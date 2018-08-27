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Türkiye, Pocophone F1'in satışa sunulacağı ülkeler listesinden kaldırıldı

Xiaomi Pocophone F1'in hangi ülkelerde satışa sunulacağı açıklandı. Açıklanan ilk listede Türkiye'de yer alırken listenin güncellenmesi ile birlikte Türkiye listeden kaldırıldı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
13,9b
1
47
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Xiaomi 22 Ağustos tarihinde Snapdragon 845'li en ucuz telefon olan Pocophone F1 modelini tanıtmıştı. Tanıtımında cihazın  Hindistan ve Çin dışında 50 global pazarda daha satışa çıkacağını açıklayan firmanın cihazı hangi ülkelerde satışa sunacağı ise açıklanmamıştı. Şimdi ise Pocophone F1'in satışa çıkacağı ülkeler listelendi. İlk yayınlanan liste cihazın ülkemize de geldiği yönündeydi fakat güncellenen liste ile birlikte Türkiye, Pocophone F1'in satışa sunulacağı ülkeler listesinden kaldırıldı . Xiaomi'nin ülkemizde resmi distribütörlüğünü Evofone'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Pocophone F1 özellikleri

Xiaomi Pocophone F1 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.7: 9 formatında çentikli IPS LCD ekrana sahip. Gorilla Glass korumasına sahip ekran maksimum 500 nits parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve 1500: 1 yüksek kontrast oranı sunuyor. Ekrandaki çentik yazılımsal olarak gizlenebiliyor. Cihazın çentik kısmında yüz tanıma için kızılötesi lens, kızılötesi aydınlatma sensörleri ve ön kamera konumlandırılmış. 
Master of Speed" yani "Hız ustası" sloganıyla lanse edilen Pocophone F1 gücünü Snapdragon 845'den alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci 4 x 2.8 Ghz ve 4 x 1.8 Ghz çekirdek yapılandırmasına sahip. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 630 grafik birimi eşlik ediyor. Pocophone F1 depolama kapasitesi seçeneğine göre 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM'e sahip. Depolama tarafında ise microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut.
Pocophone F1'in arka tarafında 12 megapiksellik (f/1.9) Sony IMX363 ve ikincil kamera olarak ise Samsung üretimi olan 5 MP (f/2.0) çözünürlüğünde sensöre sahip. Cihazda ayrıca 20 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş. Pocophone F1 4000mAh (Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli) bataryaya sahip.
Pocophone F1'in boyutları ise standart sürüm için 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g , Armored sürüm için ise 155.7 x 75,5 x 8.9 mm ~ 187 g şeklinde. Telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve MIUI 9.6 arayüzü ile geliyor. Xiaomi cihazın üç ay içerisinde Android Pie güncellemesi alacağını açıkladı. Cihazın bağlantı seçenekleri ise şu şekilde; USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi. Ayrıca Pocophone F1 parmak izi tarama (arka panelde), yüz tanıma, stereo hoparlör, Dirac HD  özelliklerine de sahip. Pocophone F1 mavi, siyah ve kırmızı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak.

Pocophone F1 fiyatı ne kadar?

Pocophone F1'in global pazardaki RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde:
  • 64 GB depolama + 6 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 300 $ 
  • 128 GB depolama + 6 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 343 $
  • 256 GB depolama + 8 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 415 $
  • 256 GB depolama + 8 GB RAM'a sahip Pocophone F1 (Armored Edition): 429 $

https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_a_list_of_all_countries_where_it_will_be_available-news-32962.php Yorum Yaz
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oktayakgoz 9 ay en beğenilen
O diilde ortadoğulu olduk hepten. Resme dikkat
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aceleciburak 9 ay
herşeyden önce şu Evofone durumu netleşmeli...
Dünün paralel ithalatçısı gelmiş paralel ithalat ile gelen cihazları kötüler olmuştu lansmanda
Sevgili DH evofone kandırmaca ise bunu bir haber konusu yapın
herşeyden önce şu Evofone durumu netleşmeli...Dünün paralel ithalatçısı gelmiş paralel ithalat ile gelen cihazları kötüler olmuştu lansmandaSevgili DH...
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Guest-A78415A73 9 ay
Haber yaparken biraz daha özenli olmak lazım. Resmi Pocophone twitter adresinde, yenilenen listede Türkiye yok. Haberdeki diğer eksiklik, resmi Pocophone twitterda, Avrupa, Endonezya ve Hong Kong fiyatları da açıklandı. Burada asıl irdelenmesi gereken, ilk listede Türkiye varken neden yenilenen listede yoktu. Sizin basın olarak, Pocophone'a ulaşıp bu yanlışlığın neden olduğunu araştırmanız gerekirken, yanlış ve eksik haberler giriyorsunuz.
twitter.com/... twitter.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Haber yaparken biraz daha özenli olmak lazım. Resmi Pocophone twitter adresinde, yenilenen listede Türkiye yok. Haberdeki diğer eksiklik, resmi Pocophone twitt...
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al-ozaria 9 ay
Zaten Türkiye'nin Avrupa değilde orta doğu-afrika listesinde olması başlı başına bir hakaret. Xioami Türkiye sorumlusu her kimse artık...
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cumhurfatih 9 ay al-ozaria
Ne zaman Avrupali olduk? Komsularimiz kim?
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MonitörKertenkelesi 9 ay
Hala resimde bizi Avrupa yerine Ortadoğuya koymuş diyenler var, iyi de ne zaman Avrupalı olduk biz? Girdik de ben mi çıktığımızı göremedim?
Güzel bir laf vardır.
İtalyanlar kendilerini Fransız sanan Yunanlılardır.
Yunanlılar kendilerini İtalyan sanan Türklerdir.
Türkler kendilerini Avrupalı sanan Ortadoğululardır.
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dgkn.95 9 ay
bu telefonu nasıl alabilirim ?
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oliwertr 9 ay
Evo nun distribütörlüğü ile ilgili dönen dedikodulardan sonra ,(eğer gerçekse) distribütör yok doğal olarak kime gönderip de sattiracaklar ki ? Daha önce nasıl geliyorsa yine öyle gelir, yani gayri resmi yollardan veya paralel olarak
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Ria Punkcat 9 ay
yurtdisindan alip getirmek(rusya) mantikli olur mu? turkiyeye gelmeyecek gibi cunku bosuna umutlanmayalim. en azindan garantisiz de olsa almis oluruz
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pspoor 9 ay
Su ulkeyi "europe" altindan "middle east" e dusuren herkese lanet olsun.
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wolf silver 9 ay
Neyse Irak'ta varsa tamamdır. Günübirlik gidip alınır gelinir.. Orda 350 dolar da olsa birşey olmaz..
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Mr. Jingles 9 ay
İthalatçı garantili Mi 8'e 3589 lira verenler akıllılık edip 1000 lira fazla verseler aynı siteden Türkiye garantili S9 alırsınız. İthalatçı garantili ürüne 2000'den fazla vermek mallıktır.
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WaylandIZMIR 9 ay
İthalat garantili alınır. Sorun yok!
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Tora 9 ay
Merhaba,
Instagram'daki @xiaomiturkiyeofficial'da Poco F1'le ilgili yayınladıkları fotoda (https://www.instagram.com/p/Bm_Xew5iHDh/?taken-by=xiaomiturkiyeofficial)yorumlarda bir kullancıya yanıt olarak Ekim ayında BTK onayından geçince satışa sunulacağı belirtilmiş.
Her ne kadar onaylanmamış bir hesap da olsa hesabın yayınlarını inceleyince doğru olabileceğini düşündüm.
Aşağıda instagram'daki yanıtlarını alıntılıyorum;
xiaomiturkiyeofficialMerhaba @sadk.unal0 Bey, ürünümüz Ekim ayında btk tarafından inceleme ve onay aşamasına alınacak bu işlemin bitmesi ile birlikte satışa sunulacaktır.
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