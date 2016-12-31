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Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak

Hyundai'ın 2018'in başında satışa sunacağı yeni nesil yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşarak, yakıt hücreli otomobiller arasında en uzun menzile sahip otomobiller arasına girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,3b
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13
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Alternatif yakıtlar kullanan otomobillere önemli yatırımlar yapmaya devam eden Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yakıt hücreli otomobiller konusunda önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Halihazırda Tuscon FCEV ile bu alanda yer alan Hyundai, yeni nesil yakıt hücreli SUV'ları ile bu araçların sunduğu menzili önemli ölçüde arttırmaya hazırlanıyor.

Nikkei'nin haberine göre ikinci nesil yakıt hücreli SUV'larını Ocak 2018'de piyasaya sürecek olan Hyundai, bu yeni otomobilleri ile çok daha uzun bir menzil sunacak. Yeni nesil Hyundai SUV'ların 560 km menzile ulaşacağı söyleniyor ki bu da menzil olarak yeni  modellerin Tuscon FCEV'den yüzde 30 daha gelişmiş olacağı anlamına geliyor.
  Ayrıca Bkz. "Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor"
Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları, 560 km menzilleri ile 502 km menzile sahip Toyota Mirai'yi geride bırakacak, ancak bu alandaki bir diğer rakibi olan Honda Clarity'nin gerisinde kalacak. Piyasaya sürülen ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Honda FCX Clarity, 589 km menzil ile bu alandaki otomobiller arasında zirvede yer alıyor.
 
Hyundai'ın 2018'nin başında satışa sunacağı yeni nesil yakıt hücreli SUV'larını 50 bin dolar civarında fiyatlandıracağı söyleniyor. Bu arada Güney Koreli otomobil üreticisinin yakıt hücreli ticari otobüsünü de 2017'de satışa sunması bekleniyor. Hyundai böylece bu alanda da Toyota'ya doğrudan rakip olacak. Zira Toyota da ilk yakıt hücreli otobüsünü önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.
Ayrıca Bkz. "Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil"
Hyundai bir yandan da tamamen elektrikli ilk otomobili olan Ioniq'in çıkışına hazırlanıyor. Tamamen elektrikli, plug-in ve hibrid seçenekleri ile satışa sunulacak olan Hyundai Ioniq, 2017'de kullanıcılar ile buluşacak.

https://www.engadget.com/2016/12/30/hyundai-fuel-cell-suv-348-miles-range/ Yorum Yaz
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egelidost 2 yıl en beğenilen Guest-03DA1FFF2
Bu rumuzu alırken hiç utanmadın mı mübarek?
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dentul 2 yıl Guest-03DA1FFF2
Car Expert
Hyundai uzay mekiği yapsa almam

Uzak doğu malı işte ne olduğu belli olmaz

Boş beleş yazan bir otomobil cahili daha.Nick ve düşünce uyumsuzluğu.
Car ExpertHyundai uzay mekiği yapsa almamUzak doğu malı işte ne olduğu belli olmazBoş beleş yazan bir otomobil cah...
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axesis 2 yıl
gerek yok 400 km bataryalı zoe bu sene çıktı .. 400 km neyine yetmiyor :) buna biton para vercen :) hemde reno ulkemizde yaygın bir otomobil servis garanti v s
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mamlamoz 2 yıl
Bu hidrojen hücre sistemi nedir ?Yani araç suylamı çalışıyor ?Yakıtı nasıl doluyor ?
Bilen varsa sevabına açıklasın.
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Virtual Reality 2 yıl mamlamoz
mamlamoz
Bu hidrojen hücre sistemi nedir ?Yani araç suylamı çalışıyor ?Yakıtı nasıl doluyor ?
Bilen varsa sevabına açıklasın.

Hidrojen bombası ile çalışıyor.
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Her isi ters giden adam 2 yıl mamlamoz
mamlamoz
Bu hidrojen hücre sistemi nedir ?Yani araç suylamı çalışıyor ?Yakıtı nasıl doluyor ?
Bilen varsa sevabına açıklasın.

Bildigim kadariyla ;
Yakit pilleri var. Bir taraftan yakiti , diger taraftan oksijeni yolluyorsunuz. Yakit da hidrojen . Bazi yakit hucrelerinde de hidrokarbonlar falan kullaniliyor , hidrojen ayristiriliyor falan.
Arada elektrotlar falan var , aciga cikan serbest elektronlar elektrik uretiyor.Daha sonra oksijen ve hidrijen birlesip suyu olusturuyor buda atık.
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kadirirdem 2 yıl
gayet ideal bir menzil olmuş ,bence yeterli.
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TheCaliph_ 2 yıl
Hydrogen Fuell Cell Electric Vehicle

Beyler gelecegin teknolojisine hosgeldiniz
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Valla ben alırım mis gibi değil binerim, hele Tuscon'a olur ise. Açın bakın İihs'de güvendiğiniz markalar ne almış. Biz hala yılbaşı haram mı helal mi diye tartışırken adamlar aya çıkıyor.
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El Gato Negro 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Valla ben alırım mis gibi değil binerim, hele Tuscon'a olur ise. Açın bakın İihs'de güvendiğiniz markalar ne almış. Biz hala yılbaşı haram mı helal mi diye tartışırken adamlar aya çıkıyor.

Bırak ayı adamlar marsa gidecekler yakında hocam biz buralarda onu bunu beğenmezken..
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teneke1236737 2 yıl Şıh Hazretleri
Orijinalden alıntı: Şıh Hazretleri
Valla ben alırım mis gibi değil binerim, hele Tuscon'a olur ise. Açın bakın İihs'de güvendiğiniz markalar ne almış. Biz hala yılbaşı haram mı helal mi diye tartışırken adamlar aya çıkıyor.

Biz dayı diyoruz onlar ayı hesabı.

Hocam biz daha marul zor yetiştiriyoruz adamlar uzayda marul yetiştiriyorlar.

Hyundai alınmaz diyen arkadaş forumu terketsin bence,aldığınız başı boş Vw'den heleki DSG'den daha iyidir.
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deniz_sea 2 yıl
Menzil karşılaştırması aynı sınıf içinde yapılmalı binek araç ile suv aracı kıyaslamak doğru sonuç vermez lütfen detaylara dikkat edelim...
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sniper23 2 yıl
Yakıt hücresi ? Hidrojen ?
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