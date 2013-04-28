Turkcell'in Galaxy S4 tarifeleri de belli oldu

Dün itibariyle satışa sunulan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S4 için operatörlerin kampanya bilgileri gelmeye devam ediyor. Turkcell de modelin tarife kampanyalarını detaylandırdı.





Firma cihazı 12 ve 24 aylık ödemelerle müşterilerine sunuyor. Tarifeye ek paketler 24 aylık iken, internet paketleri 12 ve 24 aylık olarak ödemelere sahip.





Tarifeye ek paketlerde Platinum için aylık 79TL, GOLD Plus için aylık 79TL, Full Plus için aylık 90TL, Full Paket için aylık 92TL, Hepsi Paketi için aylık 93TL ve Kamu 1000 paketi için aylık 95TL şeklinde ödemeler mevcut.





İnterneti içinde paketlerde ise 12 aylık ödemelerde Turbo 250MB için 193TL, Turbo 500MB için 198TL, Turbo Sınırsız 1GB için 207TL, Turbo Sınırsız 4GB için 218TL şeklinde sıralanıyor. 24 aylık ödemelerde de sırasıyla 108TL, 113TL, 122TL ve 133TL şeklinde.





Turkcell modelin 16GB kapasiteli versiyonunu tarifeye ek paketlerle sunarken, Türkiye'de sadece Turkcell'de olmak üzere 32GB kapasiteli versiyon da sanal mağaza üzerinden 2099TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.