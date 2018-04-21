Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil

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Türk Toraks Derneği, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hazırlanan Türkiye Partikül Madde Kirliliği haritasını yeniledi. Kasım ayında yayınlanan haritada Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği oranlara göre (PM10) Türkiye’de havası temiz tek şehir Rize idi. Güncel verilere göre Rize’nin havası artık temiz değil.

Dünya Sağlık Örgütü PM10’da partikül madde kirliliği açısından 20 mikrogram/metreküp üzerindeki değerler kirli olarak nitelendiriliyor. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 arasındaki yıl ortalamasına göre Rize’de partikül madde kirliliği 21 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü ve havanın kirli olduğu belirlendi. Güncel verilere göre Türkiye’de sadece Artvin’in havası Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre temiz olarak ölçüldü.

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Türkiye’de havası en kirli şehir Amasya olurken yıl içerisinde en fazla sayıda “kirlilik limitinin” aşıldığı yerler, Amasya Şehzade (319), Bursa (316), Manisa (314), Adana Meteoroloji (309) ve Denizli Bayramyeri ile Niğde (289) oldu.





Üç büyük şehrin en kirli ilçeleri belirlendi

İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi.

İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında.

Başkent Ankara’ya bakıldığında limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler.