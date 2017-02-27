Turkcell’den alternatif ödeme hizmeti: Paycell Card

3 yıl içinde 10 milyon Paycell Card’li müşteri hedefiyle yola çıkan Turkcell, Türkiye’de bankacılık hizmetlerini nüfusun sadece yarısının kullanması nedeni ile bu yola çıkmış. Gelişmiş ülkelerde oranın %90 olduğunu söyleyen Kaan Terzioğlu, bu orana Turkcell olarak katkıda bulunmak istediklerini belirtiyor.
Turkcell Mobil Ödeme ile müşteri sayısı 4 milyonu aşan şirket, Google Play, Shell, Zubizu gibi yerler üzerinden verilen hizmet ile önemli ilklere imza atmıştı. Paycell ile hedef ülke dışına da açılmayı başarabilmek. Paycell Card ile Turkcell hem kendi müşterilerine hem de diğer operatörlerdeki kullanıcılara hizmet vermeyi hedefliyor.
Kullanıcılar Paycell Card’ı Turkcell İletişim Merkezleri’nden veya anlaşmalı mağazalardan anında isimsiz olarak satın alabilecek. Ön ödemeli kartlar ile benzer bir mantıkta çalışacağını anladığımız Paycell Card, Turkcell müşterilerine özel olarak isim yazılı şekilde de alınabilecek. Bunun için gnc ve Platinum programlarına farklı çözümler sunulacak.
Kullanıcılar Paycell Card’a TİM’lerden ve anlaşmalı mağazalardan nakit olarak, Paycell uygulaması üzerinden, ATM’lerden ve anlaşmalı bankalarda EFT/havale kanalıyla para yükleyebilecek.
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Bugün Paycell uygulamasından bildirim aldım bu tarz, girince de ücretsiz sanal kart oluşturma seçeneğini gördüm, hemen oluşturdum..
Denizbank ile ortaklar bu arada
bir kaç yerde 750 tl gibi bir şeyler okudum da o yüzden sorma gereği duydum.
Vodafone ve PTT, Cep Nakit Kart hizmetini başlatıyor
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