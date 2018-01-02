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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek!

2018, Türk Savunma Sanayii adına önemli bir yıl olabilir. Kale Holding, Rolls Royce ile yaptığı anlaşma kapsamında ilk jet motorunu üretimini bu yıl tamamlamayı hedefliyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek!
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Uzunca bir süredir savunma sanayiine önemli yatırımlar yapan Kale Holding, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi TF-X kapsamında kullanılacak motoru üretmek için de kolları sıvadı. Bu konuda henüz verilmiş kesin bir karar olmasa da Kale Grubu’nun yatırımları epey etkileyici.


Rolls Royce ile teknoloji transferi anlaşması yapan ve ortak bir fabrika kuran Kale Grubu, istihdam çalışmalarını sürdürürken bir yandan da motorun üretimi konusunda epey mesafe katetmiş durumda. Son 3 yılda Türkiye’de sadece savunma sanayii alanında 250 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan şirketin turbojet motorunda hedefi ise 2018 ortası olarak belirlenmiş. Bu ürün, üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek emsal modelin temsil edilmesi amacını taşıyacağını da belirtelim. Yani bu üretim başladı anlamına gelmeyecektir.

Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek!
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Kale Grup Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yaptığı açıklamada şirketin en büyük önceliğinin bu proje olduğunu belirtmiş. Teknoloji transferi şeklinde gerçekleştirilecek olan üretimde ticari olarak söz hakkı ülkemizin olacak. Tabi öncelikle projenin başarıyla tamamlanması ve motorun testlerinin de beklentileri karşılaması gerekiyor.


Hali hazırda Kale Grubu içinde Savunma Sanayii’nin payı %30 seviyelerindeymiş. Şirketin öncelikli hedefi bu rakamı %50 seviyesine çıkarmak. Bu arada üretimi üstlenilen Milli Piyade Tüfeği (MPPT-76) için de teslimatların yakında başlayacağı ifade ediliyor. Şu anki kesinleşmiş projeler doğrultusunda gelecek üç yılda 200 milyon liralık daha yatırım yapılacak. TF-X projesinin motor üretim işi de Kale Grubu’na verilirse bu sefer yapılacak yatırım epey katlanarak artacak.


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bestanealtcizgi 1 yıl en beğenilen
Su forumda bir suru adam kaynak belirtmeden konu acti diye banlanirken adminler yine kaynaksiz/linksiz konulari acmaya devam.
Tabi ya, kim takar forum uyelerinin memnuniyetini, reklam geliri var mi devam.
Su forumda bir suru adam kaynak belirtmeden konu acti diye banlanirken adminler yine kaynaksiz/linksiz konulari acmaya devam.Tabi ya, kim takar forum uyel...
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Ac1DBuRN 1 yıl
"Okyay ortaklık sürecinin, Türk mühendislerin işe alınıp onların İngiltere’de eğitimiyle başlayacağını bildirdi. Sıfırdan bir motor olacağı için projede uzun bir tasarım ve geliştirme dönemi bulunduğunu anlatan ifade eden "İlk motoru 2023'te uçurmak hedefimiz var. Ancak sertifikasyon ve iyileştirme süreçleri bir miktar daha vakit alacaktır. Bizim tahminimiz, bütün sertifikasyon süreçleri tamamlanmış halde en geç 2030 gibi seri üretime başlanmasıdır. İnşallah daha erken de bunu başarırız." dedi. İleride başka motorların geliştirilmesini de hedeflediklerini aktaran Okyay, kurulacak şirketin adının TAEC Uçak Motor Sanayi AŞ olacağını söyledi."
Kaynak: 8 Mayıs 2017 NTV (https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kale-grubu-ve-rolls-royce-ucak-motoru-uretecek,Yn_ZUim6OE6z3Ltpjjie6w)
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"Rolls-Royce and Kale Group, a major partner in global and national defence and aerospace industries, have announced the formation of a joint venture company to target aero engine opportunities in Turkey.
Kale Group will own 51 per cent and Rolls-Royce 49 per cent of the joint venture, which aims to develop aircraft engines for Turkey, initially targeting the TF-X National Fighter Jet Project. The agreement was signed at a ceremony in Istanbul today attended by Osman Okyay, Deputy CEO of Kale Group and Chris Cholerton, Rolls-Royce, President - Defence Aerospace.
Osman Okyay said: “Today we are very pleased and proud to be uniting our energy with one of the biggest jet engine makers of the world. This partnership is a milestone in the development of the aerospace and defence industries of Turkey.”
Chris Cholerton said: “We are delighted to announce this new Joint Venture and to have the opportunity to work together with Kale to develop the national engine for TF-X.”
Kale Group is the contractor for the Turbojet engine development project, a milestone in Turkey’s aim to produce domestic aircraft engines.
The establishment of the joint venture is subject to the usual legal approvals."
8 Mayıs 2017 Rolls-Royce resmi sitesi (https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/yr-2017/08-05-2017-rr-and-kale-group-create-defence-aero-engine-joint-venture.aspx)
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Yazar arkadaşımız şimdi bize mühendislerin bile işe alınıp İngiltere'de eğitim görmesinden sonra üzerinde çalışalacak ve Kale Holding'in kendi adamı bile 2030'da seri üretime anca geçeriz demesine rağmen, 2018 ortası tarihini neye dayanarak verdiğini açıklayabilir mi? Yoksa biz 2019 seçimlerinin klasik "asparagas, gaza gel Türkiyem" haberlerine tam gaz devam edildiği mi varsayalım???
Saygılar
"Okyay ortaklık sürecinin, Türk mühendislerin işe alınıp onların İngiltere’de eğitimiyle başlayacağını bildirdi. Sıfırdan bir motor olacağı için projede uzun bi...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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10ff 1 yıl
biz turbojet demedik, multijet dedik... oda zaten piyasada vardi, paralar cebe...
1 Yanıt Yanıtla +24
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RElS 7 ay
Ne Türkiyesi yahu.. Rolls Royce yazıyor arkada kabak gibi. Bunuda yerli ve milli diye yutturmaya çalışırlar.. Yazık la ülkenin haline..
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Timsah-16 7 ay
Haberin başlığında bahsedilen motor üretildi bir süredir testleri devam ediyor. Bu motor SOM füzelerinde kullanılacak.

Haberde içeriğinde bahsedilen Uçak motoru(TFX) ise yapmanın çok zor olduğu bir motor. Henüz kim yapacak nasıl yapacak belli değil.
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DH Misafiri 7 ay
Basit halk'a basit haberler.
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SerkanHur 1 yıl
ahahaha chp nin başa geldiği zaman bunları yapamacağını bildikleri için nasıl konuyu değiştirmeye çalışıyorlar
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Tek sorum var sayın yargıç;
- 'Osman' kim?
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hollowman_ 1 yıl
Ortada resmi anlaşma var, adam kaynaksız haber yazmayın diyor. pardon sen rahatsız oluyorsun diye olumlu gelişmeler paylaşılmayacaktı.
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artenis 1 yıl hollowman_
hollowman_

Ortada resmi anlaşma var, adam kaynaksız haber yazmayın diyor. pardon sen rahatsız oluyorsun diye olumlu gelişmeler paylaşılmayacaktı.

olumlu gelişmeleri paylaşmamızı engelliyorlar!
Neyse kardeşim 2023 de hepimiz birer tane Jet aldığımızda onlar bizi aşağıdan izlerler, asgari ücret de arttı kıskanıyollaaaa çatlasınlaaaa
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TIRPAN 1 yıl
Papaz her zaman pilav yer mi
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NnightWalkerr 1 yıl
Yazar ne anlatmak istediğini bayağı bir karıştırmış sanırım. Bahsekonu motor SOM için Kale Havacılığın geliştirmekte olduğu Kale 3500 motoru. Daha fazla tık için olsa gerek ne yapıp edip MMU projesine de bağlanmış. Bayağı da bir karışmış. Ayrıca Türkiye'nin ilk TJ motoru da değil.
Not: Ayrıca sözleşmeye göre söz konusu motor yaklaşık 20 ay önce teslim edilmiş olmalıydı.
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ilkerinanç 1 yıl
yine dh forum yine bir şekilde gelişmeden,ilerlemeden rahatsız olan garip bir topluluk.şaşırdım mı?hayır..yav he he diyorum artık alıştım bu kafaya ben...
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justaprogrammer 1 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
yine dh forum yine bir şekilde gelişmeden,ilerlemeden rahatsız olan garip bir topluluk.şaşırdım mı?hayır..yav he he diyorum artık alıştım bu kafaya ben...

blocklandin ...
hadi isimizi kolaylastirin akpliler
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Bluflame 1 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
yine dh forum yine bir şekilde gelişmeden,ilerlemeden rahatsız olan garip bir topluluk.şaşırdım mı?hayır..yav he he diyorum artık alıştım bu kafaya ben...

gelişme ilerleme derken, bu ülke isveç-norveç seviyesine geldi de bizimmi haberimiz yok ?
yahu ipini koparan yurtdışına kaçmaya çalışıyor.
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Kerim5100 1 yıl
Yalnız 2018'e girdik tabiiki seçim goygoyları başlayacaktı ne sandınız :D
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