Turkcell'in MaxiPro5 tarifeleri belli oldu

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Turkcell'in iş dünyasını hedeflediği yeni akıllı telefon modeli MaxiPro5'in birlikte sunulacağı tarifeler belli oldu.
MaxiPro5 modelinde 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemci, 512MB RAM, 4 inçlik 854 x 480 piksellik ekran, 4GB ROM, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 1900mAh batarya, 4GB microSD kart şeklinde özellikler bulunuyor.
MaxiPro5 modeline tarifenize ek 24 aylık taahhütlerle Gold ve Gold Plus paketlerinde ayda 25TL, Full pakette ayda 35TL, Süper ve Star pakette ayda 40TL, Hepsi600 paketinde ayda 35TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.
İnterneti içinde paketlerde ise 12/24 aylık taahhütlerde 250MB internet ile ayda 85TL/51TL, 1GB internet ile ayda 95TL/61TL, 4GB internet ile ayda 104TL/70TL ödemesi bulunuyor.
http://medya.turkcell.com.tr/turkcellden-profesyoneller-icin-hem-caliskan-hem-sosyal-telefon-maxipro5-bulten_3219.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kurumsal olarak 24,9 *24 = 597,6 tl cihazın ortalama fiyata sahip.
Tarifeye göre 19,9 - 24,9 - 29 tl ek bedel ödüyorsunuz.696 ile 477 tl arasında maliyeti var demektir.
Bireysel kullanıcıda ise tarifeye göre 25 - 35 - 40 tl ek bedel ödüyorsunuz. 600 - 960 tl arasında maliyeti var demek.
Bu anlamda bireysel için çok uygun olmayabilir.
Amaca göre değerlendirmek te fayda var.
Yıllardır koyun gibi sağdı milleti
O reklamlardaki 5 Lira olan MaxiPLUS5 gülüm. Sitesinde de yazıyor 5 Lira diye.
Bu iş adamları için hedeflediği Maxi"PRO5"...
O cihaz başka cihaz, bu başka...
diğer ülkelerdeki operatörler birçok akıllı telefonu çok cüzi rakamlara veriyor turkcell de çinden kilo ile aldığı telefonları "spot s2" fiyatına satıyor
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Cep Telefonları, turkcell