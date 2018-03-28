Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Geçtiğimiz Ekim ayında oynan üç Süper Lig maçında, çevrimdışı olarak uygulanmaya başlamıştı. Çevrimdışı uygulama ile kontrol merkezindeki hakemler maçı ekranlardan izlemiş ancak sahadaki hakem ile irtibat kurmayarak hakemin kararına müdahale etmemişti.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da oynanan Finlandiya-Malta maçında ülkemizde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrimiçi olarak uygulandı. Bu karşılaşmanın ardından Azerbaycan-Makedonya maçında VAR sistemi ikinci kez çevrimiçi olarak uygulandı ve bu maçta bir ilk yaşandı.

Hakemin yanlış kararını Video Hakem düzeltti

Azerbaycan-Makedonya maçının 20. dakikasında ceza sahasının çevresinde yaşanan bir pozisyonda hakem Halis Özkahya faul gerekçesi ile frikik kararı verdi. Özkahya’nın tartışmalı kararının ardından Video Hakem Uygulaması devreye girdi ve pozisyonu değerlendiren Cüneyt Çakır, pozisyonun içerde olduğu gerekçesiyle Özkahya’nın kararını düzelterek penaltıya hükmetti. Böylece Türkiye’de ilk kez Video Hakem Uygulaması, sahadaki hakemin hatalı kararını düzeltti.

Gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemi uygulanması hedefleniyor

Video Hakem Uygulamasıile ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi olan bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" dedi.

Video Hakem Uygulaması (VAR) nedir?

Video Hakem Uygulaması (VAR); hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyonu değerlendiriyor.

VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. Gol, ofsayt, penaltı ceza sahası içindeki olaylar, kırmızı kart ve oyuncu ihracı gibi durumlarda video hakemden yardım alınabilecek.



Video Hakem Uygulaması, Almanya ve İtalya liginde aktif olarak kullanıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'nın öne çıkan tüm liglerinde kullanılması bekleniyor.