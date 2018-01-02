Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek!

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Uzunca bir süredir savunma sanayiine önemli yatırımlar yapan Kale Holding, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi TF-X kapsamında kullanılacak motoru üretmek için de kolları sıvadı. Bu konuda henüz verilmiş kesin bir karar olmasa da Kale Grubu’nun yatırımları epey etkileyici.





Rolls Royce ile teknoloji transferi anlaşması yapan ve ortak bir fabrika kuran Kale Grubu, istihdam çalışmalarını sürdürürken bir yandan da motorun üretimi konusunda epey mesafe katetmiş durumda. Son 3 yılda Türkiye’de sadece savunma sanayii alanında 250 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan şirketin turbojet motorunda hedefi ise 2018 ortası olarak belirlenmiş. Bu ürün, üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek emsal modelin temsil edilmesi amacını taşıyacağını da belirtelim. Yani bu üretim başladı anlamına gelmeyecektir.

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Kale Grup Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yaptığı açıklamada şirketin en büyük önceliğinin bu proje olduğunu belirtmiş. Teknoloji transferi şeklinde gerçekleştirilecek olan üretimde ticari olarak söz hakkı ülkemizin olacak. Tabi öncelikle projenin başarıyla tamamlanması ve motorun testlerinin de beklentileri karşılaması gerekiyor.





Hali hazırda Kale Grubu içinde Savunma Sanayii’nin payı %30 seviyelerindeymiş. Şirketin öncelikli hedefi bu rakamı %50 seviyesine çıkarmak. Bu arada üretimi üstlenilen Milli Piyade Tüfeği (MPPT-76) için de teslimatların yakında başlayacağı ifade ediliyor. Şu anki kesinleşmiş projeler doğrultusunda gelecek üç yılda 200 milyon liralık daha yatırım yapılacak. TF-X projesinin motor üretim işi de Kale Grubu’na verilirse bu sefer yapılacak yatırım epey katlanarak artacak.