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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı!

Steam’in sabit döviz kuru uygulaması olan "bölge kilidi"ni incelemeye başlayan Avrupa Komisyonu, ülkemizde oyunlara yaklaşık iki kat zam gelmesine neden olabilir.
2 yıl
15,3b
1
159
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık iki yıl önce Focus Home, Bandai Namco, Capcom, Koch Media ve Interactive oyun dağıtım şirketleriyle anlaşma imzalayan Steam, Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde "bölge kilidi" adı verilen uygulamayı hayata geçirdi. Dolar ve avro kurunu sabit tutarak kullanıcıların oyunları çok daha uygun fiyatlarla satın almasını imkan veren platformun sağladığı destek görünüşe bakılırsa Avrupa Komisyonu’na takıldı.
"Bölge kilidi" özelliğinin fırsat eşitliğini bozduğunu düşünen komisyon detaylı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eğer Avrupa Komisyonu "bölge kilidi"nin kaldırılması yönünde bir karar verirse bu oyunlara oldukça fazla zam geleceği anlamı taşıyor. Öyle ki Türkiye’de 1.8 TL olarak uygulanan sabit kurun 3.7 TL seviyelerine çekileceği düşünülürse ülkemizde Steam oyunları yaklaşık 2 kat zamlanabilir.
Güncel kur üzerinden yapılacak fiyatlandırma ile örneğin şu an 50 TL’ye satın alabildiğiniz oyun 100 TL seviyelerine çıkacak. Komisyonun kararı sadece Avrupa Birliği ülkeleri için yürürlüğe girerse Türkiye’nin düzenlemeden etkilenmeme ihtimali var fakat sonucun Steam'in kullanımda olduğu tüm ülkeleri kapsayacağı düşünülüyor. Bakalım komisyonun kararı ne olacak...

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Bizans Kargası 2 yıl en beğenilen
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Serenade. 2 yıl T A R I K
D12

Serenade.
Dolar sebebiyle, tek hobim 4 senelik bilgisayarımda oyun oynamaktı onu da elimden alacakalar

Torrentten indir reyiz

Multiplayer'ı gökten inen sarıklılarla mı oynayacağım ?
D12Serenade.Dolar sebebiyle, tek hobim 4 senelik bilgisayarımda oyun oynamaktı onu da elimden alacakalar
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Eeltorm 2 yıl
Doların artması her yönden hayatımızı zorlaştırdı ama buna sebebiyet verenlerin hayatı zorlaşmadı adalet nerde.
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Haplo 3 ay
Vay be! Haber doğru çıkmış olabilir!
Geçmiş tarihli haber ama kaçırmışım ben bu mevzuuyu. Bu haberin yayınlanmasından tam 3 ay sonra, Mayıs-Haziran 2017 tarihinde Bandai Namco oyunlarına yalnızca Türkiye'de %100 zam yapıldı; diğer hiçbir bölge böyle bir zam almadı. Kimlerin haberi var bilmiyorum ama kimsenin umrunda olmadı bu olay. Ben farklı konular içerisinde ve farklı platformlarda birkaç defa dile getirmiştim bu konuyu. Büyük ihtimalle bugün de kimsenin umrunda olmayacak çünkü 2 sene önce yapılan toplu zammın haberini bugün yapmak garip görünebilir. Yine de bilin diye söylüyorum; bu zam yalnızca Türkiye'ye ve Türk oyuncularına yapıldı.
05.05.2017 tarihinde @Gazali Çetinkaya "Tekken 7'nin Steam Fiyatı İki Katına Çıktı" diye haberini yapmıştı ama 03.05.2017 tarihinde Bandai Namco oyunlarına gelen zamları gözden kaçırmıştı. Haziran ayına kadar bu zamlar sürdü. O günden beri tüm Namco oyunlarını %100 zamlı satın alıyoruz. O günden sonra çıkan da tüm Namco oyunları hâlihazırda %100 zamlı geliyor.
Geçmişte aşağıdaki listeyi oluşturmuştum. Kaynak için steam.db gibi geçmiş satış fiyatlarını görebileceğiniz sitelerden kontrol edebilirsiniz.
[code] DRAGON BALL XENOVERSE:

November 27, 2014 - 75 TRY
November 14, 2016 - 60 TRY
June 1, 2017 - 119 TRY

DRAGON BALL XENOVERSE 2:

August 15, 2016 - 75 TRY
May 10, 2017 - 149 TRY

DRAGON BALL XENOVERSE 2 Season Pass:

October 27, 2016 - 37 TRY
May 18, 2017 - 74 TRY

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst:

December 2, 2014 - 49 TRY
June 1, 2017 - 89 TRY

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4:

November 17, 2015 - 75 TRY
February 2, 2017 - 40 TRY
May 10, 2017 - 89 TRY

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution:

December 2, 2014 - 75 TRY
January 27, 2016 - 49 TRY
June 1, 2017 - 89 TRY

Dark Souls: Prepare to Die Edition:

February 16, 2015 - 31 TRY
May 3, 2017 - 59 TRY

DARK SOULS™ II

November 27, 2014 - 59 TRY
June 14, 2017 - 119 TRY

DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin:

April 1, 2015 - 39 TRY
January 2, 2017 - 119 TRY

GOD EATER 2 Rage Burst:

July 19, 2016 - 75 TRY
June 1, 2017 - 149 TRY

ONE PIECE BURNING BLOOD:

August 3, 2016 - 75 TRY
June 1, 2017 - 149 TRY

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 3

July 9, 2015 - 75 TRY
November 14, 2016 - 60 TRY
May 3, 2017 - 119 TRY[/code]
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Chagotta 3 ay
Oyun oynamak için 90'lara gençliğimize dönmeye , çelik çomak, elim sende,
yakar top, saklanbaç oynamaya zorlanıyoruz.
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Kappa Face 2 yıl
Vah vah evde bütün gün oyun oynayamacağım artık napacam ben
dışarıda nasıl bir hayat var onu bile bilmiyorum ki


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MonsterMMORPG 2 yıl
dolar kurunun düşük tutulması diye bir durum yok
her firma kendi istediği fiyatı istediği ülkeye koyuyor
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bkaakco 2 yıl
Fiyatlarda sabit kur yok, isteyen yayıncı istediği kurdan fiyatı belirliyor. Fiyatlara göz gezdiren herkes bunu mutlaka fark etmiştir, emin olmak için SteamDB sitesinden karşılaştırma yapabilirsiniz. O yüzden bu inceleme geçersizdir.
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Saylan 2 yıl
Zam endişesi mi. Sağ olsun devletimiz bizi bu gibi durumlara güzel hazırladı.
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agent82 2 yıl
Arkadaş hiçbir şeyde bizi avrupadan saymazlar. Ama iş bişey satmaya gelince avrupa bölgesindesiniz. Tilt oluyorum ya.Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
Eğer olursa öyle birşey (aleyhimize olduğu için kesin olur a.satayım) TORRENT RISES durumu yeniden bu coğrafyada
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KASAP1910 2 yıl
Şu an en ucuz oyunlar Steam'de, sırayla Rusya-Türkiye-Brezilya'da. Bu da döviz kuru nedeniyle oluyor. Steam bölgeye göre fiyat belirliyor dolar kuru 1.8 değil yanlış yazmış haberde arkadaş. Döviz kuru şu an örnek verecek olursak CS:GO anahtarlarında 3.3. Oyunlarda ise valve bölgeye özel fiyat belirliyor ve başka bölgede kullandırtmıyor o oyunu. Eğer ki sabit fiyat uygulamasına gidilirse Steam bir çok kullanıcıdan darbe yer. Rusya-Türkiye-Brezilya gibi nüfusu ve Steam kullanıcısı çok olan ülkeleri Steam'in kaybetmek isteyeceğini sanmıyorum. Napıcaklar bizim açığımızı 5'er milyonluk İsveç-Norveç-Danimarka mı kapatacak ?
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Barış Manço 2 yıl
Oynadığımdan değil ama almam olur biter öyle durumda.
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Experimentation 2 yıl
boykot edin almayın
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