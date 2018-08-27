Huawei 9 farklı modeli için Android Pie kapalı beta programını başlatıyor

Huawei'nin Android 9.0 Pie işletim sistemini P20, Mate 10 Pro, Honor 10 ve Honor V10 modellerinde test etmeye başladığı ve 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFA 2018 fuarında yazılım güncellemesini duyuracağı bildirildi. Huawei, Android Pie versiyonunda EMUI 9.0 arayüzünü kullanıcılarına sunacak.

Beta programına katılmak isteyen kullanıcılar için 28 Ağustos tarihinde başvurular açılacak. Huawei, 9 farklı model için beta programını başlatıyor. Kapalı beta programına dahil olan telefon modelleri ise; Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10, Honor Play.

https://www.gizmochina.com/2018/08/27/huawei-will-start-android-pie-closed-beta-program-for-9-models-from-tomorrow/

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Android 9.0 Pie ile birlikte cihazlar bazı yeni özelliklere sahip olacak. Yeni işletim sisteminde navigasyon sistemi harekete göre çalışıyor. Kullanıcılara daha iyi pil ömrü sunmak için geliştirilenözelliği de beta programında yer alıyor. Cihazlara gelecek diğer özellikler adaptif parlaklık vearayüzü ile ilgili yenilikler. Huawei'nin diğer modelleri için ne zaman beta programını başlatacağı ise henüz bilinmiyor.