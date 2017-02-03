Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu

23 Ocak 2017 tarihinde siteye eklenen ve BORA adı verilen balistik füzenin sözleşmesinin ise 23 Aralık 2009'da imzalandığı proje sayfasında belirtiliyor. O tarihten bu yana kamuoyuna açıklanmadan yürütülen projenin teslimatlarının proje takvimine uygun olarak sürmekte olduğu belirtiliyor.

Dünya ordularının caydırıcılık ve ateş gücü unsuru olarak gördüğü balistik füze teknolojisinde Türkiye'nin uzun süredir sessiz kalmasının ardında bu projenin olduğu tahmin ediliyor. Füzenin menzili açıklanmazken, TSK envanterinde bulunan J600T Yıldırım isimli balistik füzelerden yüksek olduğu biliniyor.

Çin'den alınan teknolojiyle geliştirilen J600T Yıldırım füzelerinin açık kaynaklarda belirtilen menzilinin 100 ile 150 kilometre arasında olduğu belirtilirken füzenin ilerleyen zamanlarda geliştirildiği ve menzilinin uzattığı da iddia ediliyor.

Ancak bu iddialarla ilgili hiçbir resmi açıklama bulunmuyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının henüz resmi olarak kamuoyuna duyurduğu BORA'nın menzilinin açıklanmamasının da stratejik bir hamle olabileceği değerlendiriliyor. Ancak menzilinin açıklanmamasının getirdiği bilgi kirliliğinin önüne geçilip geçilmeyeceği ise bilinmiyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=415