Turkcell'in MaxiPro5 tarifeleri belli oldu

Turkcell'in iş dünyasını hedeflediği yeni akıllı telefon modeli MaxiPro5'in birlikte sunulacağı tarifeler belli oldu.





MaxiPro5 modelinde 1.4GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemci, 512MB RAM, 4 inçlik 854 x 480 piksellik ekran, 4GB ROM, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi, 1900mAh batarya, 4GB microSD kart şeklinde özellikler bulunuyor.





MaxiPro5 modeline tarifenize ek 24 aylık taahhütlerle Gold ve Gold Plus paketlerinde ayda 25TL, Full pakette ayda 35TL, Süper ve Star pakette ayda 40TL, Hepsi600 paketinde ayda 35TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.





İnterneti içinde paketlerde ise 12/24 aylık taahhütlerde 250MB internet ile ayda 85TL/51TL, 1GB internet ile ayda 95TL/61TL, 4GB internet ile ayda 104TL/70TL ödemesi bulunuyor.