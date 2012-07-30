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Turkcell'in MaxiPro5 tarifeleri belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell'in iş dünyasını hedeflediği yeni akıllı telefon modeli MaxiPro5'in birlikte sunulacağı tarifeler belli oldu. 

MaxiPro5 modelinde 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemci, 512MB RAM, 4 inçlik 854 x 480 piksellik ekran, 4GB ROM, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 1900mAh batarya, 4GB microSD kart şeklinde özellikler bulunuyor.

MaxiPro5 modeline tarifenize ek 24 aylık taahhütlerle Gold ve Gold Plus paketlerinde ayda 25TL, Full pakette ayda 35TL, Süper ve Star pakette ayda 40TL, Hepsi600 paketinde ayda 35TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

İnterneti içinde paketlerde ise 12/24 aylık taahhütlerde 250MB internet ile ayda 85TL/51TL, 1GB internet ile ayda 95TL/61TL, 4GB internet ile ayda 104TL/70TL ödemesi bulunuyor.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcellden-profesyoneller-icin-hem-caliskan-hem-sosyal-telefon-maxipro5-bulten_3219.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
kayganlaştırıcısı yanında hediye olarak geliyor ! :)
Yanıtla +26
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mansurmarsak 7 yıl
Fiyatı ortalama 35*24= 850 liraya geliyor. Şu anda buna denk özellikteki Galaxy W 700 lira. O zaman ben kendimi niye 24 ay Turkcell e bağlıyayım ki?
2 Yanıt Yanıtla +24
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
512mb ramli androidlerden uzak durun
1 Yanıt Yanıtla +6
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maxfocus 7 yıl
Öncelikle cihazın kurumsal kullanıcılar yönelik olduğunu belirtmekte fayda var.
Kurumsal olarak 24,9 *24 = 597,6 tl cihazın ortalama fiyata sahip.
Tarifeye göre 19,9 - 24,9 - 29 tl ek bedel ödüyorsunuz.696 ile 477 tl arasında maliyeti var demektir.
Bireysel kullanıcıda ise tarifeye göre 25 - 35 - 40 tl ek bedel ödüyorsunuz. 600 - 960 tl arasında maliyeti var demek.
Bu anlamda bireysel için çok uygun olmayabilir.
Amaca göre değerlendirmek te fayda var.
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DH Misafiri 7 yıl
Özelliklerini beğenenler ve Turkcell kazığı yemek istemeyenler için özellikleri ve tasarımı tamamen aynı olan Alcatel One-Touch 995 var 600TL fiyata satılıyor öneririm.
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Özellikleri güzelmiş.
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romeo6464 7 yıl
turkcell'i bitirme vaktidir
Yıllardır koyun gibi sağdı milleti
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ailkayu 7 yıl
Muhtemelen Huawei U8860 Honor gsmarena.com/... huaweidevice.com/...
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OverClocK1ng 7 yıl
Eagle Claw
Reklamlarla ayda 5 TL saçmalığını uyduruyorlar ama işin aslı öyle değilmiş meğer hiç bir zaman olmadığı gibi.

O reklamlardaki 5 Lira olan MaxiPLUS5 gülüm. Sitesinde de yazıyor 5 Lira diye.
Bu iş adamları için hedeflediği Maxi"PRO5"...
O cihaz başka cihaz, bu başka...
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swat882 7 yıl
kendi ülkesine hizmet edeceğine kazıklamaya çalışıyor... o kadar insan turkcell'in mazisi olduğundan dolayı saygı duyuyor ve başka operatöre geçmiyor ama hala kazıklama politikası izlerse müşteri kaybetmeye devam edecekler...

diğer ülkelerdeki operatörler birçok akıllı telefonu çok cüzi rakamlara veriyor turkcell de çinden kilo ile aldığı telefonları "spot s2" fiyatına satıyor
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kaze_ 7 yıl
Turkcell bu fiyat politikalarıyla hiç bir yere varamaz telefon pazarında, kazık hemde ne kazıkkkk
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man utd 7 yıl
bedava versin yine de 2 sene bağlı kalmam
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murdocklawless 7 yıl
bu telefonun maliyeti 50 dolar filandır. hadi fazla fazla 100 tl diyelim. vergisi, cartı, curtu 250 liraya malolsun. 850 lira ne arkadaş? adam mı kucaklıyorsunuz?
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
kayganlaştırıcısı yanında hediye olarak geliyor ! :)
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yogitech 7 yıl
Takoz telefon bu kadar pahalı mı olabilir be, ulan kendi ülkene kazık atıyorsun, kakalıyorsun millete, yazık be, yurt dışında 3gsi adam bedavaya veriyor, siz gelin bu dandik telefonu bize yok 50 60 tl aylık satın.
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CyberDriver 7 yıl
Ram'i 1 GB olup işlemcisi çift çekirdekli olsaydı düşünülebilirdi.Ama yazılımsal olarak destek vermiyorlar söyleyeyim
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