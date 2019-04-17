'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu

Yılın Otomobili adaylarından 7 model finale kalmıştı. OGD üyeleri, finale kalan araçları yeniden test etti ve “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini dikkate alarak oylarını kullandı.
OGD üyelerinin oyları sonucunda Toyota Corolla ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünün sahibi oldu. Toyota Corolla 4710 oy ile birinciliği elde ederken, Dacia Duster 3770 puanla ikinci sırada, Mercedes-Benz A Serisi 2670 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Hangi otomobil kaç puan aldı?
|Toyota Corolla Sedan
|4170
|Dacia Duster
|3770
|Mercedes Benz A Serisi
|2670
|Ford Focus
|2260
|Volvo XC40 OGD
|2020
|Volkswagen T-Roc
|1880
|Honda CR-V
|1730
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini 2018 yılında hibrit motorlu Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı. Ödül üst üste iki defa hibrit motor seçenekli otomobile gitmiş oldu. Bu durum, ülkemizde hibrit motorlu araçların, elektrikli otomobillere karşı çok daha güçlü olduğunun bir göstergesi. 2017 yılında Renault Megane, 2016 yılında ise Skoda Superb kazanmıştı.
DonanımHaber ziyaretçileri de 'Corolla' diyor
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şu an kafamda bu arabayı almak var ama bakalım ya bunu ya da ev alacağım aile için. araba alırsam kesinlikle tercihim 1.6 benzin otomatik corolla vision olur. bakımları yaptır yıllarca bin.
175.000 lira vereceğine ciddi ciddi ikinci el alman arabalarına bakıyorum. Sıfır arabaya binmek harika olur ama bu fiyat ve ekonomi ile çok zor.
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