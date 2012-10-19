Turkcell'den 2.8 milyar TL üçüncü çeyrek geliri





Ülkemizin en büyük operatörü konumundaki Turkcell, yılın üçüncü çeyreğine ait finansal tablosunu kamuoyu ile paylaştı.





Üçüncü çeyrek itibariyle firmanın elde ettiği gelir 2.8 milyar TL oldu. Firma tarihinde gelir rekoru kırıldı. Vergi ve faiz öncesi kar ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar ise 571 milyon TL oldu.





Turkcell yılın ilk 9 ayında 620 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 35.2 milyona çıkardı. 9 ülkede faaliyet gösteren grubun toplam abone sayısı ise 68.1 milyon.





Abone başı aylık kullanım 257 dakika, abone başı aylık gelir ise 22TL şeklinde oluştu.





Akıllı Telefon Hareketi kapsamında tüketici ilgisini çeken Turkcell, yeni Maxi serisinin de katkısıyla son çeyrekte 700 000 akıllı telefon daha satarak, toplam sayıyı 5.5 milyona çıkardı.





Mobil internet gelirleri de son çeyrekte yükseliş gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 34 artan mobil internet gelirleri 276 milyon TL'ye çıktı. Mobil internet ve mobil servis gelirleri ise 591 milyon TL oldu.





Turkcell Superonline ise 187 milyon TL gelir elde etti. 1.2 milyon ev ve işyerini kapsama alanına alan fiber internetin abone sayısı ise 374 bin oldu.





Üçüncü çeyrekte de yenilikler sunmaya devam ettiklerini aktaran Süreyya Ciliv, bu sayede yıl sonu beklentilerini artırdıklarını kaydederek tüm Turkcell müşterilerine teşekkür etti.



