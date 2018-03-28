Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da oynanan Finlandiya-Malta maçında ülkemizde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrimiçi olarak uygulandı. Bu karşılaşmanın ardından Azerbaycan-Makedonya maçında VAR sistemi ikinci kez çevrimiçi olarak uygulandı ve bu maçta bir ilk yaşandı.
Hakemin yanlış kararını Video Hakem düzeltti
Azerbaycan-Makedonya maçının 20. dakikasında ceza sahasının çevresinde yaşanan bir pozisyonda hakem Halis Özkahya faul gerekçesi ile frikik kararı verdi. Özkahya’nın tartışmalı kararının ardından Video Hakem Uygulaması devreye girdi ve pozisyonu değerlendiren Cüneyt Çakır, pozisyonun içerde olduğu gerekçesiyle Özkahya’nın kararını düzelterek penaltıya hükmetti. Böylece Türkiye’de ilk kez Video Hakem Uygulaması, sahadaki hakemin hatalı kararını düzeltti.
Gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemi uygulanması hedefleniyor
Video Hakem Uygulamasıile ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "Amacımız VAR sistemini en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde gelecekte uygulamaya çalışmak. Bu sene hedefimiz; kupa finali gibi olan bazı maçlarda VAR'ı deneyip, gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak" dedi.
Video Hakem Uygulaması (VAR) nedir?
Video Hakem Uygulaması, Almanya ve İtalya liginde aktif olarak kullanıyor. Önümüzdeki sene Avrupa'nın öne çıkan tüm liglerinde kullanılması bekleniyor.
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Dunya kupasi da yaklasiyor maclara leke surulmesin diye ortaya cikti tamamen. Dunku macta sike olmadigini kimse soyleyemez bana. Turkiyeye dunyanin en bos takiminin karsisinda 2.20 oran vermek yuzde yuz sikeye isarettir.Milliyetci duygularla turkiyeye bahis oynanacagini bildikleri icin de para kazanmalari kolay oldu dun geceden.Ben yine denolur nolmaz beraberlige 10 tl attim 32 aldim