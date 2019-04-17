'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu

Oomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi belli oldu. Toyota Corolla, 21 farklı modelin arasından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçildi.

Yılın Otomobili adaylarından 7 model finale kalmıştı. OGD üyeleri, finale kalan araçları yeniden test etti ve “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini dikkate alarak oylarını kullandı.

OGD üyelerinin oyları sonucunda Toyota Corolla ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi oldu. Toyota Corolla 4710 oy ile birinciliği elde ederken, Dacia Duster 3770 puanla ikinci sırada, Mercedes-Benz A Serisi 2670 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

Toyota Corolla Sedan 4170 Dacia Duster 3770 Mercedes Benz A Serisi 2670 Ford Focus 2260 Volvo XC40 OGD 2020 Volkswagen T-Roc 1880 Honda CR-V 1730

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini 2018 yılında hibrit motorlu Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı. Ödül üst üste iki defa hibrit motor seçenekli otomobile gitmiş oldu. Bu durum, ülkemizde hibrit motorlu araçların, elektrikli otomobillere karşı çok daha güçlü olduğunun bir göstergesi. 2017 yılında Renault Megane, 2016 yılında ise Skoda Superb kazanmıştı.

DonanımHaber ziyaretçileri de 'Corolla' diyor

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün finalistlerini duyurduğumuz haberde "Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı?" diye sormuş ve sizler de oylarınızı kullanmıştınız. 1141 oy arasından en çok oyu Toyota Corolla almıştı

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? Dacia Duster Ford Focus Honda CR-V A Serisi Toyota Corolla Sedan Volkswagen T-Roc Volvo XC40 Anket Sonlandı 1686 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili hangisi olmalı? 7% Dacia Duster 122 oy 12% Ford Focus 197 oy 5% Honda CR-V 89 oy 13% A Serisi 215 oy 31% Toyota Corolla Sedan 519 oy 6% Volkswagen T-Roc 96 oy 27% Volvo XC40 448 oy 1686 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön