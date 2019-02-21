Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye, rüzgarda Avrupa altıncısı

Rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalar yapan WindEurope, 2018 yılına ilişkin “Avrupada Rüzgar Enerjisi” raporunu yayınladı. Türkiye, kurulu gücüne eklediği kapasiteyle Avrupa'da altıncı oldu.
2 ay
6,1b
1
38
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalar yapan WindEurope, 2018 yılına ilişkin “Avrupa'da Rüzgar Enerjisi” raporunu yayınladı.

Rapora göre Türkiye’nin rüzgardaki kurulu gücü ise geçen yıl 497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Türkiye, rüzgar gücüne eklediği bu kapasiteyle ilave güç bakımından Avrupa'daki 38 ülke arasında altıncı oldu.

Avrupa’da kurulu gücünü en fazla arttıran ülke ise 3 bin 371 megavatla Almanya oldu. Almanya’yı bin 901 megavatla Birleşik Krallık, 1565 megavatla Fransa izledi.

2018 yılında Türkiye elektriğin yüzde 6,78'sini, Avrupa Birliği elektriğinin yüzde 14'ünü rüzgar enerjisinden sağladı. Avrupa’da 171 gigavat onshore ve 18 gigavat offshore olarak toplam 189 gigavat rüzgar enerjisi bulunuyor.

Rüzgara 650 milyon dolarlık yatırım yapıldı 

Türkiye, 2018 yılında rüzgar enerjisine 650 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin yüzde 38,43’ü Ege bölgesinde, yüzde 33,23’ü Marmara’da, yüzde 13,52’si Akdeniz’de ve yüzde 9,86’sı İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yatırımları henüz oldukça az. Doğu Anadolu Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor. İllere göre sıralamaya baktığımızda 1405 MW ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir yalnızca rüzgar yatırımları açısından değil aynı zamanda rüzgar sanayisi açısından da en ilk sırada yer alan ilimiz. Balıkesir 1123 megavat, Manisa 669 megavat, Hatay 364 megavat ve Çanakkale 362 megavat kurulu güç ile en fazla rüzgâr santralinin bulunduğu iller arasında. Türkiye’nin rüzgârdaki kurulu gücünün yarısından fazlası bu beş ilde bulunuyor. 



https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKattchup 2 ay en beğenilen
İşin tekniğini bilmiyorum fakat yazın seyahatlerde görünce insanın hoşuna gidiyor, medenileşme hissiyatı doğuyor.
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Muhalif cildirtan haberler serisi..
4 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paradiso35 2 ay
Hayret "Ama rüzgar santrali gürültü yaparak doğal dengeyi bozuyor" diyenler henüz gelmemiş
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
transverse 2 ay
Bu arada haberin kaynağını merak eden arkadaşlar daha detaylı ilginç istatistikleri de buradan bulabilirler.
windeurope.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 2 ay
Bunlar güzel haberler, fakat 82 milyonluk gelişmekte olan bir ülke olduğunuz zaman bu istatistik tek başına bir anlam ifade etmez. Nufusa oranla hiçbir şey şu grafik, daha çok yol var maalesef.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeen 2 ay
bak bak mesajalra bak birinci olmamız gerekn yerde sonuncuyuz.
yıne muhalifler çıldırmış mesajları geliyor.
Bir işide ddoğru yapalım.
yapıyoruz aslında seks ile cocuk dogurma masallah musluman ulke patır patır yapıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 ay
Muhalifler gene cildirmis

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
surfcasting 2 ay
Uzaktan görüntüsü hoş olabilir ama siz bir de yanına gidin rüzgar sesinden duramazsınız valla. Bir de köy ve kasaba yakınlarına yapmıyorlar mı köylülerin alayı bu durumdan şikayetçi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 ay surfcasting
Hangi köy bu, ben köylülere tazminat ödenmesi için başvuruda bulunabilirim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Neden birinci değil de altıncıyız bunu sormak lazım bence.Ülkemiz de temiz ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak yerine gidip nükleer santral termik santral kurmak ne kadar mantıklı ülkemizin tabiatını doğasını rant uğruna betona dönüştürenlere teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Ben saydim Turkiye 7.
1) 59.3K Almanya
2) 23.4K Ispanya
3) 21.0K UK
4) 15.3K Fransa
5) 10.0K Italya
6) 7.4K Isveç
7) 7.3K Turkiye
Bir daha sayi saymayi bilen biri haber yapsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 2 ay DH Misafiri
Saymayı bilen birisi olarak şimdi de ben sayayım.
Haberde diyorum ki "Bu yıl kapasiteye eklenen güç bakımından altıncı"
Kapasiteye eklenen güce göre sıralama yapalım:
1) Almanya 3371 MW
2) Birleşik Krallık 1901 MW
3) Fransa 1565 MW
4) İsveç 717 MW
5) Belçika 513 MW
6) Türkiye 497 MW
7) Norveç 480 MW
Saygılar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 2 ay
iyi hoşta bizden çıkan kaçak kayıp sayaç okuma bedelleri faturasındna düşsünler artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 2 ay
Tüketilen enerjiye oranı daha doğru bir karşılaştırma imkanı verir. Türkiye’nin 1/ 10 u kadar olan ülke belki yarısını üretiyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 2 ay
Yıllık ne kadar watt enerji elde ettiğimizin sıralaması değil bu. Yıllık artış miktarının sıralamasını gösteriyor. Propaganda haberleri gibi laf çevirme.. Nerde yıllok üretim miktar sıralaması?
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaRBiNe 2 ay drserk
Kapasite artışında 6. sırada. Toplam kapasite de ise 7. sırada kaynakta detaylı şekilde anlatılmış herşey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yeşil enerji, enerji ve
8 etiket daha Türkiye Gündemi rüzgar enerjisi çevre rüzgar windeurope Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu 2 ay Google Fit web sürümü kapanıyor 2 ay Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor 2 ay Apple, "en yenilikçi şirketler" listesinde ilk sıradan 17. sıraya düştü 2 ay Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu 2 ay Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi? 2 ay 2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı 2 ay Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf 2 ay Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı 2 ay Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor 2 ay Otomotiv devi Daimler, veri platformu için Microsoft Azure'la işbirliği yapacak 2 ay Microsoft, HoloLens AR uygulamalarını iOS ve Android'e getiriyor 2 ay Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı 2 ay Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak 2 ay Amazon Go'yu kandırmayı denedik 2 ay İsrailli şirket Ay'a gidiyor! Tarihi anları buradan canlı izleyin (GÜNCELLEME) 2 ay Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı 2 ay iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak 2 ay İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView 2 ay Mars'ta hava durumu nasıl? İşte InSight'ın gönderdiği günlük raporlar 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, rüzgarda Avrupa altıncısı Sonraki 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu 2 ay Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı 2 ay Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor 2 ay Lenovo reklam yazılımı davasında tazminat ödeyecek 2 ay Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor 2 ay Çin sinemalarına damgasını vuran 'The Wandering Earth' Netflix'te yayınlanacak 2 ay Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atanabiliyor 2 ay Turkcell, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı 2 ay Samsung CEO'su Galaxy Home'un çıkış tarihini açıkladı 2 ay Kia, yeni elektrikli performans aracının ilk teaser görselini paylaştı 2 ay Meizu Note 9 modeli 6 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı 2 ay Neptün’ün yeni uydusu Hippocamp ile tanışın 2 ay Yeni Peugeot 508 Sport Engineered konsepti tanıtıldı: Yüksek performanslı hibrit 2 ay ABD Hava Kuvvetleri'nden SpaceX'e tam 300 milyon dolarlık kontrat 2 ay Hizmet sektörü için çözüm üreten teknoloji girişimlerine yönelik ödül programı başlatıldı 2 ay iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor 2 ay PUBG Mobile zombi etkinliği başladı 2 ay LG Q60, K50 ve K40 duyuruldu! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim