcell in tüm bazlarını fiber ile buluşturması için 1 milyon km fiber yatırım yapması gerekiyormuş. Şu an 50 bin km fiber ağı var yok.
öte yandan 250 bin km fiber ağa ulaştık diye övünen Türk Telekom un 6 milyon km bakır alt yapısı var.
yüz ölçümü olarak 7 kat büyük olduğumuz güney kore'nin fiber alt yapı uzunluğu Türkiye'nin iki katı.
yaptıklarını değil de, yapmadıklarını bilsek fiber sözü geçen reklam yapmaya yüzleri olmazdı bu oparatörlerin. Anca böyle kwh reklamı yapabilirlerdi
2 Yanıt Yanıtla +30
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enemywalker 2 yıl mcrew
mcrew
hep şişirme haberler
biri ülkenin dört bir yanını fiber ağlarla ördük fiber ağımızı 250 bin km ye ulaştırdık diye övünür
diğeri 4,5G için baz istasyonlarımızın %95 ini fiberle buluşturduk der
turkcell in tüm bazlarını fiber ile buluşturması için 1 milyon km fiber yatırım yapması gerekiyormuş. Şu an 50 bin km fiber ağı var yok.
öte yandan 250 bin km fiber ağa ulaştık diye övünen Türk Telekom un 6 milyon km bakır alt yapısı var.
yüz ölçümü olarak 7 kat büyük olduğumuz güney kore'nin fiber alt yapı uzunluğu Türkiye'nin iki katı.
yaptıklarını değil de, yapmadıklarını bilsek fiber sözü geçen reklam yapmaya yüzleri olmazdı bu oparatörlerin. Anca böyle kwh reklamı yapabilirlerdi

Her sahanın komşuluk özelliği var bir cok sahada fiber mevcut olmayan sahalara fiber çekiliyor.
2017 sonuna kadar bütün sahalarını güncellemek istiyorlar.
Birşeyler başarmak istiyorlar kesinlikle.
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Logic_Man 2 yıl mcrew
TT'un 6milyon km bakır altyapısı bilgisini nereden öğrendiniz?
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mhmtfrt. 2 yıl
reklam demişinizde aynısını sprint att docomo yapsa adamlar çalışıyo dersiniz
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WHITE_Wolf 2 yıl
Reklam ibaresi yokmu bildiğin reklam.
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Virinom 2 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Reklam ibaresi yokmu bildiğin reklam.

Kesinlikle katılmıyorum. Eğer haber sayısal bilgiler verilmeyip sadece enerji tasarrufu yapıyor şeklinde cümlelerden oluşsaydı size katılabilirdim fakat ortada somut bir gelişme var bu haber niteliği taşır. Yarın aynı şeyi Turk Telekom yaparsa onların da haberi yapılır veya Vodafone.
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CWaRRioR 2 yıl WHITE_Wolf
Orijinalden alıntı: SentnieL

Reklam ibaresi yokmu bildiğin reklam.

Turkcell'in yeni stratejisi haber görünümlü reklamlar.
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