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    Anlık Bildirim

    Call Of Duty oyunlarına büyük zam geldi!

    Call of duty oyunlarına yakın zamanda büyüK zam geldi.Türk oyuncular arasında da oldukça popüler bir oyun olan Call of Duty oyununun farklı serileri zamlardan kaçamadı ve fiyatları arttı.

    Call of Duty oyunlarına büyüK zam geldi Tam Boyutta Gör

    Call of Duty oyunlara yakın dönmede büyük bir zam geldi. Türk oyuncular tarafından oldukça sevilen Call Of Duty serisi zamlardan nasibin almış görünüyor. 

    Yakın zamanda Steam tarafından yapılan zam ile Call of Duty: Modern Warfare 2, 49 TL‘den 519,99 TL‘ye yükseldi. 

    Call of Duty oyunlarına büyüK zam geldi Tam Boyutta Gör

    Eski bir yapım olan ve 2011 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 3‘ün tam paketli haline ise büyük bir zam geldi. Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) Bundle fiyatı 139 TL‘den 2.339,99 TL‘ye çıktı. Call of Duty: Modern Warfare 3‘ün 2023 versiyonu ise 1.999,99 TL'ye yükseldi. Call of Duty 4: Modern Warfare fiyatı 519,99 TL‘ye yükselirken, Call of Duty – Black Ops 2 ise 139 TL yerine artık 1.559,99 TL'ye satılıyor. 

    Görünen o ki Türkiye'de yükselen dolar kuru ve enflasyondan herşeyden olduğu gibi dijital oyun servisleri de etkilenmekte. Bakalım önümüzdeki dönemde hangi oyunların fiyatları artacak hep beraber göreceğiz...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    susuzluğum geçmiyor dgs ile tıpa geçiş var mı en iyi c segmenti araçlar çok şanssızım overlokçu geldi

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