Türkiye, rüzgarda Avrupa altıncısı

Rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalar yapan WindEurope, 2018 yılına ilişkin “Avrupa'da Rüzgar Enerjisi” raporunu yayınladı.

Rapora göre Türkiye’nin rüzgardaki kurulu gücü ise geçen yıl 497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Türkiye, rüzgar gücüne eklediği bu kapasiteyle ilave güç bakımından Avrupa'daki 38 ülke arasında altıncı oldu.

Avrupa’da kurulu gücünü en fazla arttıran ülke ise 3 bin 371 megavatla Almanya oldu. Almanya’yı bin 901 megavatla Birleşik Krallık, 1565 megavatla Fransa izledi.

2018 yılında Türkiye elektriğin yüzde 6,78'sini, Avrupa Birliği elektriğinin yüzde 14'ünü rüzgar enerjisinden sağladı. Avrupa’da 171 gigavat onshore ve 18 gigavat offshore olarak toplam 189 gigavat rüzgar enerjisi bulunuyor.

Rüzgara 650 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Türkiye, 2018 yılında rüzgar enerjisine 650 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin yüzde 38,43’ü Ege bölgesinde, yüzde 33,23’ü Marmara’da, yüzde 13,52’si Akdeniz’de ve yüzde 9,86’sı İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yatırımları henüz oldukça az. Doğu Anadolu Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor. İllere göre sıralamaya baktığımızda 1405 MW ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir yalnızca rüzgar yatırımları açısından değil aynı zamanda rüzgar sanayisi açısından da en ilk sırada yer alan ilimiz. Balıkesir 1123 megavat, Manisa 669 megavat, Hatay 364 megavat ve Çanakkale 362 megavat kurulu güç ile en fazla rüzgâr santralinin bulunduğu iller arasında. Türkiye’nin rüzgârdaki kurulu gücünün yarısından fazlası bu beş ilde bulunuyor.

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf