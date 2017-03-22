Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu

Visa tarafından yapılan 2016 Dijital Ödemeler Araştırması sonuçları, Türkiye adına ilginç rakamları ortaya koydu. Buna göre Türkiye, 19 Avrupa ülkesini geçerek birinci sırada yer aldı.
2 yıl
2,8b
1
25
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu

Visa’nın Eylül ayında 19 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 2016 Dijital Ödemler Araştırması, ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve İngiltere için yapılan araştırma ülke başına yaklaşık 2000 katılımcı ile gerçekleştirilmiş.

Rapora göre Avrupa’da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı, geçen yıla kıyasla 3 kat artarak %18’den %54’e çıkmış. Mobil cihazdan bu güne kadar hiç ödeme yapmadığını belirten kullanıcıların sayısı ise %38’den %12’ye gerilemiş.

Araştırmada Türkiye, en azından bir kez mobil ödeme kullanım oranında %91 ile Avrupa’da ilk sırada yer almış. Katılımcılar, parasını yönetmek veya ödeme yapmak için mobil cihaz kullandığını belirtmiş. İkinci sırada %89 ile Danimarka, %87 ile Norveç sıralanıyor. Düzenli mobil ödeme kullanımında ise Türkiye’de oran %74 olarak gerçekleşmiş. Bu rakam için Avrupa ortalamasının %54 olması da ilgi çekici bir başka detay.

En Çok Fatura Ödeme ve Yemek Siparişi

Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise, araştırmaya katılanların %79’u elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, % 68’i seyahat, mobilya gibi yüksek tutarlı harcamaları; %71’i yemek siparişi, %47’si de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini ifade etti. Araştırma, mobil ödeme kullanıcılarının %77’sinin ise arkadaşlarına veya ailelerine mobil cihazlar üzerinden para gönderdiğini gösteriyor.

Akıllı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye’de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının %51’i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda’da %45 iken Slovenya’da %19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Türkiye’de mobil ödemelerin %43’ü tablet üzerinden gerçekleşirken, Hollanda %35, Avusturya %22 ve Slovenya ise %18 ile Türkiye’yi takip ediyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ERIKCI 2 yıl en beğenilen
reklam kapatmaya çalışırken haftalık burç yorumuna abone yapan ŞEREFSİZLERİN sayesinde mi acaba?
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 2 yıl
Konu para harcama olunca bizi kimse geçemez... :D
Üretmeden çılgınlar gibi harcarız biz...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 2 yıl
Nihayet bizimde birinci olduğumuz bir konu bulundu. İyi bişey mi karar veremedim ama olsun birinciyiz ya sen ona bak :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eSSelamuAleykum 2 yıl
Olmayan parayı harcama konusunda birincilik.Geleceğini yiyorsun Türkiye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Harcamayı seven bir millet olduğumuzu tüm dünya biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 2 yıl
Fatura yatırılacak komisyon almayan yerler çok az.
Yemek kalitesi iş yeri mutfaklarında ve çevrelerinde kötü. Bu yüzden yemeksepeti zorunlu hale gelebiliyor.
Elektronik ya da artık ev araç gereçleri bile mağazalar yerine internet üzerinden alınıyor.
Bu gibi durumlar artışların asıl nedeni. Ülkemizde tüketim çılgınlığı en yüksek olan ülkelerden biri olduğu için lider çıkmamız şaşırttı belki ama çok da şaşırmamıştır.
Sadece genel bir internetten korkan insan topluluğu varken bu kadar kullanım çıkması biraz tebessüm ettirmiştir. Herhalde gizli gizli tüm korkan insanlar başka şeyler için harcamalar yapmış ^^ :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 2 yıl
Mobil ödemeyle 80 TL üzeri alışveriş yapmışım, tüketici hakem heyeti dahi beni haksız buldu ama hala ne satın aldığımı bilmiyorum. Bu şekilde kaç kişi dolandırıldıysa 1. olmamız ondandır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Predestination- 2 yıl 01myavuz
01myavuz
Mobil ödemeyle 80 TL üzeri alışveriş yapmışım, tüketici hakem heyeti dahi beni haksız buldu ama hala ne satın aldığımı bilmiyorum. Bu şekilde kaç kişi dolandırıldıysa 1. olmamız ondandır.

Hocam sizin için üzüldüm ama nedense bi gülme geldi.

Kayıtlarda çıkmıyor mu parayı neresinin çektiği ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Yine lüzumsuzlukta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Sıcak fırsatlar saolsun. 100 TL lik benzini 4 ay 75 TL'ye aldım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 2 yıl
Ovropa bizi gıskanii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 2 yıl
Farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum.
Nakit para olmayınca mecburen kredi kartlarıyla alışveriş yapılıyor ve bunu kullanırken illa ki mağazalara gitmek gerekmediği için herkes ayağına kargoyla getirtiyor. Sonucunda ne oluyor ''bankalara kredi kartı altında en çok borcu olan (miktar ve kişi olarak) insan Türk insanıdır maalesef.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl CENS.
Ya da internetten alışveriş daha uygun olduğu için insanlar tercih ediyor da olabilir.
Sonuçta fatura ödemek, alışveriş yapmak ya da bir şeyler yeyip içmek sadece online olarak kredi kartı üzerinden yapılan bir şey değil.
İkincisi birçok kişi online ödemelerini kredi kartından değil , banka kartı üzerinden yapıyor. Benim otomatik ödemelerim hep vadesiz hesap üzerinden. Kredi kartından fatura odemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StByErdeM 2 yıl
Gayet normal bir sonuç. Mobil ödemeyi kimler daha çok kullanıyor? Gençler. En genç nüfus kimde? Bizde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 2 yıl
Konu para harcama olunca bizi kimse geçemez... :D
Üretmeden çılgınlar gibi harcarız biz...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2757 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2016 dijital ödemler araştırması, mobil ödeme ve
8 etiket daha finans fintek visa banka Türkiye Gündemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ilk 3 ay koşulsuz iade garantisi sunacak 2 yıl Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti 2 yıl Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir 2 yıl Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore 2 yıl Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı 2 yıl Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi 2 yıl Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi 2 yıl TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı! 2 yıl Snapdragon 835 inceleme "Qualcomm'un yeni canavarı test masamızda" 2 yıl BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak 2 yıl Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone 2 yıl Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı 2 yıl Nokia ve Facebook, deniz altındaki fiber kabloları hızlandıracak bir yöntem geliştirdi 2 yıl Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor! 2 yıl WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet 2 yıl Apple’ın kırmızı iPhone’una tasarımcılardan eleştiri yağıyor 2 yıl Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit 2 yıl Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir 2 yıl Netflix’in popülaritesi, iTunes’ın katı kurallarını değiştirmeye başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu Sonraki Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace 2 yıl Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı 2 yıl Apple’ın zengin gerçekliği ilk olarak yeni iPhone modellerinde boy gösterecek 2 yıl Logitech’den yeni iPad için kombo kılıf 2 yıl 3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti’dan Dünya rekoru! 2 yıl Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka 2 yıl Karşınızda Android O 2 yıl Aorus GTX1080 Xtreme Edition incelemesi "2.1GHz'e çıkabilen en iyi GTX1080'lerden" 2 yıl Yeni Volkswagen Polo kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 2 yıl Kırmızı Beyaz iPhone Plus, iPhone SE 128GB, yeni iPad ve fazlası 2 yıl Bitki köklerinin büyümesinin izlenebilmesi için 3D sistem geliştirildi 2 yıl Adobe ve Microsoft’tan iş dünyasına yönelik ortaklık 2 yıl Twitter, profesyonel canlı yayın özelliğini tanıtıyor 2 yıl Apple’dan Clips uygulaması geliyor 2 yıl Apple, 9.7inçlik iPad’i A9 işlemci seçeneği ile güncelledi 2 yıl Apple’dan kırmızı renkli iPhone: Special Edition 2 yıl ARM, big.LITTLE teknolojisini yapay zeka çalışmalarına getiriyor 2 yıl 200TL altında 4G Telefon "Qualcomm 200 serisi ve fazlası" 2 yıl Google Maps artık aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim