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Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil

Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Partikül Madde Kirliliği haritası yenilendi. Güncel verilere göre daha önce "temiz" olarak belirlenen Rize'nin havası artık temiz değil.
1 yıl
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31
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil
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Türk Toraks Derneği, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hazırlanan Türkiye Partikül Madde Kirliliği haritasını yeniledi. Kasım ayında yayınlanan haritada Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği oranlara göre (PM10) Türkiye’de havası temiz tek şehir Rize idi. Güncel verilere göre Rize’nin havası artık temiz değil.

Dünya Sağlık Örgütü PM10’da partikül madde kirliliği açısından 20 mikrogram/metreküp üzerindeki değerler kirli olarak nitelendiriliyor. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 arasındaki yıl ortalamasına göre Rize’de partikül madde kirliliği 21 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü ve havanın kirli olduğu belirlendi. Güncel verilere göre Türkiye’de sadece Artvin’in havası Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre temiz olarak ölçüldü.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı"

Türkiye’de havası en kirli şehir Amasya olurken yıl içerisinde en fazla sayıda “kirlilik limitinin” aşıldığı yerler, Amasya Şehzade (319), Bursa (316), Manisa (314), Adana Meteoroloji (309) ve Denizli Bayramyeri ile Niğde (289) oldu.


Üç büyük şehrin en kirli ilçeleri belirlendi

İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında.

Başkent Ankara’ya bakıldığında limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler.



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PrensCin 1 yıl en beğenilen
harita falan koyaydınız bari
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Elma 1 yıl
Doğru dürüst bir şehircilik projeleri yok ki uygun zemin bulunan her yere en az 5 katlı apartmanlar dikiliyor hadi yüksek yüksek binalar yapıyorsun bari binanın etrafında çevre düzenlemesi yap, lüks siteler dışında onu da yapan yok. Şehirlerimizdeki yapılaşmalar o kadar çoğaldı ki eski sanayi siteleri şehir merkezlerinin içinde kalıyor artık o yüzden hava kirliliğinin olması normal. Kentsel dönüşüm diye bir şey çıkardılar 5 katlı eski apartmanları yıkıyorlar yerine 10-30 katlı gökdelen dikiyorlar ee ben ne anladım bu kentsel dönüşümden o yaptığın devasa gökdelen yıktığın eski yapıdan ne kadar daha sağlam?! Bakanlık daha ciddi bir çalışma yürütmeli gerekiyorsa yurt dışından bu işte profesyonel bir ekip getirilmeli yoksa hava kirliliği sorunu da, trafik sorunu da, çarpık kentleşme sorunu da ortadan kalkmaz.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Doğru dürüst bir şehircilik projeleri yok ki uygun zemin bulunan her yere en az 5 katlı apartmanlar dikiliyor hadi yüksek yüksek binalar yapıyorsun bari binanı...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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DHBSC55 1 yıl
sürekli beton sürekli beton 7.6milyar insan yakında 10milyar olacak, hızlı nufus artışı, şu fakirleri görmüyormusunz, suriyelilere ve trdeki fakirlere bakın, dog gibi yavruluyolar oksijen ziyanlığı sadece, bakamıcakları kadar çocuk yapmak sorumsuzluğu ve oksijen ziyanlığı dan başka bişey değil.
sürekli beton sürekli beton 7.6milyar insan yakında 10milyar olacak, hızlı nufus artışı, şu fakirleri görmüyormusunz, suriyelilere ve trdeki fakirlere bakın, do...
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Mianfei 1 yıl
Suriyeliler ve Arablar Rizeden dunya arsa ev almış takiliyolar diyodu arkadaşım. İnandım
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Piêr Dé Sans 1 yıl Mianfei
Bu uzun süredir olan bir şey. Sırf satılabilsin diye trabzon da rize de ormanlık arazilerde çıkarılan yangınlar, o alanlar kullanılamaz diye parsel parsel satılıp otel dikildi.
Rize gibi normal şartlarda nüfusu az, sadece çay dönemi - yazın patlama yapan bir yerin bu kadar çabuk bu kadar hızlı kirlenmesi normal sebeplerle açıklanamaz.
Durum o kadar vahim ki yüksek noktalarda kar erimesi mevsiminin 1 ay öncesinde başladı artık.
Sırf yaylaları gezsin görsünler diye doğal alanlara otel kurarsan, yüksek kesimlere bina dikilmesine izin verirsen, tepeleri işgal edersen doğal sonucu olarak havanın temizlenmesini engellersin.
Hava kirlenmesinden sonra duyacağımız haberler ayıların şehir merkezine inip yiyecek araması olacaktır muhtemelen.
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darkhair 1 yıl
Avrupa'nın kurtulmaya çalıştığı dizel araçlar, ülkemizde aşırı popüler.
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle kömür kullanımı çok fazla.
Fabrika bacalarındaki hava kirliliğini azaltan filtrenin denetimi yok.
Halkımız "ulan sadece benim kirliliğimle mi dünya batacak" kafasında.
E çevre ülkelerin de pek gayretli olduğu söylenemez.
Dünya'nın en kirli ülkesi olmamamıza şaşırıyorum hatta.
Okullarda "Milli Güvenlik, Müzik" gibi dersler yerine "Çevreyi Koruma, Atıkların Yarattığı Kelebek Etkisi" tarzında dersler verilmeli. Dünya'yı "Müzik, Resim" değil, bunlar kurtarabilir ancak
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agent1453 1 yıl
Bu gidişle Allah belamızı verecek.
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homebird 1 yıl
Kirliliğin en önemli sebeplerinden biri de ücretsiz dağıtılan kalitesiz kömür.
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Djalma Feitosa Dias 1 yıl
Eskişehir 9.
Termik santral kurulursa baya artar.4 gün sonra ihalesi yapılacak.[\&o]
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Gurney5 1 yıl
Kocaeli ?
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cagdas9292 1 yıl
O muhthıs tanıtımlı yerler hep az yesılın kaldıgı yerlere yapılıyor bıde 3 boyutlu tanıtımda agac akarsu koyuyolar o agac seneler sora sana faydası olcak hele ıstanbulda bınalar ust uste yapılmıs arada bosluk yok Allahtan ıstanbulun denız kenarları yalılarla doluda oralara rant ıcın bısey yapamıyolar yoksa bu mıllet yurucek sahıl bulamıcak
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esmerbuyucu 1 yıl
İnşaatın rant kapısına çevrilmesi, çarpık kentleşme, nüfus planlamasının yapılmaması, kapasitesinin üstünde nüfus, hayvan endüstrisi, arabalarda fosil yakıtların kullanılmaya devam edilmesi, geri dönüşümün uygulanmaması. Bu gibi şeyler devam ettiği sürece daha çooook kirlenir. Kimsenin de umurunda değil gerçi, demekki halk KİRLİLİKTEN MEMNUN. Bize saygı duymak düşer.
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fotifoti 1 yıl
ve Türkler betonu keşfetti.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Teşekkürler AKP.
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