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Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası

Turkcell, 2017'nin ilk çeyreğine ait finansal sonuçları paylaştı. Tüm zamanların en yüksek çeyrek gelirine ulaşan şirket yıllık bazda son 10 yılın rekorunu da kırdı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
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Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası
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Turkcell ocak-mart dönemine ait finansal sonuçları ve diğer verileri paylaştı. Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken, yıllık bazda yüzde 25,6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. Yılın ilk çeyreğinde 459 milyon TL'lik net kara imza atan şirket, 2016'nın ilk çeyreği ile kıyaslandığında FAVÖK(Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) de ise yüzde 39,8 oranında artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Turkcell Türkiye ise finansal hizmet gelirleri de dâhil edildiğinde yüzde 25,4 büyüdü.


Dijital Hizmet Şirketine Dönüştü 

4.5G teknolojisinin ilk yılı geride bırakılırken GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell’in dijital servisleri de şirketin ulaştığı rekorlara büyük katkı sağladı. Turkcell’in 2017’ye rekorlarla başladığını anlatan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir, hem de FAVÖK’te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18’ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı” dedi.


Turkcell'in öne çıkan anlık mesajlaşma uygulası BiP, dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu aştı ve indirmelerin 1.4 milyonu yurtdışında gerçekleşti. 4.5G ile kullanıcıların dijital servislere olan ilgisinin de arttığını dile getiren Kaan Terzioğlu ''Anadolu’da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor. Fizy uygulamamız ise Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı.'' diyerek kullanıcıların bu servislere olan yoğun ilgisini ortaya koydu.


Diğer Servisler de Kullanıcıların İlgisini Çekti 

Turkcell'in 4.5G hizmeti ile ön plana çıkan bir diğer servisi de Turkcell TV+ oldu. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Şirketin diğer dijital servislerinden lifebox toplamda 4 milyonun üstünde indirilirken uygulamada saklanan döküman sayısı 700 milyonu aştı. Türkiye’yi dijital dergicilikle tanıştıran Dergilik uygulaması ile en popüler dergilere mobil cihazlardan erişim sağladıklarını ifade eden Terzioğlu, “Dergilik’te yılın ilk üç ayında toplam 2,2 milyon dergi indirilerek dijital dergicilik tarihinin okunma rekoru kırıldı. Dergilik’e dâhil edilen 13 yeni yayınla birlikte platformdaki dergi sayısı 300’e ulaştı” açıklamasını yaptı.

4.5G’nin birinci yılında Türkiye’nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünü kapsadıklarını vurgulayan Kaan Terzioğlu Turkcell'in 4.5G verilerini : “4.5G abone sayımız 26 milyonu aştı.  4.5G kullanıcılarının data kullanımı Mart ayında 5,1GB’ye ulaşırken, 4.5G’nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak 3 GB olarak gerçekleşti. Türkiye’deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68’e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67’sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 oranında yükselerek 2,4 milyar TL’ye ulaştı.” ifadeleriyle paylaştı.

Yerli Baz İstasyonları Arasında İlk Görüntülü Görüşme 

Turkcell'in 4.5G'nin 1.doğum günü hediyesi ise yerli baz istasyonları arasında 4.5G ile ilk görüntülü konuşma oldu. Şirket, ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör oldu.
Kaan Terzioğlu, Turkcell'in 2017'nin ilk çeyreğinde müşteri sayısının 35,8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50,4 milyona ulaştığını dile getirdi ve “Yılın ilk çeyreğinde mobil, fiber, ADSL ve TV’de müşteri kazanımımız devam etti. Mobil segmentte toplam müşteri sayımız ilk üç ayda 351 bin artarak 33,4 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53’üne ulaştı. Sabit segmentte ise, fiber müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin artarken, ADSL müşteri sayımız da 62 bin artarak toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 42, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 39 oldu.'' diyerek şirketin müşteri bazında da artışa ulaştığını belirtti.

Genel Kurul'da Kar Dağıtımı Görüşülecek 

Turkcell’in Olağan Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul’umuzun onayına tabi olacak” diye konuştu.
Fintek alanında sunulan ürün ve hizmet yelpazesini Financell ile genişleten Turkcell,  telekom hizmetleri nedeniyle müşteriyle kurduğu ilişkiyi finansal hizmetler alanına da taşıdı. Bu kapsamda Financell ile müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer yandan Paycell ile fark yaratan ödeme çözümlerini sunmaya devam ediyor. Düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınmasının ardından müşterilerini yeni nesil ödeme kartı Paycell Card ile tanıştıracak olan Turkcell, 3 yılda Paycell Card’lı 10 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyor. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan tüketici finansman şirketi Financell, Nisan 2017’de banka-dışı sektörde bir ilki gerçekleştirerek varlığa dayalı menkul ihracıyla grubun verimli bilanço odağına da katkıda bulunmuştu.
 

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Escapetolife 2 yıl en beğenilen
Millete kontratlı akıllı telefon satmaktan köşeyi döndüler tabi, devlet sağolsun.
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12 Angry Men 2 yıl
Kontratla telefonları 2 kat pahalıya satıyorlar, yurt dışında kontratla alınca daha uyguna gelır bizde tam tersi 2 kat pahalıya gelır.
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emre1393 2 yıl
ensarcell
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kadirirdem 2 yıl
Telefon fiyatlarını bende kitlersem bende o kadar gelir açıklarım.
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ardaq 2 yıl
noldu yaa boykot ediyordunuz hani :d
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capo di capi 2 yıl
Haram zıkkım olsun kazıkçılar.
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mavizaman 2 yıl
Bu da roman gibi haber turkcell mi gönderdş metni size dh?
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3arbar 2 yıl
türk telekom un fiyat politikasını daha iyi buluyorum.
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darkdiva 2 yıl
Kazıkçı falan ama en iyi çekim gücü ve en hızlı internet Turkcell'de, açık ve net. Diğerlerini de kullandım, 3 ay zor sabrettim.
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alemburda34 2 yıl
Su salla kazan muhabbetinden bayaa musteri kazandilar ayrica bu sayede ellerindeki musterileride kaybetmediler.
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ergenius 2 yıl
Bugün, dünya rekor kâr açıklama günü mü?
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SimurgFC 2 yıl
Ben bıktım Turkcell'den sürekli geçirmekle uğraşıyorlar hatta bana kalırsa müşteriye geçirme departmanı bile kurdular.
1 sene önce sürekli paketimin bitişini hiç bir şekilde haber vermedikleri için sürekli zarara uğradım.Bunlarda kesinlikle haklıyım ama hakkımı aramadığım için bir şey iddia edemiyorum.
Bunun haricinde sadece konuşma paketi yok,sadece internet paketleri ise neredeyse Konuşma+SMS+Net paketiyle aynı fiyata geliyor.
Paketler içerisinde çoğunlukla ihtiyaç fazlası almak zorunda kalıyoruz.
Bunu da geçtim Turkcell'de 30 TL olan paket Vodafone'da 19 TL
Ayrıca 100kb internete 5 TL almaları bir o kadar geçirme politikası
Ya arkadaşım paketim bitti yada yanlışlıkla 2 sn veriyi açtım diyelim tak diye 5 TL almak zorunda mısınız?
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eAkman 2 yıl
Ondan sonra konu AKK ye gelince "altyapımız yetmiyor"
Para var ama altyapı yok.
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