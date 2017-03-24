Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu

Twitter’ın yayınladığı son şeffaflık raporuna göre Türkiye en fazla hesap kapatma ve içerik engelleme talebinde bulunan ülke oldu. Peki ülkemizde kaç adet tweet ve profil için başvuru yapıldı?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,6b
1
45
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, 2016 yılının ikinci yarısında hükümetlerden gelen taleplerin yer aldığı güncel şeffaflık raporunu yayınladı. Elde edilen verilere bakılırsa Türkiye geçtiğimiz sene her türlü içerik engeli talebi konusunda listenin bir numarasında yer alıyor. Öyle ki genel tabloya baktığımızda tüm başvuruların yaklaşık yüzde 88'i Türkiye’den yapıldı.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi"
Buna göre son 6 aylık dönemde ülkemizden Twitter’a toplam 3.076 engelleme talebinde bulunuldu. 2.232 başvuru hükümet organları, polis, diğer kurum ve kişilerden gelirken, geriye kalan 844 başvuru mahkeme kararıyla gerçekleştirildi. Listenin ikinci sırasında ise 33 mahkeme kararına sahip olan Brezilya yer alıyor. Başvurular sonucunda 290 hesap (toplam 8.417 hesap kapatma talebinde bulunuldu) ve 489 tweet erişime engellendi. Üstelik bazı gazeteci ve haber kurumlarına ait 15 tweet ve 14 profil kapatıldı. Fransa hesap kapatılma konusunda 334, Rusya 522, ABD 102, Almanya 236, Hindistan 97, Japonya 82 ve İngiltere 66 başvuruda bulundu.

Diğer taraftan Türkiye, Twitter’dan en çok kullanıcı bilgisi isteyen üçüncü ülke oldu. Öyle ki 1076 hesap sahibiyle ilgili bilgi edinmek için 493 başvuru yapılırken, sosyal ağın hiçbirinde bilgi paylaşımında bulunmadığı açıklandı. Amerika ise 5.618 bilgi talebinden yüzde 82'sine, Japonya 1.216 bilgi talebinden yüzde 64'üne cevap alabildi. Rapora göre 10'dan fazla başvuru yaparak hiçbir bilgi alamayan Türkiye dışındaki tek ülke Pakistan. Dilerseniz şeffaflık raporuna hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://transparency.twitter.com/en/countries/tr.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonsterMMORPG 2 yıl
1. en çok ülkesine düşman vatandaşa sahip ülke olduğumuz için
2. diğer ülkeler talep etmeden otomatik silebildiği engelleyebildiği veya bilgileri elde edebildiği için
1. en çok ülkesine düşman vatandaşa sahip ülke olduğumuz için2. diğer ülkeler talep etmeden otomatik silebildiği engelleyebildiği veya bilgileri elde edebi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
En çok düşmanı olan ülke Türkiye bundan kaynaklı...
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Demek ki dünyadaki sıkıntılı elemanlar en fazla Türkiye'de var...
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alp0007 2 yıl
Twitter'da 20 civarı küfür eden kişiyi şikayet ettim, 3-4 tanesinin hesabı kapatıldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl
Mâlum kesim gelmiş saçmalamaya başlamış yine... Yok efendim neymiş en çok ülkesine düşman olanlar buradaymış vay babam vay... Senin devletin senden deli gibi vergi alsın, adaletsiz bir şekilde seni yönetsin, haksızlık tavan yapsın, her gün şehit ver ama ülkeni çok sev. Bak bak bak...
Son 8 aydır yurt dışına vatandaşlık başvurusu yapanların sayısı tavan yaptı haberiniz yok herhalde. Ülke bitik durumda.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 2 yıl
ülkede çomar o kadar çok ki en ufak eleştriye gelemiyorlar.zaten referandumdan dolayı baskı sindirme hat safada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnansetek 2 yıl
Şeyh Said hayranları gelmiş millete hain demeye başlamış bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafaaydemir 2 yıl
Yukarıda ki diğer yorumuma bakmanı isterim.
Hükümeti ve yetkilileri sizden daha çok eleştiririm fakat hiç bir zaman ne sosyal medyada bu konuda sorun yaşadım ne de mahkemeler kanalıyla reelde.
Sizler eleştirmekle hakaret etmeyi, yapıcı olmakla yıkıcı olmayı karıştırırsanız reelde de sanalda da sorun yaşarsınız.
Genelde bizimle bile konuşurken yok çomarlar yok bidon kafalı yok makarnacı vs. diye cumlelerinize başlarken bile muhalefet ettiğinizi zannederken aslında hakaret ediyorsunuz bu da başınıza ne geliyorsa hakettiğiniz anlamına geliyor.
Umarım açıklayıcı olmuştur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ercument.cozer 2 yıl
Bu makarnaci guruha hasta oluyorum ya.
Hemen yok hakaret edersen,bordo klavyeli gibi yazarsan vs.
Olm isiniz gucunuz algi ve magduriyet lan
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Haksızlık yok ama, Twitter kötü bir topluluk barındırıyor TR de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrCleanse 2 yıl
Tamam terörist çok anladıkta dünya kıskanfığı için mi çol terörist var yoksa terörü bititemeyen becereksiz hükümetimizden dolayı mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Güney Kore 1. Olmalıydı hatta Twitter'ı bile sokmuyor ülkeye siz düşünün. 2. Sosyal ağlar yalan haberler ve bilgileri engelemek için caba sarfediyor. Twitter bot kaynıyor. Böyle olmasında kim Bu durumu ben pozitif karşılıyorum.
Kusura bakmayın da hakediyor. Ne kadar klavye delikanlısı varsa Sosyal medyada bir like almak için harçanıyor. Buna bir dur de Türkiye. -Kamu Spotu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafaaydemir 2 yıl
VATAN HAİNLERİ O KADAR FAZLA Kİ BİRİNİ ENGELLESEN ÖBÜR GÜN 10 TANE OLUYORLAR
BENCE TÜRKİYE KENDİ SUNUCULARINI KURMALI VE TÜRKİYE CUHURİYETİ KULLANICILARININ BİLGİLERİ, TWEETLERİ VS.
BU SUNUCU ÜZERİNDE DEPOLAMA ZORUNLUĞU GETİRTMELİ
YOKSA YASAKLANMALI BU HAİNLER VİRÜS GİBİ ÇOĞALIYOR..!
EN KESİN ÇÖZÜM BU OLMALI VE DEVLET DİLEDİĞİ ZAMAN BU VERİLERE ERİŞEBİLMELİ
BENİ TAŞLAMAK İÇİN HAZIROLDA BEKLEYENLERE DE CEVABIM DEVLETİNE GÜVENMİYORSAN ZATEN KUSURA BAKMA BU ÜLKE DE YAŞAMAYI BİLE HAK ETMİYORSUN
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_RaGoN_ 2 yıl mustafaaydemir
Ülkeyi yönetenlere yalakalık yapmazsan, eleştiri yaparsan vatan haini ve teröristsin değil mi ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2647 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
twitter, sosyal ağ ve
7 etiket daha erişim engeli Türkiye Gündemi sansür şeffaflık raporu sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması 2 yıl Asus DSL-AC55U modem/router incelemesi "Torrent destekli, çekim alanı iyi" 2 yıl Türk geliştiricilerden aşk günlüğü: Lovegg 2 yıl Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası 2 yıl Justice League’in fragmanı paylaşıldı 2 yıl İşte Google'a göre piyasadaki en güvenli akıllı telefonlar 2 yıl Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı 2 yıl Google ilginç bir fotoğraf düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor 2 yıl AMD’nin Vega mimarisinin yeni detayları açığa çıktı! 2 yıl Domino’s Pizza, aldığı yatırımlarla Apple’ı ve Tesla’yı geride bıraktı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ yeni fotoğraflarla sızdı 2 yıl Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak! 2 yıl BlackBerry, ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak 2 yıl İnsanın kıkırdak hücrelerinden üretilen doku farenin bedeninde büyüdü 2 yıl Facebook, Avrupa Komisyonu'nun kıskacında 2 yıl Yerli Ahoy Games’den yeni bir oyun 2 yıl Beymen 2017 İlkbahar/Yaz filmi iPhone 7 Plus ile çekildi 2 yıl Apple: Turkish Crime Family'nin iddiaları asılsız 2 yıl Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı 2 yıl Google Talk tamamen kapanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu Sonraki Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor! 2 yıl 2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Facebook GIF butonunu test ediyor 2 yıl DRAM pazarından kötü haber! 2 yıl Samsung skandallar için hissedarlarından özür diledi 2 yıl Opel yeni Insignia'nın üretimi için butona bastı 2 yıl Diesel de Android Wear segmentine adım attı 2 yıl Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler 2 yıl Yeni Volkswagen Touareg de kamuflajsız olarak görüntülendi 2 yıl THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak 2 yıl Twitter ücretli hesap uygulamasına geçmeye hazırlanıyor 2 yıl Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor 2 yıl Nokia’nın telefonları çok yakında satışa sunuluyor 2 yıl Corsair oyunculara yönelik ilk hazır sistemini duyurdu 2 yıl 3D Mark API Overhead testine Vulkan desteği 2 yıl Super Mario Run oyunu Android koşusuna başladı 2 yıl Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti 2 yıl Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi 2 yıl Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir 2 yıl İstanbul’a 200 elektrikli otobüs Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim