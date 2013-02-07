Turkcell'in LG Nexus 4 paketleri belli oldu

Haber Editörü
Google'ın LG ile birlikte üretip pazara sunduğu son Nexus akıllı telefonu olan Nexus 4, bir süre önce Turkcell Mağaza üzerinden peşin fiyatına satışa sunulmuştu. Modelin internet paketleri de belli oldu.
Şuan için modelin tarifeye ek paket kampanyası bulunmuyor. İnternet paketlerinde ise;
- 250MB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 75TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 134TL
- Sınırsız 1GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 82TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 141TL
- 4GB kotalı kampanyada 24 aylık taahhütlerde aylık 96TL, 12 aylık taahhütlerde aylık 155TL
şeklinde ödemeler mevcut. 1GB sınırsız pakette kota aşımı halinde hız 96Kbps'ye düşürülüyor.
Nexus 4 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, Android 4.2 işletim sistemi, 2100mAh batarya, WiFi, Bluetooth 3.0 olarak sayılabilir.
Model peşin olarak 1399TL satış fiyatına sahip ve ilk 3 ay 250MB internet hediye ediliyor.
http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/akilli-cep-telefonlari/LG-Nexus-4.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
134 x 12 = 1.608 (12 ay 250 MB internet ile)
Cihazın peşin fiyatı 1.399
1608 - 1399 = 209 (12 ay 250 MB internet için ödenecek ücret)
Peki dananın kuyruğu nerde kopuyor derseniz söyleyeyim;
şuan turkcell'de mevcut 250 mb internet paketinin fiyatı kdv + ötv dahil ayda 14 lira. Yani?
14 x 12 = 168
209 - 168 = 41
Cihaz ile birlikte internet paketi alırsanız her ay 14 lira yerine 17,4 lira internet için ödemiş olursunuz. Fazladan 3,4 lira. 12 ay da bu 40,8 lira yapar. Bu fark neye karşılık gelir derseniz 3 ay ekstradan 250 MB internet paketi ücreti ödemiş olursunuz.
Özetle 12 ay internete 15 aylık internet parası vermiş olursunuz.
Turkcell her yoldan kar ettiği gibi bir de mevcut tarife ücretini artırarak kar etmeyi amaçlıyor.
Not: Her ay 3,4 lira fark versem ne olur ki diyenler, toplamda verdiğim 41 lira benim içim çerez parası diyenler olacaktır. Mesele 3-5 ya da 40 değil. Olay turkcell'in mevcut internet tarifesi fiyatını cihazla beraber verirken artırmasıdır. Aynı hizmet aynı internet neye fark alıyorsun? Gerçi turkcell bunu hep yapıyor... Zamanın da benzer bir mesajı galaxy s3 paketleri için de yazmıştım. Meraklısı buyursun okusun.
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Laf uzar...