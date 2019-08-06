Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu

Geçtiğimiz hafta oyun yayıncılığı ve Twitch platformunun en önemli isimlerinden birisi olan Tyler “Ninja” Blevins sürpriz bir şekilde Microsoft’un Mixer yayın platformuna geçtiğini açıklamıştı. Twitch doğan boşluğu ilginç bir şekilde doldurdu.

İlginç strateji

Fortnite oyununun vazgeçilmez yayıncıları arasında yer alan Ninja toplamda 14 milyon takipçiye sahip. Hatta Apex Legends reklamı yapması için 1 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı da gündeme gelmişti.

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Haliyle sayısız kullanıcı Twitch platformunda halen Ninja ismini aratıyor. Sonuçta ise Ninja’nın pasif haldeki hesabı çıkıyor. Twitch hem kullanıcılara Ninja’nın yokluğunu hatırlatmak hem de bundan faydalanmak niyetinde.

Son yapılan değişiklikle birlikte eğer Ninja ismini aratırsanız karşınıza popüler canlı kanallardan oluşan bir dizilim geliyor. En üstte ise Aradığınız Ninja Başka Bir Kalede şeklinde Super Mario Bros. oyununa atıf yapan bir motto yer alıyor. Normalde ise çevrim dışı Twitch kullanıcılarını aradığınızda video oynatıcı ve sohbet modülü ekrana geliyor. Yani durum Ninja için geçerli ancak 901 adet videosuna halen ulaşılabiliyor.