Call Of Duty oyunlarına büyük zam geldi!

Call of Duty oyunlara yakın dönmede büyük bir zam geldi. Türk oyuncular tarafından oldukça sevilen Call Of Duty serisi zamlardan nasibin almış görünüyor.

Yakın zamanda Steam tarafından yapılan zam ile Call of Duty: Modern Warfare 2, 49 TL‘den 519,99 TL‘ye yükseldi.

Eski bir yapım olan ve 2011 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare 3‘ün tam paketli haline ise büyük bir zam geldi. Call of Duty®: Modern Warfare® 3 (2011) Bundle fiyatı 139 TL‘den 2.339,99 TL‘ye çıktı. Call of Duty: Modern Warfare 3‘ün 2023 versiyonu ise 1.999,99 TL'ye yükseldi. Call of Duty 4: Modern Warfare fiyatı 519,99 TL‘ye yükselirken, Call of Duty – Black Ops 2 ise 139 TL yerine artık 1.559,99 TL'ye satılıyor.

Görünen o ki Türkiye'de yükselen dolar kuru ve enflasyondan herşeyden olduğu gibi dijital oyun servisleri de etkilenmekte. Bakalım önümüzdeki dönemde hangi oyunların fiyatları artacak hep beraber göreceğiz...

