Turkcell'in LG Nexus 4 paketleri belli oldu





Google'ın LG ile birlikte üretip pazara sunduğu son Nexus akıllı telefonu olan Nexus 4, bir süre önce Turkcell Mağaza üzerinden peşin fiyatına satışa sunulmuştu. Modelin internet paketleri de belli oldu.





Şuan için modelin tarifeye ek paket kampanyası bulunmuyor. İnternet paketlerinde ise;









- 250MB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 75TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 134TL





- Sınırsız 1GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 82TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 141TL





- 4GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 96TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 155TL





şeklinde ödemeler mevcut. 1GB sınırsız pakette kota aşımı halinde hız 96Kbps'ye düşürülüyor.





Nexus 4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, Android 4.2 işletim sistemi, 2100mAh batarya, WiFi, Bluetooth 3.0 olarak sayılabilir.

Model peşin olarak 1399TL satış fiyatına sahip ve ilk 3 ay 250MB internet hediye ediliyor.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/LG-Nexus-4.aspx