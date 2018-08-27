Xiaomi 22 Ağustos tarihinde Snapdragon 845'li en ucuz telefon olan Pocophone F1 modelini tanıtmıştı. Tanıtımında cihazın Hindistan ve Çin dışında 50 global pazarda daha satışa çıkacağını açıklayan firmanın cihazı hangi ülkelerde satışa sunacağı ise açıklanmamıştı. Şimdi ise Pocophone F1'in satışa çıkacağı ülkeler listelendi. İlk yayınlanan liste cihazın ülkemize de geldiği yönündeydi fakat güncellenen liste ile birlikte Türkiye, Pocophone F1'in satışa sunulacağı ülkeler listesinden kaldırıldı . Xiaomi'nin ülkemizde resmi distribütörlüğünü Evofone'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Pocophone F1 özellikleri

Xiaomi Pocophone F1 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.7: 9 formatında çentikli IPS LCD ekrana sahip. Gorilla Glass korumasına sahip ekran maksimum 500 nits parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve 1500: 1 yüksek kontrast oranı sunuyor. Ekrandaki çentik yazılımsal olarak gizlenebiliyor. Cihazın çentik kısmında yüz tanıma için kızılötesi lens, kızılötesi aydınlatma sensörleri ve ön kamera konumlandırılmış.

Master of Speed" yani "Hız ustası" sloganıyla lanse edilen Pocophone F1 gücünü Snapdragon 845'den alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci 4 x 2.8 Ghz ve 4 x 1.8 Ghz çekirdek yapılandırmasına sahip. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 630 grafik birimi eşlik ediyor. Pocophone F1 depolama kapasitesi seçeneğine göre 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM'e sahip. Depolama tarafında ise microSD kart ile artırılabilir 64, 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Pocophone F1'in arka tarafında 12 megapiksellik (f/1.9) Sony IMX363 ve ikincil kamera olarak ise Samsung üretimi olan 5 MP (f/2.0) çözünürlüğünde sensöre sahip. Cihazda ayrıca 20 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş. Pocophone F1 4000mAh (Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli) bataryaya sahip.

Pocophone F1'in boyutları ise standart sürüm için 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g , Armored sürüm için ise 155.7 x 75,5 x 8.9 mm ~ 187 g şeklinde. Telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemi ve MIUI 9.6 arayüzü ile geliyor. Xiaomi cihazın üç ay içerisinde Android Pie güncellemesi alacağını açıkladı. Cihazın bağlantı seçenekleri ise şu şekilde; USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi. Ayrıca Pocophone F1 parmak izi tarama (arka panelde), yüz tanıma, stereo hoparlör, Dirac HD özelliklerine de sahip. Pocophone F1 mavi, siyah ve kırmızı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Pocophone F1 fiyatı ne kadar? Pocophone F1'in global pazardaki RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde: 64 GB depolama + 6 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 300 $

128 GB depolama + 6 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 343 $



256 GB depolama + 8 GB RAM'a sahip Pocophone F1: 415 $



256 GB depolama + 8 GB RAM'a sahip Pocophone F1 (Armored Edition): 429 $



https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_a_list_of_all_countries_where_it_will_be_available-news-32962.php