Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü 2019 yılında kazanan otomobil belli oldu. Yılın otomobili ödülü, üst üste iki kez hibrit motorlu bir araca gitmiş oldu. Türkiye'de yılın otomobili hangisi?
1 ay
12,7b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu
Tam Boyutta Gör
Oomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi belli oldu. Toyota Corolla, 21 farklı modelin arasından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçildi.

Yılın Otomobili adaylarından 7 model finale kalmıştı. OGD üyeleri, finale kalan araçları yeniden test etti ve “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini dikkate alarak oylarını kullandı.

OGD üyelerinin oyları sonucunda Toyota Corolla ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi oldu. Toyota Corolla 4710 oy ile birinciliği elde ederken, Dacia Duster 3770 puanla ikinci sırada, Mercedes-Benz A Serisi 2670 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

 Toyota Corolla Sedan 4170
 Dacia Duster 3770
 Mercedes Benz A Serisi 2670
 Ford Focus 2260
 Volvo XC40 OGD 2020          
 Volkswagen T-Roc 1880
 Honda CR-V 1730

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini 2018 yılında hibrit motorlu Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı. Ödül üst üste iki defa hibrit motor seçenekli otomobile gitmiş oldu. Bu durum, ülkemizde hibrit motorlu araçların, elektrikli otomobillere karşı çok daha güçlü olduğunun bir göstergesi. 2017 yılında Renault Megane, 2016 yılında ise Skoda Superb kazanmıştı.

DonanımHaber ziyaretçileri de 'Corolla' diyor

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün finalistlerini duyurduğumuz haberde "Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı?" diye sormuş ve sizler de oylarınızı kullanmıştınız. 1141 oy arasından en çok oyu Toyota Corolla almıştı
Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? 7% Dacia Duster 122 oy 12% Ford Focus 197 oy 5% Honda CR-V 89 oy 13% A Serisi 215 oy 31% Toyota Corolla Sedan 519 oy 6% Volkswagen T-Roc 96 oy 27% Volvo XC40 448 oy 1686 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolwes 1 ay en beğenilen
Sen yılın otomobili Toyota Corolla seçersin ama cenazene Fiat Egea(en boş paketi) gelir.
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hanzoli 1 ay
Dacia Duster mı ? İnsanlar çıldırmış
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 1 ay
İnsanlar Toyota Corolla'nın seçilmesini eleştirmiş ama; kriterler nedir diye bakmaya zahmet eden bile yok. Çok iddialı olmasa da F/P açısından ve sorunsuzluk olarak iyi bir marka. Ki; sadece Türkiye de değil. Bir çok ülkede Toyota sorunsuzluk konusunda ödüller almıştır. Ayrıca ülkemizde ki; fiyatlara bakıldığı zaman yukarıda ki, yorumuna 7 serisi, A4, GLC, C Coupe, LR Discovery, Mını Clubman vs diye uzuyor liste. Oldu olacak S serisi de eklensin ve insanlar neden onu seçmedi diye yadırgansın. Sanki Türkiye de herkes D sınıfı üst segment araçlara biniyor. Daha doğrusu binebiliyor mu? Kıçı boklu Skoda Super B 350 bin TL. Sanırım siz Türkiye de değil de, Avrupa veya Amerika da yaşıyorsunuz.
İnsanlar Toyota Corolla'nın seçilmesini eleştirmiş ama; kriterler nedir diye bakmaya zahmet eden bile yok. Çok iddialı olmasa da F/P açısından ve sorunsuzluk ol...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wustti 1 ay
ben de toyota corolla 1.6 atmosferik otomatik vitesi tek geçerim şu anda. hatta vision donanım seviyesi gayet yeterli normal bi vatandaşa. fiyatı da piyasaya göre gayet uygun.
şu an kafamda bu arabayı almak var ama bakalım ya bunu ya da ev alacağım aile için. araba alırsam kesinlikle tercihim 1.6 benzin otomatik corolla vision olur. bakımları yaptır yıllarca bin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 1 ay
Kabul etmiyorum,oylar yeniden sayılsın..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Dacia duster'ı bu listeye alan editörlerin aklından şüphe ederim. Duster'ın orada ne işi var şaka gibisiniz resmen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 1 ay
xc40 ve A nın olduğu yerde corollayı seçenlerin IQ yoksunluğu umarım genetik geçişli değildir!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parker48 1 ay drserk
Elbette XC40 daha iyi bir araç, fakat genelde bu tarz organizasyonlarda, genel kullanım, ulaşılabilirlik, yenilikçilik vs. gibi faktörlerde belirleyici oluyor. O yüzden çok önemsemem, kimse gidip de yılın otomobili diye gidip o aracı almıyor sonuçta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Toyota Corolla bu ödülü sonuna kadar haketmiştir. Corolla dünyada da ülkemizde de çok sevilen bir model. Dünyada satış rekorlarına imza atan sayısız ödülün sahibi olan bir modeldir Corolla boşu boşuna da dünyanın en çok satan otomobili değildir. Oyumuyu Toyota'ya vermiştim Mercedesten sonra bu ödülü en çok hakeden toyota'dır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
hadi corollayı anladıkda duster nedir? herhalde ekonomik krizi de düşünerek en alınabilir araç diye seçtiler. yada yine birilerinin lobisi dönmüştür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Toyota, bu ödülü fazlasıyla haketmiştir. Yerli üretim olması da ayrıca bir gururdur. Tebrikler Toyota
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Toyota hak ettiğini bulmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuks36 1 ay
İtiraz ediyorum, Duster oyları yeniden sayılsın !!!
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 ay
Aile arabasından çıkmış genç nesile kaymış. Arka yaşam alanı berbat ötesi. Aracı alamaya ciddi ciddi gittim videolardan youtube kanalalrından tanıtıldığı gibi değil. Arka koltukda oturmak kimse istemez. Tavan basık. Ön konsolda öküz gibi ekran koymuşlar.
175.000 lira vereceğine ciddi ciddi ikinci el alman arabalarına bakıyorum. Sıfır arabaya binmek harika olur ama bu fiyat ve ekonomi ile çok zor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12721 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toyota, yılın otomobili ve
8 etiket daha toyota corolla türkiyede yılın otomobili dacia duster Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta 1 ay Galaxy A 2019 serisi Hindistan’da rekor kırıyor 1 ay OnePlus 7'nin yeni görselleri 6T'ye bir hayli benzediğini ortaya koydu 1 ay Suudi Arabistan’da Uber kadın şoförlere sadece kadın yolcu alma seçeneği sunuyor 1 ay Avengers: Endgame’den spoiler yememek için acilen yapılması gerekenler 1 ay Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım 1 ay Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı 1 ay AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu 1 ay Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek 1 ay Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı 1 ay Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun 1 ay Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak 1 ay Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate 1 ay Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir 1 ay Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek 1 ay Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir 1 ay Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu Sonraki Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik 1 ay Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü 1 ay MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor 1 ay Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor! 1 ay Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti 1 ay İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen 1 ay AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak 1 ay 32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı 1 ay Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir 1 ay Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber 1 ay Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor 1 ay Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı 1 ay Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi 1 ay Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak 1 ay Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor 1 ay Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim