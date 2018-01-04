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Türkiye’de enerji devrimi: Yenilenebilir enerjiye büyük destek geliyor!

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile Türkiye’de enerji kullanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konuları içeren heyecan verici çalışmalar hayata geçirilecek.
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de enerji devrimi: Yenilenebilir enerjiye büyük destek geliyor!
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Elektrik enerjisinin kullanıldığı hemen her alanda topyekün bir çalışmayı hayata geçiren ve 2017 - 2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile önemli çalışamalar yürütülecek. Her geçen yıl enerji ihtiyacı büyük oranda artan ülkemizde bir yandan bu ihtiyacı karşılama odağında yatırımlar yapılırken bir yandan da verimiliği artıracak çalışmalar planlanıyor.


Bu odakta özellikle yüksek enerji tüketen aydınlatma, beyaz eşya, ısı pompası, asansör gibi ekipmanlarının enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulumlarda çeşitli kriterleri karşılamayan ekipmanların satışının yasaklanması hedefleniyor.


Aydınlatmada LED kullanımı yaygınlaştıırlacak

Aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik önemli çalışmalar planlanıyor. Bu doğrultuda LED dönüşümü önemli bir hedef olarak koyulmuş. LED dönüşümü ve LED kullanımı için TEDAŞ, EPDK, belediyeler gibi hemen her sektör çeşitli dönüşüm programlarını hayata geçirecek. 2018 yılı içinde dönüşüm programlarına ilişkin ilk çalışmanın başlatılması hedefleniyor.


Kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması

Isıtma ve soğutmada kojenerasyon anahtar kelimelerden biri olacağa benziyor. Elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinden ve sanayideki atıl ısı enerjisinden faydalanarak ısıtma işini karşılamayı amaçlayan kojenerasyon sistemleri, maliyete ve bölgesel uygulanabilirliğe göre öncelik listesine alınacak. TOKİ, yapılan yeni konut projelerinde bu konuya özellikle dikkat edecek.


Yenilenebilir enerji

Özellikle binalarda yenilenebilir enerji kullanımının önündeki yasal engeller ortadan kaldırılacak ve konutlarda yenilenebilir enerjiyi özendirici faaliyetler yürütülecek. Güneşlenme süresi epey yüksek olmasına ve güneş enerjisinden su ısıtmada en çok faydalanan ülkelerden biri olmamıza karşın modern olarak güneşten faydalanma rakamı epey düşük. Bunu yükseltecek çalışmaların öncelik listesine alınması son derece önemli.


Elektrik enerjisi üreten binalar, asgari bir tüketim şartını sağladıktan sonra fazla elektriği şebekeye vererek, elektrik dağıtım şirketleri ile şebekeden beslendikleri dönemler karşılığında mahsuplaşmasını ve hesabın takibini kolaylaştıran çalışmalar da planlar arasına girmiş.

Türkiye’de enerji devrimi: Yenilenebilir enerjiye büyük destek geliyor!
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Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bahsi geçen diğer önemli detaylar şöyle:

  • Kurulu gücü 100MW üzerinde olan elektrik üretim santrallerinde ve yıllık enerji tüketim miktarı 1000 ton petrole eşdeğer miktarda olan işletmelerde enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve 2019 yılı sonuna kadar %80 uygulama etkinliğine ulaşılması hedefleniyor.
  • Enerji verimliliği için ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanması için sektörel temsilcilerden oluşan bir mekanizma kurulacak.
  • Enerji veirmliliğine yönelik yarışmalar yapılacak ve önemli projeler desteklenecek.
  • Merkezi ve Bölgesel ısıtma / soğutma sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.
  • Kamu binalarında ve şehirlerde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kojenarasyon (elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinden de faydalanmayı amaçlayan sistemler) sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede proje, çevre ve alt yapı için çeşitli fizibilite çalışmaları yapılacak.
  • Akıllı elektrik sayaçlarının yaygınlaştırılması ve sayaçların okunmasında Avrupa Birliği standartlarının yakalanması planlanıyor.
  • Isıtma ve soğutmada elektrik enerjisinden yoğun olarak faydalanan bölgelerde ikili enerji tahakkuku uygulamalarına gidilecek ve bu yükün olduğu bölgelerde ısıl depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.
  • Elektrik iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıpların azaltılması ve verimliliğin artırılması için köklü düzenlemeler yapılacak, 2020 yılında da hedef bazlı direkt uygulamalar başlayacak.
  • Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, sulamada güneş enerjisinden faydalanılması amaçlanmış. Ayrıca tarımsal atıkların biyo kütle ve biyo yakıt olarak değerlendirilmesi için Tübitak ve Tagem çağrılı projeler açarak destek sağlayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180102M1-1-1.pdf Yorum Yaz
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gbzlim 1 yıl en beğenilen
Edaşı bilmem de doğudaki hak yemeyen kardeşlerim hiç beğenmedi. Bedava kullandığı elektrik için birde tasarruflu ürünler alacaklar.
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obsesoz 1 yıl
Okullardaki bütün florasan ların Led ampullerle değiştirilmesiyle işe başlanabilir.
1 Yanıt Yanıtla +21
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ceo-tr 1 yıl
düzenlemeye ne gerek varki
1- düşük güç tüketen aydınlatma ürünlerinden sıfır ötv al.
2- evlerdeki güneş enerjisi için vergi indirimi ve sıfır faizli kredi ver.
3- eski verimsiz beyaz eşyaların yerine ötvsiz ve hatta çok düşük vergi ile ile beyaz eşya satışı yaptır.
daha bir sürü eklenebilir. benim aklıma birkaç sn de gelen bunlar. bakanlığın bir sürü çalışanı var. elbet daha bulurlar.
yani demek istediğim vatandaşın cebinden az para çıkacak, yük olmayacak şeyler yapılırsa daha iyi olur. yoksa yük vatandaşa bindirilerek enerji devrimi yapılacaksa bu iş yaş.
düzenlemeye ne gerek varki1- düşük güç tüketen aydınlatma ürünlerinden sıfır ötv al.2- evlerdeki güneş enerjisi için vergi indirimi ve sıfır faizli kred...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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mrslimshady 5 ay
Elektrik faturalarına ne zaman büyük destek geliyor?
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webbie 5 ay
Her seçim öncesi milyarlarca dolar büyüklüğünde petrol, mermer ya da uranyum madeni bulunurdu.
Demek ki, bu sefer güneşi bulacaklar.
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creatia 5 ay
Atıklardan enerji üretimi artıyor. bkz: mehmet ata ceylan
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DH Misafiri 1 yıl
kardeşim,izmirdeki sokak lambaları gündüz de yanıyor.iş dolayısıyla dolaşmak zorunda olunca çok göze çarpıyor.tedaşı uyarmak için arıyorsun. not almak yerine bin tane soru soruyorlar. cevaplıyorsun yine sonuç yok.sürekli yanıyor enerji bakanımız önce buadamları bir uyarsa iyi olur.
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ozbey08 1 yıl
kamu kurumlarının neredeyse hepsi florasan aydınlatma kullanıyor. bunlar sökülüp led aydınlatma takılmalı ha sökülen florsan lambaları da çöpe etmak yerine 3.dünya ülkesi olan orta Afrika ülkelerine bağış yapalım.
eski binaların ısı verimliliği için bankalar bina mantolaması için çok düşük faizli kredi versin. bakın her yıl Rusya ve İran a milyarlarca dolar dopalgaz parası veriyoruz. binaların ısı yatıtımı iyi olursa daha az doğalgaz kullanırız ve dışarıya verdiğimiz paradan tasarruf etmiş oluruz.
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ccguven 1 yıl
Elon amca bir ara ziyarete gelecek desenize.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Kaçak elektriğin denetim altına alınması maddesi nerede harbi? Tek başına %30dan fazla ekonomiye faydası olur
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sülözışık 1 yıl
Bu ürünleri kendimiz üretirsek iyi dışarıdan ithal edersek cari açık patlar.
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dark dragon 1 yıl
diyanet açıklama yapmamış mı haramdır diye, malum hemen her yeni teknolojik gelişmede böyle açıklamaları var
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hepsinerede 5 ay dark dragon
senin yorumunu beklemiş diyanet ona göre açıklama yapcakmış.
allahım ya nereyi nereye bağlamış.
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ceo-tr 1 yıl
düzenlemeye ne gerek varki
1- düşük güç tüketen aydınlatma ürünlerinden sıfır ötv al.
2- evlerdeki güneş enerjisi için vergi indirimi ve sıfır faizli kredi ver.
3- eski verimsiz beyaz eşyaların yerine ötvsiz ve hatta çok düşük vergi ile ile beyaz eşya satışı yaptır.
daha bir sürü eklenebilir. benim aklıma birkaç sn de gelen bunlar. bakanlığın bir sürü çalışanı var. elbet daha bulurlar.
yani demek istediğim vatandaşın cebinden az para çıkacak, yük olmayacak şeyler yapılırsa daha iyi olur. yoksa yük vatandaşa bindirilerek enerji devrimi yapılacaksa bu iş yaş.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Merkur 1 yıl ceo-tr
ceo-tr
düzenlemeye ne gerek varki
1- düşük güç tüketen aydınlatma ürünlerinden sıfır ötv al.
2- evlerdeki güneş enerjisi için vergi indirimi ve sıfır faizli kredi ver.
3- eski verimsiz beyaz eşyaların yerine ötvsiz ve hatta çok düşük vergi ile ile beyaz eşya satışı yaptır.
daha bir sürü eklenebilir. benim aklıma birkaç sn de gelen bunlar. bakanlığın bir sürü çalışanı var. elbet daha bulurlar.
yani demek istediğim vatandaşın cebinden az para çıkacak, yük olmayacak şeyler yapılırsa daha iyi olur. yoksa yük vatandaşa bindirilerek enerji devrimi yapılacaksa bu iş yaş.

Aynen helal olsun, ama işte hain yine halk olur, hak aramak artık suç.
Eskiden daha fazla ampuller kullanılırdı daha yüksek watlı ama şimdi florasan geçtik oda yetmedi lede geçtik yine elektrik faturası uçuyor.
Vatandaş ne yapsa yine giriyor, devlet ancak elektriğe zam yapıyor birde laf yapıyor ama destek yok, sonra eskilere suç atıyorlar.

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eraglises 1 yıl ceo-tr
onun yerine vestel hariç her markaya ek vergi getirsek olmaz mı?

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