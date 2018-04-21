Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil

Dünya Sağlık Örgütü PM10’da partikül madde kirliliği açısından 20 mikrogram/metreküp üzerindeki değerler kirli olarak nitelendiriliyor. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 arasındaki yıl ortalamasına göre Rize’de partikül madde kirliliği 21 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü ve havanın kirli olduğu belirlendi. Güncel verilere göre Türkiye’de sadece Artvin’in havası Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre temiz olarak ölçüldü.
Ayrıca Bkz. "Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı"
Türkiye’de havası en kirli şehir Amasya olurken yıl içerisinde en fazla sayıda “kirlilik limitinin” aşıldığı yerler, Amasya Şehzade (319), Bursa (316), Manisa (314), Adana Meteoroloji (309) ve Denizli Bayramyeri ile Niğde (289) oldu.
Üç büyük şehrin en kirli ilçeleri belirlendi
İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.
İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında.
Başkent Ankara’ya bakıldığında limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler.
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Rize gibi normal şartlarda nüfusu az, sadece çay dönemi - yazın patlama yapan bir yerin bu kadar çabuk bu kadar hızlı kirlenmesi normal sebeplerle açıklanamaz.
Durum o kadar vahim ki yüksek noktalarda kar erimesi mevsiminin 1 ay öncesinde başladı artık.
Sırf yaylaları gezsin görsünler diye doğal alanlara otel kurarsan, yüksek kesimlere bina dikilmesine izin verirsen, tepeleri işgal edersen doğal sonucu olarak havanın temizlenmesini engellersin.
Hava kirlenmesinden sonra duyacağımız haberler ayıların şehir merkezine inip yiyecek araması olacaktır muhtemelen.
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle kömür kullanımı çok fazla.
Fabrika bacalarındaki hava kirliliğini azaltan filtrenin denetimi yok.
Halkımız "ulan sadece benim kirliliğimle mi dünya batacak" kafasında.
E çevre ülkelerin de pek gayretli olduğu söylenemez.
Dünya'nın en kirli ülkesi olmamamıza şaşırıyorum hatta.
Okullarda "Milli Güvenlik, Müzik" gibi dersler yerine "Çevreyi Koruma, Atıkların Yarattığı Kelebek Etkisi" tarzında dersler verilmeli. Dünya'yı "Müzik, Resim" değil, bunlar kurtarabilir ancak
Termik santral kurulursa baya artar.4 gün sonra ihalesi yapılacak.[\&o]
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