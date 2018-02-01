Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin güncel nüfus sayısını açıkladı. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında 80 milyonu aşarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

Bir önceki yıl yapılan sayımlarda ülke nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi idi. Yıllık nüfus artış hızı ufak bir düşüşe geçti. Nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 13,5 iken 2017 yılında yüzde 12,4 oldu.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 29 bin 231 kişi olarak belirlendi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sı İstanbul’da yaşıyor. Bayburt ise en az nüfusa sahip il olarak belirlendi. Bayburt’un nüfusu 80 bin 417 kişiden oluşuyor.





Çalışma çağı olarak belirlenen 15-64 yaş grubundaki nüfusun genele oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

İllere göre nüfus sayıları - 31 Aralık 2017

Adana 2 216 475 Adıyaman 615 076 Afyonkarahisar 715 693 Ağrı 536 285 Amasya 329 888 Ankara 5 445 026 Antalya 2 364 396 Artvin 166 143 Aydın 1 080 839 Balıkesir 1 204 824 Bilecik 221 693 Bingöl 273 354 Bitlis 341 474 Bolu 303 184 Burdur 264 779 Bursa 2 936 803 Çanakkale 530 417 Çankırı 186 074 Çorum 528 422 Denizli 1 018 735 Diyarbakır 1 699 901 Edirne 406 855 Elazığ 583 671 Erzincan 231 511 Erzurum 760 476 Eskişehir 860 620 Gaziantep 2 005 515 Giresun 437 393 Gümüşhane 170 173 Hakkari 275 761 Hatay 1 575 226 Isparta 433 830 Mersin 1 793 931 İstanbul 15 029 231 İzmir 4 279 677 Kars 287 654 Kastamonu 372 373 Kayseri 1 376 722 Kırklareli 356 050 Kırşehir 234 529 Kocaeli 1 883 270 Konya 2 180 149 Kütahya 572 256 Malatya 786 676 Manisa 1 413 041 Kahramanmaraş 1 127 623 Mardin 809 719 Muğla 938 751 Muş 404 544 Nevşehir 292 365 Niğde 352 727 Ordu 742 341 Rize 331 041 Sakarya 990 214 Samsun 1 312 990 Siirt 324 394 Sinop 207 427 Sivas 621 301 Tekirdağ 1 005 463 Tokat 602 086 Trabzon 786 326 Tunceli 82 498 Şanlıurfa 1 985 753 Uşak 364 971 Van 1 106 891 Yozgat 418 650 Zonguldak 596 892 Aksaray 402 404 Bayburt 80 417 Karaman 246 672 Kırıkkale 278 749 Batman 585 252 Şırnak 503 236 Bartın 193 577 Ardahan 97 096 Iğdır 194 775 Yalova 251 203 Karabük 244 453 Kilis 136 319 Osmaniye 527 724 Düzce 377 610