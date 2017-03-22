Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu

Rapora göre Avrupa’da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı, geçen yıla kıyasla 3 kat artarak %18’den %54’e çıkmış. Mobil cihazdan bu güne kadar hiç ödeme yapmadığını belirten kullanıcıların sayısı ise %38’den %12’ye gerilemiş.
Araştırmada Türkiye, en azından bir kez mobil ödeme kullanım oranında %91 ile Avrupa’da ilk sırada yer almış. Katılımcılar, parasını yönetmek veya ödeme yapmak için mobil cihaz kullandığını belirtmiş. İkinci sırada %89 ile Danimarka, %87 ile Norveç sıralanıyor. Düzenli mobil ödeme kullanımında ise Türkiye’de oran %74 olarak gerçekleşmiş. Bu rakam için Avrupa ortalamasının %54 olması da ilgi çekici bir başka detay.
En Çok Fatura Ödeme ve Yemek Siparişi
Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise, araştırmaya katılanların %79’u elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, % 68’i seyahat, mobilya gibi yüksek tutarlı harcamaları; %71’i yemek siparişi, %47’si de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini ifade etti. Araştırma, mobil ödeme kullanıcılarının %77’sinin ise arkadaşlarına veya ailelerine mobil cihazlar üzerinden para gönderdiğini gösteriyor.
Akıllı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye’de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının %51’i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda’da %45 iken Slovenya’da %19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Türkiye’de mobil ödemelerin %43’ü tablet üzerinden gerçekleşirken, Hollanda %35, Avusturya %22 ve Slovenya ise %18 ile Türkiye’yi takip ediyor.
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