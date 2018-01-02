Türkiye’de üretilen ilk turbojet motoru 2018’de teslim edilecek!

Rolls Royce ile teknoloji transferi anlaşması yapan ve ortak bir fabrika kuran Kale Grubu, istihdam çalışmalarını sürdürürken bir yandan da motorun üretimi konusunda epey mesafe katetmiş durumda. Son 3 yılda Türkiye’de sadece savunma sanayii alanında 250 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan şirketin turbojet motorunda hedefi ise 2018 ortası olarak belirlenmiş. Bu ürün, üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek emsal modelin temsil edilmesi amacını taşıyacağını da belirtelim. Yani bu üretim başladı anlamına gelmeyecektir.
Kale Grup Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yaptığı açıklamada şirketin en büyük önceliğinin bu proje olduğunu belirtmiş. Teknoloji transferi şeklinde gerçekleştirilecek olan üretimde ticari olarak söz hakkı ülkemizin olacak. Tabi öncelikle projenin başarıyla tamamlanması ve motorun testlerinin de beklentileri karşılaması gerekiyor.
Hali hazırda Kale Grubu içinde Savunma Sanayii’nin payı %30 seviyelerindeymiş. Şirketin öncelikli hedefi bu rakamı %50 seviyesine çıkarmak. Bu arada üretimi üstlenilen Milli Piyade Tüfeği (MPPT-76) için de teslimatların yakında başlayacağı ifade ediliyor. Şu anki kesinleşmiş projeler doğrultusunda gelecek üç yılda 200 milyon liralık daha yatırım yapılacak. TF-X projesinin motor üretim işi de Kale Grubu’na verilirse bu sefer yapılacak yatırım epey katlanarak artacak.
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Tabi ya, kim takar forum uyelerinin memnuniyetini, reklam geliri var mi devam.
Kaynak: 8 Mayıs 2017 NTV (https://www.ntv.com.tr/ekonomi/kale-grubu-ve-rolls-royce-ucak-motoru-uretecek,Yn_ZUim6OE6z3Ltpjjie6w)
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"Rolls-Royce and Kale Group, a major partner in global and national defence and aerospace industries, have announced the formation of a joint venture company to target aero engine opportunities in Turkey.
Kale Group will own 51 per cent and Rolls-Royce 49 per cent of the joint venture, which aims to develop aircraft engines for Turkey, initially targeting the TF-X National Fighter Jet Project. The agreement was signed at a ceremony in Istanbul today attended by Osman Okyay, Deputy CEO of Kale Group and Chris Cholerton, Rolls-Royce, President - Defence Aerospace.
Osman Okyay said: “Today we are very pleased and proud to be uniting our energy with one of the biggest jet engine makers of the world. This partnership is a milestone in the development of the aerospace and defence industries of Turkey.”
Chris Cholerton said: “We are delighted to announce this new Joint Venture and to have the opportunity to work together with Kale to develop the national engine for TF-X.”
Kale Group is the contractor for the Turbojet engine development project, a milestone in Turkey’s aim to produce domestic aircraft engines.
The establishment of the joint venture is subject to the usual legal approvals."
8 Mayıs 2017 Rolls-Royce resmi sitesi (https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/yr-2017/08-05-2017-rr-and-kale-group-create-defence-aero-engine-joint-venture.aspx)
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Yazar arkadaşımız şimdi bize mühendislerin bile işe alınıp İngiltere'de eğitim görmesinden sonra üzerinde çalışalacak ve Kale Holding'in kendi adamı bile 2030'da seri üretime anca geçeriz demesine rağmen, 2018 ortası tarihini neye dayanarak verdiğini açıklayabilir mi? Yoksa biz 2019 seçimlerinin klasik "asparagas, gaza gel Türkiyem" haberlerine tam gaz devam edildiği mi varsayalım???
Saygılar