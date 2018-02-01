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Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de ikamet eden güncel nüfus sayısı açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aştı. İllere göre nüfus sayıları:
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin güncel nüfus sayısını açıkladı. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında 80 milyonu aşarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

Bir önceki yıl yapılan sayımlarda ülke nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi idi. Yıllık nüfus artış hızı ufak bir düşüşe geçti. Nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 13,5 iken 2017 yılında yüzde 12,4 oldu.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 29 bin 231 kişi olarak belirlendi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sı İstanbul’da yaşıyor. Bayburt ise en az nüfusa sahip il olarak belirlendi. Bayburt’un nüfusu 80 bin 417 kişiden oluşuyor.


Çalışma çağı olarak belirlenen 15-64 yaş grubundaki nüfusun genele oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

İllere göre nüfus sayıları - 31 Aralık 2017

Adana

2 216 475

Adıyaman

615 076

Afyonkarahisar

715 693

Ağrı

536 285

Amasya

329 888

Ankara

5 445 026

Antalya

2 364 396

Artvin

166 143

Aydın

1 080 839

Balıkesir

1 204 824

Bilecik

221 693

Bingöl

273 354

Bitlis

341 474

Bolu

303 184

Burdur

264 779

Bursa

2 936 803

Çanakkale

530 417

Çankırı

186 074

Çorum

528 422

Denizli

1 018 735

Diyarbakır

1 699 901

Edirne

406 855

Elazığ

583 671

Erzincan

231 511

Erzurum

760 476

Eskişehir

860 620

Gaziantep

2 005 515

Giresun

437 393

Gümüşhane

170 173

Hakkari

275 761

Hatay

1 575 226

Isparta

433 830

Mersin

1 793 931

İstanbul

15 029 231

İzmir

4 279 677

Kars

287 654

Kastamonu

372 373

Kayseri

1 376 722

Kırklareli

356 050

Kırşehir

234 529

Kocaeli

1 883 270

Konya

2 180 149

Kütahya

572 256

Malatya

786 676

Manisa

1 413 041

Kahramanmaraş

1 127 623

Mardin

809 719

Muğla

938 751

Muş

404 544

Nevşehir

292 365

Niğde

352 727

Ordu

742 341

Rize

331 041

Sakarya

990 214

Samsun

1 312 990

Siirt

324 394

Sinop

207 427

Sivas

621 301

Tekirdağ

1 005 463

Tokat

602 086

Trabzon

786 326

Tunceli

82 498

Şanlıurfa

1 985 753

Uşak

364 971

Van

1 106 891

Yozgat

418 650

Zonguldak

596 892

Aksaray

402 404

Bayburt

80 417

Karaman

246 672

Kırıkkale

278 749

Batman

585 252

Şırnak

503 236

Bartın

193 577

Ardahan

97 096

Iğdır

194 775

Yalova

251 203

Karabük

244 453

Kilis

136 319

Osmaniye

527 724

Düzce

377 610

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blackjack8696 1 yıl
O belirlenen nüfusun doğru olduğuna inanmıyorum, şu an çok rahat 90 milyon kişi yaşıyor bu ülkede. Vasıfsız, başıboş ve gereksiz nüfus çok fazla. Avrupa ülkeleri bunun aksine vasıflı ve eğitimli, ülkeye yararı olan az ve öz nüfus planlaması peşinde koşuyorken biz tam tersini yapıyoruz malesef. Ondan sonra dünyaya acıyla gelen ve hayatını acı ile ithame ettirmek zorunda bırakılan bireyler yetiştiriyoruz. Dünyaya her gelen çocuk bereketiyle gelmiyor ne yazık ki. Zaten devir makine ve sanayi devri. Hal böyle iken bu nüfus kat ve kat çok fazla bu ülkeye. İstanbul zaten almış başını gidiyor ve başta suruyeliler olmak üzere halen daha geliyorlar bu şehre ne diyeyim ülke bitmiş.
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Circassian81 1 yıl
81 milyon biz desek 4 milyon suriyeli 2 milyon diger milletlerden multeco 1 milyon da turist desek 90milyon insan yani
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Erwin-Rommel 1 yıl
20 milyon mülteci alıp düz 100 milyon yapalım nüfusu
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TheNewAtilla 1 yıl
Nüfusla süper güç olunur ama insanın köpek kadar değeri kalmaz bkz: çin
Nüfusla süper güç olunsaydı abd her sene 50 milyon vatandaşlık dağıtırdı
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Bluflame 1 yıl
birisi çin demiş, adamlar tek çocuk kanunu çıkardı nüfüs artışını durdurmak için, siz nediyorsunuz yaw ? çinde halkın %90’u aç ve sefildir, insan hayatının hiç bir degeri yoktur.
ikinci örnek için hindistan’a bakıyoruz, ülkede sefillik dizboyu, 1milyar insan.
3. olarak pakistan’a bakıyoruz, 200milyon nüfüs, herkes fakir.
1 Yanıt Yanıtla
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DnzIrmk 1 yıl Bluflame
Hayır şu bilgileri bilmek için süper araştırmacı olmak gerekmiyor. Bilgi çağındayız, internet var google var vs. nasıl bu çağda böyle cahil olabiliyorlar anlamak mümkün değil.
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CeeMoo 1 yıl
Gençler bir zamanlar Çin'ede giydiriyorlardı :D Şimdi Çin Dünya'ya giydiriyor.Para onların elinde değil diye kendinizi kandırmayın.Bir Xiaomi bile yeterde artar.
-- Siz hala yorumları giydire durun.
- Sosyal ağ'ları var mı ? VAR Arama moturu var mı ? VAR Daha nicelerini say say bitmez.Yani zorlamayın artık.
- 2'3 siyasetçiye giydiricem diye gerçerkleri ezilmişliklerinizi bastırmayın.
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esmerbuyucu 1 yıl
Nüfus arttıkça insanın değeri azalır. Hala daha kabile zihniyeti gibi "nüfus güçtür." diyenler var ya...
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Rindaman 1 yıl
Olay nicelik değil nitelik yalnız..
Örneğin doğuda bir sürü kalabalık aile var bunlar bilim mi yapıyor yoksa istanbul sokaklarında midye mafyacılığı mı?
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Nostromo- 1 yıl
Toplu taşımanın yetersizliği sayesinde hızla çoğalıyoruz. Trenler faaliyete geçmezse 5 sene sonra 100 milyonu deviririz
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ddsmurat 1 yıl
Rte suriyelileri geri gonderecez diyor yine şov
En fazla 500.000 yollar geri kalan zaten gorunuse gore vatandas yapilmis
Biliyoruz ki referandumda da buna ragmen ucu ucuna 50+1 i gordu yoksa hayir cikacakti
Şimdide baskanlik seciminde aynisini yapiyor
Hicbirsey gizli kalmaz ilerde ulkeyi soktuklari halden dolayi ayni damat ferit gibi vatan haini olarak anilacaklar
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