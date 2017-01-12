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Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı

5G’de yerli teknolojiler geliştirebilmek amacıyla çalışmalarına devam eden Turkcell, bir ilki daha gerçekleştirerek Türkiye’de gerçek 5G ekipmanları ile ilk hız testini gerçekleştirdi.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı
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Turkcell, 5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son 1,5 yılda yaptığı ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, Ericsson iş birliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi.

2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 milyarı geçeceği öngörülüyor. 5G’nin ise böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor.

Bu teknoloji Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak. Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek.

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Test sırasında, 5G ile birlikte minimum seviyelere inecek olan gecikme sürelerinin önemini göstermek için de bir robot 5G şebekesinde gecikme süresi 1 milisaniye seviyelerinde çalıştırıldı. Ericsson işbirliği ile gerçekleştiren ve 15GHz bandında 24,7 Gbps hıza ulaşılan test internetten de canlı olarak yayınlandı.

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yapan Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yönetecek. Ericsson Mobility Rapor’una göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor. 5G esnek şebeke mimarisi, etkin enerji kullanımı, yüksek kapasite ve bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri gibi birçok alanda yenilikler sunacak. 5G’nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.


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oray 2 yıl en beğenilen
50GB kotalı, 25Gbps internetiniz var diyelim...
Yaklaşık 16 sn sonra kotanız bitiyor düşünün öyle bir internet hızı :)
2 Yanıt Yanıtla +98
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GreyParrot 2 yıl
Arabanın benzini 5 dakikada tükeniyor sen 10 şeritli yol yapmışsın, kimsenin ilgisini çekecek haberler değil bunlar, şahsen bana en çok kota sunan sağlayıcıya yönelerim, insanımızın istediği birilerinin kafasına göre yavaşlatılan internete müdahale edilmesin, saçma sapan mobil kotalar artsın, kablolu da kalksın gerisi faso fiso.
Arabanın benzini 5 dakikada tükeniyor sen 10 şeritli yol yapmışsın, kimsenin ilgisini çekecek haberler değil bunlar, şahsen bana en çok kota sunan sağlayıcıya y...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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V4LKyR 2 yıl
İşi Ericsson yapmış, tüm teknoloji, sistemler onlara ait. Turkcell de orda ev sahipliği yapmış yani olay bu.
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zzp_2013 2 yıl
Üstte arkadaşların dediği gibi bu kotalar ve fiyatlandırma olduğu sürece 5G nin bir önemi yok maalesef
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hunnkaar 2 yıl
isterse 100gbit versin hiz 1 gb 4gb internetli paketleri sattikdan sonra bir kuruş değeri yok o hizlarin
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exterminant 2 yıl
rekor hıza ulaşıldıysa rekor faturaların da gelmesi uzun sürmeyecektir geçmesek mi 5gye acaba?
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zx6r 2 yıl
Yıl oldu 2017 hala kotalı internet var. Adamlar mikro nano robot geliştirip kan hücrelerini temizlemeye çalışıyorlar. Biz hala bokumuzla oynuyoruz.
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cana-cana 2 yıl
yani 30 saniyede kota dolup hız 128 e düşücek. Güzel [>:]
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alikiziltoprak 2 yıl
kotasi kac gb mış ...
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Celest 2 yıl
Kullandığımız internet ve telefon operatör datalarını yurtdışından alıyoruz
Kullandığımız internet bile bizim değil.
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piyuv 2 yıl
ABD'de T-Mobile sınırsız internet sunuyor ama bazı kısıtlar oluyor. T-Mobile One tarifesiyle her şey sınırsız,yurtdışında mesajlaşma ve internet ücretsiz(128kbps) ve uçakta 1 saat internet.
T-Mobile One. Tek hat 70 USD - 4 hat 160 USD SD Video , Sınırsız Hotspot 512 kbps
Hat başına +15 USD HD Video, yurtdışı internet 256 kbps ve uçakta sınırsız internet.
Hat başına ek +25 USD'ye HD Video, Sınırsız 4G LTE Hotspot, yurtdışı internet 256 kbps, uçakta sınırsız internet ve konuşma yurtdışı yönüne de geçerli oluyor.
Bir hat ayda 28 GB'den fazla kullanırsa, yoğunluk olan bölgelerde o hattın önceliği düşürülüyormuş.Ama gördüğüme göre ayda 150 GB ve hatta fazlası kullanım yapanlar var, demek ki hız çok düşmüyor.
Bir de Cricket Wireless diye operatör var (AT&T'ye ait ve onun altyapısını kullanıyor.)
Hat başına 65 USD , 4 hat 200 USD. Her şey sınırsız. Mesajlar yurt dışı yönüne de geçerli. 8 Mbps indirme/ 4 Mbps yükleme sınırlaması var.
ABD'de nüfus çok daha fazla, operatörler kullanıcı sayıları çok daha fazla ve altyapıları bize göre eski (baz istasyonları vb.) ama yine de sınırsız verebiliyorlar.
Bizimkiler de yapabilirler bence ama para tatlı geliyor.
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sis651 2 yıl piyuv
70 USD verecek olduktan sonra Türkiye'de de çok iyi paketler almak mümkün. :)
Operatörlerin altyapıları eski olsa da 4G için güncellenen çoğu istasyonun özellikleri iyi. Hatta ilk 4G kurulumlarından sonra onlar da artık LTE-A geçiyor ve altyapılar güncelleniyor. Bir de onlarda istasyonlarda fiber kullanımı da daha yaygın. İstasyona bir fiber kablo geliyor mesela, oradan istasyondaki 3 - 4 operatör bağlantı yapıp kullanabiliyor. Bizdeki gibi tüm ülke radyolinkler üstünde çalışmıyor, bizde fibrerler daha yeni ulaşıyor çoğu istasyona. İlçemdeki Turkcell'in 4G istasyonu bile radyolink bağlantılı ve yılbaşında olumsuz hava şartlarından dolayı bir günden fazla sinyal vermediler. Ha adamlarda bir de yanyana üç dört baz istasyonu kulesi göremezsiniz pek fazla, kurulan bir kuleden hizmet vermeye çalışıyor hepsi, böylece de maliyet de az oluyor altyapı ulaştırmak da kolay. Biz de ise dağın başına iki operatör iki ayrı kule dikiyor. Bu kulelere en yakın yerleşim yerinden iki ayrı OG elektrik hattı çekiliyor, ikisi de ayrı trafo kullanıyor vs. komedi. :D
Ha takıldığım forumlarda yüksek hız testi sonuçları paylaşmaya birkaç senedir başladı Amerikanlar. Önceden 4G hız testleri bile bizim 3G hızlardan iyi değildi. Tabi sebebi bizim iyi şebekeler değil, bizim düşük kotalarımız. :)
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mcrew 2 yıl
5G nin gelmesinin bir anlamı yok
önemli olan fiber alt yapı
baz istasyonları arasındaki bağlantıyı fiber yapmadıktan sonra
3g de 10 mbps hız 2 gb kotalı aldığım parayla
4g de 50 mbps hız 8 gb kotalı paketi alabiliyorum
5g de de 150 mbps hız 30 gb kotalı paketler çıkar muhtemelen
yani vdsl ya da fiber internete rakip olamaz
belki adsl ye rakip olur o zamana kadar da adsl kalmaz turkiye de
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scoopi 2 yıl
Herkes demis bu hizi napacaz, kota bilmem kac saniyede biter falan. Bu hizlar kullanicinin ulasmasi icin degil, bir istasyondaki tum kullanicilarin kullanacagi toplam hiz. Bu nedenle kapasite artisi demek. Simdi 4g'de bir band'tan en fazla 20 mhz ile 150 mbit sunuluyor. Bu hiz da her bir kullanici icin degil o banda bagli olan tum kullanicilarin toplam hizi. Herkes ayni anda bi download yaptiginda hiziniz bir kac megabiti gecmez. Ama 5g gibi yuksek kapasiteli bir sebekede bu sorun kullaniciya yansimaz, cunku kapasite 100 kata yakin bir seviyede olmus oluyor. 5g'nin amaci da bu, yoksa bir kisi 20 gbit hiza ulassin diye degil.
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