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Turkcell'in LG Nexus 4 paketleri belli oldu

6 yıl
1,8b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in LG Nexus 4 paketleri belli oldu

Google'ın LG ile birlikte üretip pazara sunduğu son Nexus akıllı telefonu olan Nexus 4, bir süre önce Turkcell Mağaza üzerinden peşin fiyatına satışa sunulmuştu. Modelin internet paketleri de belli oldu.

Şuan için modelin tarifeye ek paket kampanyası bulunmuyor. İnternet paketlerinde ise; 


- 250MB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 75TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 134TL 

- Sınırsız 1GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 82TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 141TL 

- 4GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 96TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 155TL 

şeklinde ödemeler mevcut. 1GB sınırsız pakette kota aşımı halinde hız 96Kbps'ye düşürülüyor.

Nexus 4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, Android 4.2 işletim sistemi, 2100mAh batarya, WiFi, Bluetooth 3.0 olarak sayılabilir. 
Model peşin olarak 1399TL satış fiyatına sahip ve ilk 3 ay 250MB internet hediye ediliyor.  

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/LG-Nexus-4.aspx Yorum Yaz
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CihanKaygusuz 6 yıl en beğenilen

134 x 12 = 1.608 (12 ay 250 MB internet ile)

Cihazın peşin fiyatı 1.399

1608 - 1399 = 209 (12 ay 250 MB internet için ödenecek ücret)

Peki dananın kuyruğu nerde kopuyor derseniz söyleyeyim;

şuan turkcell'de mevcut 250 mb internet paketinin fiyatı kdv + ötv dahil ayda 14 lira. Yani?

14 x 12 = 168

209 - 168 = 41

Cihaz ile birlikte internet paketi alırsanız her ay 14 lira yerine 17,4 lira internet için ödemiş olursunuz. Fazladan 3,4 lira. 12 ay da bu 40,8 lira yapar. Bu fark neye karşılık gelir derseniz 3 ay ekstradan 250 MB internet paketi ücreti ödemiş olursunuz.

Özetle 12 ay internete 15 aylık internet parası vermiş olursunuz.

Turkcell her yoldan kar ettiği gibi bir de mevcut tarife ücretini artırarak kar etmeyi amaçlıyor.

Not: Her ay 3,4 lira fark versem ne olur ki diyenler, toplamda verdiğim 41 lira benim içim çerez parası diyenler olacaktır. Mesele 3-5 ya da 40 değil. Olay turkcell'in mevcut internet tarifesi fiyatını cihazla beraber verirken artırmasıdır. Aynı hizmet aynı internet neye fark alıyorsun? Gerçi turkcell bunu hep yapıyor... Zamanın da benzer bir mesajı galaxy s3 paketleri için de yazmıştım. Meraklısı buyursun okusun.

forum.donanimhaber.com/...

Laf uzar...
134 x 12 = 1.608 (12 ay 250 MB internet ile)Cihazın peşin fiyatı 1.3991608 - 1399 = 209 (12 ay 250 MB internet için ödenecek ücret)
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V4LKyR 6 yıl
Turkcell'den sonrasını okumadım.
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vamp 6 yıl
Kolcell
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Monster Magnet 6 yıl
Bu tarifelerde de en az 6 aylık faturalı hat kullanma, fatura toplamı 300 Tl olması gibi şartlar var mı yoksa direkt gidip alabiliyor muyuz?
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Kemal K. 6 yıl


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serdar_k 6 yıl
taahhutlu operatorlerden cihaz almak kesinlikle akıl karı değil ama bende geçen gün tarifeye ek 99 tl ye iPhone 5 alıyordum son anda vazgeçtim ogrenciyim kredi kart limitim yüksek değil elimde toplu parada yok ama taksit taksit şeklinde o parayı odeyebilirim iPhone 5 de kullanmak istiyorum nasıl alabilirim mecbur operatorlerden normal fiyatina göre 376tl fazla ve 2 yıl taahhut istemesine rağmen, şimdilik vazgeçtim almaktan ama yakında bu şekilde alabilirim
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inexo 6 yıl
maxipuan artık çek ile hepsi burada cazip görünüyor
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OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
Turkcellden sonrasını okumadım.


Valla sonuna kadar katılıyorum. Dünyadaki her halde en kazıkçı operatördür.
Üstelik 250Mb İnternet 14 lira ama kampanya oluyor ve 9 liraya veriyorlar bazen.
Yani 300 Dolarlık telefonu al, 1600 liraya sat. Ne güzel hayat.

NOT: Turkcell kullanıcısıyım ama Vodafone hattım da var. Üstelik Turkcell'de daha 3 gün önce faturalıya geçtim. Ayda 22 liraya 250 dakika Turkcell ve 250 dakika her yöne konuşuyorum. Vodafone ise hem daha iyi çekiyor (Turkcell kullananlar itiraz etmesin. Turkcell'i 2005, Vodafone'u 2007 den beri kullanıyorum) hem de 23 liraya direkt HER YÖNE 500 dakika ve yanında 500SMS ve 500Mb İnternet veriyor. Turkcell'de sadece 500Mb İnternet'i ayrı alsam 23 lira ister her halde...

Vodafone'un Nexus 4 paketleri de çıksın mutlaka daha uygun olacaktır...
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Lomax. 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
hem de 23 liraya direkt HER YÖNE 500 dakika ve yanında 500SMS ve 500Mb İnternet veriyor.

Konuyla alakasız olacak ama bu bahsettiğiniz tarifenin adı nedir? Güncel bir tarife ise ben de geçmek isterim.
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hollowman_ 6 yıl
çok deli telefon yaw. şu an kesinlikle piyasanın açık ara en iyisi.
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WaylandIZMIR 6 yıl
Google Play'de 399 Dolar, bizde 1399 pes valla! İnsan kazıklamayı adet edinmiş firmaları kınıyorum!
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carter 6 yıl
Milleti iyi kazıklıyorlar.
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Bukalemun 6 yıl Jabba61
Jabba61

teknobiyotik.com/...


SAMSUNG un 1,5 yıllık i9250 olan model link ini vermişsiniz
hatta MM 899 TL / 999TL den sattığı içinde SON 2/3 aydır aynı cazibesi maalesef yok


i9250 samsung nexus 1000TL den satılsa bile popüler bir cihaz olmaktan uzak ve LG NEXUS a çok yakın fiyatı ile ( kampanya ve peşin alınırsa ) CAZİP ve GPU olarak güncel donanımlı değil.
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maxmania 6 yıl
ben olayı biraz daha karıştırayım :) kimse son satırları anlayarak okumamış; orada peşin alanlarda 3 ay 250 mb internet hediye demiş. kazık 40 tl değil 70 tl civarı oluyor.
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BERK BEY 6 yıl
turkcell
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isoomail 6 yıl
Ne yazık ki yurtdışında olduğu gibi kontrat yapınca telefonun fiyatı düşmüyor.
Çünkü bu fiyatlara kapış kapış alanlar var. Kredi kartım yok. Şimdi onunla uğraşmayayım, 24 ayda kesilsin işte diyenler var.
Çevremdeki herkese kontratlı telefon almayın diyorum. Bazıları anlıyor. Bazıları ise yukarıdaki gerekçelerle alıyorlar.
Turkcell temsilcisi bir satıcıya niye böyle dediğimde. Abi bu fiyatlarla kapış kapış gidiyor. Alan oldukça düzelmez demişti. Doğru demiş.
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