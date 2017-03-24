Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu

Twitter, 2016 yılının ikinci yarısında hükümetlerden gelen taleplerin yer aldığı güncel şeffaflık raporunu yayınladı. Elde edilen verilere bakılırsa Türkiye geçtiğimiz sene her türlü içerik engeli talebi konusunda listenin bir numarasında yer alıyor. Öyle ki genel tabloya baktığımızda tüm başvuruların yaklaşık yüzde 88'i Türkiye’den yapıldı.

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"Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi"

Diğer taraftan Türkiye, Twitter’dan en çok kullanıcı bilgisi isteyen üçüncü ülke oldu. Öyle ki 1076 hesap sahibiyle ilgili bilgi edinmek için 493 başvuru yapılırken, sosyal ağın hiçbirinde bilgi paylaşımında bulunmadığı açıklandı. Amerika ise 5.618 bilgi talebinden yüzde 82'sine, Japonya 1.216 bilgi talebinden yüzde 64'üne cevap alabildi. Rapora göre 10'dan fazla başvuru yaparak hiçbir bilgi alamayan Türkiye dışındaki tek ülke Pakistan. Dilerseniz şeffaflık raporuna hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://transparency.twitter.com/en/countries/tr.html

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Buna göre son 6 aylık dönemde ülkemizden Twitter’a toplamengelleme talebinde bulunuldu.başvuru hükümet organları, polis, diğer kurum ve kişilerden gelirken, geriye kalanbaşvuru mahkeme kararıyla gerçekleştirildi. Listenin ikinci sırasında ise 33 mahkeme kararına sahip olan Brezilya yer alıyor. Başvurular sonucunda(toplam 8.417 hesap kapatma talebinde bulunuldu) veerişime engellendi. Üstelik bazı gazeteci ve haber kurumlarına aitvekapatıldı. Fransa hesap kapatılma konusunda 334, Rusya 522, ABD 102, Almanya 236, Hindistan 97, Japonya 82 ve İngiltere 66 başvuruda bulundu.