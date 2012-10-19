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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'den 2.8 milyar TL üçüncü çeyrek geliri

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, yılın üçüncü çeyreğine ait finansal tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Üçüncü çeyrek itibariyle firmanın elde ettiği gelir 2.8 milyar TL oldu. Firma tarihinde gelir rekoru kırıldı. Vergi ve faiz öncesi kar ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise 571 milyon TL oldu.

Turkcell yılın ilk 9 ayında 620 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 35.2 milyona çıkardı. 9 ülkede faaliyet gösteren grubun toplam abone sayısı ise 68.1 milyon. 

Abone başı aylık kullanım 257 dakika, abone başı aylık gelir ise 22TL şeklinde oluştu.

Akıllı Telefon Hareketi kapsamında tüketici ilgisini çeken Turkcell, yeni Maxi serisinin de katkısıyla son çeyrekte 700 000 akıllı telefon daha satarak, toplam sayıyı 5.5 milyona çıkardı.

Mobil internet gelirleri de son çeyrekte yükseliş gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 34 artan mobil internet gelirleri 276 milyon TL'ye çıktı. Mobil internet ve mobil servis gelirleri ise 591 milyon TL oldu.

Turkcell Superonline ise 187 milyon TL gelir elde etti. 1.2 milyon ev ve işyerini kapsama alanına alan fiber internetin abone sayısı ise 374 bin oldu.

Üçüncü çeyrekte de yenilikler sunmaya devam ettiklerini aktaran Süreyya Ciliv, bu sayede yıl sonu beklentilerini artırdıklarını kaydederek tüm Turkcell müşterilerine teşekkür etti.


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Jacobıan 6 yıl en beğenilen
bir ttnet bir de turkcell adamların gelecek planları aynı:kullanıcıyı yolmak
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sevimlican 6 yıl
Gayet iyi sonuc helal olsun turkcell
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Mr.Legend 6 yıl
Kim ne derse desin Orange
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teknomnyak_37 6 yıl
bu resimdeki kel kim ya hep çıkıp duruyo :D
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alican09turk 6 yıl teknomnyak_37
teknomnyak_37

bu resimdeki kel kim ya hep çıkıp duruyo :D

Süreyya Ciliv Turkcell CEO'su. Adam 3 yılda Harvard'dan 2 bölüm diploması almış aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda dünyada yılın CEO'su seçilmişti. Belki de Türkiye topraklarından çıkan en iyi yöneticidir. Geçmişte Microsoft'ta da önemli pozisyondaymış. Bill Gates'ten Bill'le toplantıdayken şeklinde falan söz eder :) Turkcell çalışanları tarafından da çok sevilir.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Turkcel fanboylar basmis burayi
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bence çekim kalitesi olarak çok iyi.
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DSGNRY 6 yıl
Turkcell sadece abone sayısını artırmak için bile olsa fiyat politikasından ödün vermedi, fiyatı da hep aynı çizgide seyretti kalitesi de, diğerleri gibi patlamış mısırla falan değil, yatırımla, teknolojiylei yenilikle uğraşıyor adamlar, belki çok kazanıyor ama yine yatırıma harcıyor, özellikle fiberoptik konusunun en hızlı şekilde yaygınlaşmasını diliyorum TT'ye en ciddi görünen rakip Turkcell çünkü...
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alican09turk 6 yıl
Kalite olarak her anlamda diğer operatörlerin önünde. Fiyatları pahalıdır kısmen hak eder ama fiyatlar rekabet gereği daha fazla tekel olmasın diye diğer operatörlerden daha fazladır. Avea ya da vodafone pazar payı olarak Turkcell yerinde olsaydı onun da fiyatları aynı olurdu.
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GoldPunch 6 yıl
Helal olsun. Neredeyse LTE hızını 3G de verebilen tek operatör. Sinema salonunda 20 Mbps aldığımı bilirim.
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Limonen 6 yıl
Yaptıkları zamları göz önüne alırsak az bile
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Sajuuk 6 yıl GoldPunch
GoldPunch
Helal olsun. Neredeyse LTE hızını 3G de verebilen tek operatör. Sinema salonunda 20 Mbps aldığımı bilirim.

20 mbps nedir arkadaş? Telefonun ney ki destekliyor 3g nin o halini

iphone 4s ile en fazla 890 cektim turkcelle ama 20 nedir
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mert1907 6 yıl
Bu Türkcell kullananları anlamıyorum. Fiyatları ateş pahası. Avea'da 1 sene kullandığım 500dk her yöne, 1000 sms her yöne ve 1Gb internet kampanyasını daha yeni yaptılar ve aynı kampanya Avea'da 19 lira iken Türkcell'de 49 TL. Şimdi kalkıp bana MH'den ne bilim çekim gücünden felan kimse bahsetmesin o o kadar fark yapmaz kardeşim resmen ayakta kerizliyorlar insanı.
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|M|N|Ç| 6 yıl mert1907
mert1907
Bu Türkcell kullananları anlamıyorum. Fiyatları ateş pahası. Avea'da 1 sene kullandığım 500dk her yöne, 1000 sms her yöne ve 1Gb internet kampanyasını daha yeni yaptılar ve aynı kampanya Avea'da 19 lira iken Türkcell'de 49 TL. Şimdi kalkıp bana MH'den ne bilim çekim gücünden felan kimse bahsetmesin o o kadar fark yapmaz kardeşim resmen ayakta kerizliyorlar insanı.

Aveada çekmiyor be kardeşim
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DH Misafiri 6 yıl
bir AT&T değil
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cengizhan1903 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bir AT&T değil

ahahahahha
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haymatloshan 6 yıl
Kalitesiz ürün, pahalı iletişim ve bu kadar itibar görme.
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