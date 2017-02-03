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Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, uzun süredir kulislerde dedikodusu dolaşan ancak resmi olarak açıklanmayan yerli balistik füze projesi olan BORA'yı resmi web sitesindeki projelerin arasına ekledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu
 
23 Ocak 2017 tarihinde siteye eklenen ve BORA adı verilen balistik füzenin sözleşmesinin ise 23 Aralık 2009'da imzalandığı proje sayfasında belirtiliyor. O tarihten bu yana kamuoyuna açıklanmadan yürütülen projenin teslimatlarının proje takvimine uygun olarak sürmekte olduğu belirtiliyor.
Dünya ordularının caydırıcılık ve ateş gücü unsuru olarak gördüğü balistik füze teknolojisinde Türkiye'nin uzun süredir sessiz kalmasının ardında bu projenin olduğu tahmin ediliyor. Füzenin menzili açıklanmazken, TSK envanterinde bulunan J600T Yıldırım isimli balistik füzelerden yüksek olduğu biliniyor.
Çin'den alınan teknolojiyle geliştirilen J600T Yıldırım füzelerinin açık kaynaklarda belirtilen menzilinin 100 ile 150 kilometre arasında olduğu belirtilirken füzenin ilerleyen zamanlarda geliştirildiği ve menzilinin uzattığı da iddia ediliyor.
Ancak bu iddialarla ilgili hiçbir resmi açıklama bulunmuyor.
Savunma Sanayii Müsteşarlığının henüz resmi olarak kamuoyuna duyurduğu BORA'nın menzilinin açıklanmamasının da stratejik bir hamle olabileceği değerlendiriliyor. Ancak menzilinin açıklanmamasının getirdiği bilgi kirliliğinin önüne geçilip geçilmeyeceği ise bilinmiyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=415 Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Referandum öncesi çeyiz sandığındaki göstermelik çeyizler ortaya çıkmaya başladı.
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selcuksert38 2 yıl
referandum öncesi bu tür haberler ne tesadüf değil mi??!!
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DenzeL_28 2 yıl SCWS
SCWS


DenzeL_28

Bi bitmediniz,


yine geç kalmamışsınız, bizim millet gibisi yok herşeye b*k atan.

[image]www.sivridil.com/wp-content/uploads/2016/11/istemezuk-260x146.png[/image]

Proje Sözleşme tarihi 2009, haber tarihi 2017 başkanlık referandumu arifesi, insanların eleştirip sizin anlayamadığınız nokta bu ya da anlamamazlığa yattığınız yoksa inanıyorum ki buradaki herkes birbirinden daha çok seviyor bu vatanı bir gelişme olunca hepimiz seviniyoruz.

Gayet iyi anlıyorum, gizli yürütülen bu zamana kadar siteye bilgisi girilmese sözleşme tarihi bile bilinmeyen balistik füzeyi ,

2009 da duyursalar yerel seçimleri bahane edilirdi,

2010 duyursalar referandum denirdi

2011 duyursalar genel seçimler denirdi

2014 de duyursalar cumhurbaşkanlığı vee yerel seçimler denirdi

2015 de duyursalar genel seçimler bahane edilirdi.


Birde arkadaş demiş zamanında niye duyurmadınız : )
geçiniz bunları..

son cümlenize katılmakla birlikte bu tip haberlerin genelinde bu şekilde yorumlar vardır, gelişme olununca sevinenler nedense çok fazla gözükmezler.
SCWSDenzeL_28Bi bitmediniz,yine geç kalmamışsınız, bizim millet gibisi yo...
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2 Yanıt Yanıtla +70
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1 Avatar
merveyanar 2 yıl
çok iyi ya
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bafbaf 2 yıl
Dünyada herkesin parayı bastırıp ev aldığı hangi ülke var bi soyleyiver o zaman.
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DH Misafiri 2 yıl
Referandum için diyen zıngıklar, öyle olsa bile yapılmış bir şey var ortada başkalarının ki gibi 1 Milyon liralık telefon faturası yok. En azından icraat var, bir şeylerin yapıldığı aşikar sizin gibi boş kafalıların yaşları daha oy kullanmaya bile yetmez iken, burda gelip tatava yapması çok saçma sen daha oy bile kullanamıcan neyin derdisin, sosyal medyadan siyaset öğrenip prim kasma cabası
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DH Misafiri 2 yıl
Zamaninda biz duyduk sizi bilmem 2009 yil sonundan itibaren interneti tararsanizbilgileri gotursunuz
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DH Misafiri 2 yıl
Yazıklar olsun size de zihniyyetinize de ulan yıllardır üzerinde çalışılan projeler bunlar seçim yatırımıymış ulan siz oy vermeyin hatta gerekirse bu ülke de yaşamayın ülkeye çakılı çivisi olmayanlar burada konuşuyor ulan devlet adına iş yapılıyor yakınımızda savaş var her şeyi oya bağlamayın adam olun akıllı olun . !
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0z0z 2 yıl
"GİZLİ" olan bir konu veya nesne neden medya aracılığı ile tüm kamuoyu ile paylaşılır?
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
silahı ben yapsam adını bora koyardım ki adamlar adımı vermişler
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hanox 2 yıl
Helal olsun adamların gösterebileceği şeyler var, ya bunları yıllarca gösteremeyenlere ne demeli,adamlar çalışıyor :)
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saiyajin61 2 yıl
çekemeyen alay edenler zoruna gidiyor çıldırıyorlar. çünkü sevmedikleri adamlar onların hayallerinde bile göremeyeceği işleri yaptıkları için.. neyse çıldırmaya devam...
1 Yanıt Yanıtla +1
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myhidir 2 yıl saiyajin61
saiyajin61
çekemeyen alay edenler zoruna gidiyor çıldırıyorlar. çünkü sevmedikleri adamlar onların hayallerinde bile göremeyeceği işleri yaptıkları için.. neyse çıldırmaya devam...

Aynen kardeş Tubitakın tasviye edilip taki fetö terörist olduğu anlaşılıncaya kadar cemaat personelinin Tubitaka yerleştirilmesi ve 90 larda başlayan Rasat ve devamı Göktürk uydu projelerinin ehil ellerden alınıp fetöye verilmesi fakat iptal edilemeyince biz yaptık diyerek sunulması, bir başbakanın kendi ordusuna terörist diyeceği ve yıllar sonra kumpas itirafı yapacağı bir davanın savcısıyım diyeceği, beraber yürüdükleri yollarda ayakları taşa takılınca kandırıldıkları akla geleceği fakat devlete çoktan yerleştirdikleri ve kandırılmanın bir özür olamayacağı ve daha niceleri inan aklıma dahi gelmezdi ama yazık ki oldu. Allah sonumuzu hayrede.
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senjido 2 yıl
Ulan adamın ülkesi balistik füze üretiyor o hala neye nasıl laf sokarım derdinde. Ne biçim kafa yapısında bunlar.
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