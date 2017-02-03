Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı!

Yaklaşık iki yıl önce Focus Home, Bandai Namco, Capcom, Koch Media ve Interactive oyun dağıtım şirketleriyle anlaşma imzalayan Steam, Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde "bölge kilidi" adı verilen uygulamayı hayata geçirdi. Dolar ve avro kurunu sabit tutarak kullanıcıların oyunları çok daha uygun fiyatlarla satın almasını imkan veren platformun sağladığı destek görünüşe bakılırsa Avrupa Komisyonu’na takıldı.

"Bölge kilidi" özelliğinin fırsat eşitliğini bozduğunu düşünen komisyon detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eğer Avrupa Komisyonu "bölge kilidi"nin kaldırılması yönünde bir karar verirse bu oyunlara oldukça fazla zam geleceği anlamı taşıyor. Öyle ki Türkiye’de 1.8 TL olarak uygulanan sabit kurun 3.7 TL seviyelerine çekileceği düşünülürse ülkemizde Steam oyunları yaklaşık 2 kat zamlanabilir.

Güncel kur üzerinden yapılacak fiyatlandırma ile örneğin şu an 50 TL’ye satın alabildiğiniz oyun 100 TL seviyelerine çıkacak. Komisyonun kararı sadece Avrupa Birliği ülkeleri için yürürlüğe girerse Türkiye’nin düzenlemeden etkilenmeme ihtimali var fakat sonucun Steam'in kullanımda olduğu tüm ülkeleri kapsayacağı düşünülüyor. Bakalım komisyonun kararı ne olacak...