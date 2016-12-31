Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları 560 km menzile ulaşacak

Alternatif yakıtlar kullanan otomobillere önemli yatırımlar yapmaya devam eden Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yakıt hücreli otomobiller konusunda önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Halihazırda Tuscon FCEV ile bu alanda yer alan Hyundai, yeni nesil yakıt hücreli SUV'ları ile bu araçların sunduğu menzili önemli ölçüde arttırmaya hazırlanıyor.



Nikkei'nin haberine göre ikinci nesil yakıt hücreli SUV'larını Ocak 2018'de piyasaya sürecek olan Hyundai, bu yeni otomobilleri ile çok daha uzun bir menzil sunacak. Yeni nesil Hyundai SUV'ların 560 km menzile ulaşacağı söyleniyor ki bu da menzil olarak yeni modellerin Tuscon FCEV'den yüzde 30 daha gelişmiş olacağı anlamına geliyor.

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Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları, 560 km menzilleri ile 502 km menzile sahip Toyota Mirai'yi geride bırakacak, ancak bu alandaki bir diğer rakibi olan Honda Clarity'nin gerisinde kalacak. Piyasaya sürülen ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Honda FCX Clarity, 589 km menzil ile bu alandaki otomobiller arasında zirvede yer alıyor. Hyundai'ın yeni yakıt hücreli SUV'ları, 560 km menzilleri ile 502 km menzile sahipyi geride bırakacak, ancak bu alandaki bir diğer rakibi olan Honda Clarity'nin gerisinde kalacak. Piyasaya sürülen ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan, 589 km menzil ile bu alandaki otomobiller arasında zirvede yer alıyor.



Hyundai'ın 2018'nin başında satışa sunacağı yeni nesil yakıt hücreli SUV'larını 50 bin dolar civarında fiyatlandıracağı söyleniyor. Bu arada Güney Koreli otomobil üreticisinin yakıt hücreli ticari otobüsünü de 2017'de satışa sunması bekleniyor. Hyundai böylece bu alanda da Toyota'ya doğrudan rakip olacak. Zira Toyota da ilk yakıt hücreli otobüsünü önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.

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Hyundai bir yandan da tamamen elektrikli ilk otomobili olan Ioniq'in çıkışına hazırlanıyor. Tamamen elektrikli, plug-in ve hibrid seçenekleri ile satışa sunulacak olan Hyundai Ioniq, 2017'de kullanıcılar ile buluşacak. Hyundai bir yandan da tamamen elektrikli ilk otomobili olan'in çıkışına hazırlanıyor. Tamamen elektrikli, plug-in ve hibrid seçenekleri ile satışa sunulacak olan Hyundai Ioniq, 2017'de kullanıcılar ile buluşacak.

https://www.engadget.com/2016/12/30/hyundai-fuel-cell-suv-348-miles-range/