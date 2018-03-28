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Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Türkiye'de ikinci kez uygulanan çevrimiçi Video Hakem Uygulaması (VAR) ile bir ilk yaşandı. Sahadaki hakemin yanlış kararını Video Hakem Uygulaması düzeltti. İşte o görüntüler:
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz Ekim ayında oynan üç Süper Lig maçında Video Hakem Uygulaması (VAR), çevrimdışı olarak uygulanmaya başlamıştı. Çevrimdışı uygulama ile kontrol merkezindeki hakemler maçı ekranlardan izlemiş ancak sahadaki hakem ile irtibat kurmayarak hakemin kararına müdahale etmemişti.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da oynanan Finlandiya-Malta maçında ülkemizde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrimiçi olarak uygulandı. Bu karşılaşmanın ardından Azerbaycan-Makedonya maçında VAR sistemi ikinci kez çevrimiçi olarak uygulandı ve bu maçta bir ilk yaşandı.

Hakemin yanlış kararını Video Hakem düzeltti

Azerbaycan-Makedonya maçının 20. dakikasında ceza sahasının çevresinde yaşanan bir pozisyonda hakem Halis Özkahya faul gerekçesi ile frikik kararı verdi. Özkahya’nın tartışmalı kararının ardından Video Hakem Uygulaması devreye girdi ve pozisyonu değerlendiren Cüneyt Çakır, pozisyonun içerde olduğu gerekçesiyle Özkahya’nın kararını düzelterek penaltıya hükmetti. Böylece Türkiye’de ilk kez Video Hakem Uygulaması, sahadaki hakemin hatalı kararını düzeltti.

 

Gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemi uygulanması hedefleniyor

Video Hakem Uygulamasıile ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi olan bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" dedi.

Video Hakem Uygulaması (VAR) nedir?

Video Hakem Uygulaması (VAR); hakemin karar verirken yayın görüntülerinden yararlandığı bir sistemdir. Hakem, kararsız kaldığı pozisyonlarda yayın görüntülerini izleyerek veya kontrol odasındaki hakemlerin yardımı ile pozisyonu değerlendiriyor.
VAR sisteminde mobil kontrol odası kuruluyor. Bu odada bulunan iki hakem, yüksek kare çekim özelliğine sahip kamera görüntüleriyle pozisyonları takip ediyor. Gol, ofsayt, penaltı ceza sahası içindeki olaylar, kırmızı kart ve oyuncu ihracı gibi durumlarda video hakemden yardım alınabilecek.

Video Hakem Uygulaması, Almanya ve İtalya liginde aktif olarak kullanıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'nın öne çıkan tüm liglerinde kullanılması bekleniyor.

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gokhans19 1 yıl en beğenilen
Peki video hakemi satın alırlarsa nolacak?
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LastShip 1 yıl
Video hakem paketi ayda sadece 19.90TL üstelik kurulum ücreti de yok!
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No Way Out 1 yıl
Hyperx Cloud
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deniz_sea 1 yıl
Çukur dizisinin ekibi telif hakkı istemeli resmen çalıntı hareket yapıyor hakem... ?? ?? ??
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intel7mix 1 yıl
hyperx sponsor olmuş anlaşılan
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Bamya Avcisi 1 yıl
Tamamen sike var diyenleri biraz daha oyalamak icin yapilmis bir sistem.Karari eninde sonunda yine insan gozu veriyor.
Dunya kupasi da yaklasiyor maclara leke surulmesin diye ortaya cikti tamamen. Dunku macta sike olmadigini kimse soyleyemez bana. Turkiyeye dunyanin en bos takiminin karsisinda 2.20 oran vermek yuzde yuz sikeye isarettir.Milliyetci duygularla turkiyeye bahis oynanacagini bildikleri icin de para kazanmalari kolay oldu dun geceden.Ben yine denolur nolmaz beraberlige 10 tl attim 32 aldim
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GüvenlikMurat 1 yıl
kodun bozuk
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gokhans19 1 yıl en beğenilen
Peki video hakemi satın alırlarsa nolacak?
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