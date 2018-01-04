Türkiye’de enerji devrimi: Yenilenebilir enerjiye büyük destek geliyor!

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Elektrik enerjisinin kullanıldığı hemen her alanda topyekün bir çalışmayı hayata geçiren ve 2017 - 2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile önemli çalışamalar yürütülecek. Her geçen yıl enerji ihtiyacı büyük oranda artan ülkemizde bir yandan bu ihtiyacı karşılama odağında yatırımlar yapılırken bir yandan da verimiliği artıracak çalışmalar planlanıyor.





Bu odakta özellikle yüksek enerji tüketen aydınlatma, beyaz eşya, ısı pompası, asansör gibi ekipmanlarının enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulumlarda çeşitli kriterleri karşılamayan ekipmanların satışının yasaklanması hedefleniyor.





Aydınlatmada LED kullanımı yaygınlaştıırlacak

Aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik önemli çalışmalar planlanıyor. Bu doğrultuda LED dönüşümü önemli bir hedef olarak koyulmuş. LED dönüşümü ve LED kullanımı için TEDAŞ, EPDK, belediyeler gibi hemen her sektör çeşitli dönüşüm programlarını hayata geçirecek. 2018 yılı içinde dönüşüm programlarına ilişkin ilk çalışmanın başlatılması hedefleniyor.





Kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması

Isıtma ve soğutmada kojenerasyon anahtar kelimelerden biri olacağa benziyor. Elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinden ve sanayideki atıl ısı enerjisinden faydalanarak ısıtma işini karşılamayı amaçlayan kojenerasyon sistemleri, maliyete ve bölgesel uygulanabilirliğe göre öncelik listesine alınacak. TOKİ, yapılan yeni konut projelerinde bu konuya özellikle dikkat edecek.





Yenilenebilir enerji

Özellikle binalarda yenilenebilir enerji kullanımının önündeki yasal engeller ortadan kaldırılacak ve konutlarda yenilenebilir enerjiyi özendirici faaliyetler yürütülecek. Güneşlenme süresi epey yüksek olmasına ve güneş enerjisinden su ısıtmada en çok faydalanan ülkelerden biri olmamıza karşın modern olarak güneşten faydalanma rakamı epey düşük. Bunu yükseltecek çalışmaların öncelik listesine alınması son derece önemli.





Elektrik enerjisi üreten binalar, asgari bir tüketim şartını sağladıktan sonra fazla elektriği şebekeye vererek, elektrik dağıtım şirketleri ile şebekeden beslendikleri dönemler karşılığında mahsuplaşmasını ve hesabın takibini kolaylaştıran çalışmalar da planlar arasına girmiş.

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Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bahsi geçen diğer önemli detaylar şöyle:

Kurulu gücü 100MW üzerinde olan elektrik üretim santrallerinde ve yıllık enerji tüketim miktarı 1000 ton petrole eşdeğer miktarda olan işletmelerde enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve 2 019 yılı sonuna kadar %80 uygulama etkinliğine ulaşılması hedefleniyor.

üzerinde olan elektrik üretim santrallerinde ve yıllık enerji tüketim miktarı 1000 ton petrole eşdeğer miktarda olan işletmelerde enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve 2 %80 uygulama etkinliğine ulaşılması hedefleniyor. Enerji verimliliği için ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanması için sektörel temsilcilerden oluşan bir mekanizma kurulacak.

için ihtiyaç duyulacak sağlanması için sektörel temsilcilerden oluşan bir mekanizma kurulacak. Enerji veirmliliğine yönelik yarışmalar yapılacak ve önemli projeler desteklenecek.

desteklenecek. Merkezi ve Bölgesel ısıtma / soğutma sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

ve sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Kamu binalarında ve şehirlerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kojenarasyon (elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinden de faydalanmayı amaçlayan sistemler) sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede proje, çevre ve alt yapı için çeşitli fizibilite çalışmaları yapılacak.

ve şehirlerde kullanımının yaygınlaştırılması ve kojenarasyon (elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinden de faydalanmayı amaçlayan sistemler) sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede yapılacak. Akıllı elektrik sayaçlarının yaygınlaştırılması ve sayaçların okunmasında Avrupa Birliği standartlarının yakalanması planlanıyor.

sayaçlarının yaygınlaştırılması ve standartlarının yakalanması planlanıyor. Isıtma ve soğutmada elektrik enerjisinden yoğun olarak faydalanan bölgelerde ikili enerji tahakkuku uygulamalarına gidilecek ve bu yükün olduğu bölgelerde ısıl depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

ve elektrik enerjisinden yoğun olarak faydalanan bölgelerde uygulamalarına gidilecek ve bu yükün olduğu bölgelerde ısıl depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Elektrik iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıpların azaltılması ve verimliliğin artırılması için köklü düzenlemeler yapılacak, 2020 yılında da hedef bazlı direkt uygulamalar başlayacak.

ve hatlarındaki ve için köklü düzenlemeler yapılacak, yılında da hedef bazlı direkt uygulamalar başlayacak. Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, sulamada güneş enerjisinden faydalanılması amaçlanmış. Ayrıca tarımsal atıkların biyo kütle ve biyo yakıt olarak değerlendirilmesi için Tübitak ve Tagem çağrılı projeler açarak destek sağlayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180102M1-1-1.pdf