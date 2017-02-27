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Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card

Turkcell, MWC 2017 kapsamında cazip hizmetler sunma hedefiyle yola çıktığı Paycell Card’ı duyurdu. Finansal kapsamayı genişletecek denilen yeni çözüme dair detaylar yazımızda:
2 yıl
4,4b
1
16
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card
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Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu Barcelona’da Paycell Card’ı tanıttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan henüz onay almayan ancak onay işleminden sonra hizmet sunmaya hazır hale gelecek olan Paycell Card, entegre mobil uygulama ile finansal servisleri cep telefonlarına taşımayı vadediyor.

3 yıl içinde 10 milyon Paycell Card’li müşteri hedefiyle yola çıkan Turkcell, Türkiye’de bankacılık hizmetlerini nüfusun sadece yarısının kullanması nedeni ile bu yola çıkmış. Gelişmiş ülkelerde oranın %90 olduğunu söyleyen Kaan Terzioğlu, bu orana Turkcell olarak katkıda bulunmak istediklerini belirtiyor.

Turkcell Mobil Ödeme ile müşteri sayısı 4 milyonu aşan şirket, Google Play, Shell, Zubizu gibi yerler üzerinden verilen hizmet ile önemli ilklere imza atmıştı. Paycell ile hedef ülke dışına da açılmayı başarabilmek. Paycell Card ile Turkcell hem kendi müşterilerine hem de diğer operatörlerdeki kullanıcılara hizmet vermeyi hedefliyor.

Kullanıcılar Paycell Card’ı Turkcell İletişim Merkezleri’nden veya anlaşmalı mağazalardan anında isimsiz olarak satın alabilecek. Ön ödemeli kartlar ile benzer bir mantıkta çalışacağını anladığımız Paycell Card, Turkcell müşterilerine özel olarak isim yazılı şekilde de alınabilecek. Bunun için gnc ve Platinum programlarına farklı çözümler sunulacak.

Kullanıcılar Paycell Card’a TİM’lerden ve anlaşmalı mağazalardan nakit olarak, Paycell uygulaması üzerinden, ATM’lerden ve anlaşmalı bankalarda EFT/havale kanalıyla para yükleyebilecek.


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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
2009 dan beri Vodafone red tarifesi kullanıyorum turkcell ne yaparsa yapsın benim ilgimi çekmiyor 1 verip 3 alan bir firma hep...
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Xeblion 2 yıl
Vodafone king
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__kadıköyRAP__ 8 ay
bu programa kredi kartını eklediğimizde bi kesinti yapıyor mu?
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burakyakar.com 1 yıl
Kart sanırım satışa çıktı,
Bugün Paycell uygulamasından bildirim aldım bu tarz, girince de ücretsiz sanal kart oluşturma seçeneğini gördüm, hemen oluşturdum..
Denizbank ile ortaklar bu arada
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Led Zeppelin 1 yıl burakyakar.com
Sanal karta istediğim kadar para yükleyebiliyor muyuz, bir de işlem limiti var mı sanal kartta ?
bir kaç yerde 750 tl gibi bir şeyler okudum da o yüzden sorma gereği duydum.
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matandberenice 2 yıl
Android uygulaması yok mu? Nasıl alacağız bu karttan?
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aycibin 2 yıl
geçmiş olsun. 3 Ekim 2012, Çarşamba 16:35 tarihli donanımhaber linkini paylaşıyorum:
Vodafone ve PTT, Cep Nakit Kart hizmetini başlatıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

donanimhaber.com/...
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shadowtr 2 yıl
ininal dan farkı ne?
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canmania 2 yıl
Vodafone Red spotify, DigiturkPlay ve son olarak Netflix le global gücünü ortaya koyup premium içerikte arayı açtı yok bip,fizzy falan hikaye
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St Batuhan 2 yıl
Ben de diyorum Paycell ne bu playstore'da görünen. Tıklıyorum yükle'ye ve Paycell | Turkcell diyor :D Bayağı zamandır böyle diye hatırlıyorum o da ayrı bir olay. Hayırlı olsun...
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Spider_hip 2 yıl
Ben Paypal'ı adam gibi geri istiyorum. Tüm ülkeler bir şekilde anlaşıyor bize ne oluyor? Bu Turkcell'ler, Vodafone'la ya da bankalar ilgili makamlara Paypal gelmesin diye baskı mı yapıyor ya da destek mi veriyor?
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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
2009 dan beri Vodafone red tarifesi kullanıyorum turkcell ne yaparsa yapsın benim ilgimi çekmiyor 1 verip 3 alan bir firma hep...
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Xeblion 2 yıl
Vodafone king
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