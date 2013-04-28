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Turkcell'in Galaxy S4 tarifeleri de belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in Galaxy S4 tarifeleri de belli oldu

Dün itibariyle satışa sunulan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S4 için operatörlerin kampanya bilgileri gelmeye devam ediyor. Turkcell de modelin tarife kampanyalarını detaylandırdı.

Firma cihazı 12 ve 24 aylık ödemelerle müşterilerine sunuyor. Tarifeye ek paketler 24 aylık iken, internet paketleri 12 ve 24 aylık olarak ödemelere sahip.

Tarifeye ek paketlerde Platinum için aylık 79TL, GOLD Plus için aylık 79TL, Full Plus için aylık 90TL, Full Paket için aylık 92TL, Hepsi Paketi için aylık 93TL ve Kamu 1000 paketi için aylık 95TL şeklinde ödemeler mevcut.

İnterneti içinde paketlerde ise 12 aylık ödemelerde Turbo 250MB için 193TL, Turbo 500MB için 198TL, Turbo Sınırsız 1GB için 207TL, Turbo Sınırsız 4GB için 218TL şeklinde sıralanıyor. 24 aylık ödemelerde de sırasıyla 108TL, 113TL, 122TL ve 133TL şeklinde.

Turkcell modelin 16GB kapasiteli versiyonunu tarifeye ek paketlerle sunarken, Türkiye'de sadece Turkcell'de olmak üzere 32GB kapasiteli versiyon da sanal mağaza üzerinden 2099TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/Samsung-Galaxy-s4.aspx# Yorum Yaz
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Viper_Sensation 6 yıl en beğenilen
Şu tarifeleri yabancı operatörlerin forumlarına koyacaksın dünyaya nasıl rezil firma olduğunu göstereceksin
.reziller kim nederse desin kardeşim iş hayatından okul hayatına tüketimden üretime hiç bir yerde hakkımızı aranmıyor arasakda engellerle karşılaşıyoruz,iyice yolunacak kaz olduk anasını satayım
Şu tarifeleri yabancı operatörlerin forumlarına koyacaksın dünyaya nasıl rezil firma olduğunu göstereceksin.reziller kim nederse desin kardeşim iş h...
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DH Misafiri 6 yıl
64gb yurtdışında 350 dolar türkiyede 2100 tl :)
1 Yanıt Yanıtla
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

64gb yurtdışında 350 dolar türkiyede 2100 tl :)

wwww.avrupagoz.com.tr
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DH Misafiri 6 yıl
itinayla döşenir.
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ButtHead 6 yıl
@ _G_K_N_ arkanızda olduğu çok belli hocam başka türlü bu fiyatları insanlara veremez
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niLaysenveren 6 yıl
bu kazikcel note 2 yi hala 1.950 satiyor


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LightningRaven 6 yıl
no no no..
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aslanistan 6 yıl
16 ile 32 GB arasındaki fiyat farkı da beklenildiği gibi önemsenmeyecek oranda. Altı ay sonra tam alınacak telefon ;)
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gkn_ymz 6 yıl
Turkcell kullanıyorum her ne kadar sevmemsemde her zaman arkamızda adamlar !

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fefeyx 6 yıl
Allahim bu nedirya bu nsanlari goz gore gore soyabildikleri baska bi nemleket varmi yaw.tekrarliyorum ozur dilerim ama cem yilmazin lafi aklimdan çıkmıyor bu yapyiklarina bunuutoth teknolojisi deniyor.adamlar veriyor elimize iperatorlerde yagliyarak kayganlastiriyor
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General. 6 yıl
Ahanda bir keklik avcısı daha
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Viper_Sensation 6 yıl en beğenilen
Şu tarifeleri yabancı operatörlerin forumlarına koyacaksın dünyaya nasıl rezil firma olduğunu göstereceksin
.reziller kim nederse desin kardeşim iş hayatından okul hayatına tüketimden üretime hiç bir yerde hakkımızı aranmıyor arasakda engellerle karşılaşıyoruz,iyice yolunacak kaz olduk anasını satayım
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logitech_5 6 yıl
gereksiz..
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Jacobıan 6 yıl
akbabalar yine toplandı
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