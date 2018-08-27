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Huawei 9 farklı modeli için Android Pie kapalı beta programını başlatıyor

Huawei 9 farklı telefon modeli için Android 9.0 Pie kapalı beta programına başlıyor. Huawei, Android 9.0 Pie işletim sistemi ile birlikte EMUI 9.0 arayüzünü kullanıcılarına sunuyor.
9 ay
5,4b
1
8
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
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Huawei'nin Android 9.0 Pie işletim sistemini P20, Mate 10 Pro, Honor 10 ve Honor V10 modellerinde test etmeye başladığı ve 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFA 2018 fuarında yazılım güncellemesini duyuracağı bildirildi. Huawei, Android Pie versiyonunda EMUI 9.0 arayüzünü kullanıcılarına sunacak.
Beta programına katılmak isteyen kullanıcılar için 28 Ağustos tarihinde başvurular açılacak. Huawei, 9 farklı model için beta programını başlatıyor. Kapalı beta programına dahil olan telefon modelleri ise; Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor V10, Honor Play.
Android 9.0 Pie ile birlikte cihazlar bazı yeni özelliklere sahip olacak. Yeni işletim sisteminde navigasyon sistemi harekete göre çalışıyor. Kullanıcılara daha iyi pil ömrü sunmak için geliştirilen Adaptive Battery özelliği de beta programında yer alıyor. Cihazlara gelecek diğer özellikler  adaptif parlaklık ve EMUI 9.0 arayüzü ile ilgili yenilikler. Huawei'nin diğer modelleri için ne zaman beta programını başlatacağı ise henüz bilinmiyor.
https://www.gizmochina.com/2018/08/27/huawei-will-start-android-pie-closed-beta-program-for-9-models-from-tomorrow/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 ay
P9 modeline 8.0 verildi hatta P9 Lite 2017 modelinde EMUİ 8.0 ve Android 8.0 kullanılıyor. Ancak P20 lite modeli için gelişme var mı ve Hicloud gibi servisler ne zaman Türkiyede aktif olacak ??
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adilalpman 4 ay DH Misafiri
Hayır. P9 için (Lite değil) şu an Oreo 8 resmi olarak verilmiş durumda değil maalesef...
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KNTLG 9 ay
P10 lite kullanıyorum . 8 Oreo verdiler ama 9'dan yana hiç umudum yok
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BekirHan 9 ay
Son model (iken) aldığımız Honor 8' e bir kez güncelleme verip uykuya yattıktan sonra Huawei cihaz almamaya karar verdik. 1,5 yıl önce 4GB bellekli olan telefona Android 8 için donanımı yetersiz demişlerdi...
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Lomax. 9 ay
Huawei bıraksın bu kapalı beta işlerini de ilk başta Mate 10 serisine aylar önce söz verdiği Emui 8.1, ARcore vb güncellemeleri versin.
Güncelleme konusunda diğerlerinden hiçbir farkın yok ne yazık ki, ancak boş laf, boş vaat.
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Akbell 9 ay
P9 modeline hala 8 verilmedi.
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MS4343 4 ay Akbell
Saçmalık o zaman.

P9 lite, p9 lite 2017'e verildi...
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deniz_sea 9 ay
mate 10lite a pie vermezsen kendi ayağına sıkarsın huawei.....
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