Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu





Visa’nın Eylül ayında 19 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 2016 Dijital Ödemler Araştırması, ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere için yapılan araştırma ülke başına yaklaşık 2000 katılımcı ile gerçekleştirilmiş.

Rapora göre Avrupa’da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı, geçen yıla kıyasla 3 kat artarak %18’den %54’e çıkmış. Mobil cihazdan bu güne kadar hiç ödeme yapmadığını belirten kullanıcıların sayısı ise %38’den %12’ye gerilemiş.

Araştırmada Türkiye, en azından bir kez mobil ödeme kullanım oranında %91 ile Avrupa’da ilk sırada yer almış. Katılımcılar, parasını yönetmek veya ödeme yapmak için mobil cihaz kullandığını belirtmiş. İkinci sırada %89 ile Danimarka, %87 ile Norveç sıralanıyor. Düzenli mobil ödeme kullanımında ise Türkiye’de oran %74 olarak gerçekleşmiş. Bu rakam için Avrupa ortalamasının %54 olması da ilgi çekici bir başka detay.

En Çok Fatura Ödeme ve Yemek Siparişi

Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise, araştırmaya katılanların %79’u elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, % 68’i seyahat, mobilya gibi yüksek tutarlı harcamaları; %71’i yemek siparişi, %47’si de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini ifade etti. Araştırma, mobil ödeme kullanıcılarının %77’sinin ise arkadaşlarına veya ailelerine mobil cihazlar üzerinden para gönderdiğini gösteriyor.

Akıllı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye’de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının %51’i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda’da %45 iken Slovenya’da %19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Türkiye’de mobil ödemelerin %43’ü tablet üzerinden gerçekleşirken, Hollanda %35, Avusturya %22 ve Slovenya ise %18 ile Türkiye’yi takip ediyor.